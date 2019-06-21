不看盤也能穩穩賺：投資App超聰明功能上線，讓上班族免盯盤也能操作股市

上班耗腦力，看盤耗心力，要同時上班又看盤，真的有辦法做到嗎？股市盤勢緊湊，想抓到進場最佳時機絕非易事。尤其，上班族還得應付工作瑣事，一堆會議、企劃、行政流程等繁瑣事務等著自己，想抽空盯盤簡直難上加難。

上班不看盤，投資有困難

投資市場的殘酷，不在於找不到一支好股票，而是無法抓對時機進場及適時停損，投資風險高過定存的股票市場，隨時都有可能會遇到突發利空。不少上班族為此改採「被動投資術」，不主觀選股、不擇時進出，只挑穩定配息、股價多半在區間震盪的價值股投資。

像是近來深受投資人關注的元大高股息ETF（代碼：0056），因為不需看股價挑進場時機，不少上班族、退休族專門買來存股息，持有時間動輒三到五年以上，長期抱緊，緣份到了，自然會獲利，因此也被稱作「佛系投資術」。

用對交易工具，一招縮短與獲利的距離

其實上班族想投資，真的沒有那麼難。日盛SMART App的雲端智能條件單功能，App上即可完成設定，三個月不看盤，上班和度假都沒問題。價格一到「甜蜜點」自動委託送單，投資股票不再因盤勢起伏焦慮，隔離人性情緒影響，操作方式理性、客觀，進場不猶豫，停損也能當機立斷。

日盛的SMART App雲端智能條件單系統，是業界首創供手機可在同一個App預約設定「證券／期貨／選擇權」商品的「條件單」。設定好觸發的「行情條件」以及下單「委託條件」，系統會依據行情條件比對行情，當條件成立時，可選擇「email通知」後再決定如何操作，或要求達成條件即由系統直接下單。

Photo Credit：日盛證券 日盛SMART App的雲端智能條件單功能

訂閱條件單的同時，也可同時設定效期最長三個月的「預設停損停利」。舉例來說，設定條件單，現股買0056高股息1張25元，並預設停利（當0056高股息於等於28元時賣出）以及預設停損（當0056高股息小於等於20元時賣出）；如條件單被觸發並有成交，則停損停利單就會開始比對行情，在期限內如有符合條件就會觸發執行賣出。

設定條件單的好處，不僅在於盤中免盯盤，還能即時監控市場行情，也因為設定觸發條件多樣化，可選擇個股到價或到量下單，或是大盤漲跌幅後，設定時間區間後，條件觸發後即送出委託，心中有價就不怕；甚至，也很適合當沖交易或波段操作。日盛的SMART App雲端智能條件單系統於設定完成後，也會每日推播通知，告知投資人是否成交，不論是價位或是數量、期間等細節都會一一告知。

Photo Credit：日盛證券 移動鎖利功能，能依據投資人設定好的停利百分比，幫助投資人享有波段行情的獲利與降低損失的風險。

建立自己的獨創投資術，幫自己成功加薪

除此之外，日盛SMART App還有一項獨創功能——「移動鎖利」。投資人只要設定好停利百分比後，系統智能就會自動追蹤行情股價，可設定股價創波段新高時，拉回設定比例再出場，如果股價持續創新高，出場觸發價也會跟著往上移動，投資人可享有波段行情的獲利與降低損失的風險，兼具停損與停利的特性，避免因為受到主力操盤的大量影響，而在股市上漲波段不慎被洗出場，反倒錯失獲利良機。

而為了讓更多股民體驗日盛SMART App的好處，日盛證券近期推出新戶優惠，現在預約開戶並輸入指定優惠碼，即送$500元紅利點數；只要於本文下方填寫表單，即可領取「關鍵評論網讀者限定」的開戶優惠碼。

事實上，股票市場瞬息萬變，不僅要建立一套適合自己的評估機制，並且貫徹這套模式執行，過程中也要保有彈性，時刻做好準備；投資這條路走起來，才不會腳步蹣跚，成功替自己加薪。