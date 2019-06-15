《人生兩好球三壞球》：如何與「小人」做朋友？

文：林繼生

人生何處無「小人」？

若問人生最怕什麼？我會告訴你，人生最怕「小人」。

「小人」在側，眾法難除，「小人」隨身，萬藥難治。寧願痼疾纏身，也不要「小人」在旁。

小人可以「除」嗎？

許多命理師或書都在教大家如何防小人，可見小人已氾濫成災，令人恐慌。

我曾到港澳參訪，順道參觀灣仔鵝頸橋底的「打小人」活動。導遊一直慫恿我寫出心中的「小人」，只要經過作法並用鞋子「搥打」，「小人」便會退避，從此撥雲見日，再無衰事。但是幾經考慮，覺得真正的「小人」魔法高強，非一般「法術」可除，加上讀聖賢書，學聖賢事，決定「以德報怨」，放過「小人」。

人生到處有「小人」，比「過江之鯽」還多，包括擬真的各種表演節目。以前很不喜歡看連續劇，尤其是本土劇，不是「看不起」這些劇的水準，而是這些連續劇不管有多少集，「好人」一定要被「虐」、「整」、「含冤莫白」、「千辛萬苦」到最後一集，而「壞人」、「小人」則「吃香喝辣」、「囂張」、「得意」到最後，甚至是最後一集的幾分鐘才「得到報應」，此時如果「小人」稍微後悔一下，所謂「浪子回頭金不換」，「好人」還必須原諒他們，不然怎麼叫做「好人」？除非「小人」、「壞人」表面「改過」，下跪「道歉、懺悔」，其實是趁「好人」正要彎腰扶起他來，或是轉身離去之際，突然耍「陰招」，才會「意外」被「好人」或「小人」自己刺死，否則「小人」最後幾乎還是活得「好好」的。

以上這種情節幾乎出現在以前的所有連續劇中，現在雖然有點「改善」，不過也差不了太多，好像沒有小人「作亂」，劇就沒有人看呢！我常在想，戲劇或者應該說「觀眾」為何總喜歡讓「小人」囂張那麼久？

在這樣的戲劇「薰陶」下，無怪乎有小學生的「志願」是當黑道大哥了，因為黑道大哥坐黑頭車，出入有眾多「小弟」簇擁，而且衣著光鮮亮麗（刻板印象是穿黑西裝、戴墨鏡），更令人稱羨的是身邊常有「辣妹」陪伴，反之，好人哪有這種「待遇」？君不見這就是所謂的公共媒體的「教化」，所謂「教壞囝仔大小」，違背「教育精神」是也。

戲劇不看，「小人」自然不存在，但現實中「小人」卻多如蚊子，驅之不盡，隨時讓你又黏又癢。

何謂「小人」？

「小人」的定義很難說，因為類型太多，且隨時代不同，「小人」也「與時俱進」，我們可以說自有「生物」以來就有「正」、「邪」大戰，只要「生物」還在，「爭鬥」就永無止休。不過不管「小人」如何「蛻變」，基本型態是不變的，而且在《論語》或孔子的時代幾乎都概括提到，你不能不佩服孔老夫子的「先見」，或許他也曾是「小人」的受害者，故感觸特別深吧！

所謂「小人」大概就是：

貪圖利益與生活享受者（「小人喻於利」、「小人懷土……小人懷惠。」《論語・里仁篇》）

結黨營私者（「小人比而不周」《論語・為政篇》）

表裡不一者（「小人同而不和」《論語・子路篇》、「小人於為亂之上，相愛也，退而相惡。」《孔子家語・顏回》）

文過飾非者（「小人之過也必文」《論語・子張篇》）

患得患失者（「小人長戚戚」《論語・述而篇》）

驕傲不安泰者（「小人驕而不泰」《論語・子路篇》）

不願成人之美還喜歡扯後腿者（「君子成人之美，不成人之惡，小人反是。」《論語・顏淵篇》）

不知反求諸己，只求全責備他人者（「小人求諸人」《論語・衛靈公篇》）

可以邪道取悅者（「小人難事而易悅也，悅之雖不以道，說也。及其使人也，求備焉。」《論語・子路篇》）

不能擇善固執，遇到困窮就胡為亂作者（「小人窮斯濫矣」《論語・衛靈公篇》）

不知敬畏天命，親狎大人，輕侮聖人之言者（「小人不知天命而不畏也，狎大人，侮聖人之言。」《論語・季氏篇》）

日趨下流者（「小人下達」《論語・憲問篇》）

沒有愛心者（「未有小人而仁者也」《論語・衛靈公篇》）

無所不為者（「小人不恥不仁，不畏不義，不見利不勸」《易經・繫辭下》）

善於嫉妒者：東坡何罪？獨以名太高。（蘇轍語）

因此孔子說「唯女子與小人為難養也，近之則不孫，遠之則怨」，針對「小人」來說是有道理的。

「小人」是無所不在的，尤其是競爭激烈，「贏者全拿，輸者歸零」的地方，加上主管識人不明、制度不全、資訊不夠公開、正義無法伸張、成員怕事之處，更是「小人」孕育的最佳溫床，只是有人受害輕微，有人則連小命都不保。

編纂《昭明文選》的昭明太子蕭統，原來身邊有一個太監叫鮑邈之，頗得信任。蕭統母親病故不久要做「生忌」，需要一太監值宿一夜，太子便讓他去，不料他竟擅離職守，跑去和宮女鬼混，正巧被蕭統巡視時撞見，蕭統寬厚，沒治他罪，只是較前疏遠他。誰知鮑邈之不思圖報，反而懷恨在心，探聽到皇上身體不適，便密告誑稱是蕭統請道士作法，埋蠟鵝咒皇上早死，密謀奪權篡位。蕭統受此不白之冤，無法辯解，氣急交加，一病不起，竟英年早逝，沒想到這種「《文選》爛，秀才半」的人才，就這樣死於卑鄙小人之手。

至於蘇軾的「烏臺詩案」則是另一個「小人」整人的例子，有人從蘇軾的詩文中斷章取義或刻意曲解，誣陷他「愚弄朝廷，妄自尊大」，對朝廷有不敬之處，眼見有人構陷「成功」了，竟引來大家「群起效尤」，落井下石打落水狗，害得這位曠古大文豪差一點沒命，甚至緊張惶惑失措，被捕時不知穿朝服或便服，在解送途中還想尋死未果，那種「喪家犬」的模樣簡直失去所有尊嚴，最後還被「逼」承認自己詩文中的確有多處批評朝政；最後命雖然保住了，卻也株連一些朋友或喪命或丟官。

電影中的「小人」不多，因為多是樣板式的「壞人」。不過要提「小人」還是有的。

兩部亞洲的「冠軍」電影：《我和我的冠軍女兒》、《冠軍大叔》（Champion），都是勵志類的電影，一部摔跤，一部比腕力。《我》片中國家摔跤教練為了不讓爸爸瑪哈維爾影響選手的訓練，設計將瑪哈維爾關在運動用品室，「教練」算是「小人」（雖然當事人出來澄清這稍微與事實不符，但就戲論戲，整個訓練過程的確有黑暗的「小人」在）。另外《冠》片中的經紀人與運動賭博集團，想以金錢收買主角馬克企圖操作比賽輸贏，以牟取暴利，當然是標準的「小人」。

我們只能說，「小人」的存在有時有理由，有時則無。

「小人」為何如此「恐怖」？

「小人」所在多有，但何以「小人」會如此「囂張」、「恐怖」？因為小人通常具有幾個特質：

勇、速： 通常君子不會「傷人」，會傷人的多是「小人」，所以「小人」不怕被傷害，且小人不會內鬥，他們深得「合縱連橫」之妙，他們會「團結」鬥垮其他人。因為「心有所屬」（有要剷除的人），必欲除之而後快，所以小人辦事效率高，常鑽巧門；反之，君子顧慮多，又與人為善，一切循正常程序，反而曠日廢時。

通常君子不會「傷人」，會傷人的多是「小人」，所以「小人」不怕被傷害，且小人不會內鬥，他們深得「合縱連橫」之妙，他們會「團結」鬥垮其他人。因為「心有所屬」（有要剷除的人），必欲除之而後快，所以小人辦事效率高，常鑽巧門；反之，君子顧慮多，又與人為善，一切循正常程序，反而曠日廢時。 賴、讕： 小人善於造謠，「巧言令色」至極，「指鹿為馬」一流，但一旦「東窗事發」，必推得一乾二淨，甚至反咬抵賴，不像君子「敢作敢當」又「義正辭嚴」說不得讕語，在言行上已遜小人一籌，注定失敗。

小人善於造謠，「巧言令色」至極，「指鹿為馬」一流，但一旦「東窗事發」，必推得一乾二淨，甚至反咬抵賴，不像君子「敢作敢當」又「義正辭嚴」說不得讕語，在言行上已遜小人一籌，注定失敗。 狠、敢： 所謂女怕纏，君子怕小人。「君子」雖然一副「道貌岸然」，但心存仁義，通常心軟得很，常是「高高舉起輕輕放下」；反之，小人表面嘻皮笑臉，其實骨子裡壞點子很多，所以未鬥「君子」氣勢已輸三分。小人不會放過被傷害者，而且「軟土深挖」，欺善怕惡，針對「弱者」自動升格為欺壓良民的「累犯」。

所謂女怕纏，君子怕小人。「君子」雖然一副「道貌岸然」，但心存仁義，通常心軟得很，常是「高高舉起輕輕放下」；反之，小人表面嘻皮笑臉，其實骨子裡壞點子很多，所以未鬥「君子」氣勢已輸三分。小人不會放過被傷害者，而且「軟土深挖」，欺善怕惡，針對「弱者」自動升格為欺壓良民的「累犯」。 陰、冷： 光明及透明是「君子」的保護傘，反之，陰暗及黑箱則是「小人」的防護罩；小人像吸血鬼，見不得光，君子則要「不愧屋漏」；君子不善「耍陰」，「小人」則喜躲在暗處放冷箭，所謂「明槍易躲，暗箭難防」，君子所短正是小人所長。

光明及透明是「君子」的保護傘，反之，陰暗及黑箱則是「小人」的防護罩；小人像吸血鬼，見不得光，君子則要「不愧屋漏」；君子不善「耍陰」，「小人」則喜躲在暗處放冷箭，所謂「明槍易躲，暗箭難防」，君子所短正是小人所長。 枉、巧： 小人平日長袖善舞，更是察言觀色高手，尤其厲害的是鑽營，優遊於灰色地帶，不受道德約束；需要援引法律自重時，精準俐落，若要規避責任時又能巧閃躲避，使得一身「乾坤大挪移」，出入法律如哆啦A夢進出「任意門」，不像君子「匠」器十足，刻板僵硬無彈性，又怎和小人鬥？

小人平日長袖善舞，更是察言觀色高手，尤其厲害的是鑽營，優遊於灰色地帶，不受道德約束；需要援引法律自重時，精準俐落，若要規避責任時又能巧閃躲避，使得一身「乾坤大挪移」，出入法律如哆啦A夢進出「任意門」，不像君子「匠」器十足，刻板僵硬無彈性，又怎和小人鬥？ 忍、待： 事情要成功需「耐煩」，即使做「壞事」，也要布局慢慢羅織。小人行動快狠準，但在等待「獵物」上當前，他們如鷹犬般善於等待，一次「伏擊」不成，再等下一次，「目標」未除，絕不干休。反之，君子一旦發現「小人」行徑，必立即挺身而出，企求「摘奸發伏」、「除惡務盡」，如果沒成功，就只會感嘆天道淪喪，甚至「怨懟沉江」，結果不但除惡「功虧一簣」，反而遭到更嚴重的反噬。

事情要成功需「耐煩」，即使做「壞事」，也要布局慢慢羅織。小人行動快狠準，但在等待「獵物」上當前，他們如鷹犬般善於等待，一次「伏擊」不成，再等下一次，「目標」未除，絕不干休。反之，君子一旦發現「小人」行徑，必立即挺身而出，企求「摘奸發伏」、「除惡務盡」，如果沒成功，就只會感嘆天道淪喪，甚至「怨懟沉江」，結果不但除惡「功虧一簣」，反而遭到更嚴重的反噬。 聚、烏： 小人厲害的地方在於容易聚眾結夥成幫，他們認為天下烏鴉本就該一般黑，即使「烏合」也可以撼動天地，動搖國本；而君子總喜歡「獨善其身」，不屑「友不如己者」，認為只要直道而行，雖千萬人吾往矣，一個人就可以頂天立地，旋乾轉坤，二邊人馬一擺開，氣勢高下立判。

小人厲害的地方在於容易聚眾結夥成幫，他們認為天下烏鴉本就該一般黑，即使「烏合」也可以撼動天地，動搖國本；而君子總喜歡「獨善其身」，不屑「友不如己者」，認為只要直道而行，雖千萬人吾往矣，一個人就可以頂天立地，旋乾轉坤，二邊人馬一擺開，氣勢高下立判。 晦、藏：小人善偽裝隱藏，不但「小人」二字不會寫在臉上，也不能以「貌」取人，最可怕的是「小人就在你身邊」，可能是你的上司、部下、同僚，周遭「草木」可能都是「小人」，但就是無法確知誰是「小人」，只能「風聲鶴唳」，只能惶惶終日，只能妄自臆度，最後弄得精神潰散，槁木死灰，甚至一命嗚呼；你有沒有發現，小人爆料構陷之準之精之確實，就好像你親自把資料提供給他一樣。

如何對付小人

小人無所不在，像垃圾永遠清不完，那要如何「對付」小人？

比他敢、比他狠

與狼共舞，要先變成狼，抱著徹底「教訓」他這一次的心理，等「河清海晏」、小人清除再「反正」，否則自己反而「著魔」淪入「小人道」，成為另一個「小人」。

和平共存，「保持現狀」

人體腸胃內都有各種菌種，將小人看成益生菌，它是職場必要之惡，有助於人的成長。想想，不遭人忌是庸才，沒有「小人」怎能襯托「君子」可貴。

避、躲不糾纏，低頭是一種智慧

道不同，不相為謀，對小人只能防，只能躲，不能糾纏，如果你自認不是小人的對手，或厭惡你爭我奪、爾虞我詐，那麼就避開這樣的環境吧！愛爾蘭作家、詩人、劇作家王爾德（Oscar Wilde）說：「要永遠原諒你的敵人，沒什麼事比這個更讓他們惱火了。」或許，讓「小人」沒有「對手」是對抗小人最好的方式。

提早進入「耳順」境界

不要在意小人在背後怎麼看你、說你，反正言語改變不了事實。

若即若離，敬而遠之

對小人勤打招呼，但少說話；不主動來往，但不拒絕來往；不深交，但不絕交。不幫忙，不阻攔，不規勸，不參與，不討論，任其自生自滅。不要妄想窺探小人「祕密」，也不讓小人深入自己的領域和心靈。

「小人」難除，如登革熱，「太陽」燒不盡，小雨潤又生。當有人拿石頭丟我們時，我們又何必放不下這顆石頭呢？美好人生，別花費任何一秒負面情緒在小人身上。

書籍介紹

本文摘錄自《人生兩好球三壞球：翻轉機會／命運，做自己的英雄》，三民出版

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作者：林繼生

本書結合電影、文學等素材，提供年輕學子在認識自我、人際關係、夢想與面對未來等方面的人生指引，文字淺顯易懂，讀者可從中獲得正向積極面對未來的智慧與勇氣。

青春的迷惘，本書幫你解答！

【如何做自己？】

要真正「做自己」必須先了解自己，要先知道自己想成為怎樣的人，才有資格談如何成為那樣的人。

【我也可以是英雄嗎？】

我們都毫無疑問地是自己生命故事的主角，也是這個故事中「最佳且唯一」的英雄。

【灰心喪志時該怎麼辦？】

「勇氣」是你灰心喪志時唯一的武器。

【如何面對過去的自己？】

真正的成長不是去抹煞生命中不好的經驗，而是接受它們造就了今天的自己、並以此為動力繼續前進。

【我能戰勝命運嗎？】

命運會捉弄人，但機會永遠在自己手中。把握機會，你就是命運主宰。



【成功是否有捷徑？】

成功的人不是運氣比較好，但他們學會了失敗，於是更快成功。

作者簡介

林繼生

國立臺灣師範大學國文學系、教育研究所畢業，曾任國立武陵高中校長，現為桃園市六和高中校長，也是新北市救國團《青年世紀》主編，主辦青年世紀文學獎，三十年來孕育出許多作家。從國中教師、高中教師到成為校長，教育經歷豐富，秉持「教育之道無他，唯愛與榜樣而已」的教育理念，作育英才無數。

Photo Credit: 三民出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九