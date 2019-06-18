夢境解讀師：你做過「夢中夢」嗎？還是你在夢中扮演過旁觀者？

大家好，我是Raguhn，歡迎來到解夢的世界。

你做過旁觀者的夢嗎？大部份的時候你在夢境中是主角，有時候則是配角。例如在夢境中看著其他人在互動，或是在台下當個觀眾看著台上表演，或是看電視、看電影，甚至是夢中夢。或許你會好奇：夢境中第一、第二、第三人稱的視角究竟有什麼差異呢？

事實上：做夢者對於夢境的主題的抗拒程度，會大大影響在夢境中的視角。例如在現實生活中，你和陌生人互動會緊張、怕自己給對方的第一印象不夠好，甚至你會覺得你長得不好看，和人互動起來會怕怕的。那麼在夢中或許會出現「你看著一個懦弱、畏縮的人在與人互動」的情節。雖然你很清楚你是看著別人，但實際上那個人就是你自己。

為什麼會這樣呢？我們的潛意識是個最懂自己的人，「它」深知「與人互動」是你所排斥和抗拒的主題，為了讓你可以較客觀地看待這整件事，於是潛意識用「好像在看別人的事」的角度，讓你看發生在你身上的事。

如果你很能夠接納自己不完美的地方，那麼潛意識就會直接用第一人稱的視角演繹整個夢境。相反的，若你非常抗拒這件事情，潛意識則會用更遠的角度來演繹，像是上面提到的第二、第三人稱，或是用看電視、電影的方式，甚至用夢中夢的形式將你和事情隔開。

說完這些，我們就進入這篇的主題吧！上面只有稍微解釋到夢境中的自己會因為「不接納」——比如提不起勁、不想面對、逃避等情緒，而改以不同人稱存在。這次要繼續往下講的是：為什麼我們會不接納自己？

這個主題與我們的父母、家庭和成長環境相關，是生活在台灣這塊土地的人共同的課題，這個共同課題有一個專有名詞：集體潛意識。

原因一：「我不夠好」的集體潛意識

台灣的傳統教育不太會教我們「如何探索自己」或是「如何尊重自己」，加上家中的長輩普遍都不會教，我們通常就只能看著父母的背影中成長，導致父母的心靈健康程度會直接影響到我們的心靈。

請你仔細想想，你從父母、老師那得到的是稱讚大於批評呢？還是批評大於稱讚呢？有些父母只是想激發小孩子的野心，讓他往更高的地方爬；不過說出口的話卻是：「你考90分就滿意了嗎？你以為90分就可以考進第一志願了嗎？剩下的10分你要如何把握呢？」甚至如果那10分是因粗心而失分，父母還會說：「你明明就會啊！粗心比不會還慘，你知道嗎？」雖然父母也是會稱讚孩子，但如果稱讚的比例遠低於批評，長久下來，便很容易讓孩子覺得「自己永遠都不夠好。」

原因二：「謙卑」的集體潛意識

謙卑是華人文化中被定義為「美德」的特質，每個台灣人大概都聽過「做人要謙虛」、「待人要客氣」這種說法，比如說自己被鄰居誇獎的時候，身旁的父母表情一定是很開心的，但口中通常會說：「沒有啦！沒有啦！他哪有這麼厲害！」

這種「過度客氣」的文化，往往會讓人摸不著頭緒，甚至會想說「爸媽到底是在誇我，還是在損我啊？」但其實「謙虛」真正的目的應該是：不要讓自己光芒太過耀眼，無意間戳到別人的自信心，所以「謙虛」其實是一種體貼他人的表現。

原因三：「家醜不外揚」的集體潛意識

除了上面說的「不夠好」與「謙卑」，許多人應該也踢過「家醜不外揚」的說法吧？不管家裡發生什麼事或者自己有什麼負面感受，外在總是要表現一幅沒事樣，有苦有痛都往肚內吞。長大之後，自然也繼續沿用這個觀念，不管如何對外都要表現出最佳狀態，不能讓人看到脆弱的一面。

但或許你有更好的做法，比如化脆弱為力量，給自己沉澱幾天，找到成長的方法，然後展現成長的力量。或許你可以試試：適度地展現自己真實的一面，反而會讓人更能感受到你的勇敢和力量。

夢境和接納自己的關係

或許你會問：「前面講那麼多，到底和夢境、和心靈有什麼關係呢？這些道理我都知道啊！」

有趣的是，許多道理我們都知道，但卻很難做到。舉例來說，在夢境中，如果你常常以第二人稱或第三人稱視角看著夢境的發生，或是以看電視、看劇、看電影的角度在經歷夢境，甚至還有夢中夢、多層夢中夢的夢境，這都是因為潛意識知道「你不太能正面面對夢境主題」，才因此使用了一種轉換的方法。

此外，夢中的人物也和接納自己的程度有關。像是夢到的人物看不清楚臉，還有明明是自己的事，但在夢中卻是由別人來扮演自己的角色，甚至是性別、地位互換，都代表你不太能接納這個夢境主題。

如果要作一個排序，將「接納自己的程度」由高到低排序，夢境的呈現方法是：

第一人稱＞第二人稱＞第三人稱＞觀眾角度（看電視、劇、電影）＞第三人稱但角色性別、地位互換＞夢中夢＞多重夢中夢。

Photo Credit: Oscar Matamoros @Flickr CC BY 2.0

如何開始接納自己

一開始，想先請你試著問自己這三個問題：

我能接受我自己有時候是脆弱的嗎？ 脆弱的時候，我允許讓周圍的人知道嗎？ 我感覺脆弱的時候，我會怎麼做呢？

如果你對這三個問題有一度有愧疚感、罪惡感，甚至想避開這個問題的話，非常棒！你已經意識到你不容易面對真實的自己。

或許你會說：「我知道真實的自己有很多不好的地方，避免展現給其他人是種禮貌，這樣不是應該的嗎？」

但你想想，如果你今天身處的場合是代表一個群體，例如你是公司負責人、市長或議員等，展現完全真實的自己有可能會壞了大事，甚至給人造成麻煩。又或者你在工作上需要呈現良好的公司形象，在會議上必須展現專業度，這時確實應該展現自己完美的一面。

不過在下班後，面對親朋好友時，如果你仍想把自己保持在一個完美形象的話，那就有點辛苦了，因為假的東西無法長久，只有真實才會。你已經過度認同那個完美自己的話，你離真實的自己會越來越遠。

我自己也有類似的經驗，我以前也曾很努力把自己保持在一個完美形象，現在已經不這麼做了，這個「拆除完美」的過程的確不容易，但我也因此發現「保持完美形象」的缺點：

做什麼事情都會很費力，因為你需要把一半的力氣花在打造形象，真正做事時，只剩另一半的力氣。 只有第一印象讓人覺得很好，時間久了就會被看破手腳，反而會需要更多力量打造形象，形成惡性循環。 一般而言，遠離人群才有辦法好好休息，但如果想隨時維持完美形象，就代表休息時也不能展現真實自己，那身體和心理真的會很累。 這樣的疲累、累積的壓力需要出口，如果沒有妥善紓壓，很有可能突然失控暴走，或是在匿名性高的網路上變成另一個失控的自己。

不知道你有沒有類似的感覺呢？有的話非常好！因為你開始意識到問題了。

至於到底該怎麼做，才能真正接納那個不完美的自己呢？我分享一下我這一路的所使用方法和觀念：

找出願意承接你情緒、不堪一面的人。如果不知道怎麼找，找你的另一半，或是想想自己平常最常承接誰的情緒？誰願意把他不堪的那面讓你知道呢？

不需要在一夜之間全改變，你可以一次只挑一個主題，例如：每當別人批評自己時，自己會下意識想要為自己辯解。那麼，就和這個「別人」聊聊，分享你的想法。

不要預設、期待結果，因為重點是這個「接納」的過程，你需要敞開心胸，接受未知的變化。

與自己對話，當你發現自己不舒服時，你可以用手按著自己的心臟的位置，和自己說：「我注意到你感覺不舒服了，我知道是因為______（請列出具體的事），我承認我們會因為這件事不舒服，辛苦你了。」注意，這個動作只是「讓自己接受事情」，不需要進一步去分析或安慰說「別人是怎樣怎樣，並沒有那個意思」，重點只是要「承認自己的不舒服」。

不要批判自己，如果這些感覺被你視為「不理性、不應該」，它們也會隨著你定期抒發後，變得越來越淡，往後引起這種感覺的機會也越來越少。

不理性的感覺永遠存在，但我們的目標是讓它變成陰影般的存在——你知道它存在，但不會影響你。

看到自己改變，不吝分享給其他人，這個是基於真實創造出來的好形象，展現它並沒有副作用。

「接納自己」是一個很大的課題，相信有許多人已經意識到它的重要性，甚至和我一樣都在努力進行中了！可以的話，也歡迎你分享自己的經驗喔！

希望你今晚能和潛意識有深刻的對談，祝你有個好夢，我們下次見。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航