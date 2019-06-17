《自媒體百萬獲利法則》：耍廢打電動的百萬獲利YouTuber熊大叔

文：許維真（梅塔／Meta）

【案例】耍廢打電動的百萬獲利YouTuber熊大叔

Photo Credit: 遠流出版 YouTube頻道「熊遊戲Bear Gaming Asia」

「『習慣』就像銀行的複利一樣，會回到自己身上，既然你那麼喜歡經營這樣的國際頻道，賺國外的流量錢，why not now?」

這是我在網路上初次認識熊大叔（uncle bear）時所說的話。

當時我非常意外，這樣一個擁有自媒體獲利能力的人，居然沒有發揮自己的才華。最大的原因，就是本書前面提到原生家庭帶來的「情緒勒索」。當時，uncle bear處於憤怒與低潮的狀態，他其實非常想透過經營自媒體與國際網路頻道來獲利，但是他的原生家庭篤信某宗教，常常透過道德教條來綁住他。比如身為長男的他其實並不想接家業，卻被迫當免費長工，在自家公司擔任管理職多年，讓他非常不快樂。

uncle bear想在自己喜歡的領域上獲利，而且確信可以增加「持續性的睡後收入」，然而父母一直洗腦並且否定他想做的事情：

「你搞網路沒有出息，接家業才穩定實在。」

我很難想像uncle bear在遇到我之前，是多麼痛苦地度過這幾年。我看到太多個案都像他這樣，明明是一個充滿創造力的「原石」，卻因為原生家庭的束縛而無法變成鑽石。所以本書才會一直強調無法經營自媒體或是持續某個目標，有時候是來自於原生家庭的心靈綑綁。

Meta ： 你知道嗎？真正的孝順是活出自己的人生。每個人的人生都是自己的藝術品，你要讓父母看到自己創造出獨一無二的人生。如果他們不支持你，沒有關係，用時間跟作品來證明給他們看，我支持你。那麼現在我問你，你要怎樣才會快樂？

你知道嗎？真正的孝順是活出自己的人生。每個人的人生都是自己的藝術品，你要讓父母看到自己創造出獨一無二的人生。如果他們不支持你，沒有關係，用時間跟作品來證明給他們看，我支持你。那麼現在我問你，你要怎樣才會快樂？ uncle bear：我希望可以年收百萬……我沒有體驗過那樣的感覺。

真是很難想像外國人的他居然那麼窮（喂）。於是我立刻回道：「你的才華在台灣要獲利百萬很簡單好嗎！」（獅子座認真起來的霸氣都會嚇死自己。）

脫離家庭束縛而活出自己的人生

後來，我快速替uncle bear賣掉他的某個網站，並轉介網路流量相關的案子給他，在一季內他很快就「心想事成」。其實在我們還沒碰面之前，所有合作都是透過網路。

「梅塔，我決定訂閱妳的服務，還有跟妳合作。我覺得妳會帶給我經營自媒體的啟發與成長！」

當他透過視訊與廠商簽約，看到入帳的金額，簡直不敢相信自己的眼睛，於是二話不說訂閱我的服務，而且買了機票，從南美洲直接殺回台北（我其實也滿傻眼的）。

「我才不想上班當社畜呢！我討厭接觸人群，我寧願經營自己的頻道，擁有被動收入與持續性的睡後收入。梅塔，請妳當我的顧問，我就每天耍廢，做我喜歡做的事情，吃想吃的東西，說想說的話。」

uncle bear就是這麼的傲嬌與任性。有些創作者似乎有人群恐懼症，其實uncle bear不喜歡與廠商開會互動，於是我請他協助經營與過濾我的網路頻道合作案，並兼職成為我的「經紀人」（好佛心的訂閱專案）。我真心欣賞也是獅子座的他如此直率地表明就是要獲利百萬、就是不想上班，這個特質或許也是他訂閱服務後心想事成而且快速成長的原因之一。

讓我再次強調，前面花費那麼多篇幅（還與主編吵架）分析原生家庭影響心理所造成自媒體的經營無法持續與獲利的案例，就是因為好多人都像uncle bear這樣啊！這樣的不快樂，必須自我發現與面對。達到身心靈的獨立與成熟，從來都不是簡單的事情，卻是值得自我投資的目標。

耍廢又獲利百萬的商業模式

我曾經請uncle bear向其他VVIP分享增加「睡後收入」的實戰經驗。以下則是這位大叔「每天」會做的事情：

睡到自然醒，跟梅塔講幹話，爽爽吃自己愛吃的食物，跑去蹓躂，見想見的約會對象（其實是太宅被我拖去開會）。

花五小時打電動，玩自己喜歡的遊戲。

花一小時剪輯影片。

其他時間選自己有興趣的案子做，賺零用錢。

以下是uncle bear經營自媒體的實績：

2018/10/28：成立YouTube頻道。

2019/01/07：三個月內頻道開通，並且獲利（YouTube規定必須超過一千人訂閱與四千小時觀看才能開通）。

2019/02/20：第四個月達到每月收入1,000美元、九千人訂閱、四百萬觀看次數、共上傳七十支影片。

Photo Credit: 遠流出版 熊遊戲後台數據（皆為美元）

而且謙虛的他不只經營一個頻道，每月被動收入其實超過這個金額，讓我忍不住想吐槽，uncle bear也是八十年次後出生的，才不是什麼大叔咧！

最後謝謝低調的他願意分享這個數據。本來，他不希望本書寫進他的個案，然而我堅持：「這是我的第一本書，也可能再也不會出書了，我想要讓有緣買到這本書的人知道你是怎麼改變人生的，也是我送給你最浪漫的禮物啊！因為你的人生體驗是獨一無二的瑰寶！」於是他熬不過我而妥協（賊笑）。

「既然你那麼愛玩遊戲，而且每天都在玩，為何不利用你最擅長又開心的事情來『獲利』呢？你一定做得到！」

雖然uncle bear的能力與實績可以說整整超過了素人適用的「3333計畫」範疇，但是這個案例應該可以帶給許多愛玩線上遊戲的朋友一些啟發──思考如何在遊戲領域透過自媒體獲利，所以很任性地堅持放了本案（喂）。祝福大家可以愈玩愈有錢。

梅塔總結──累積點數

讓自媒體的經營紀錄具體而且可視化，是我在uncle bear身上得到的啟發。

人往往有一種「累積點數就很開心」的心理，這也可以運用到自媒體的經營。舉例來說，我會在月曆上畫圈圈，記錄自己的直播集數。或許沒有集點習慣的人會認為：「累積點數很有趣嗎？」然而就像寶可夢手遊風靡全球，就是出自於這樣的心理，同理，記錄下為了瘦身而開始跑步的公里數、為了取得資格而讀書的時間，都是累積點數的方法。這也是為什麼許多手機遊戲都有集點的機制，因為只要持續累積點數，最後就會得到大獎勵。選擇一個打從心底開心的領域，讓經營自媒體的過程就像玩遊戲般，而不要勉強自己持續。

相關書摘 ►《自媒體百萬獲利法則》：人生必須達到「個體我」與「客體我」的平衡

書籍介紹

本文摘錄自《自媒體百萬獲利法則：寫給完全素人的「3333網路獲利計畫」》，遠流出版

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作者：許維真（梅塔／Meta）

「許維真」（梅塔／Meta）是誰？

不搞粉專，不下廣告，不接業配，不炒作流量，

如何靠單一訂閱平台，可以年收破百萬？

全台第一「佛系晚紅」的自媒體10年獲利之路，

獨創「3333計畫」，完全素人即能在3個月內把興趣變收入！

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全台灣沒有一個網紅比許維真（梅塔／Meta）還要「做自己」。她敢「大素顏」全程直播；她敢講真話，被黑沒在怕；她也是唯一能提夠供客製化「燒腦服務」的自媒體創作者。

「環遊世界五大洲一百天」「環島演講一百場」「直播＃一書一觀點一百集（以上）」「策畫一百場VVIP活動」……「100」，是她的人生理念、經營核心：利用自媒體，每一年給自己一百小時，嘗試一項領域，並且獲利超過一百萬。

本書結集十年來的自媒體【經營心法】【商業模式】【人脈串聯】【獲利個案】，以及【網紅界祕辛】，甚至分析【自媒體創作者的心理素質】。

你要「爆紅」還是「長紅」？──3333網路獲利計畫

書中案例皆為真實個案，來自於Meta實際協助VVIP（訂閱者）的過程──舉凡經營自媒體、創業、接案、改變生活等多元領域，如何花最少的時間與精力，做自己喜歡的事，又可以獲利？

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自媒體獲利的祕訣──「記錄就是創作」＆「Love me, not buy me」

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Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰