「我聽ＸＸ說的」到底會不會構成誹謗罪？

文：楊孝文（律小編的法巢）

「聽說」除了是一部膾炙人口的愛情電影，難道也是解免刑事誹謗罪責及民事損害賠償責任的好物？

日前有媒體報導指出，某立委日前針對高雄市旗山大溝頂太平商場拆遷事宜，指控前市長以治水之名強拆民房，並聲稱「太平商場後方土地與前市長親戚土地利益有關」，質疑有財團介入而遭訴。一審判決認為該立委是評論政策，屬可受公評之事，因而駁回原告之訴。上訴後，二審認為該言論屬於可受公評之事，雖屬事實陳述，但無從證明與事實相符。

然該立委已陳述其「聽說」即轉述傳聞之旨，且係經由當地居民處知悉此傳聞及依據為何。且該立委對於土地所有權人之年籍、親屬資料，均屬個人資料，非可任意取得而為查證，再衡量該立委發表系爭言論時之時效性，難再為進一步之查證，應認已盡合理查證，故而駁回上訴。

我們在與人交談的過程中，對於某件事物略知一二、僅概略知其梗概時，為求轉述，常會使用「聽說」一詞來作開場白。是的，「聽說」本身，其實就是個來源不明的道聽塗說，縱然加上「聽二姑婆說」，「聽三叔公說」的，雖讓聽者可能可以知道消息來源，但是對於是否真有其事，仍然無從考究，而需佐以其他事實才能認定。因此，聽說而來的消息，如果不加以查證，到底應不應該構成誹謗罪呢？

我國《刑法》第310條規定「意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處一年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金」，如係以散布文字、圖畫犯之，則可處二年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罰金。同條第三項則規定「對於所誹謗之事，能證明其為真實者，不罰。但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限。」簡言之，於發表言論時，如涉及誹謗，但該言論係真實且與公共利益相關時，即可免責；反之，縱然所言真實，但如此消息不涉及公共利益時，仍然不得阻卻刑責。

另外參考大法官會議第509號解釋意旨，認為：行為人雖不能證明言論內容為真實，但依其所提證據資料，認為行為人有相當理由確信其為真實者，即不能以誹謗罪之刑責相繩，採取合理查證原則，即以陳述的事實，為「真實」或「主觀上經過合理查證認為真實」者為限。而最高法院在97年度台上字第970號民事判決中也認為：「行為人之言論雖損及他人名譽，惟其言論屬陳述事實時，如能證明其為真實，或行為人雖不能證明言論內容為真實，但依其所提證據資料，足認為行為人有相當理由確信其為真實者；或言論屬意見表達，如係善意發表，對於可受公評之事，而為適當之評論者，不問事實之真偽，均難謂係不法侵害他人之權利，尚難令負侵權行為損害賠償責任。」

回歸本案，二審判決認為該立委的言論雖然是「聽說」而來，但消息來源是來自當地居民，故認為有其依據。然而，此時應該探究的，應當是界定其「合理查證」之程度？譬如，普通民眾與具有相當社會地位的名嘴、政治人物，因為後者影響的層面可能更廣，勢必更應適度加重其合理查證的程度，對於其如何自眾多真偽不明的消息中過濾、篩選，而得出其主觀上認為消息真實的過程加以調查，否則將使得錯誤、不實消息以訛傳訛。

至於二審判決關於「衡量該立委發表系爭言論時之時效性，難再為進一步之查證」的論述，不免感覺頗有導果為因之嫌。倘若查證義務甚為重要，本應善盡查證後再為表達，且究竟有何時效急迫情形，單從二審判決也無法完全揭明，此番論述容有些許瑕疵，宜加強說明，以釋群疑。

公眾人物之言行如與公共議題或公益相關者，就其名譽權之保護，固應對言論自由作較大程度之退讓，並減輕行為人對於所陳述事實之合理查證義務；但當雙方均為公眾人物，似乎仍應恪遵合理查證之本旨，對於「聽說」而來的消息，負有細究消息來源的查證義務，俾能健全民主政治正常發展，並達監督政府之目的，否則將更害及公共利益與受評論者的名譽。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九