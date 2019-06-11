阿羅哈客運翻覆3死11傷：司機曾連續工作7天、出勤逾12小時

一輛阿羅哈客運巴士昨（10）日晚間行經中山高速公路彰化縣秀水鄉路段，失控衝落邊坡，車上16人造成3死11傷，公路總局指出，郭姓司機昨天至事故發生時，當日駕駛時間共9小時，前一天6月9日駕駛時間為4小時16分，2天間隔休息超過10小時以上，這天2工時和休息時間都符合規定。



不過由於這已經是阿羅哈2017年9月後2年內2第2次發生重大事故，高雄市政府勞工局今（11）日上午派員到阿羅哈執行勞檢後，初步發現，郭姓司機的工時雖然在事發當天無違規，但事發前幾天的工時仍有3項違反《勞基法》，且非初犯，可能加重累罰300萬。

《中央社》報導，彰化縣政府消防局表示，10日晚間9時55分受理秀水鄉安南巷遊覽車事故案件，出動各式消防車7輛、救護車14輛，及消防人員39人前往搶救，陸續將全數16名傷患送醫。

11日凌晨0時30分發布資料，一名59歲沈姓男子呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，送往秀傳醫院治療；另一名姓名及年齡待查的男性傷患也是到院前心肺功能停止，送往彰化基督教醫院急救，吳姓男性傷患因腹部大量出血，經緊急開刀搶救，仍於今天清晨宣告不治，車上16人已有3死11傷。

車禍前開車9小時無違規，但上週工時違法

發生事故的阿羅哈國道客運巴士車號717-FP，33歲郭姓駕駛現場酒測值為零，他接受訊問時告訴國道警察，是為閃避掉落物品，才失控發生車禍。

不過有乘客向國道警方反映，駕駛客運車的郭姓司機開車時狀況很多，一直壓到路面上的貓眼，也經常偏離道路中線，有乘客表示，她從新竹上車，上車後覺得司機開車狀況很不穩，經常在踩煞車。

《聯合報》報導，公路總局運輸管理組組長劉育麟解釋，該司機6月9日駕駛時間為4小時16分鐘，當天晚間10時就下班沒有再開，6月9日到10日這2天間，休息時間約12小時，6月10日中午開始從高雄出發，晚間6時開到台北，到達後休息1個多小時，晚間7時再從台北往南開，晚間約10時發生意外。

劉育麟說，該名駕駛中間休息超過1小時，近2日的工時和休息時間符合規定。

交通部去年11月公告修正「遊覽車租賃定型化契約」規定：

・每日自工作開始至結束之時間不得超過12小時；每日最多駕車時間不得超過10小時。

・連續駕車4小時，至少應有30分鐘休息，休息時間如採分次實施者每次應不得少於15分鐘。但因工作具連續性或交通壅塞者，得另行調配休息時間；其最多連續駕車時間不得超過6小時，且休息須一次休滿45分鐘。

・連續2個工作日之間，應有連續10小時以上休息時間。但因排班需要，得調整為連續8小時以上，1週以2次為限，並不得連續為之。

不過高雄市政府勞工局上午派員至位於建國路的阿羅哈客運總公司執行勞檢，初步發現，在事發前幾天，肇事的郭姓司機工時就已經違反《勞基法》規定，3項違規包括：

《中央社》報導，勞工局勞動條件科表示，阿羅哈客運2017年9月11日在國道1號北上岡山段失控自撞護欄，造成全車6死11傷。當時勞工局對阿羅哈客運依《勞基法》第32條第2項處4萬元、34條處2萬元、36條處2萬元，共8萬元。岡山車禍當時考量業者是初犯，因此開罰較輕，這回是累犯將從嚴開罰。

勞工局指出，將依行政程序查察裁處，並通知阿羅哈客運說明，如認定違反勞基法規定屬實，每項最高可分別裁罰新台幣100萬元罰鍰，共300萬元。

不過《聯合報》報導，公路總局的黃玉霖則稱，排班表符合運輸業排班的規定，可能是最近常下雨，車行速度慢，服勤時間較長。

承辦此案的台灣彰化地方檢察署檢察官高如應表示，今天上午請郭姓司機到國道公路警察局第三警察大隊員林分隊作筆錄，以釐清案情。至於媒體報導多名乘客指稱司機郭男打瞌睡，疑似精神不濟，地檢署表示這部分需等待檢警詢問過乘客和司機，以及調閱相關資料後才有辦法證實。

《聯合報》報導，劉育麟表示，這次的肇事駕駛過去駕駛紀錄很好，駕駛營業車未曾違規，車輛下次檢驗日為7月18日，之前車輛檢驗也都合格。

劉育麟說，阿羅哈目前北高路線里程約300多公里，各家客運都盡心盡力遵守駕駛時間。以往阿羅哈連假時超時被開罰，但沒有很嚴重，阿羅哈最近也提出北高雙駕駛的構想，要確保不會超時。但還沒落實就已經發生不幸意外。

長期關注勞工權益的桃園中壢立委參選人林佳瑋則在臉書上指出，客運司機排班表有問題已經不是一兩天的事，2017年全台49家客運業者就有58次工時違法遭到開罰，不僅超時工作是大宗，甚至還包含沒有七休一。阿羅哈客運更在當年度遭到高雄市政府的開罰，超時、輪班未給予休息，沒有七休一。

阿羅哈：會負全部照顧理賠責任

《聯合報》報導，公路總局表示 ，事故發生之後公路總局及台中區監理所、高雄市區監理所立即成立「0610阿羅哈客運事故緊急應變小組」應變處理。事故車輛包括司機1人及乘客15人共計16人，凌晨2時許輕傷者8人已經離院。

阿羅哈也已在網站發布聲明會負起所有傷亡者照顧理賠責任，並向所有傷亡者深深致歉。

《華視》報導，阿羅哈客運董事長陳瑞鈴表示會繼續檢討改善，承諾「不會再發生類似事故。」陳瑞鈴說，除了金錢理賠外會另籌組專案小組，針對事件受害者後續追蹤，協助傷亡者及家屬走出傷痛。

阿羅哈客運在2017年也曾發生6死11傷的重大事故，陳瑞鈴說，從上次車禍發生後，建置防瞌睡系統，她每天早上起來一件事就是打開手機查看所有夜間異常的車輛。對於發生這次事件，陳瑞鈴表示很「無助」、慚愧到無地自容，會深切反省。

《中央社》報導，昨日同一天下午，國道1號南下蘆竹段也發生國光客運與大貨車、拖板車連環追撞的重大車禍，客運李姓司機受困，警消救出時呈到院前心肺功能停止，送醫仍告不治。另1名拖板車司機及7名客運乘客受傷送醫。

根據國道一隊調查，肇事原因可能是第一輛的大貨車發現前方出現雍塞緊急剎車，第二輛拖板車也隨之剎車，國光客運則來不及剎車撞上拖板車肇禍，真正事故原因仍待國道一隊警察調查。

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核稿編輯：羊正鈺