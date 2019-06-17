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《1929年大崩盤》：自殺潮也成了經濟大蕭條的一部分？事實上並非如此
我們想讓你知道的是
由這些證據顯示，報紙和民眾只是抓住這些自殺事件來解釋，人們會在遭遇不幸的時候必然做出這樣的反應。但唯有在發生很多與股市崩盤相關的自殺事件，才能做這樣的認定。
文：約翰・高伯瑞（John Kenneth Galbraith）
黑色星期四之後的一個星期左右，倫敦的大眾報幸災樂禍地報導紐約市區的情形。投機客從窗口往下跳，行人機警地在墜樓身亡的金融家屍體間穿行。《經濟學人》（The Economist）駐美的記者在為該報撰寫的一篇專欄文章裡，憤怒地抗議這種憑空杜撰的慘狀。
在美國股市崩盤之後，自殺潮也成了1929年傳奇的一部分。事實上，根本就不是如此。1929年的前幾年，美國的自殺率就逐漸上升，1929年當年仍繼續升高，而到1930、1931和1932這三年又升得更快——在這幾年，除了股市以外，還有許多其他問題導致人們認為生命不再值得留戀。根據統計資料，紐約的自殺率只略高於全美的平均自殺率。一般人都會以為紐約因位於震央，所以自殺的機率自然比別人高得多。由於自殺的傳言根深蒂固，因此有必要提供詳細的數字：
|1925-1934年每十萬人中的自殺人數
|年份
|登錄地區*
|紐約市
|1925
|12.1
|14.4
|1926
|12.8
|13.7
|1927
|13.3
|15.7
|1928
|13.6
|15.7
|1929
|14.0
|17.0
|1930
|15.7
|18.7
|1931
|16.8
|19.7
|1932
|17.4
|21.3
|1933
|15.9
|18.5
|1934
|14.9
|17.0
* 所謂登錄地區是指死亡人數有呈報政府單位的地區。
資料來源：Vital Statistics: Special Reports, 1-45, 1935 (Washington: Department of Commerce, Bureau of the Census, 1937)。
由於股市崩盤發生在1929年的年底，自殺人數可能在10月底增加，但是因為已經接近年底，所以還不足以影響1929年全年的統計數字。不過，根據1929年逐月的死因統計資料顯示[1]，10月和11月的自殺人數相對較少——10月，全美自殺人數為1,331人，11月1,344人。只有在1月、2月和9月這三個月自殺的人數較少。在夏季的時候，當時股市表現不錯，自殺率反而較高。
我們只能猜測自殺潮產生的原因。就像酒鬼和賭徒一樣，破產的投機客也被認為具有自殺的傾向。當時這樣的人為數不少，報紙和民眾自然就會產生如此的推論。另外，針對發生在其他時間的自殺案件，我們會問：「你認為他為什麼這樣做？」而現在，詢問自殺的動機又會自動變成：「可憐的傢伙碰上了大崩盤。」最後，值得注意的是，雖然自殺率並沒有在崩盤的月份或是在1929年一整年裡大幅上升，自殺人數的確在往後蕭條的歲月裡攀升。根據過去的經驗，這樣的悲劇有時候要到股市崩盤後一、兩年才會發生。
由這些證據顯示，報紙和民眾只是抓住這些自殺事件來解釋，人們會在遭遇不幸的時候必然做出這樣的反應。但唯有在發生很多與股市崩盤相關的自殺事件，才能做這樣的認定。在黑色星期四之後，有關殘忍了斷自己的故事開始經常出現在報端，奇怪的是，有另一種不同的傳言甚囂塵上，很少有人採用傳統跳樓的自殺模式。有一個想要自殺的人跳進司庫基爾河（Schuylkill River），不過他一跳進去就改變了心意，結果被人撈上岸。羅契斯特瓦斯電力公司（Rochester Gas and Electric Company）的老闆開煤氣自殺。另一個「烈士」往自己身上潑汽油，自焚而死。不但他把自己從保證金催繳令中解脫，也把太太給帶走了。還有賴爾頓（J. J. Riordan）的自殺事件也很引人注目。
賴爾頓自殺的消息成了11月10日星期天報紙的頭條新聞。各家報紙不但明顯意識到，這不只是一條死訊而已，特別的是它公布的方式。賴爾頓是紐約民主黨一個頗有知名度且受歡迎的人。他曾經擔任華克市長和艾爾．史密斯（Al Smith）競選班底的財務主管，他和史密斯是好朋友也是生意上的夥伴。艾爾．史密斯則是剛成立的康迪信託公司（County Trust Company）董事會的成員之一，而賴爾頓是這家信託公司的總裁。
11月8日星期五，賴爾頓來到自己的銀行，從出納室拿了一把手槍，回到家裡飲彈自盡。艾爾．史密斯得知消息之後，他的悲痛並沒有因為知道會引發銀行的擠兌而稍減。找來法醫驗屍，一直拖到第二天中午（星期六）才發布消息，接著週末銀行停止營業。這是一段漫長的守靈期。這些著名的弔唁者，一隻眼睛看著遺體，另一隻眼睛盯著時鐘。
法醫原先暗示，他延後發布消息是出於對康迪信託公司存款人深重的責任感，這是需要高度的謹慎。由此推斷，這就表示任何死亡都必須先請醫生衡量過它可能引起的財務效應。後來，人們心照不宣地承認，這些是出於史密斯的決定。史密斯當時有何等的威望——大家的緊張情緒也非同小可——他的決定並沒有受到質疑。
有一段時間，傳說賴爾頓是因為股市的崩盤而自殺身亡。後來，他的朋友一致替他辯解。有一些人堅持斷定他從來不曾涉入股市。後來由參議院的委員會調查股市的報告中顯示，他曾經介入股市甚深。但是，在對他的銀行快速進行檢查之後，卻發現這家銀行的資產完全未受影響。這個真相在週末傳了開來，紐約市政府大膽宣布，這家銀行的存款完好無損。這有點像是在開玩笑說，這家銀行仍會與坦曼尼協會（Tammany Hall，編註：成立於1789年，是民主黨的政治機器，在1790～1960年代間操縱紐約的政治）總部保持友好關係。拉斯科布臨時接下銀行代理總裁的職務，擠兌的情形並沒有出現。
教會認為賴爾頓是一名天主教徒，由於一時的精神錯亂而自殺身亡，因此可以葬在聖地。當時賴爾頓的名譽送葬者有艾爾．史密斯、赫伯特．李曼（Herbert Lehman，編註：美國政治家、民主黨成員，曾任紐約州州長、美國參議院議員），以及約翰．拉斯科布；參加賴爾頓葬禮的還有法蘭克．海格（Frank Hague）市長、文森．阿斯特（Vincent Astor）、葛洛夫．惠倫（Grover Whalen，編註：1886～1962，在1930～1940年代是紐約市著名的政治家、商人及公共關係大師）、詹姆斯．法利（James A. Farley，編註：1888～1976，美國政治家，曾任小羅斯福總統選舉時的競選經理），以及股市作手米漢（M. J. Meehan）。
兩年半之後，1932年3月12日星期六當地時間上午11點，伊瓦．克魯格（Ivar Kreuger）在他巴黎的公寓舉槍自盡，距離紐約證券交易所收盤還有6小時。透過巴黎警方的協助，克魯格自殺身亡的消息一直到收盤後才發布。後來國會的聽證委員會對此延遲提出嚴厲的批評，而艾爾．史密斯過去操弄新聞的行為被當成辯解之詞。在克魯格這件事上，還應該補充一點，巴黎警局的安全體系並非完美無瑕。有一點可以肯定的是，那天上午歐洲的同業大肆拋售克魯格和托爾公司（Kreuger and Toll）的股票。[2]
在許多方面，股市崩盤對挪用公款的影響遠遠大於其對自殺的影響。對於經濟學家來說，挪用公款是一種最值得研究的犯罪行為，各種形式的盜用行為都有時間的因素在內。在犯罪當下到事跡敗露之間可能長達幾星期、幾個月或者幾年。（順道一提，在這段時間裡，挪用公款的人享受犯罪所得，奇怪的是，被挪用者並沒有感覺到自己的損失，這中間精神上的福祉就有淨成長。）在任何一個特定的時間點，全國的商業界和銀行內都有（或許應該說沒有）未發現的挪用公款的情形。這個數額可能高達好幾百萬美元，金額的多寡依經濟的景氣循環而異。
在景氣好的時候，人們會比較放鬆警戒心，容易相信別人，而且手頭也比較寬裕。但是，即使手頭寬裕，也總是有人需要更多的金錢。在這種情況下，挪用公款的情形就會增加，而被發現的機會就下降，挪用金額則會迅速上升。在經濟蕭條的時候，情況則正好相反。人們瞇著眼睛，用懷疑的眼神緊盯著自己的荷包。經手財務的人，除非他能夠證明自己的清白，否則就容易被認為是有問題的人。查帳者的眼光銳利，而且小心謹慎；商業道德因此大幅提升，挪用公款的情形大幅下降。
股市的景氣以及隨之而來的崩盤導致這些正常的關係嚴重受創。在景氣好的時候，除了房屋、家庭和消費方面需要金錢之外，在股市做投機買賣或是應付保證金催繳令也需要大量的資金。通貨在市面上流竄，大家手頭特別寬鬆，因此也特別容易相信別人。一個相信克魯格、霍普森和英薩爾的銀行總裁，顯然不可能懷疑自己一輩子的朋友——銀行的出納。在二○年代末期，挪用公款的情形急速增加。
就如景氣加速了股市行情躍升的速度，股市的崩盤又大大提高盜用公款被發現的機率。就在幾天之內，類似絕對的信任忽然變成絕對的懷疑。於是金融高層下令進行查帳，緊張的或心不在焉的行為都會引起別人的注意。最重要的是，股價暴跌導致挪用公款買股票的員工無法變現。一旦盜用公款被發現之後，只好俯首認罪。
在股市崩盤大約一個星期之後，報紙天天報導員工違約的案件。這些事件比起自殺的新聞要多得多。有幾天，《紐約時報》上有關員工盜用公款的短文就占了一整欄，甚至還不止於此。盜用公款的金額大小不一，各地都有所聞。
當時最轟動的案件——可與賴爾頓自殺案相比——發生在密西根州福林特市的聯合工業銀行（Union Industrial Bank of Flint, Michigan）。涉案的總額龐大，並且隨著案情的調查如滾雪球般增加。當年底，根據《文學文摘》的報導，挪用金額高達3,592,000美元。
註釋
[1] 感謝美國「衛生教育福利部」（Department of Health, Education and Welfare）的人員為我追蹤這些數字。資料來自：Mortality Statistics, 1929 (Washington: Department of Commerce, Bureau of the Census)。
[2] Stock Exchange Practices, January 1933, Pt. 4, p. 1214 ff。星期五和星期六的賣壓很重，但是根據證券交易所當時的資料，這兩天的紀錄並沒有分開。克魯格自殺時，克魯格和托爾公司（Kreuger and Toll）美國方面的負責人杜蘭先生（Mr. Donald Durant）當時正在巴黎，於是打電報給他合夥的李希金森公司（Lee, Higginson and Company）。這家公司是克魯格美國方面的投資銀行，對這個死訊的回應非常小心謹慎。同前，第1215-16頁。
書籍介紹
本文摘錄自《1929年大崩盤（暢銷六十餘年，歷史上永恆的投資／經濟經典）》，經濟新潮社出版
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作者：約翰・高伯瑞（John Kenneth Galbraith）
譯者：羅若蘋
《1929年大崩盤》最早於1955年出版，此後在1961、1972、1979、1988、1997、2009年不斷改版，至今已六十餘年。除了作者高伯瑞（John Kenneth Galbraith）是二十世紀美國經濟學界的代表人物，以及主題本身的重要性之外，還有一個理由使得本書的銷量維持不墜：每一次它的再版，就代表又一個投機事件——又一個泡沫，或隨之而來的不景氣——重新喚起了大家對於1929年股市大崩盤歷史的關注，因為它曾經引發了一場空前慘烈的大衰退。
猖獗的投機。創紀錄的交易量。人們大肆購買資產，不是因為它們的價值，而是因為買方相信自己可以在短短的一、兩天，甚至幾個小時內脫手，迅速致富。從房地產市場的投機開始，樂觀主義主宰了整個股票市場。然而這一切終將結束。股市的下挫總是比上漲來得突然。在1929年股市大崩盤之後，緊接而來的經濟大蕭條持續了十年之久。1929～1933年，GNP（國民生產毛額）下降了近30%。從1930年到1940年，只有1937年的平均失業人數少於800萬人。1933年大約有1,300萬人失業，幾乎每四名勞工就有一人失業。直到1941年，製造業的產值仍未回復到1929年的水準。
作者高伯瑞不愧是首屈一指的經濟學家、經濟史家，以其聞名天下的第一健筆，鮮活、機智、諷刺地描繪出1929年大崩盤的前後數年，聯準會的高官、柯立芝、胡佛、羅斯福總統、紐約證交所官員、財政部長、股市大戶及作手、貪污詐騙者、報章媒體等的言論與作為，勾勒出當時代的心理狀態、金融規範、及社會文化。泡沫最終在1929年10月底達到了頂點，恐慌的爆發，以及崩盤數年之後的長期大蕭條，對於社會人心的影響，都歷歷在目。
這段有如史詩般的崩盤歷史，值得後人不斷的省思。
如何不再重蹈歷史的愚昧？本書值得所有關心投資理財、經濟發展、財經政策的讀者參考。
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航