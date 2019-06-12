撰文者： 眾勤法律事務所 陳全正律師/副所長、張媛筑律師

關於「智能合約」（Smart contract），我們不妨可理解為「能夠自動執行合約條款，產生效果的電腦程式」。此能直白地理解智能合約為契約約款內容程式碼化，並藉由程式接受觸發條件後自動執行的特色，也因借助程式載體，處理數位化資產時，更為容易操作與驗證。此外，儘管智能合約尚因選擇的「鏈種」（像私有鏈、聯盟鏈、公有鏈（註一）等），而有不同的去中心化程度，但都同樣仍維持區塊鏈所具備之不可竄改、可追溯性、匿名的特點。因此，基於這些特點，共構出智能合約具有接收、發送、儲存等價值，及處理資訊的功能。

智能合約的要件及運行方式

智能合約的組成，可簡單分為「合約主體」（Subject of Contract）、「數位簽名」（Digital Signature）、「合約條款」（Contract Terms），及「去中心化平台」（Decentralized Platform）。也就是說，合約主體確認交易條件並以程式碼設計智能合約後，再透過合約所有參與者以私鑰（Privacy Key）進行認證（即「數位簽章」）來啟動合約，而此份簽訂的智能合約條款將經編譯後寫入去中心化平台（分佈於各個節點之間），再等待合約所設計好的條件觸發後執行智能合約，產生效果。而值得提到的是，有時觸發這些條件需借助物理世界所傳遞至區塊鏈的訊息，也就是「神諭」（Oracle），協助節點判斷條件是否達成（註二）。

Photo Credit:中小企業總會

這些要件所建構成的智能合約如何運行，讓我們試著以一筆藉由區塊鏈及智能合約的銷售汽車案例為例：假設阿明於區塊鏈平台上有註冊帳戶（對外公鑰為A、私鑰為A’），阿明想要透過智能合約出售自己的一台汽車。於是，阿明先將想要出售的汽車儲存於特定上鎖的倉庫中（簡稱「智能櫃」，附帶一提，當然，車上也要有車鑰匙），並獲得打開智能櫃取車的公鑰（區塊鏈位址）假設為X’（已儲存於區塊鏈中）；阿明同時以私鑰簽署的智能合約約款為「如果有支付者以太幣400ETH匯入帳號A（阿明的帳號），則以X’公鑰所鎖住的汽車自動移轉給該支付者。」，並傳入以太坊平台上，也同時將出售汽車廣告與此智能合約讓公開於網路上。今天有位消費者阿正想購買此台車，並透過他的私鑰B’簽署這份合約，並移轉自己公鑰位址B內的以太幣400 ETH至阿明的公鑰位址A，此時智能合約將透過各節點認證，確認阿明是否有此台車、阿正是否有足夠以太幣支付阿明，待節點確認所有條件為真實後，阿正即會取得智能櫃的密碼，區塊鏈上同時記錄阿正為這台車的所有人、阿明的帳號取得以太幣400ETH 、阿正的帳號減少以太幣400ETH。後續，阿正即可持他的私鑰取車（當然，還有車的鑰匙）。

迎接區塊鏈潮流

智能合約除運用於前述購物情境下，更出現於數位串流、保險、證明文件、金融、物流、能源等範疇。相較於常聽的數位串流（例如，音樂、影視音）透過智能合約將分潤自動化外，目前保險業者鑒於被保險人出險時至實際請領到保險金之期間冗長，且報銷人力成本不容忽視，也因此保險業者開始使用智能合約自動完成部分流程。例如，據悉法國安盛保險（AXA）推出「Fizzy」航班誤點保險商品，除了保持存在於智慧合約內的保險紀錄與可接近性外，如航班誤點超過2小時，Fizzy將會自動向乘客進行補償。由此主打透明、自動化特色。在此發展下，保險業者降低管理成本同時，亦得做出更準確的定價。

此外，當物流業搭配智能合約時，使物流公司、供應商、運輸公司等單位，彼此之間的資料一致，免除物流訂單確認、追蹤的人力成本，更可降低錯誤率，而提升營運效率，交易時間也可縮短。如：快桅集團（MAERSK）使用的供應鏈平台TradeLens，即有透過智能合約實現跨國貿易多方數位化協作方式。

藉由上述的介紹我們可以發現智能合約的發展性，未來更可期待的是智能合約「可信賴」、「可跨系統溝通」的自動化機制價值，發展於未來資訊萬千的場景。然而，不可忘記的是，在現有法律架構及社會秩序下，智能合約與契約條件等折衝議題，更為重要：以上述汽車買賣為例，如果智能櫃裡的汽車並未附上鑰匙、車輛是泡水車怎麼辦？以及產權移轉的登記議題、違約時的處理，甚或合約條件的強制執行等，都仍留待討論，這些議題的思考，我們將留待本系列第三篇文章說明。

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注釋：

註一於此簡要說明：

（1）所謂「公有鏈（Public blockchain）」，指的是向全世界任何人公開，所有人都可參與進入，發送、接收、認證交易的區塊鏈型態，其基本上被認為是完全去中心化的，但也因如此，由於節點眾多、其認證時間較長，導致交易效率較低，且成本亦高。

（2）而「私有鏈（Private blockchain）」是完全私有的區塊鏈，其權限限於一個組織中，而有一定程度的限制。其共識過程由預先選好的節點控制，而被認為是「部分去中心化」，因此有一定的集中風險，但也能保有較好的交易速度及執行效率。

（3）「聯盟鏈（Consortium blockchain）」與私有鏈有些類似，因為其開放程度和去中心化都有所限制；兩者差別在於，聯盟鏈的組成往往是一個產業鏈或行業服務；而有私鏈則是為一個組織（例如，公司）的內部服務。

註二：

在智能合約中，交易的進行往往繫於特定條件或事件的成就（例如，保險理賠與否取決於保險事故的發生）。但這些事件或條件往往是發生於區塊鏈外部，此時即須借助一個機制或來源，檢索、驗證，並將外部事實數據資訊提供予智能合約，協助智能合約的執行，而這裡所稱提供外部資料機制或來源即為「神諭」。惟神諭的真實性其實也會隨著訊息量、公開性、易於檢索性程度，而連帶影響節點驗證時間、成本等。詳細說明可參考https://taylorpearson.me/smart-contract-applications/。