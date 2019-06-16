咖啡社交：從《聯覺的角落》進入職人們的感官世界

文：李明璁

編：Angeline Hsiao、Zoey Lee

19世紀初葉的巴黎，其實是一個擁擠、混亂而骯髒的城市。雖然驚天動地的大革命推翻了封建秩序，但人口激增、貧富差距所導致的諸多問題，卻讓巴黎陷入泥淖。直到1852年拿破崙三世稱帝，並於隔年任命新的塞納省省長奧斯曼，所謂的「世界花都」才開始大刀闊斧地被設計與綻放開來。

可以想像，這個城市的改造工程有多麽劇烈，甚可說是粗暴也不為過。但無論如何，以林蔭大道為主意象的景觀建構，的確讓巴黎改頭換面，也讓在此居住或來此遊歷的人，產生截然不同的生活經驗。其中，誘人的百貨櫥窗與迷人的咖啡館，就是顯著遺產。

巴黎咖啡館的數量，從1851年約4000家，到1885年擴增十倍至4萬2000家。這個場所早已不再屬於有錢有閒階級，文豪巴爾札克甚至形容咖啡館是「人民的議會」，在這裡工人階級與各界名人群聚討論時事。咖啡館緊密地嵌入普羅大眾的日常生活中。

甚者，許多人的結婚儀式已經不在教堂、而是在咖啡館裡進行（由老闆擔任證婚人）。大衛哈維在鉅著《巴黎，現代性之都》中就曾指出：當時巴黎的工人們為了工作雖然經常更換居住地點，卻總是待在同一地區，因為他們已經習慣去同一間咖啡館了。

再把時空拉至20世紀初、受到巴黎咖啡文化輸入影響甚鉅的日本。對當時東京人來說，咖啡館不只是喝咖啡的飲品消費空間，更是充滿情緒性、人與人相遇社交、或個體與自我靈魂對話的場所。

「要去哪兒好呢？ヨーロッパ的咖啡很好喝……」、「是不錯啊，如果是那裡，倒也滿適合談話的。」這段對話出現在1922的《時事新報》。Café Europe是當時東京銀座最人氣的咖啡館之一，不僅名字直接就叫「歐洲」，老闆Karl Juchheim本人就來自德國。他原本在中國青島的德國海軍基地服役，一戰時遭日軍俘虜。沒想到移至日本定居後，他先在神戶創立著名的JUCHHEIM年輪蛋糕店，然後就在東京開了「歐洲咖啡館」。

大正年間，咖啡館在東京數量直線上升。1930年代的全盛時期，在咖啡館從事女侍工作者竟多達六萬人。當然這個風潮，也透過殖民統治，傳到了台灣。

渲染文藝感

在1933年於台南發行的《三六九小報》中，曾有如此描述：「群花招展，肉屏風也。蠻腰巧折，天魔舞也。唱片妙響，流行曲也。心身陶醉，五色酒也。時代人之官能。於是乎享樂之亂舞。聖哉珈琲店，尖端時代之寵兒也。」這段文字顯示當時的「珈琲店」並不單賣咖啡，也賣酒，而且還有穿著和服的美麗「女給」陪坐。根據廖怡錚《女給時代》所述，女給（じょきゅう）是日文「女給仕」的簡稱，由14至25歲年輕女性，在店內從事客席間的接待、送餐與陪侍。

咖啡除了是接近或取代酒家的風俗情色場所，有些也是風雅藝文沙龍。比如1912年創店、原址位於現今二二八和平紀念公園內的「カフェ ライオン」（Café Lion），常聚集各路文人雅士。甚至還有贊助者在其庭園搭建祀奉文藝之神的天滿宮，供人參拜。又如1931年在太平町（現在延平北路）開店的「維特咖啡館」，光聽名字就知其文藝之氣。

氣氛，的確是咖啡館中，與咖啡本體並列最核心的存在要素。也意味著，人們在咖啡館所想要得到的，永遠不只是一杯香醇，其實更是一種五感聯覺。

「咖啡社交」滋養出在歷史上具有影響力的文化現象與演進；在咖啡店裡，也會產生看與被看、聽音樂或偷聽別人說話、品嚐食物等聯動式感官體驗。而BAZAAR近日特別選定於當今台北最精緻的咖啡館之一的「Simple Kaffa」，在裡頭另闢期間限定的BAZAAR Café，邀請大家走入店中店，透過由李明璁策劃的這場文化微型展——《聯覺的角落 A Corner of Synesthesia》，與多元類型的文化人及其物件對話，並沉浸於他們感官交織出的獨立小宇宙：

#01：文化職人的五感選物

作家惠特曼的詩句曾說：「我歌頌身體如電」，而策展人李明璁有感共鳴：「感官微不足道，卻又如電光火石般地流動在四面八方。聯覺一旦發生，每個人的小宇宙就有了無限可能。」

在此概念下，《聯覺的角落》邀請九位在不同文化領域擁有獨特聯覺的職人，藉由他們分享的日常私物或特殊收藏，讓你一次進入九個不同的「聯覺小宇宙」。透過這個在城市一隅的佇足靜思，希望走出BAZAAR Café的你，會因感官聯動所帶來的通透感，以更的心去體驗隱藏於生活中的無窮況味。

#02：林予晞、詹朴分享深夜講談

文化講談｜在拿起和放下照相機之間：一個人旅行中的聯覺

獨自踏上旅途，是否能讓感官有更多釋放的空間？不留下任何照片的旅行，將會以何種形式被記憶？

主講人：演員暨攝影師 林予晞 x 策展人李明璁

日期：6月15日（六）

時間：18:30~19:30

文化講談｜在發想和實踐故事感之間：一個人創作中的聯覺

從零開始的創作之旅，是如何逐漸構築出令人眩目的故事宇宙？從非視覺到視覺間的轉換，對創意工作者來說又是什麼樣的感官聯動體驗？

主講人：服裝設計師詹朴 x BAZAAR總編輯廖秀哖

日期：6月22日（六）

時間：18:30~19:30

#03：WBC世界冠軍咖啡師吳則霖﻿設計特調

本次，BAZAAR Cafe攜手2016 WBC世界冠軍咖啡師——吳則霖設計了一款特調，吳則霖如此詮釋：「為呈現BAZAAR的品味與奢華，將澄清過的水洗沃卡，搭配日本柚子、萬壽菊、紫蘇。」特調更以金箔點綴於其中，輕輕點出奢華感。

在品嘗之際首先會感受到紫蘇療癒的香氣，淺嚐一口後，口中淡雅的萬壽菊花香加上柚子果香，讓後續咖啡澄清過後的特殊風味更有層次感，是屬於夏天的清爽韻味。

#04：迷你BAZAAR圖書館

靠近座位區的書牆上，擺放了從19世紀至今，橫跨三世紀的BAZAAR雜誌。你能親眼看見1871年的珍稀古董（當年的BAZAAR可是書報形式呢），也可以翻開1941年發行的刊物一窺時興的風尚品味。當然，近代的雜誌也收錄在這迷你圖書館，或許能發現與你同一年誕生的BAZAAR雜誌。

#05：等身高的BAZAAR封面打卡點

在展場中很難忽略這幅1867年第一本BAZAAR封面，這也是人類史上的第一本時尚雜誌。雖然BAZAR（是的，當年的名字只有一個A）的初始客群定位是為富有的上流社會女性，但當時的總編輯Mary Louise Booth可是活躍的女權運動人士。這位身兼記者和翻譯家的36歲作家，精通法文、德文及拉丁文，而其出色的能力，讓她成為紐約時報首開先例聘雇的第一位女性記者。而在此封面的BAZAR字樣所傳遞的創刊精神「一個涵蓋時尚、生活享受，以及相關指導準則的知識寶庫」，正與此次展覽主題「聯覺的角落」不謀而合。

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：劉怡廷