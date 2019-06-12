守住台灣的民主，才可能讓香港的自由重新復甦

香港的警察開始用催淚瓦斯，並且開始裝備長槍。關注了一整天的反送中活動，一直隱隱擔心在深圳集結的裝甲車會發難，畢竟中共是真正殘虐的政權；現在官方的鎮暴行動開始，儘管惡化成大屠殺的機率不高，還是讓人很擔憂。

我很不喜歡說那句「今日香港，明日台灣」，但這確實是很可能發生、必須阻止發生的事情。在權力結構上來看，中共沒有辦法收手不控制香港，那是北京向全世界洗錢的重要通道。中共更不可能停止侵略台灣，直到兩岸至少有一方滅亡。

專制中國的權力觀念是「臥榻之側，豈容他人酣睡」，是一種宰制性的思想，必然對天朝範圍內的領土人民嘗試實施支配。台灣在歷史、政治與文化上，不可能與中國徹底撇清，因此民主台灣的存在，比起任何其他政權都讓北京芒刺在背。（以中國移民為人口主體的台灣，能夠貫徹民主制度是世界史的特例。同為儒家漢字文化圈，日韓越的去中國化，與種族人群差異有很深的關係，同等程度的去中國化，在可見的未來中，台灣無法達到。）

香港受支配、台灣遭滲透的嚴重事態，呈現出東亞政治氣氛的惡化。儘管西太平洋的安全體系正在更新，但北京也持續在加速它的支配力量。情況越來越不樂觀。

儘管筆者經常在宣揚台灣與同盟國的合作良好，但這並不會讓北京悔改，頂多是讓北京知難而退。然而隨著中共在西太平洋進行軍事擴張（神似一戰後日本展開的海權擴張），以及各方越來越嚴謹龐大的軍事演習，還有台灣內部張開的各種法律保護傘（國安法、大法官提名等等），都指向情勢惡化，必須要堆出更多資源以防萬一。

在中國事務上，千萬不要輕信任何「共產很快垮台」的樂觀論調（早年蘇聯垮台，有許多前輩太過相信法蘭西斯福山的說法），也不要理會柯陣營寫手刻意宣稱的「中國威脅誇大論」。

真正務實的思考，是美國政界學界爭執不休多年，現在已轉趨主流的「中國威脅民主論」。由於技術條件的轉變，北京擁有更多工具實現專制統治，並且也準備與列強（主要是美日同盟）進行不對稱戰爭，甚至是利用5G等新局勢發展，在全球進行滲透與破壞工作，威脅全球民主。

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中國對內治理工具，不只是天網、長城、愛國基地或宏觀調控，對明清歷史較有涉略的朋友，或許還會知道一個詞，即王汎森老師用以形容清代思想的「權力的毛細管現象」。布爾什維克的組織工具加上中國官場的文字獄、思想獄，形成綿密龐大無所不包的權力網，能夠長效維持北京的統治力量。

這也是為什麼，認為中國將快速垮台或者毫無威脅，都是不切實際的幻想或惡意造謠。除了過度樂觀的反中派，台灣內部還有大量共諜、國民黨以及柯陣營在散播中國無害的言論，主要目的是為選票，卻嚴重癱瘓了社會的民主防禦能力。

要與北京輸出的專制力量抗衡，以台灣不成熟的社會力量顯然不足。熟悉選舉實務或者宗教田野研究的朋友，想一下中部海線宮廟或者南部大型宗教法人如何介入選舉，甚至可以去打聽他們處理多少錢，大概就不會對台灣公民社會的力量太有信心。

抗衡之道，在於引入美國力量。請大家不要有錯誤的想像，以為引入外部力量是像小說在寫清兵入關一樣。實際上操作，是讓外部力量介入東亞政治，打亂原本中國的佈局，重塑平衡，而不是授人以柄。那是馬政府才會這樣瞎搞。

為了讓台灣脫離「天朝」這種東亞政治的泥淖，勢必將台灣立場導向西太平洋安全體系，置於印太戰略之中，扮演積極的玩家。蔡英文路線，正好就符合這個方向。

回過頭來講香港，作為台灣人，我們能直接幫助香港的方法很有限，但我們能夠先守住台灣的民主。守住台灣的民主，讓台灣在印太地區的影響力上升，才可能將來讓香港的自由重新復甦。蔡英文的構想、主張、實踐，是目前場上唯一可靠的選項。於公於私，我們都應該支持蔡英文。

今天正好是初選民調啟動的日子，請各位接下來數天，每天盡量排開事情，專心等電話。記得要打開聲音、關閉過濾功能、將每一題都答完，答完才算數。

為了不要助長他人氣焰，以及預防民調錯亂對大眾心理造成不可逆料的影響，請不要在民調中支持韓柯。正確的答案，是兩題皆回答：唯一支持蔡英文。

讓我們為香港祈福、為台灣祈福，希望我們都能撐過這段艱困的日子，盡力把自由的養分留下來，讓民主與人權的花在台港的土地上盛開。

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