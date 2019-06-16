《華府跫音》：【白宮】顏質高的皮爾斯總統想買下台灣

文：洪德青

【白宮】顏質高的皮爾斯總統想買下台灣

白宮（White House），是美國總統住辦合一的官邸，整體面積約等於台北市仁愛路的空總基地。這些年，我路過白宮的機會不少，但從沒進宮參觀，只透過柵欄欣賞白宮。白宮外面，一年到頭都有人針對各種不同議題在抗議，旁邊警車隨時待命，拍照的遊客如果把背包放下，警衛立刻趨前提醒，背包不可落地，氣氛多少有點緊繃。自從美國發生九一一恐攻後，入宮程序嚴格許多，想到就累，不過若要考據白宮跟台灣的關係，嘿嘿，我就不累了，你知道台灣有八二三砲戰、美國有八二四焚城！

Photo Credit: 貓頭鷹出版 白宮北面。據說，白宮屋頂上有一套祕密的雷射光防禦系統和防空導彈。

從白宮媽祖婆說起

白宮跟國會大廈的歷史一樣久，都在一八○○年完工，當初設計白宮的是一位愛爾蘭建築師，因此白宮也有濃厚的愛爾蘭風格。白宮是在許多歐洲工匠和移工的幫助下建成的，興建之初就漆成白色，所以稱為「白宮」。首位住進白宮的是第二任總統約翰亞當斯，美國國父華盛頓從未check in。

一八一二年美國爆發了「二次獨立戰爭」，英美兩國開戰，戰爭持續到一八一四年八月二十四日，這天，英軍攻進華府。當時第四任總統麥迪遜在危急之下，先撤離白宮，逃往馬里蘭州，他的夫人四十六歲的多莉麥迪遜（Dolly Madison），在砲聲催逼下，冒著生命危險，搶救了一幅懸掛在白宮廳內的喬治華盛頓畫像。不久，英軍縱火焚毀白宮、國會大廈。翌日，一場暴雨及時澆熄了白宮的火舌，美軍士氣大振，趁機反攻，幾天後英軍撤退。

麥迪遜夫人遇事能斷，搶救國寶，榮登美國人心目中評價最高的第一夫人。英軍撤退後，她回到一片廢墟的華府，跟著大家一起重建白宮。她的天后級高標，直到一百多年後，才被小羅斯福夫人打破。

Photo Credit: 貓頭鷹出版 美國第四任總統夫人多莉麥迪遜，以及她當年穿過的禮服。

第一位與台灣交集的美國總統

之前提過基隆煤人德威士，以及建議華府買下台灣島的馬修佩里，在他們兩人之後，陸續又有美國駐日外交官哈里斯（Townsend Harris）、美國駐華公使伯駕（Peter Parker）、美國商人奈伊（Gideon Nye）等人力倡美國應該拿下台灣，對美國海權、商貿、軍事都有利，他們的這些報告，都呈給了皮爾斯總統（Franklin Pierce）。

當時人在白宮、顏質媲美好萊塢男星強尼戴普的皮爾斯總統，確實討論到福爾摩沙議題，畢竟當時美商三大洋行：奈伊兄弟洋行（Nye Brothers & Co.）、威廉士洋行（William Anthon & Co.）、魯濱內洋行（W.M. Robinet & Co.），已拿下打狗港（高雄）的商務特權，且美軍艦長也率船駐紮打狗，打狗飄著花旗近八個月。

這位美國史上最帥總統考量，如果拿下福爾摩沙，恐讓大清國不悅，會影響美國在大清的利益，同時內政問題已讓他一個頭兩個大，蓄奴廢奴、南北對立等，再加上第一家庭的氣氛低迷，他的前兩個孩子早夭，沒想到盡力保護的么兒也在十三歲那年、距離他當上總統前兩個月，因火車事故身亡，他與夫人現場目睹。失去三子的夫人深陷憂鬱，一直深信這是上帝給丈夫的懲罰，種種內外因素，讓皮爾斯任內對購台這個議題，不了了之。

Photo Credit: Mathew Brady Public Domain 曾想買台灣的皮爾斯總統。

否決購台案的單身總統布坎南

布坎南（James Buchanan）是美國史上唯一一位沒結婚的單身漢總統，一八五七年他一上任後，很快就否決購買台灣一案。年輕時的布坎南曾訂過婚，但婚約告吹，女方服藥過量死亡，布坎南從此終身未婚。但有歷史學家認為，布坎南因有同性戀傾向才導致女方悲憤而死，還有人說他的同性伴侶是曾任美國副總統的威廉金恩（William R. King），兩人同居超過十年，出席社交場合彷彿連體嬰般。

林獻堂讚白宮因柯立芝總統節儉

基隆煤礦大亨顏國年，以及霧峰林家代表林獻堂，他們倆分別在日治時期一九二五年與一九二八年，進入白宮參觀。顏國年是這麼形容白宮的：「美國總統官邸，質素而不華，且不甚寬大，可見大統領之『躬行節儉』。」

而林獻堂在《環球遊記》則把白宮與台灣總督府拿來比較：「宮凡二層樓，頗渺小僅類富豪之室，但周圍之土地有七十五英甲，其樹木花卉則甚幽雅可愛⋯⋯若總統不在時，則開放任人觀覽，余等來時，適其不在，乃得入觀。室中並無何等之裝飾，惟應接廳懸歷代總統及其夫人之油畫肖像，他室或置前總統用之瓷器而已，其美麗宏大，不及台灣總督府官邸多矣！」

林獻堂稱讚白宮樸實，展現平等，並酸了一下台灣總督府徒有美麗宏大卻不平等的對照。我查了一下林獻堂與顏國年參觀白宮時，剛好是講求節儉、寡言、種族平等的柯立芝總統（Calvin Coolidge）在位期間，看來四十八歲的林桑識人頗準。

唯一懂中文的胡佛總統

繼柯立芝總統之後的胡佛總統（Herbert Hoover），是歷來白宮主人唯一懂中文的總統。年輕時胡佛曾到中國擔任採礦工程師，婚後他帶著妻子胡璐（Lou Hoover）去了上海，住過天津，兩人因而學過中文，後來遇上義和團庚子拳亂，受困月餘，那段期間更鍛鍊了他們中文實戰能力。胡佛入主白宮後，據說為了怕被人竊聽，曾用京片子跟夫人對話呢。

Photo Credit: Library of Congress Public Domain 唯一懂中文的胡佛總統

蔣夫人、蔣經國先後作客

一九四三年二戰期間，蔣夫人應小羅斯福總統伉儷邀請，到華府進行訪問，以貴賓身分入住白宮十天。傳聞蔣夫人因皮膚痼疾，不用白宮提供的亞麻床單，堅持用自己帶來的絲綢床單，因此加重了管家們的負擔，得天天幫她換鋪縫妥，私下抱怨連連。一九六五年她再度到白宮作客，白宮特別舉行茶會歡迎她。一九六七年副總統嚴家淦也到白宮訪問，他與詹森總統一同在白宮南面草坪檢閱儀隊之後，中午就在白宮吃飯。

蔣經國總統一生訪問華府五次，都是在他尚未擔任總統前去的。他第一次到華府是一九五三年四十三歲，之後他數度進入白宮，與甘迺迪、詹森、尼克森等總統會談。他最後一次進入白宮在一九七○年六十歲那年，從那之後，國際局勢對台灣不利，台灣政治人物公開踏入白宮情景已不復見。

橢圓形辦公室的軟糖與炸豬皮

兩百多年歷史的白宮，幾經整修，如今主屋樓高五層，共一百三十二間房（含十六間臥房三十五間浴室），三台電梯，八座樓梯。地下室有花店、木工坊、牙科診所，所有美國第一家庭所需的行住坐臥設施，這裡統統都有，南面還有地毯式草坪，並設有一位官方養蜂人。

美國總統一家人入住白宮，不用付房租，但要自付食物、洗衣等雜支費用。想養寵物？沒問題，這裡養過鱷、獅、熊、蛇、浣熊。白宮的管家警衛與工作人員約上百人，很多都是非裔人士，我猜這跟當年蓋白宮的均是黑奴有關，哪裡有密道，哪裡磚瓦有按鈕，為了不讓機密外洩，所以他們的後代也都進宮服務？當然我是小人之心度君子之腹，推薦大家去看電影《白宮第一管家》（The Butler），片中有細膩的描寫。

美國總統辦公室位於白宮西翼，稱為橢圓形辦公室（West Wing Oval Office）。辦公室裡總統專用的辦公桌叫「堅毅桌」（Resolute desk），是一八八○年英國女王送給美國總統的禮物，桌身採用早年到北極探險的英國橡木船製成，做工精美，許多美國總統都在堅毅桌批文，擬稿，開會，接聽電話，決策，看報，若有需要展現魄力就拍桌，或者親民一下放些零食解饞。

說到零食，雷根在擔任加州州長期間曾經訪台，後來擔任總統的他，喜歡在桌上擺著一罐彩色軟豆糖（Jelly Beans），隨時抓一把來吃。另一位總統的零食也讓人莞爾，老布希最愛炸豬皮（Pork Rinds），鹹香酥脆，難怪他卸任後會來台訪問。

Photo Credit: 貓頭鷹出版 歐巴馬總統在橢圓形辦公室用的堅毅桌。

那些年追過女實習生的總統們

根據美國作家海格伍德（Wesley O. Hagood）在《總統性史》（Presidential Sex）中透露，截至西元二○○○年止，約有三分之一的美國總統有婚外情，無論在白宮內外，或上任前後，但我想真實的數字，恐怕不止。根據我私人統計，白宮主人偏愛名字是M開頭的女子，嗯，想要取英文名字的台灣女生，請各自隨喜斟酌。

一九六二年，十九歲女大生咪咪艾芙德（Mimi Alford）到白宮擔任實習生。她到白宮實習的第四天，就被邀請（安排）到白宮游泳池游泳，因而結識了甘迺迪總統，兩人在白宮發生性關係。甘迺迪死後三十九年，已經當阿嬤的咪咪才出書揭露，大家才知道甘迺迪除了瑪麗蓮夢露之外的許多祕辛。

而崇拜甘迺迪的柯林頓總統，在一九九八年任內與白宮實習生陸文斯基（Monica Lewinsky）的性醜聞事件，轟動國際，柯林頓差點因此下台，當時台灣女主播為了報導這則新聞，煞費苦心，創造出LP這個名詞。

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書籍介紹

本文摘錄自《華府跫音：排灣族與國務院、林獻堂與櫻花考、大使館與黨外圈，你所不知道的60個台美故事》，貓頭鷹出版

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作者：洪德青

說到華府，你會想到什麼？

白宮、國會大廈、華盛頓紀念碑和櫻花……

此外，她是美國的首都，超級強權的外交中心，是台灣政治人物必經之地。

她就在一洋之隔的東邊，但你真的了解嗎？

本書以歷史人文的視角，帶你探索在華府的台灣故事。

在新南向之餘，不妨也來趟新東颺，認識這個全球最重要的城市！

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本書從美國建國前說起，帶你踏進充滿歷史與權力交織的華府建築與場景，和古今人物一同暢遊地景。林獻堂當年的環球旅行就曾途經華府，聽說還差點沒飯店住。當他看到白宮時，曾大力稱許，因為對比台灣總督府的設計，白宮在他眼中顯得莊重質樸許多。而看見華盛頓紀念碑上大清官員的獻詞，將華盛頓比為陳勝吳廣時，令他頓時勃然大怒，而這又是為哪樁？

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Photo Credit: 貓頭鷹出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九