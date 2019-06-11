從中國飛來的「秋行軍蟲」5個月內18省淪陷，在苗栗發現首例

對農作物會產生嚴重危害的「秋行軍蟲」（Fall armyworm，FAW）首次在台灣現蹤，8日苗栗縣飛牛牧場疑似出現秋行軍蟲幼蟲，農委會接獲通報，昨（10）日下午鑑定結果出爐，確定為秋行軍蟲，推測由中國隨著西南氣流飛來台灣，一旦釀成蟲災將比禽流感還麻煩，目前已針對發現地的所有作物進行掩埋處理，也緊急公布11種防治藥劑，並呼籲民眾發現疑似秋行軍蟲要立即通報。

行政院農業委員會傍晚舉行「確認發現秋行軍蟲」臨時記者會發布防疫資訊，防檢局長馮海東表示，經過分子生物鑑定，確認8日民眾通報、防檢局前往採樣送驗的蟲體為秋行軍蟲；而宜蘭頭城、嘉義縣義竹鄉也分別有通報疑似有秋行軍蟲，鑑定結果將在今天或明天出爐。



綜合《中央社》報導和防檢局新聞稿，現在這些從中國隨西南氣流飄來的秋行軍蟲還是第一代，要除乾淨，不然可能變成蟲災，比禽流感還麻煩，這2到3週是滅除關鍵。

馮海東說，農委會關注秋行軍蟲是因為會對禾本科作物影響產量2到3成，包含小麥、玉米、高粱、稻米等，約計全台種植面積作物有45%會受影響，因此已在空港及海港設置500個性費洛蒙監測點，確認有秋行軍蟲的作物必須剷除、掩埋處理，但會給予補償。

農委會副主委黃金城並說，現在發現的蟲都是幼蟲，不是成蟲，還是第一代，因此這個時間點很重要，要快速處理撲滅，否則有可能變成蟲災，以後會比禽流感更麻煩；此蟲雖不耐寒，台灣不下雪沒那麼冷，但連會下雪的疫區，每年春天回暖時還會北移繁衍擴散。

「秋行軍蟲」是什麼？

綜合《中央社》和《ETtoday》報導，秋行軍蟲是夜蛾科斜紋夜蛾屬，特徵是頭部有倒Y狀紋路、背部有4個斑點，屬於雜食性昆蟲，對不同作物的氣味有不同偏好，母蟲喜歡在禾本科作物產卵（每次產卵數為100-200顆），幼蟲孵化後食取植物的葉子，甚至鑽進植物體裡，讓其無法收成，之後老熟幼蟲再鑽入土壤中化蛹，成蟲羽化後又再進入產卵期。



防檢局強調，秋行軍蟲繁殖力非常強，在攝氏28度環境，平均壽命是30天，一年有好幾個世代，雌蛾每次產卵100到200顆，一生可產1500到2000顆卵。成蟲可飛100公里，隨著氣流甚至可飛到200公里以上。

誕生的幼蟲以玉米、稻米（旱稻）等這些食物為生，也對這幾種農作產生較大的危害。

秋行軍蟲（Fall armyworm）原生於熱帶和亞熱帶的美洲，在2016年傳播到非洲，2017年迅速蔓延至亞洲，2018年在葉門、印度、孟加拉、緬甸、泰國、斯里蘭卡都發現其蹤跡。2019年1月傳至中國後，中國農業農村部表示，包含雲南、貴州、四川、廣西、廣東、海南、湖南、湖北、福建、浙江、江西、重慶市等地都淪陷，目前已在18個省（區、市）發現。台灣於昨（10）日確診一案例發生於苗栗縣，宜蘭縣及嘉義縣亦各通報1疑似案例。

秋行軍蟲會造成什麼影響？

《上下游》報導，秋行軍蟲是聯合國糧農組織（FAO）全球預警的農業害蟲，寄主範圍非常廣泛，多達76科、353種作物，除了主要危害玉米、水稻等，還有高粱、棉花、十字花科（花椰菜、大白菜、青江菜）、葫蘆科（黃瓜、南瓜、絲瓜）、茄科（番茄、青椒）等經濟作物也容易受害。在2004年台灣已經將秋行軍蟲列入檢疫有害生物

《自由時報》報導，秋行軍蟲已於全球53個國家造成嚴重災情，受害國玉米、甘蔗等作物減產20%到30%，更甚者毀種絕收。

中國農業農村部指出，目前中國國內並無防治該蟲的登記農藥，現緊急提出了25種應急使用的農藥產品，但秋行軍蟲的抗藥性明顯，若長期使用同一種藥，恐成效不佳；業界憂心，秋行軍蟲作為新的生物入侵，恐最終演變成類似養殖業中的非洲豬瘟疫情，從而對行業產生重大打擊。

農委會表示，台灣現在面臨挑戰，距離中國僅10公里的金門，更恐首當其衝，金門種植廣達3800公頃的高粱及小麥，正是秋行軍蟲的主要寄主植物。



《上下游》報導，金門本月5日已經在全島設置20個偵測點，持續以誘蟲器及性費洛蒙的方式執行偵察工作，目前尚未發現秋行軍蟲蹤跡。金門縣動植物防疫所（金門防疫所）所長莊謙恭則呼籲中央加派人力協助防疫。

發現秋行軍蟲怎麼辦？

目前確定已經發現秋行軍蟲的苗栗飛牛牧場，《農傳媒》報導，防檢局為了防止秋行軍蟲從飛牛牧場開始往周遭農田漫延，劃定了疫區，把受害田區的作物全數剷除銷毀，並給予農民補償。



剷除銷毀方式是把田區的青割玉米全部剷掉後，加上烏肥（氰氮化鈣），烏肥遇水就會釋放氰化物，可以殺菌、殺蟲，然後深埋地下2公尺，確定可以把秋行軍蟲殺死。不過，烏肥是一種化肥，有機田區不能使用化肥，一旦秋行軍蟲危害的是有機玉米田，又該如何處置？防檢局說，這個問題需要再與專家討論。



防檢局成立「秋行軍蟲災害緊急應變小組」，會負責災害預報、災情蒐集和處理通報等相關事宜，並強力呼籲，民眾如果看到「頭部呈褐色，帶有黃色Y字型頭縫線、末節有四個點呈方形分佈」的秋行軍蟲，可立即通報防檢局專線0800-039-131，或將拍到的照片上傳防檢局臉書粉絲專頁「動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵」，農委會主委陳吉仲臉書也在臉書上發布「發現秋行軍蟲處理SOP」。

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核稿編輯：羊正鈺