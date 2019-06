《1929年大崩盤》：自殺潮也成了經濟大蕭條的一部分？事實上並非如此

文:約翰・高伯瑞(John Kenneth Galbraith)

黑色星期四之後的一個星期左右,倫敦的大眾報幸災樂禍地報導紐約市區的情形。投機客從窗口往下跳,行人機警地在墜樓身亡的金融家屍體間穿行。《經濟學人》(The Economist)駐美的記者在為該報撰寫的一篇專欄文章裡,憤怒地抗議這種憑空杜撰的慘狀。

在美國股市崩盤之後,自殺潮也成了1929年傳奇的一部分。事實上,根本就不是如此。1929年的前幾年,美國的自殺率就逐漸上升,1929年當年仍繼續升高,而到1930、1931和1932這三年又升得更快——在這幾年,除了股市以外,還有許多其他問題導致人們認為生命不再值得留戀。根據統計資料,紐約的自殺率只略高於全美的平均自殺率。一般人都會以為紐約因位於震央,所以自殺的機率自然比別人高得多。由於自殺的傳言根深蒂固,因此有必要提供詳細的數字:

1925-1934年每十萬人中的自殺人數 年份 登錄地區* 紐約市 1925 12.1 14.4 1926 12.8 13.7 1927 13.3 15.7 1928 13.6 15.7 1929 14.0 17.0 1930 15.7 18.7 1931 16.8 19.7 1932 17.4 21.3 1933 15.9 18.5 1934 14.9 17.0

* 所謂登錄地區是指死亡人數有呈報政府單位的地區。

資料來源:Vital Statistics: Special Reports, 1-45, 1935 (Washington: Department of Commerce, Bureau of the Census, 1937)。

由於股市崩盤發生在1929年的年底,自殺人數可能在10月底增加,但是因為已經接近年底,所以還不足以影響1929年全年的統計數字。不過,根據1929年逐月的死因統計資料顯示[1],10月和11月的自殺人數相對較少——10月,全美自殺人數為1,331人,11月1,344人。只有在1月、2月和9月這三個月自殺的人數較少。在夏季的時候,當時股市表現不錯,自殺率反而較高。

我們只能猜測自殺潮產生的原因。就像酒鬼和賭徒一樣,破產的投機客也被認為具有自殺的傾向。當時這樣的人為數不少,報紙和民眾自然就會產生如此的推論。另外,針對發生在其他時間的自殺案件,我們會問:「你認為他為什麼這樣做?」而現在,詢問自殺的動機又會自動變成:「可憐的傢伙碰上了大崩盤。」最後,值得注意的是,雖然自殺率並沒有在崩盤的月份或是在1929年一整年裡大幅上升,自殺人數的確在往後蕭條的歲月裡攀升。根據過去的經驗,這樣的悲劇有時候要到股市崩盤後一、兩年才會發生。

由這些證據顯示,報紙和民眾只是抓住這些自殺事件來解釋,人們會在遭遇不幸的時候必然做出這樣的反應。但唯有在發生很多與股市崩盤相關的自殺事件,才能做這樣的認定。在黑色星期四之後,有關殘忍了斷自己的故事開始經常出現在報端,奇怪的是,有另一種不同的傳言甚囂塵上,很少有人採用傳統跳樓的自殺模式。有一個想要自殺的人跳進司庫基爾河(Schuylkill River),不過他一跳進去就改變了心意,結果被人撈上岸。羅契斯特瓦斯電力公司(Rochester Gas and Electric Company)的老闆開煤氣自殺。另一個「烈士」往自己身上潑汽油,自焚而死。不但他把自己從保證金催繳令中解脫,也把太太給帶走了。還有賴爾頓(J. J. Riordan)的自殺事件也很引人注目。

賴爾頓自殺的消息成了11月10日星期天報紙的頭條新聞。各家報紙不但明顯意識到,這不只是一條死訊而已,特別的是它公布的方式。賴爾頓是紐約民主黨一個頗有知名度且受歡迎的人。他曾經擔任華克市長和艾爾.史密斯(Al Smith)競選班底的財務主管,他和史密斯是好朋友也是生意上的夥伴。艾爾.史密斯則是剛成立的康迪信託公司(County Trust Company)董事會的成員之一,而賴爾頓是這家信託公司的總裁。

11月8日星期五,賴爾頓來到自己的銀行,從出納室拿了一把手槍,回到家裡飲彈自盡。艾爾.史密斯得知消息之後,他的悲痛並沒有因為知道會引發銀行的擠兌而稍減。找來法醫驗屍,一直拖到第二天中午(星期六)才發布消息,接著週末銀行停止營業。這是一段漫長的守靈期。這些著名的弔唁者,一隻眼睛看著遺體,另一隻眼睛盯著時鐘。

法醫原先暗示,他延後發布消息是出於對康迪信託公司存款人深重的責任感,這是需要高度的謹慎。由此推斷,這就表示任何死亡都必須先請醫生衡量過它可能引起的財務效應。後來,人們心照不宣地承認,這些是出於史密斯的決定。史密斯當時有何等的威望——大家的緊張情緒也非同小可——他的決定並沒有受到質疑。

有一段時間,傳說賴爾頓是因為股市的崩盤而自殺身亡。後來,他的朋友一致替他辯解。有一些人堅持斷定他從來不曾涉入股市。後來由參議院的委員會調查股市的報告中顯示,他曾經介入股市甚深。但是,在對他的銀行快速進行檢查之後,卻發現這家銀行的資產完全未受影響。這個真相在週末傳了開來,紐約市政府大膽宣布,這家銀行的存款完好無損。這有點像是在開玩笑說,這家銀行仍會與坦曼尼協會(Tammany Hall,編註:成立於1789年,是民主黨的政治機器,在1790~1960年代間操縱紐約的政治)總部保持友好關係。拉斯科布臨時接下銀行代理總裁的職務,擠兌的情形並沒有出現。

教會認為賴爾頓是一名天主教徒,由於一時的精神錯亂而自殺身亡,因此可以葬在聖地。當時賴爾頓的名譽送葬者有艾爾.史密斯、赫伯特.李曼(Herbert Lehman,編註:美國政治家、民主黨成員,曾任紐約州州長、美國參議院議員),以及約翰.拉斯科布;參加賴爾頓葬禮的還有法蘭克.海格(Frank Hague)市長、文森.阿斯特(Vincent Astor)、葛洛夫.惠倫(Grover Whalen,編註:1886~1962,在1930~1940年代是紐約市著名的政治家、商人及公共關係大師)、詹姆斯.法利(James A. Farley,編註:1888~1976,美國政治家,曾任小羅斯福總統選舉時的競選經理),以及股市作手米漢(M. J. Meehan)。

兩年半之後,1932年3月12日星期六當地時間上午11點,伊瓦.克魯格(Ivar Kreuger)在他巴黎的公寓舉槍自盡,距離紐約證券交易所收盤還有6小時。透過巴黎警方的協助,克魯格自殺身亡的消息一直到收盤後才發布。後來國會的聽證委員會對此延遲提出嚴厲的批評,而艾爾.史密斯過去操弄新聞的行為被當成辯解之詞。在克魯格這件事上,還應該補充一點,巴黎警局的安全體系並非完美無瑕。有一點可以肯定的是,那天上午歐洲的同業大肆拋售克魯格和托爾公司(Kreuger and Toll)的股票。[2]

在許多方面,股市崩盤對挪用公款的影響遠遠大於其對自殺的影響。對於經濟學家來說,挪用公款是一種最值得研究的犯罪行為,各種形式的盜用行為都有時間的因素在內。在犯罪當下到事跡敗露之間可能長達幾星期、幾個月或者幾年。(順道一提,在這段時間裡,挪用公款的人享受犯罪所得,奇怪的是,被挪用者並沒有感覺到自己的損失,這中間精神上的福祉就有淨成長。)在任何一個特定的時間點,全國的商業界和銀行內都有(或許應該說沒有)未發現的挪用公款的情形。這個數額可能高達好幾百萬美元,金額的多寡依經濟的景氣循環而異。

在景氣好的時候,人們會比較放鬆警戒心,容易相信別人,而且手頭也比較寬裕。但是,即使手頭寬裕,也總是有人需要更多的金錢。在這種情況下,挪用公款的情形就會增加,而被發現的機會就下降,挪用金額則會迅速上升。在經濟蕭條的時候,情況則正好相反。人們瞇著眼睛,用懷疑的眼神緊盯著自己的荷包。經手財務的人,除非他能夠證明自己的清白,否則就容易被認為是有問題的人。查帳者的眼光銳利,而且小心謹慎;商業道德因此大幅提升,挪用公款的情形大幅下降。

股市的景氣以及隨之而來的崩盤導致這些正常的關係嚴重受創。在景氣好的時候,除了房屋、家庭和消費方面需要金錢之外,在股市做投機買賣或是應付保證金催繳令也需要大量的資金。通貨在市面上流竄,大家手頭特別寬鬆,因此也特別容易相信別人。一個相信克魯格、霍普森和英薩爾的銀行總裁,顯然不可能懷疑自己一輩子的朋友——銀行的出納。在二○年代末期,挪用公款的情形急速增加。

就如景氣加速了股市行情躍升的速度,股市的崩盤又大大提高盜用公款被發現的機率。就在幾天之內,類似絕對的信任忽然變成絕對的懷疑。於是金融高層下令進行查帳,緊張的或心不在焉的行為都會引起別人的注意。最重要的是,股價暴跌導致挪用公款買股票的員工無法變現。一旦盜用公款被發現之後,只好俯首認罪。

在股市崩盤大約一個星期之後,報紙天天報導員工違約的案件。這些事件比起自殺的新聞要多得多。有幾天,《紐約時報》上有關員工盜用公款的短文就占了一整欄,甚至還不止於此。盜用公款的金額大小不一,各地都有所聞。

當時最轟動的案件——可與賴爾頓自殺案相比——發生在密西根州福林特市的聯合工業銀行(Union Industrial Bank of Flint, Michigan)。涉案的總額龐大,並且隨著案情的調查如滾雪球般增加。當年底,根據《文學文摘》的報導,挪用金額高達3,592,000美元。

註釋

[1] 感謝美國「衛生教育福利部」(Department of Health, Education and Welfare)的人員為我追蹤這些數字。資料來自:Mortality Statistics, 1929 (Washington: Department of Commerce, Bureau of the Census)。

[2] Stock Exchange Practices, January 1933, Pt. 4, p. 1214 ff。星期五和星期六的賣壓很重,但是根據證券交易所當時的資料,這兩天的紀錄並沒有分開。克魯格自殺時,克魯格和托爾公司(Kreuger and Toll)美國方面的負責人杜蘭先生(Mr. Donald Durant)當時正在巴黎,於是打電報給他合夥的李希金森公司(Lee, Higginson and Company)。這家公司是克魯格美國方面的投資銀行,對這個死訊的回應非常小心謹慎。同前,第1215-16頁。

書籍介紹

本文摘錄自《1929年大崩盤(暢銷六十餘年,歷史上永恆的投資/經濟經典)》,經濟新潮社出版

*透過以上連結購書,《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者:約翰・高伯瑞(John Kenneth Galbraith)

譯者:羅若蘋

《1929年大崩盤》最早於1955年出版,此後在1961、1972、1979、1988、1997、2009年不斷改版,至今已六十餘年。除了作者高伯瑞(John Kenneth Galbraith)是二十世紀美國經濟學界的代表人物,以及主題本身的重要性之外,還有一個理由使得本書的銷量維持不墜:每一次它的再版,就代表又一個投機事件——又一個泡沫,或隨之而來的不景氣——重新喚起了大家對於1929年股市大崩盤歷史的關注,因為它曾經引發了一場空前慘烈的大衰退。

猖獗的投機。創紀錄的交易量。人們大肆購買資產,不是因為它們的價值,而是因為買方相信自己可以在短短的一、兩天,甚至幾個小時內脫手,迅速致富。從房地產市場的投機開始,樂觀主義主宰了整個股票市場。然而這一切終將結束。股市的下挫總是比上漲來得突然。在1929年股市大崩盤之後,緊接而來的經濟大蕭條持續了十年之久。1929~1933年,GNP(國民生產毛額)下降了近30%。從1930年到1940年,只有1937年的平均失業人數少於800萬人。1933年大約有1,300萬人失業,幾乎每四名勞工就有一人失業。直到1941年,製造業的產值仍未回復到1929年的水準。

作者高伯瑞不愧是首屈一指的經濟學家、經濟史家,以其聞名天下的第一健筆,鮮活、機智、諷刺地描繪出1929年大崩盤的前後數年,聯準會的高官、柯立芝、胡佛、羅斯福總統、紐約證交所官員、財政部長、股市大戶及作手、貪污詐騙者、報章媒體等的言論與作為,勾勒出當時代的心理狀態、金融規範、及社會文化。泡沫最終在1929年10月底達到了頂點,恐慌的爆發,以及崩盤數年之後的長期大蕭條,對於社會人心的影響,都歷歷在目。

這段有如史詩般的崩盤歷史,值得後人不斷的省思。

如何不再重蹈歷史的愚昧?本書值得所有關心投資理財、經濟發展、財經政策的讀者參考。

Photo Credit: 經濟新潮社

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航