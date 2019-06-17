《虛弱史》：長期存在於華人健康概念中，害怕虛弱、失精的身體觀

文：皮國立

緒論：恐懼「虛弱」的時代

一、緣起

國小四年級時，第一次看到同學帶到學校的黃色書刊，裡面有各種大人口中「不堪入目」的圖片，但在一個兒童心中其實是感到既驚訝又好奇的，但卻沒有任何人可以詢問，也不知怎麼學習背後的知識。上了國中之後，台灣五、六年級生的經驗都差不多，《健康教育》課本內有關男女生殖器官和性教育的課文內容，不是被省略，就是被匆匆帶過，至今仍因為「大考不考」，而被中等、乃至高等教育忽略。反正老師不多談，大考不會出，我們繼續懵懂，在青少年時期持續偽裝純潔天真。「長大後你就什麼都知道了！」父母總用這句話解答我一切有關性知識與文化的提問。但慢慢地，從高中念到大學，那些長大後才會知道的知識竟然真的慢慢清楚了。在台灣的教育環境下，多數老師害怕教導學生有關「性慾」的知識建構或文化面向。各種家庭教育、道德勸說、宗教信仰等，多數是單向教導「禁慾」的重要性。

現今，人們的性觀念愈來愈開放，擺脫了許多傳統與道德的束縛，連教科書都變了嗎？目前九年一貫課程七年級（國中一年級）的《健康與體育》課本內，有如下的描述：「男女生在進入青春期，性器官會逐漸發育成熟，由於體內的生理變化產生性衝動，出現自慰行為。自慰是透過撫弄生殖器官，以滿足生理需求。從生理的角度來看，適度的自慰行為不會妨礙身體健康，並且可以紓解性衝動；但是過於頻繁的自慰，容易影響正常的生活作息與人際交往。」這段文字沒有問題嗎？筆者無法自己「手淫」一段時間，再告訴讀者有沒有生病或感到衰弱，我也勸讀者不要如此拿身體來進行實驗，因為上述「適度的自慰行為不會妨礙身體健康」這句話，放在歷史論述中是完全不合理的，特別是放在中國醫學的脈絡中，更顯荒謬。國中課本接下來的描述，也完全沒有談到性慾旺盛或衝動將導致的危險或虛弱，這些行為在現代教科書內竟然都和身體疾病沒有任何的關係。

更令我感到好奇的，是現今社會中各種促進性慾的藥品、食品、補藥等，不斷地在台灣的日常傳播媒體、飲食文化、醫療衛生文字中出現，完全和「禁慾」觀點相反，而這些現象在過去的歷史中，又是如何被認識和解讀的呢？在研究所時期，有時論文寫到晚上十一點後，我一定會擱下筆，癱在沙發上，拿起遙控器胡亂轉台，藉以紓壓。倒不是真的想看點什麼節目，只是單純想用操弄遙控器的支配權，去化解無法掌控論文寫作進度的焦慮和空虛。

隨手轉到有線電視台的後半段，各種奇怪的壯陽藥廣告都會跑出來，廣告中的男主角總是為自身的陽萎、早洩、「無擋頭」等與性功能低下有關的身體症狀所困擾，男性們幾乎都是以垂頭喪氣、捶胸頓足來表現其困擾，因為這些身體病症無法被「演出來」。所以這些陽萎、早洩的「症狀」算是疾病嗎？應該是吧，不然為什麼要服藥？其次，我們根本不需要去買這些藥，便利店中隨手可得的「大鵰藥酒」、「參茸藥酒」、「提神飲料」等，他們的廣告手法也大多是猛男搭配美女，用極其曖昧的廣告言詞告訴消費者，服用後會恢復男子氣概、雄壯氣魄、體力，顯然這些具有補養性質的食品，皆有強壯身體的效果，並有極其強烈的男性性別意涵在其中。它們都是傳統補養文化的變種，部分廣告或文字甚至隱含了欲言又止的性暗示，配合曖昧的語言和身體動作，我們常說「兒童不宜」，但成人卻大都心知肚明，可能還有人樂此不疲地追求它們，購買補藥來服用。

筆者談歷史問題喜歡從現實生活出發，用文獻來解決自己乃至當代的困惑，挖掘它們的根源以及過往的思想和智慧。以上所述兩個極其矛盾且極具衝突的現象，一類言論主張禁慾，一類卻又能治療或強化性能力而不讓人「禁慾」，甚至鼓勵「性慾」的展現，若它們全部被放在同一個時代，我們應該怎麼理解？歷史上的人們曾經面對這些狀況，而民眾也身在其中而不知其所以然嗎？他們有沒有經歷過類似我少年以來面臨的困惑？而我們又該如何認識、解釋這些現象呢？個人長期以來沉浸於中國近代史領域中，鑽研醫療史，略有所得，但終究僅得一偏。筆者希望能進一步用醫療史來切入過去中國近代史被忽略的主題，而從以下將要展現的前人研究成果中，找到醫療史可以解析中國近代史的可能，它們過去極少被學者關注。這本書，探索近代人們的心態史，甚至釐清自己年少時的困惑，並解釋當代的一些社會、文化現象，接下來將要展開的是隱藏版的歷史，鮮為人知的中國近代史。

Photo Credit: 臺灣商務出版 即使到民國時期，不少補養藥品還是會以傳統的「生殖」能力為訴求來販售。

二、研究回顧

開門見山地說，「補養」的意識，幾乎貫穿華人對藥物和食物的認知。中國人為什麼這麼重視補養？不外兩端：第一是害怕虛弱的身體觀、其次則是虛弱將會導致相當多的疾病，或者它也代表著許多疾病的共通症狀。張哲嘉認為，中醫的術語和病人身體感之間，一直保持著很強的共通性，如「虛」、「鬱」等看似抽象的術語，常被病人納入自己生活化語言的一部分。這些文化，可能奠基於非常傳統的概念。

從秦漢以降，生子廣嗣、傳宗接代，逐漸成為父系社會維持永續不墜的原因。故一旦不孕，必成重大困擾，所以「保精」成為日常養生之大事；而中古以降，針對男性「陽氣不足、精清冷少」的調養藥方更是漸漸增多，而魏晉以來的服食文化，更無需多論，凡此，皆已見補養文化之端倪。害怕缺精、虛弱、陽虛的身體觀，一直延續發展到明代以降而達興盛。明代中醫張景岳（一五六三∼一六四○）提出：「相火為元氣之本，一以補陽為主。」此說影響後來醫者「不分內傷、外感，動云補正即所以祛邪。」一般認為從張氏以下開始著重峻補。

此風延續至清代，更是有增無減，徐靈胎謂：「若富貴之人，則必常服補藥，以供勞心縱慾之資；而醫家必百計取媚，以順其意。其藥專取貴重辛熱為主，無非參、朮、地黃、桂、附、鹿茸之類，託名祕方異傳。」這些藥大部分都是補陽與補氣之藥，多能壯人氣力、強健精神。雖然清代以後已有醫者檢討社會上溫補之弊，但民間溫補之風依舊興盛，至近代乃有補充身體元氣以對抗細菌之說。而且飲食補養之風也非常盛行，民國時中醫胡安邦謂：「禽獸血肉，與人相類，多能補益。」當時受營養學影響最大的療效論，多和補充人的體力、精氣為主，這就會連結到治療許多虛弱、虛勞、腎虧等受傳統中醫身體觀影響之疾病，凡此皆補養之風有以致之。

古代的部分我們無法多論，但透過梳理，可知這種害怕虛弱、失精的身體觀長期存在於華人的健康概念中。晚清時，德貞（John Dudgeon, 一八三七∼一九○一）醫師觀察中國人由於「迷信或是貧窮而無法享用肉類」，吃素更是減低人們的精力；由此可知在外國人看來，中國人的確是普遍虛弱、營養不良。人們擔心虛弱將導致疾病的意識，到了近代後並沒有改變，還伴隨新的科技與西方醫學的傳入，而有新的轉型；過去人們的補養、養生概念，在民國以後漸漸移入「衛生」這一概念中，在中西醫學之間，激盪出更多對話。歷史學界對近代「衛生史」的研究，已有非常豐碩的成果。這些研究證實了「衛生」在東亞社會展現的各種多元風貌，而非只是一條直線進步的歷程。

特別是在中國，衛生的現代性面貌更是豐富，雷祥麟早期的一篇論文指出了「衛生」在民國時期的特殊意義，有意思的是，他已注意到癆病（肺結核）在當時豐富的疾病敘述，正如一位作者李兆璋在一九三六年談到〈吐痰如投炸彈〉時說：「中國人最不良的習慣為隨地吐痰，為著這是個嚴重問題，所以防癆協會每年都舉辦勸止吐痰運動週，並曾請醫師在南京路一帶取痰化驗，竟發現有百分之三十有著癆菌，機關槍、手榴彈可致人於死，但隨地吐痰也不就是等於隨地放機關槍、手榴彈麼？因為同樣都可殺人，可致我們死命。」此論乃基於西醫學對「菌」的認識。

另一點不可忽略的，癆病也沿用或匯通了中醫的「虛」、「勞」、「虧」等概念而存在。甚至，用「腸癆」來說明病人是因飢餓、勞累而死，有些人會和營養不良結合在一起，總之就是身體的虛與勞導致。為什麼各種「癆」會和中國人的虛弱和縱慾連結在一起？雷祥麟的研究已經起了一個很好的切入點，但「癆」與禁慾的關係，還需要再理解。此外，還有什麼跟近代人虛弱、虛勞有關的呢？Hugh的研究同時說明：中國人對於精氣的流失會造成身體虛弱與腎（氣）虧等毛病是堅信不移的。

民國初年，「神經衰弱」（此詞約於一八六九年前後出現）傳入中國時，也有醫生從病人的症狀來分析，認為神經衰弱就是中醫說的腎虧，筆者認為，就語言和身體感之間的互通性而論，衰弱和虛弱幾乎已成為常民描述身體與疾病症狀的慣用話語。早在晚清時期，心智功能障礙的原因，就被認為是身體虛弱或酒類引起；到了民國，情緒性疾病更與神經衰弱結合，這一點本書之後還有細部分析。若僅是憑一、二條史料就來說明這個時代是害怕「虛弱」的時代，恐怕有些牽強。但事實上歷史學界已有許多前人研究可說明此時代的趨勢。

近代中國是一個害怕「虛弱」的時代，虛弱不僅是身體感，也是疾病的前兆或象徵，要如何避免虛弱呢？首先，我們看到的是一連串教育與行為控制的技術。李貞德研究民國時期的生理學教科書，指出在宋崇義的《新中學教科書生理衛生學》中，灌輸學生「生殖器之衛生及疾病」時就強調要「禁慾」。該書警告性交過度和手淫會造成個人身心與社會之危害，建議「每日宜用冷水摩擦身體」，重點不在清潔，而在冷水可以降低性慾。而所謂「生殖器疾病」，就是指房事過度將導致記憶力、判斷力、忍耐力都大減，男子罹患遺精、陽萎；女子罹患月經不調，子宮發炎等病，總結即「性慾」之害，不但連累人生，更造成社會問題。

而縱慾不僅是男女之事，也可能在孤獨一人時發生，例如對手淫、遺精的焦慮與防範，常被放在道德教育中被討論，這在當時生理學教科書內是一顯著的現象。我們可以清楚地發現當時的正規教育也是訴求禁慾，而縱慾、房事過度所導致的各種身體虛弱之症狀，更是一連串疾病的起始。

Photo Credit: 臺灣商務出版 （中國醫藥大學陳光偉教授提供）

虛弱病在民國時期的表述相當豐富，過度縱慾、房事不加節制，將導致身體虛弱，這在文化上具有特定的指陳。研究民國醫藥廣告的幾位研究者，包括黃克武、張哲嘉、張仲民、張寧、楊祥銀和Cochran Sherman等人，都曾指出這一時期醫藥廣告的特性，特別是當時的中藥與西藥，它們之間的界線是相當模糊的，藥商為了在競爭日益激烈的藥品市場脫穎而出，運用各種已為人知的傳統醫學概念，並參雜新式、新穎的西方身體概念，來說服一切可能的消費人群去購買藥品，而性疾病、腦弱、血虛、腎虧等往往正是這些廣告的大宗，這些病症皆可謂某種程度上的虛弱。吳章（Bridie Andrews-Minehan）也注意到某些補血的廣告，一般都宣稱充足的血液乃是健康之本，太少或是有所虧損的血，會導致身體衰弱，易患疾病。

又如張仲民雖然是從近代商人在廣告上的詐騙行徑來分析藥品，但在他列舉的各種藥品中，其實都與補虛、補腎、補血、補精等概念有關，文中所舉華益大藥房的「衛生補元汁」就很有代表性——「能漲腦筋、能強督脈、能濟坎離、能調臟腑」，把傳統中醫能夠補身體的話語全都用上了，這些廣告總是建構一種邏輯——「身體虛弱是將患大病的徵兆」，以遂行其藥物之熱銷。連玲玲還從消費文化中發現，當時「健康」已成為一種審美標準，許多打著可以健身、返老還童，甚至可以萬病回春的運動休閒商品，皆於市面上大行其道。

這種虛弱的身體觀，可從中醫觀點來解釋為何與本書的主題相關。傳統中醫認為，腎精氣不足時，會出現智力減退、生殖功能衰退、骨骼發育不良等病症；又可說是「精髓不足」、「髓海空虛」之症，亦即腎氣虧虛將導致各種大病發生，而腎氣虧虛又常與男歡女愛、手淫等縱慾行為有關，這就可以解釋為何大宗的補腎、補養的廣告會在這個時代中出現。為此，我們已知道百年前人們對於禁慾和縱慾的一些觀點，也約略知道當時補養類藥品的趨勢。不過，目前研究多是點狀式的，並沒有能將慾望、虛弱、疾病和藥品等四者進行一緊密的結合。

在衛生史中，人們為什麼在近代要同時追求身體衛生與藥品科學，本書著重醫療、身體觀和藥品的歷史對話，思想與物質文化史並重，分析當時民眾對身體內在虛弱的恐懼，與外在行為之間的連結。我們需要更深入地以人文歷史的視野來看待性與身體的關係，理解近代人們心態的層面，而不單只是從現代醫學「純科學」的視角來看問題。

故本書將會深入分析這些現象，並探討過往學者較為忽略的新式藥品，包括荷爾蒙、鎮靜劑、壯陽藥和一些中醫補藥、食補等技術。其他的研究回顧，不足之處，本書將於各章開頭逐一介紹，俾使讀者能更好地理解相關研究。

（未完）

書籍介紹

本文摘錄自《虛弱史：近代華人中西醫學的情慾詮釋與藥品文化（1912～1949）》，台灣商務出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：皮國立

服用歷史以壯陽，

心靈永不腎虧。

虛弱年代的強身之道、充血之愛！

從華人最害羞的軟肋切入，以醫療史的人文視野，

翻新詮釋民國社會的虛弱與情慾、藥品文化、昔時風尚。

上承明清時期的補養觀，

探索民國的性與身體，

豐饒的情感中蘊藏著堅韌的文化底蘊，

亦可謂一部東方感覺史。

西方感覺史的研究正方興未艾，我們也待急起直追，本書梳理民國（1912～1949）及其國民「虛弱感」，特別是與情慾有關的身體、疾病和藥品文化之間的相關性，從醫療史立論，著重當時中西醫學的對照，試圖將虛弱的病態與治療法融進一個性慾與疾病的世界中。

民國的病根，也是人心的病根？甚至是微觀世界生活文化史的一冊病歷？皮國立將慾望、虛弱、疾病和藥品等四者放在史學中進行一緊密的對話與結合，開卷《虛弱史》，適以強精固本。

重點提要

當我們一起虛弱

華人特別重視「補養」，簡言之就是怕「虛」。怕虛的原因不外兩端：第一是害怕虛弱的身體觀、其次則是虛弱將會導致相當多的疾病。這種害怕虛弱的身體觀，伴隨西方醫學的傳入，而有新的轉型；民國以來，過去人們的補養、養生概念在中西醫學之間，激盪出更多對話。

禁慾 vs. 縱慾

傳統中醫認為，腎精氣不足時，會出現智力減退、生殖功能衰退、骨骼發育不良等病症。而腎精氣又常與縱慾有關，也因此大宗的補腎補養的廣告出現在這個時代中。本書著重醫療、身體觀和藥品的歷史對話，分析當時民眾對身體內在虛弱的恐懼，與外在行為之間的連結。

從虛弱及情慾書寫近代史

本書所談的歷史，為過往所少談。以虛弱、慾望、疾病和藥品為核心，從醫學典籍至醫藥廣告圖像等各式的材料中探討性與身體的關係，承接明清補養觀，而又能點出近代社會、文化之時代特性與風尚，細緻地勾勒出新式情感成形、知識系統變遷，乃至對國族、社會、文化想像改變的歷程，期許為中國近代史增添一筆色彩。

Photo Credit: 台灣商務出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九