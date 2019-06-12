當政治人物越來越像藝人，還有人關心「專業」嗎？

文：Leo Chu

近代以來，政治人物開始出現一種「討好人民」的傾向，比起花費時間在艱澀難懂且不易說明的專業政策論述，政治人物更傾向將同樣的時間，「投資」在娛樂大眾，使自身具備一種近乎「藝人」的「身分」，附著於此「身分」的便是「娛樂化」，尤其在1990年代後，網路從原本的軍事國防用途，開放成民間使用，經過若干年的演變，成為前所未有的傳播媒介，強化了上述所說的「政治人物同時具有藝人身分」的「娛樂化」性質。

台灣的政治人物亦出現前述之傾向，如台南市議員謝龍介參加知名美食娛樂節目的錄影、總統蔡英文參加知名網紅主持的脫口秀、前行政院長賴清德參加知名律師主持的機智問答節目、台北市長柯文哲的網紅式經營等等，皆為前述之實例（僅為舉例，不為任何立場的批判）。

承前開所述，本文將試圖以淺薄的學識輔以自身觀察試論政治娛樂化為何，以及當政治人物開始具備（或塑造）近乎藝人的身分時，政治娛樂化將帶來甚麼影響。

政治娛樂化是甚麼？可以吃嗎？

所謂的「娛樂化」一詞，應是從文化產品的剖析論借來，而後與政治做詞彙意涵之結合。「娛樂化」指的是，將文化產品的娛樂性當作是進行文化行為的第一優先，旨在滿足大眾心理娛樂需求的文化行為，如商業電影（鄉民俗稱「爽片」）即是娛樂化為主的產物。

循著上述脈絡，我們可將「政治娛樂化」定義成：將娛樂性視作進行政治行為的首位，政治行為結合娛樂性以取悅大眾，進而創造新的社會身分。是故，我們可以看到，政治人物會與知名且具娛樂特質的網紅、公眾人物合作，在他們共同搭建的「舞台」上，扮醜、裝萌、與年輕人互動，甚或是語出驚人，講出平時在政治場域不敢或不能講的話，塑造出與政治人物不同的新對比身分──藝人，並用此身分所附隨的娛樂、親民特質，平衡「政治人物」身分的嚴肅特質。

簡單講，當政治娛樂化後，政治人物都會具有公開場域的雙重身分──政治人物與藝人，而後者很可能會淡化前者，使選民可能沒那麼在乎政治人物原本的身分──亦或是附著於身分應有的政策論述。

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政治娛樂化的另一層面──速食化

當政治人物習慣以藝人的身分取悅大眾，讓政治娛樂化時，伴隨而來的是大眾對於此類政治人物娛樂資訊的麻木，其辨別政治人物所拋出的資訊之能力下降，不再深入思考，取而代之的是政治人物所給予的視聽娛樂跟立場相同的快感。此種情況同速食一般，快速、簡單、不具營養，短時間內給予大量高熱量、重口味又不健康的餐點，吃完除了覺得口腹之慾稍有滿足外，其它部分無有益處，便是政治娛樂化的另一層面──「速食化」了。

政治人物於公開場合，用不負責任、犀利任性、戲謔式的言詞，無需任何專業素養，便可滿足視聽眾的娛樂需求，其所說的話語如同速食般──重口味而毫無實益。若在娛樂場合，速食化的情況更是嚴重，群眾猶如參加嘉年華會，集體狂熱的情形可見一斑。

此外，上述這類政治人物亦具備一種擅長煽動群眾的特質，若持續使用高強度的社會溝通方式，長期以往傷害的是社會信任，甚或造成群體極化（不論現實或網路），不利良善而適當的社會溝通。是故，速食化亦可說是一種「政治人物長期對群眾進行速食性的資訊暨言詞餵養」。

淺薄的思考，導致隨意的決策

政治娛樂化譬若一種現象，而速食化好比是人們之於娛樂化的習以為常。當人們已經習慣接收毫無營養的政治垃圾資訊時，人們容易怠惰於找尋政治人物給予的資訊以外的資訊，被忽略的資訊可能更貼近某些議題、某些政策的事實真相。簡而言之，政治人物更容易操弄人民。

英國脫歐公投即為典型之例，為了影響公投結果，脫歐方運用大數據，找出資訊的投放標的群體，拋出錯誤的數據、激烈而直接的口號，打從一開始便以煽動群眾為主要手段，亦不打算與反脫歐方進行任何專業的辯論，公投結果則眾所周知，不多贅述。脫歐被專家學者認為是錯誤的決策，卻沒有人會為脫歐公投結果負責（實則承擔苦果的仍是全體人民），內閣政府找不到解套方法，無法解套就無限拖延，然而時間卻不站在政府那裏，勢必得給英國人民和歐盟一個交代。

政治人物透過娛樂人們，讓人們不再理性思考，淺薄的思考造就隨意的決策，錯誤的決策卻無人負責。是政治人物會負責嗎？很抱歉，政治人物會以民主之名卸責，兩手一攤，表示「我只是貫徹人民的意志」，而在此時，民主諷刺的成為政客推卸責任的最佳利器。

Photo Credit: 中央社

娛樂化的政治少講專業，但你仍可以用「理性」辨別

上開篇幅盡述政治娛樂化的負面影響，「後現代政治」的本質或許已不謂18、19世紀的講求專業，受現代傳播媒介及文化的影響，後現代政治走向娛樂化不無可能是必然，至少目前實證研究來看是如此，烏克蘭不就有位諧星用萬夫不當的氣勢當選總統嗎？

如欲降低政治娛樂化乃至速食化的負面影響，或許回到最基本的理性辨別才是根本之道。理性辨別雖然老套但有效，它能在即將做出錯誤決策之時，拉住國家乃至社會一把，須知承擔眾人的錯誤決定所開啟的負面連鎖效應者沒有別人，仍是全體人民。至於政治人物呢？大概還是穩坐辦公室，細數政治利益，冷笑看著一切的發生。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航