打破迷思：「近視的人不會得老花」是真的嗎？

近年來3C產品普及化，影響了現代人的生活型態，老花已有年輕化的趨勢。長時間緊盯螢幕、低頭族、睡前關燈滑手機等過度用眼族，不少在35歲之後就已視茫茫加入老花行列，出現看近或看小字吃力、光線昏暗時看不清、眼睛易疲勞痠澀等老花症狀。

不少眼科醫師常被問到，是否有近視就不會得老花？眼科醫師陳逸川表示，近視、遠視是指遠處影像相對於視網膜的位置；老花是水晶體與睫狀肌看近時聚焦能力降低，兩者截然不同。因此無論近視或遠視，只要水晶體退化就會老花。老花通常在40歲後開始出現，然而現代人長時間使用3C產品，使水晶體長期緊繃，老花提早報到的人不在少數，年紀輕輕就要過著看遠戴近視眼鏡，看近戴老花眼鏡的兩副眼鏡生活。

近視、遠視及散光與眼球結構有關，老花及白內障則多因水晶體老化所致，這些眼疾成因皆不同，矯正方式也不同。陳逸川解釋，視力矯正主要是針對角膜及水晶體進行，例如雷射手術是透過削切重塑角膜來達到度數矯正目的；然而因老化伴隨而來的老花或白內障，即使接受雷射手術仍是無法改善視力，此時則需針對水晶體治療始可獲得視力進步。

隨著醫療科技進步，人工水晶體從過去僅能單一焦點清晰的單焦點，演進至可滿足遠近距離、但中距離仍會模糊的多（雙）焦點，到可滿足遠中近3種距離的3焦點，以及成功克服焦點限制與夜間眩光的新一代全焦段人工水晶體，讓遠中近視覺焦點能平順銜接，不會停格或落差，可一次改善近視、遠視、散光、老花等多種視力問題。

如今的人工水晶體置換手術已相當純熟，採用超音波晶體乳化術，透過超音波吸頭將白內障震碎後吸出並置入人工水晶體，僅0.2公分微創免縫線傷口，僅需點麻醉藥水就能進行，約10至15分鐘手術時間，無需縫合和住院，安全性高且風險低，術後的恢復與照護也快速簡易。

「依照患者本身生活習慣及個人需求去選擇對的人工水晶體，最重要。」陳逸川強調，選擇人工水晶體的關鍵，舉凡生活習慣、開車與否、職業需求等，都是選擇人工水晶體的重要考量，患者切忌落入「最新最貴的就是最好」的迷思。

患者術前須由醫師謹慎檢查並評估角膜、視網膜、黃斑部及視神經等的健康狀況，選擇可確實發揮效果的人工水晶體，才能真正得到滿意效果。若是視網膜條件較不理想，如黃斑部病變、糖尿病患或青光眼患者，則較不適合。

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責任編輯：朱家儀

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