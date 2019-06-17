《老大人陪伴指南》：想為「不幸老人」奉獻人生的人，通常無法在長照工作待下來

文：三好春樹（Haruki Miyoshi）

臭味只要三天就能習慣

從安養中心離職之後，我在北海道新聞報上開了一個「老人長照Q&A」的專欄，每週一次，前後寫了兩年半。期間固然收到不少照護者寄來的問題，這些信大多鉅細靡遺地描述老人家發病以後的過程以及與家屬之間的問題，內容實在缺乏普遍性，很難在報紙專欄上討論。實在沒辦法，我只好一一回信，有些情況下還拜託認識的保健護理師上門家訪，以這樣的形式做為回應。

也因為如此，儘管專欄名稱是「Q&A」，多數時候還是由我自己自問自答。但是令人意外的是，也收到許多年輕人的來信詢問，不禁令我感受到時代的轉變。

想從事老人長照的工作，該如何學習才好？「個人助理員」（譯注：日本稱為介護福祉士。由於身心障礙者身心功能缺損，須由身心功能相對健全者，代替身心障礙者在肢體、心智與溝通功能上的不足，提供個人化的貼身協助）的執照要如何取得？幾乎主要是高中生在問這類的問題。其中也有這樣的問題：「我想從事照顧老人家的工作。可是，家人或朋友聽了總是說『換尿布很臭，是很辛苦的工作喔』。我想，光是喜歡和老人家說話，或是喜歡照顧老人家，可能還不足以勝任這份工作。請問，換尿布真的很辛苦嗎？」

我的回答如下：「臭味只要三天就能習慣。」

當然，光是這句話無法填滿專欄的篇幅，於是另外加上了現代已可運用生理學的技術照顧老人的排泄，使他們不要排便在尿布上等等內容。話雖如此，這些以「自問自答」為主的Q&A連載內容，整體看起來竟也頗像一回事的，至今已集結為《老人長照Q&A》和《零臥床Q&A》（皆為雲母書房出版），有興趣的人請參考看看。

確實，剛開始體驗換尿布任務的人，肯定會吃不下飯。不過，人類擁有非常強的適應能力，到了第三天，真的就能一邊吃著咖哩飯一邊想「○○先生的大便狀況差不多就像這樣」了。

所以，不管再怎麼討厭又臭又髒工作的人，只要忍耐個三天，之後無論三年或是十年都應該能持續下去。

前往印度旅行的她

無法持續做這份工作的，其實是另一種類型的人。「想為不幸的老人奉獻自己的人生」，抱持這種想法而投入老人長照工作的人，通常無法持久。他或她們不會因為老人的大便又臭又髒而辭去這份工作，相反地，他或她們甚至會告訴自己，不可以有覺得髒或臭的念頭。

我長期舉辦「生活復健講座」，有一位當時三十幾歲的A小姐非常勤於參加這個講座。不只在講座結束後的會場，連一起去喝兩杯時，A小姐都會不斷高談闊論她照顧老人的事。比方說，她很喜歡提到有些臥床不起或罹患失智症的老人，在自己的照顧下有了什麼樣的改變，往往說上好幾個小時也不膩。仔細一問才知道，原來她連休息時間都守在老人身邊，甚至連休假日都去安養院當義工。

起初，我對她只留下「好熱心的人啊」的印象。然而，當時我一個月舉辦一次這個講座，每個月都會和聽眾見面，結束後也會和其中幾人去喝兩杯。幾次下來，她的談話中開始出現抱怨。她說，自己明明如此熱心投入照護工作，卻得不到對方的認同。

「明明已經站在老人的立場做事了，卻還是得不到主管或同事的認同」，如果是這類抱怨，我倒是經常耳聞。不過，抱怨自己不受老人認同的人倒是很罕見。我心想，這個人只是嘴上說自己喜歡老人，其實她喜歡的只是「照顧老人的自己」罷了。

又過了一個月，她竟然開始埋怨「我們那個安養中心的老人都不懂得感恩」。

大家聽了她的話都很沒力，誰也不想回應她。在她的想像中，住進安養中心的老人都應該是不幸的弱者，而自己是真心真意地為這些人犧牲奉獻，不惜投入自己所有的時間。這樣的自己真是太棒了！（年輕人此時或許還會加上個愛心符號吧）──儘管她如此希望，但現實中的老人既不是「不幸的人」也不是「弱者」。就算是，那也只是其中的一面罷了。不管怎麼說，像第一節裏出現的岡田雅奶奶那樣的人，幾乎每一個安養中心都找得到。期待像她這樣的老人家「懂得感恩」，或許能在這份工作上持續三天，但絕對撐不了半年。

事實上，A小姐在第四個月時辭去了安養中心的工作，後來也不曾再參加我舉辦的講座了。聽說她自稱要追隨德蕾莎修女的腳步，踏上前往印度的旅程。就我看來，她是想去尋找「更加不幸的人」。尋找那種不會像岡田雅一樣滿嘴抱怨和要求，當然也不會反過來同情照護者的「更加不幸的人」。在那樣的人身邊，她心目中那「自己照顧老人好偉大」的形象就不會被破壞，她對老人與對人類的想像也可以保持得完好無缺。

當然，其實我也沒資格說別人。當初我剛進入老人長照第一線工作時，對老人也曾抱持和她相同的想像。不過，與現實中的老人相遇後，我選擇的不是前往印度以便守護自己內心對老人的想像，而是將自己對老人及人類的想像加以解體。那樣的解體工程非常痛快，解體之後重新建立的人類形象變得更加多樣化，我的視野也變得更寬廣。

「哈哈，反正你走不過來」

森田仁之介爺爺曾住過好幾間醫院和安養院，都被當成「問題老人」而強制出院。社福單位的負責人說「如果能去你們那裏，或許他會安分一點吧……」，就這樣，他住進了我工作的安養院。

的確，這個人真的夠嗆。因為腦中風的緣故，半邊身體麻痺，十幾年來只能躺在床上。當時還是個以為腦中風倒下後絕對不能移動身體的時代，他麻痺的右手就這麼牢牢緊縮了起來。一般來說右腳應該會以伸直的狀態固定，這個人的情況卻是在膝蓋立起來的狀態下倒下，腳也這麼定型了。此外，背部則呈現毫無起伏的平坦，就像墊魚板的木片一樣。

我心想，再怎麼樣的問題老人，既然只能躺在床上無法走動，應該麻煩不到哪裏去吧。沒想到是大錯特錯。首先，他說起話來非常嚇人。才剛住進來就對周遭的職員與室友口出威脅。請大家想像黑道電影中常見的廣島腔狠話吧，大概比那樣再髒個兩三倍左右。那大概是用來代替初次見面的招呼，意思是「別小看老子了」。只要一讓他看不順眼，立刻用還能自由活動的左手抓起床邊的東西，朝對方身上丟。這樣可不行，只好把所有東西移到他伸手可及的範圍之外。不過，端飯菜給他吃時，他又會抓起筷子、湯匙或飯碗亂丟。

丟到沒東西可丟了，他就對靠近身邊的人拳打腳踢。幫他洗澡的時候，我伸出脖子對他說「請把手繞到我的脖子上」，他卻一眨眼就扯下我的眼鏡亂丟。逼不得已，只好壓住他的左手不要亂動，才能好好幫他洗澡，沒想到這回他竟然對我吐口水。

即使沒有像A小姐那樣抱怨「這間安養院的老人不懂感恩」，但不管哪間安養中心總是有和A小姐同一類型的人，遇到森田仁之介這種人也絲毫不露出厭煩的表情，抱持犧牲奉獻的精神照料，但不知為什麼，這種人反而更加引起森田爺爺反感。原來，這類職員偶爾會對他說些「做人最好懂得感恩一點」之類的說教。森田爺爺似乎對這件事非常不高興，開始在洗澡時生氣地用水潑協助他入浴的舍監。問題是當時使用的是能讓行動不便者躺著沐浴的特殊浴缸，他就這麼沉進了水裏。被救上來之後，他一邊翻著白眼一邊還繼續對那個舍監破口大罵。

另一方面，也有花了半年時間逐漸讓他敞開心房的職員，而且是和「A小姐」完全不同類型的人。其中之一就是指導主任。在仁之介朝她丟杯子時，她露出可怕的表情走向他，瞪大眼睛說：「你搞什麼啊！」當仁之介高舉左手想打人，她也會恐嚇說：「想揍就揍啊，有什麼後果我可不敢保證喔。」

不知是否被她的魄力所震懾，就連這樣的仁之介也不由得放下左手，接著湊到我耳邊用我才聽得見的聲音說：「揍女人也不是辦法嘛。」一副不服輸的樣子，令我印象深刻。

另一個是護理師M小姐。她個性隨和，總是喊他「小仁」逗他生氣，不過他一邊生氣，一邊看起來還是很高興的樣子。就連「這個老頭子最麻煩了」這種話也滿不在乎地當著他本人的面說，可是不管是「小仁」還是時常來探望的森田太太都最喜歡這位職員。

話說回來，這位M護理師有時也會做出故意挑釁「小仁」的言行，比方說：「哈哈，反正你走不過來。不甘心的話就過來試試看啊。」之類的。「小仁」氣得脹紅了臉，悲哀的是手邊沒有能拿來丟的東西，吐口水也吐不到她身上。

說起來，用「小仁」稱呼住在安養中心的老人家，甚至嘲諷因為身體障礙而不能走動的老人，都不是一個社福機構職員該有的行為。然而，愈是按照研習時所學的，恭恭敬敬稱他「森田先生」，或是完全不觸及身體障礙的話題，他反而愈不願意對這樣的職員敞開心房。只有在跟指導主任或M護理師吵架時，森田爺爺臉上才會露出親切的笑容。

書籍介紹

本文摘錄自《老大人陪伴指南：青銀相處開心就好，想那麼多幹嘛？》，經濟新潮社出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：三好春樹（Haruki Miyoshi）

譯者：邱香凝

「老」，並不是「年輕」的相反詞，

而是遇見嶄新的價值觀。

人，真的有那麼怕老嗎？你能面對自己的老去嗎？對於討厭老人的人來說，或許很難吧。畢竟，你討厭的不就是「未來的自己」嗎？現在無法好好和老人相處的人，將來也無法好好面對老後的自己。反過來說，現在學會和老人好好相處，將來自己也能好好變老。

這本書不僅是青年人陪伴銀髮族的青銀相處指南，也提醒我們陪伴老人時，必須忘記「效率」二字，了解老人每個動作和生活節奏，才能真正幫助老人。

本書作者三好春樹是日本照護領域的權威專家，有三十多年安養照護和居家照護的經驗，他以二十則故事，告訴我們如何陪伴老人，其中包括：

如果老人能夠自己走路，腦袋會更清楚，對於周遭也更有好奇心。

何妨和老人一起抽根菸，說不定就能成為好朋友。

陪同老人找回尿意，走去洗手間解手，就能擺脫尿布的束縛。

伴隨老人坐上輪椅，就能讓他獲得更寬敞的生活空間。

老頑固，其實只是忠於自己而已。

大吼大叫的奶奶被當成失智症患者，真正的原因是奶奶三天沒排便。

人上了年紀之後，個性會愈來愈鮮明。老實的人愈老實，頑固的人更頑固。

「只看光明面卻忽略陰暗面，這樣是無法和老人好好相處的。」「仰望比俯瞰更能看清一切。」這是作者從老人身上學到的人生智慧，幫助我們找到方法陪伴人生的前輩，也能更實際地想像自己的老後生活。

※本書改版自《愛爺爺奶奶的方法》

Photo Credit: 經濟新潮社

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航