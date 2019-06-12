陰性代名詞之必要：「妳」與「她」是仇女社會受壓迫者的榮美尊稱

近期《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary）收錄了zir跟hir兩個英語第三人稱的中性代名詞。對於中性代名詞或稱謂的推廣，筆者認為是件好事，代表我們的社會往性別多元更加邁進一步，讓那些對陽性／陰性代名詞都缺乏歸屬感的人，能夠找到合適的詞彙描述自己。

然而讓筆者感到無法認同的是，這樣的推廣往往伴隨著「廢除性別代名詞／稱謂」的主張。彷彿在一個無性別的烏托邦裡，不需要任何性別化的詞彙，因此也成為了性別平等的象徵，可是社會及歷史的物質現實卻未必如此。

好比說，有時候我們會說「妳照顧家庭辛苦了」或者「她被強暴了」，雖然可能現在會有很多人認為使用「你」或「他」等中性代名詞比較好，然而這就缺乏對當事者女性／陰性身份的描述，並且很可能正是這些事件或經歷很重要的一環。因此筆者認為陰性代名詞（feminine pronouns）是重要的，在仇女社會有其難以取代性，尤其是在女性／陰性處境的敘事中。

在1986年，性別歷史學家瓊・斯科特（Joan Scott）寫道：

社會性別（gender）不單純只與生理性別（sex）相關，而且也是「表達權力關係的主要方式」。

身為一名女性主義者，至少對我來說，陰性代名詞不只是關於女性／陰性被怎麼稱呼，還包含對性別關係與女性／陰性處境的描述。

舉例來說，以女性為主體的歷史——她史（herstory），或是性暴力案件兩造說法不同的「他說／她說」（he said／she said）現象，以及黑人女性主義者呼籲社會關注受暴身亡的黑女的「說出她的名字」（#SayHerName）運動等。這些都深刻地凸顯出，為了強調以女性／陰性為主體，或是要描述性別權力／宰制關係，以及有時是為了女性／陰性充權（empowerment），陰性代名詞的使用是相當重要的。

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不僅如此，女性主義詩人亞卓安・芮曲（Adrienne Rich）曾批判地指出，我們使用的語言是「男性字源學」，即使許多詞彙表面上中性或平等，實際上卻是延續「（男性）人類」（mankind）的男性本位語意迷思；女性主義哲學家瑪麗・戴莉（Mary Daly）更進一步稱之為「陽具字典」（dick-tionary），應該被女性主義者加以解剖。雖然中性代名詞並不等於陽性代名詞，也試圖突破男性宰制的框架，但筆者認為以女性／陰性為中心也是抵抗父權相當重要的方式。

黑人肥胖非二元陰性、無產階級女性主義者（hood feminist）阿什莉・沙克爾福德（Ashleigh Shackelford）亦曾表示過，身為非二元性別的自己不願意使用中性代名詞：

我不喜歡使用中性代名詞，因為它感覺如此陌生。對於那些在 they／them身上找到歸屬的人來說，這確實沒有什麼問題，但我更質疑「性別中立」或「中性特質」的術語，其中沒有什麼是中性的或客觀的，而且往往都默認陽剛特質和白人特質為基礎。

對沙克爾福德來說，陰性代名詞的使用涵蓋了身為出生性別女性、陰性、黑人、肥胖者及性暴力倖存者的生命經歷；有些女同志女性主義者則認為，陰性代名詞的使用有利於打造女性／女同志社群的特有文化；對於許多跨性別女性主義者而言，陰性代名詞的使用更是對跨女的性別認同及性別過渡（transition）經驗的積極肯認；甚至部分基進女性主義者勇敢堅定地主張，陰性代名詞是專屬於女性的尊稱，傳達出對女性在父權社會處於附庸地位的尊敬，男人不能隨便盜用（appropriate）她們。

在這樣仇女、陰柔貶抑且強暴文化橫行的社會中，是應該賦予女性、陰性與性暴力倖存者榮美的尊稱，象徵對這些受壓迫者們的身份認同、生命經歷、受壓迫處境與創傷給予正向肯定。

只要當事者願意被如此稱呼，陰性代名詞正好可以是其中之一，比如說「妳」正是專屬於這些受壓迫者的「您」，甚至更加地榮美，作為一種女性主義實踐，讓女性主義者「未來是女性的天下」（The Future is Female）的口號可以真正地實現。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航