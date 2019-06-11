《哥吉拉II：怪獸之王》：反英雄電影，不能用「美式災難片」敘事取而代之

（以下有暴雷，請斟酌閱讀）

《哥吉拉II：怪獸之王 Godzilla: King of the Monsters》上映已超過一週，作為第30部哥吉拉電影，同時是傳奇怪獸宇宙第三部電影，本片在亞洲地區開出亮眼成績，可惜在北美的成績並不出色，其原因會在後續文章分析。

先說結論，身為資深哥吉拉粉絲，我對本片的呈現相當驚喜，沒想到中資背景加上美國製作團隊，竟如此尊重東寶怪獸電影史，各種經典設定、致敬塞滿滿，可說是誠意十足，加上耗資兩億的強大特效，確實過足了怪獸迷的癮。

逃出2014年的鬼打牆「災難片」，初步探索「日式怪獸片」的領域

回顧前作2014《哥吉拉》，該片將哥吉拉神格化為天災，以渺小的人類立場來詮釋這未知、神秘、無可名狀的存在，並盡量淡化哥吉拉既有配樂、相關設定，該片導演的態度和1998《酷斯拉》類似——只想借用哥吉拉設定，拍一部自己想拍的災難片，差別只在「傳奇哥」更強大，不是一隻吃魚蜥蜴。但總歸來說，牠們都不是經典的「怪獸角色」，沒有抓到日式怪獸最重要的醍醐味。

那份醍醐味，絕對不是穿著皮套打架，而是作為「主角」演出。

東寶的怪獸不是颱風、地震那類的背景式災禍，更非大蟒蛇、大蜥蜴類型的野獸，這些怪獸在長年的發展下，每隻怪獸都是有背景、個性、動機、社交關係、並背負著期待的「角色」，和漫威角色是一樣的。想塑造好一隻怪獸，就必須把牠當成角色來營造。

本片導演Michael Dougherty顛覆前作，嘗試將怪獸角色化，輔以大量經典配樂、經典橋段致敬，配上怪獸迷最愛的怪獸打架，怪獸也不再只是神龍見首不見尾的天災，而是參與到敘事者之中，代表美版哥吉拉終於逃出「災難片」的鬼打牆，開始初步探索「日式怪獸片」的領域了。

在音樂和畫面呈現上，本片可說是誇張地講究。以摩斯拉的配樂為例，她的主題曲〈Queen of Monsters〉不只還原「摩斯拉之歌」的主旋律，更配合角色特質做出細膩的編曲：正當觀眾已經滿足時，片尾的〈Mothra's Theme〉竟以「咚咚咚」的鼓聲開場，此驚喜實在難以言喻——這段編曲改編自1961年的第一代摩斯拉之歌，而非最耳熟能詳的1992版，著實原汁原味到了最源頭，本片的音樂指導Bear McCreary居功厥偉。

把一首超過半世紀的素材改編成2019年也不顯落伍的電影配樂，這麼麻煩的事，沒一點「莫名其妙的堅持」是不會發生的，但這正是感動老影迷的原因。在聲光效果上，本片特效、音樂、音效都屬頂尖之作，硬要挑毛病的話，就是混音人員吧，他們辜負了音樂和音效人員的精采表現。

每次音樂和畫面帶起情緒時，總會加入噪音干擾——戰鬥、吼叫、打砸，不適宜的時間點、不適宜的空間感、不適宜的節奏感，讓人難以融入情境，其中最大的問題肯定是混音失敗。

怪獸適時一聲吼叫有如春雷乍響，但一直叫就變成巨大吉娃娃，而這部的怪獸簡直比吉娃娃還會叫，又和其他音效混在一起，變成煩人的噪音。混音的失敗，更令優秀的音樂、音效素材並未全力發揮，但除此之外，本片的技術層面相當優秀。

經典怪獸的塑造：有些空虛，十分可惜

想塑造一隻經典怪獸，絕不是讓牠冒出來大叫破壞，然後就這麼完事了，怪獸是角色，重要的怪獸甚至應該有英雄旅程的歷程。

哥吉拉

本作的哥吉拉非常溫和，綜觀過去的哥吉拉電影，哥吉拉多半都背負著「復仇者」、「憤怒的化身」等設定，而本片這隻上古巨獸威嚴而公正，就像金剛之於骷髏島是一樣是自然界仲裁者的正派角色，有幾名主配角環繞著牠的愛恨糾葛，角色塑造也相當立體。

稍感可惜的是，當年「紅蓮哥吉拉」之所以經典，是因為那是牠體內核反應爐失控，鋪陳一整部的過程，短暫爆發擊敗強敵後，便是迎向死亡，那是一段美麗而悲壯的故事。而本作把它當成升級的彩蛋，沒什麼不好，只是綜觀整部電影滿滿的彩蛋，卻沒有深刻鋪陳加以襯托，總是略顯空虛。

基多拉

強大的反派怪獸，導演將其賦予人性，三個頭擁有不同的個性，讓這隻怪獸鮮活了起來。

拉頓

火焰惡魔的造型帥到無以復加，整形最成功的一隻，到處倒戈的風向仔形象不知是不是導演想要的，但確實有顯現個性。

摩斯拉

造型美呆了，若說舊版摩斯拉是可愛，新版就是美豔，充滿靈氣的光芒和BGM，真想拜託傳奇幫牠出獨立電影。

牠也是最可惜的一隻怪獸。

在幼蟲階段，剛孵化的毛毛蟲摩斯拉受到驚嚇，被人類攻擊、最後被機器安撫——至此我都很期待，看到母女倆接近摩斯拉時，我還天真的幻想：讓母女來擔任與摩斯拉心意相通的角色？妙哉，這能讓親情戲發揮！電影結尾肯定是母親保護女兒而犧牲，此時摩斯拉也為了守護母女，更守護自己的後代而犧牲，雖身死但希望長存，兩條線環環相扣，銜接切換水到渠成！

結果證明是我想太多，摩姐直接結繭去了，接著飛去找素未謀面的戰友，接著去打素未謀面的敵人，最後亂入犧牲，而媽媽自顧自的黑化再洗白，女兒去演英雄，故事線始終沒有再交集過。

劇中沒有確立摩斯拉的動機，沒有知音解釋牠的心意，沒有人謳歌牠的犧牲，更沒有人讚美牠的傳承，對此我非常不滿，有一整本圖文並茂的設定集又如何？放滿彩蛋和致敬又如何？沒有演出故事的話，牠終究只是美麗的設定集合體，永遠不會成為經典。

「日本怪獸片」的核心概念，不能用「美式災難片」敘事取而代之

本片的怪獸雖有嘗試角色塑造，在互動上卻回歸災難片手法，導致劇情面的分崩離析，上映第一周，《哥吉拉II：怪獸之王》的爛番茄指數僅41%，而觀眾評分高達91%，雖然在亞洲區票房不錯，北美成績卻不甚理想。對於此極端的成績，我個人解讀為：這部電影聲光效果佳、情懷賣得好，特攝怪獸粉絲很喜歡，但撇除掉怪獸情懷，這部片不好看。

這絕不代表「日式怪獸電影」的劇本風格不被現代影迷接受，相反地，本片雖掌握部分怪獸片元素，核心卻還是標準的好萊塢災難片。

說了這麼多，怪獸片精神到底是啥？用災難片拍法為何不行？我認為一部經典的哥吉拉電影，有兩項核心精神迥異於災難片：

它是反英雄電影

在標準災難片中，人類是主角，而災難只是背景。觀眾會記得《世界末日》的布魯斯威利，但不會把情感投射在那顆隕石上，同樣的道理，可以對應在《明天過後》的海嘯冰雪、《風飛鯊》的鯊魚，甚至《柯洛弗檔案》或《環太平洋》的怪獸上。

沒錯，上述兩部有怪獸出場的電影，其本質跟哥吉拉天差地遠，它們是標準的災難片，災難片的怪獸只需要很壞很恐怖，就跟天災一樣作為背景設定就行，牠們不需要個性，不需要複雜的關係，更不需要做為角色的起承轉合。

但在日系的「怪獸片」中，災難只是一部分元素，實際上怪獸是主角，反英雄式的主角。

主角不只是名詞，而是在劇中扎實的定位，它跟人類角色一樣同樣需要設計、塑造，無論是經典角色如哥吉拉、摩斯拉，甚至只出現在一部電影的怪獸如碧奧蘭蒂（人心樹）、芭特拉，都是如此。

碧奧蘭蒂的悲劇、芭特拉的犧牲、摩斯拉的傳承，這必須要花一整部電影來完成。而本片的角色設定一流，但除了哥吉拉外，其他三隻怪獸的劇情塑造乏善可陳，因為都被拿去演出一家三口的災難倫理劇了。

人類和怪獸互相襯托、互相呼應

在一般的英雄旅程中，配角能替他抬轎、牽線、說故事，假如配角有獨立的故事線，更會讓兩條故事線有牽連，甚至寓意互相襯托。

不會說話的怪獸更是如此，配角並不代表輕視，相反地，人類戲份非常重要。

怪獸角色的演出方式受限，因此在電影中，必須藉由人類的理解來詮釋怪獸，一隻怪獸的來歷、動機、個性、關係、轉折、評價，都必須藉由人類的演出來完善。

試想，為何以往摩斯拉，總是伴隨兩位小美人，甚至與一兩位展現人類光明面的主要角色在戲分上環環相扣？正是因為比起目標單純的哥吉拉，要形塑摩斯拉這隻「親近並守護人類的怪獸」不容易，需要專任「解說員」來賦予它個性，不然橫看豎看都只是一隻可愛大胖蛾，看不出牠的靈性、溫柔和勇敢。

在日本的哥吉拉電影中，人類的劇情有深入詮釋怪獸的作用，他們負責塑造怪獸形象，與怪獸劇情相互呼應，好不好看是一回事，起碼不會有「各演各的」的問題，而這正是《哥吉拉II：怪獸之王》的敗筆。

一部電影兩條敘事線，卻沒有彼此共鳴

本片有兩條敘事線：主線、親情線。兩條線，相信有不少影迷都有這感覺，煩躁，即使有可愛的女主角Millie Bobby Brown都無法減輕這種煩躁感。《哥吉拉II：怪獸之王》用怪獸片的皮，包著災難片的餡，雖然有針對怪獸本身做好設定，卻未真正把牠們當成角色看，所以除了哥吉拉以外，其他三隻怪獸基本上和人類沒有互動，也沒有行為上、目標上或精神上的呼應，完全就是各演各的。

其實，以往的日本哥吉拉電影文戲也不出色，故事線也都很單純，但它們會負起塑造怪獸故事線的責任。

既然本片的表主題是地球反撲，何不來幾隻與主題息息相關的怪獸？例如公害怪獸黑多拉、摩斯拉二部曲的污染怪獸達哥拉登場，而人類的陣營也會和怪獸相對應，讓怪獸戰鬥呼應人類的理念之爭，真的要讓基多拉和拉頓當反派，那起碼讓一個狗屎爛蛋的壞財團來解放牠們，讓反派反得具體一點吧。

既然本片的裏主題是「親情」，那何不安排安排小哥吉拉／迷你拉出現，或是讓摩斯拉傳承下一代，以此和人類劇情互相串聯？正因《哥吉拉II：怪獸之王》沒把人類和怪獸放在同一舞台，於是每條劇情線都不相干，最後串聯成一團悲劇：上面哥吉拉在打王者復仇戰，下面老爸廢墟找女兒，還穿插反派老媽洗白和拉頓、摩斯拉之戰，幾條劇情線毫無共鳴，導致剪接起來就像節目插播廣告一樣令人倒胃。

怪獸在詮釋人類，人類也詮釋怪獸，這才是怪獸片的醍醐味所在，但本作除了哥吉拉外，只用特效做出了酷炫的怪獸，卻沒有成功塑造出怪獸角色。

人與怪獸的對手戲，只為交代而交代

本作的男主角馬克和配角芹澤博士，都和哥吉拉有因緣，藉由人類的視角完善了哥吉拉角色。

來看看過往的作品裡，是什麼角色負責同樣定位的對手戲？他們如何做得更好？

史上第一部哥吉拉電影的的芹澤博士，發明了氧氣破壞裝置，原本不願使用這項毀滅性武器的他，眼見生靈塗炭，最後迫不得已用它殺死哥吉拉，卻為了不讓這恐怖的武器被人類利用，選擇與哥吉拉同葬大海。

憎恨哥吉拉，以個人之力妄想殺死哥吉拉的瘋狂軍人，在經歷一連串事件後，最後放下對哥吉拉的仇恨，幫助哥吉拉擊敗敵人。

此角色的個性被2019的主角馬克繼承，但馬克的實質作用被女兒和芹澤博士瓜分，本人戲分又偏向家庭戲，和哥吉拉之間的化學效應遠遠不及結城晃。

二戰軍人，被恐龍所救，卻在恐龍傷重時棄之不顧，任由恐龍自生自滅，最後恐龍受到輻射影響變成哥吉拉。數十年來，新藤對哥吉拉感到愧疚，到了最後哥吉拉襲擊日本時，新藤靖明不躲不逃，和哥吉拉深深對望後，死在熱線之下。

2019的芹澤博士，繼承了初代芹澤的姓氏，骨子裡卻像新藤一樣，對哥吉拉抱持複雜的情感，最後為其殉身畫面壯麗，但由於芹澤本身的故事性不足，沒有初代芹澤的捨身取義，也沒有老軍人新藤的愧疚糾葛，有一股「為了劇情張力該死人了…….嗯，你這哥吉拉粉絲死掉的戲劇效果比較強，好，上吧」的粗糙感。

至於其他怪獸，基本上連相對應的人類都沒有，自然沒有優秀的劇情演出了。

如今，在對怪獸角色的認識程度還一知半解的狀況下，傳奇交出了這張成績單，接下來究竟會不會把《哥吉拉 vs. 金剛》拍成《超人 vs. 蝙蝠俠》呢？讓我們拭目以待。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航