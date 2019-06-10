工程包商收70萬美元卻只種了些香蕉？海地千人上街要涉貪總統下台

（中央社）加勒比海國家海地近日再爆發街頭遊行，數以千計示威者當地時間9日走上海地首都太子港（Port-au-Prince）街頭，要求現任總統摩依士（Jovenel Moise）為涉嫌侵吞公款下台。

《法新社》報導，在海地反對派政黨和公民社會團體主辦的集會中，數十名抗議人士騎著摩托車，率領大多是年輕人的示威者走上市中心街頭。

現場雖有大批警察坐鎮，示威者點燃輪胎設置路障，警察總部附近至少有兩幢建築物起火。總統府附近也發生衝突，但未立即傳出有人員傷亡。

抗議領袖夏理艾（Velina Charlier）說：「我們要求讓所有浪費（公共）資金者接受審判和懲罰，沒收他們的資產，交給國家進行重大開發計畫，總統也須請辭並自首。」

高等審計法院法官上週在長篇報告中說，摩依士是「貪汙計畫」的核心人物。法官在報告中列舉出一連串腐敗和管理不善的事例，例如海地有關當局2014年為同一項道路修建計畫，與Agritrans和Betexs兩家公司簽署合約，而兩家公司的稅務登記號碼和人員姓名卻是一模一樣。

摩依士在2017年掌權之前，是Agritrans公司負責人。這家公司當時獲得70萬美元資金進行道路修復工程，卻幾乎什麼也沒做，只種了些香蕉。

反對派政黨號召支持者今天走上街頭，和平示威。

海地2月出現一連串暴力示威，造成至少7人喪命，導致政府垮台。但此後不僅未任命新內閣，未通過任何預算案，也不確定何時將舉行合法選舉。與此同時，海地經濟危機持續延燒，通貨膨脹率突破17%，貨幣貶值，許多民眾缺乏民生必需品。

《美聯社》報導，由於發電廠缺乏燃料，海地大部分民眾目前每天只有3小時的電力供應。

《美國之音》報導，9日稍早，太子港貧民區貝萊爾（Bel Air）地區傳出有警衛向示威群眾開槍，目擊者表示，「一名警衛出現並向人群開槍，他射中了幾個人，包括我們小組成員。我們緊急將他轉送給醫療團隊。」該男子表示，被射殺的男子是他的同事克里奧爾（Creole）。而這名男子被送往附近的Sam Ambulance醫院時已經死亡。目前還不清楚是誰開槍打死了這名男子。

《TIME》報導，除了太子港，海地第二大城海地角（Cap-Haitien）、雅克梅勒（Jacmel）、聖馬克（Saint-Marc）和戈納伊夫（Gonaives）等大城市也舉行了類似的抗議活動。示威者來自社會的各個領域，包括各正當、宗教團體和社區組織。

Photo credit: Reuters / 達志影像

貪污事件與地高等審計法院的報告，全都源自於從2006年就牽涉海地經濟的「加勒比石油計畫」。

《苦勞網》報導，「加勒比石油計畫」是由南美洲家委內瑞拉前總統查維茲（Hugo Chavez）最早於2005提出的計畫，石油大國委內瑞拉對包括海地在內的16個缺乏石油的加勒比海島國，以優惠的價格出售石油，除了一部分需預先支付外，這些國家在接下來數年，能夠以超低利率（1%）償還剩餘款項。《美聯社》報導，而收了低價石油的海地，必須在美洲國家組織等區域論壇，穩定的支持委內瑞拉，並反對美國。

《風傳媒》報導，但委內瑞拉的強人總統查維茲靠著占外匯97％的國營企業石油出口，施行社會主義，卻沒有扶植其他民生產業。2013年、2014年間，國際石油價格大跌，委內瑞拉國家收入也跟著暴跌，再加上一連串不當經濟措施，導致委內瑞拉民不聊生。

自身難保的狀況下，委內瑞拉停止或大幅削減「加勒比石油計畫」的出貨量，海地不得不轉向美國石油企業，以美國價格購買燃油。

海地國會在2016年和2017年就「加勒比石油計畫」的貪污醜聞展開調查，調查顯示，歷年來海地統治階層從這些石油基金中竊取龐大的金額。

《全球之聲》（Global Voices）報導，「加勒比石油計畫」於2006年由海地勒內・蒲雷華（Rene Préval）總統簽署，米歇爾・馬德立（Michel Martelly）於2010年接任時，資金控制權被移到了馬德立所屬的「海地光頭黨」（TetKale）手上。2016年2月至2017年2月期間，「團結聯盟黨」的若瑟萊姆・普利衛（Jocelerme Privert）擔任臨時總統。

雖然貪污「加勒比石油計畫」的指控一開始針對是針對「團結聯盟黨」，但「海地光頭黨」也吸收大量的計畫資金。《TIME》報導，5月31日的調查確定，至少有14名前政府官員在前總統馬德立時期，濫用了38億美元的計畫資金。

《美聯社》報導，2018年，國際貨幣基金組織（IMF）宣稱將對海地海地提供9600萬美元的低利息貸款與補助，條件是海地政府削減對國內的燃油補貼，以便讓海地金融恢復正常。海地現任總統摩依士試圖在2018年7月6日取消燃料補貼，並將各種石油產品的價格提高38％至51％。

之後，全國抗議者開始走上街道，除了宣洩對於石油產品價格提高、通貨膨脹的憤怒，統治階級從「加勒比石油計畫」的資金中污走大筆款項，也加深海地人民不滿。

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核稿編輯：楊士範



