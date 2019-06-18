《安心做父母，在愛裡無懼》：爸媽該不該訓練小嬰兒自己入睡？

文：黃瑽寧

嬰幼兒睡眠訓練：給父母一些喘息時光

目前歐美的育兒主流，是讓孩子早點跟父母分開，自己睡小床，很流行所謂的「嬰幼兒睡眠訓練」。國內很多媽媽有樣學樣，在網路上發「寶寶自己睡小床，媽媽的好日子來了」這類的炫耀文，還告訴其他媽媽：「唉呀，妳要狠下心，寶寶就會找到方法自己入睡，妳看我家的寶寶……。」

訓練寶寶睡眠，既能讓媽媽擁有良好的睡眠品質，半夜寶寶也比較不會醒，聽起來真的很誘人！可是，嬰幼兒睡眠訓練真的有效嗎？多久能看到效果呢？

社會文化的差異，讓寶寶睡眠問題被放大

當新手父母碰到半夜不斷醒來、無法睡過夜的寶寶，第一個解決辦法通常是「翻書」，或者問自己的媽媽。結果媽媽說：「你小時候半夜一直哭，我就抱著你哼歌，然後坐在藤椅上，不知不覺就睡著了。」

咦，怎麼跟書上寫的不一樣？書上的專家說：「寶寶應該單獨睡眠，哭的時候要讓他自己安靜下來，不要過度干擾，要讓他學習自己睡回去。如果你介入太多，寶寶就永遠學不會自己入睡，以後你必須天天安撫他睡覺。」這下好了，長輩跟專家的方法南轅北轍，該聽誰的呢？

事實上，「寶寶分房單獨睡」這件事，是西方工業革命後才開始的新穎文化。若以全世界大部分的文化而言，「親子共眠（co-sleeping）」還是比較多（包括華人文化）。甚至這幾年，美國在推行母乳政策之後，親子共眠的家長比例也逐年增加。

親子共眠的擁護者認為，媽媽和寶寶睡一張床，是人類最原始、最天然的睡眠模式。親子共眠可以即時回應寶寶需求，隨時哺餵母乳，建立良好的母子親密關係，使寶寶有穩定的情緒。

然而，反對親子共眠的主張，也並非毫無道理，比如：親子共眠的寶寶，半夜起來討拍、討奶的機率比較高，自我安撫入睡的能力較差，還有要睡覺前也特別「盧」，扭來扭去不肯睡，把爸媽搞得很煩。

雖然同床共眠的寶寶，半夜起來次數的確比較頻繁，然而，世界上有沒有任何標準數值告訴我們，寶寶半夜起來幾次以下是正常，幾次以上則是不正常呢？答案當然是「沒有」。也就是說，假設今天你什麼教養文章都沒看過，而你居住的農村或部落中，身邊所有認識的人都採取親子同床，躺著親餵母乳，寶寶一個晚上起來喝5次奶，大家都習以為常，也沒人抱怨，在這樣的文化下，你還會覺得自己的寶寶特別難睡，特別折磨媽媽嗎？當然不會。

所以西方教養文化的輸入，其實是導致父母對寶寶睡眠感到焦慮的元凶。

嬰幼兒睡眠訓練重點做法

然而智者有云：「媽媽不開心，全家不開心。」若嬰幼兒半夜醒來的次數與頻率，已經讓媽媽難以忍受，導致情緒憂鬱、暴躁、情緒低落，在這種狀況下訓練嬰兒自己入睡，似乎也沒有什麼不對。

嬰幼兒的睡眠訓練，英文叫做「behavioral sleep intervention」。在教導怎麼做之前，我必須再次強調，並不是所有家長都需要執行睡眠訓練。如果父母和寶寶的睡眠之間，沒什麼嚴重的相互干擾，媽媽半夜親餵母乳一點也不困擾，翻個身可以繼續睡覺，這種情形下，根本就不需要刻意訓練。

對於不同時期的嬰幼兒，睡眠訓練的重點也不一樣。

小於3個月

千萬不要寶寶一出生，就想訓練他自行入睡。根據羅馬大學教授奧利維耶羅．布魯尼（Oliviero Bruni）的研究，想要建立寶寶自行入睡模式，在3至6個月之間訓練，似乎是比較好的時機。他發現3個月前就開始訓練自己睡過夜的寶寶，到一歲時半夜醒來的頻率反而較高，睡眠品質沒有比較好。如果6個月之後才開始訓練，效果就好得多。

3至6個月乎也符合「依附理論」，前3個月先建立寶寶大腦的安全感，有了安全感之後，再慢慢讓寶寶自行入睡，3至6個月的時候訓練較好。3個月以下的寶寶，先忘掉訓練睡眠的事，好好建立哺乳模式，並增加寶寶的安全感。

提供一些讓父母們輕鬆點的方法：

躺著親餵母奶，不要坐著餵。

邊餵邊休息，睡著也沒關係。

母嬰肌膚貼肌膚，最多穿一件衣服，要是天冷就開暖氣。

寶寶的胃大小不同，兩至四個小時吃一次都有可能，不要強求，順其自然。

瓶餵的寶寶，可以使用奶嘴當作安撫。

3至6個月

3至6個月，是可以開始試著做嬰兒睡眠訓練的時機。如果媽媽已經被折磨3個月，覺得很痛苦，可以試試這些方法：

不要讓寶寶邊喝邊睡。在寶寶想睡但仍醒著的時候，就把他放在嬰兒床裡。還記得前面說的睡眠週期嗎？如果寶寶睡著的時候在吃奶，醒來就期望自己在吃奶；如果寶寶睡前最後的記憶是在媽媽懷裡，醒來就期望自己在媽媽懷裡。所以，趁寶寶還醒著的時候，就要將他放在該睡覺的地方。

剛放下的時候，寶寶可能會哭，可以抱他，搖他，讓他情緒穩定，但仍要在寶寶還沒睡著之前，就將他放進嬰兒床。

試著半夜不要餵奶。如果寶寶哭，可以拍拍他，但暫時不餵奶，看看他的反應。若寶寶撐不了飢餓，夜奶還是可以餵，但是逐次減少30至50毫升的奶。或者可以在爸媽快就寢前加餵一餐，但不要刻意增加太多，以免胃食道逆流。

寶寶半夜哭鬧時，可以先讓他試著安撫自己。若寶寶半夜會害怕，請平靜的安撫他，小聲哼歌或說話。切忌心浮氣躁、搖晃太劇烈、拍打太大力……這些都會讓他更緊張。

可以使用奶嘴。

6個月至3歲

6個月之後，有些寶寶會進入「分離焦慮」時期，當初可以自我安撫入睡的寶寶，突然間變得非常黏人，不肯自己睡，睜開眼就一定要找媽媽。這時父母可以試試這些方法：

每天就寢的時間固定。

建立良好的睡前儀式。

可以使用玩偶、安撫巾或安撫被。

半夜的分離焦慮如果哭得太嚴重，可以握著他的手，同樣保持平靜，不要講太多話或開燈，握到你覺得寶寶平靜下來為止。

對於嚴重分離焦慮的孩子，若訓練兩週依然成效不彰，或許放棄訓練，回到親子共眠較好。畢竟讓寶寶得到足夠安全感，直到他可接受的年齡，總比每晚拚老命，親子一起流淚來得輕鬆。

根據一項美國4所大學共同發表的相關研究，嬰幼兒睡眠訓練的成效，其實還算不錯。共有600多名嬰幼兒父母，自願加入問卷調查，記錄以前他們用過的嬰幼兒睡眠訓練經驗。

大部分家長都是在寶寶6個月左右開始訓練（這也是剛才建議的時間點），第一晚通常最難熬的，寶寶平均哭了四43分鐘，哭到累了才入眠。但只要持之以恆，經過一週的堅持，寶寶哭泣的時間減少至8.5分鐘，並且只剩5.2％的父母還處於高度焦慮。

2週後，寶寶幾乎都能成功自己入睡，晚上比較不會醒，而且較能睡在自己的房間或小床。寶寶晚上起來的次數，從3至4次變為0至1次，半夜餵奶次數也明顯降低。總而言之，經過2至4週後，幾乎所有的參與家長，都能感覺自己與寶寶的睡眠品質變好了。

睡眠問題，沒有標準答案，只有適合你家的答案

數據歸數據，科學歸科學，當我在診間解決寶寶睡眠問題時，仍會先把重點放在父母身上。我會觀察今天這位母親本身個性是焦慮的，還是冷靜的？父親在寶寶睡眠的問題上，又抱持著什麼態度？這家庭對睡過夜的標準是什麼？寶寶是否有親餵母乳？這些問題都是我給予睡眠建議之前，所需的重要資訊。

有些家庭的做法，是「另一位依附者」來陪睡、餵奶，比如說爸爸。但是當爸爸開始陪睡後，會有一段2週左右的陣痛期。在爸爸與孩子建立新的睡前模式時，媽媽在陪睡時間不要出現，甚至也不要出聲，別讓寶寶聽到「第一順位者」還在家中，否則他就會瞪大眼睛或放聲大哭，要門外的媽媽「給我進來」！晚上起來3、52次，不累嗎？」但對這位母親來說，半夜一直起來安撫哭泣的小孩更累，只要能躺著餵奶，她就甘之如飴。

有些家庭的做法，是「另一位依附者」來陪睡、餵奶，比如說爸爸。但是當爸爸開始陪睡後，會有一段兩週左右的陣痛期。在爸爸與孩子建立新的睡前模式時，媽媽在陪睡時間不要出現，甚至也不要出聲，別讓寶寶聽到「第一順位者」還在家中，否則他就會瞪大眼睛或放聲大哭，要門外的媽媽「給我進來」！

當然，對喝配方奶的寶寶，如果要爸媽半夜一直起來泡奶，簡直是要命的折磨。所以對於某些家庭，我反而建議全家人，稍微把對寶寶的關注程度降低，藉由嬰幼兒睡眠訓練，讓寶寶在有限的陪伴下自行入睡。如此，父母可以好好休息，進而解救因睡眠不足瀕臨崩潰的家庭氣氛，各退一步，皆大歡喜。

在訓練過程中，我們也必須尊重寶寶的先天氣質，以及他的依附感需求程度，來決定最終的目標。比如說，有些寶寶只要睡在自己的小床上就感到安全，這樣當然是隨便訓練一下就搞定了；但其他寶寶可能要看到媽媽才能入睡，有些則要摸到媽媽才能入睡，有些得要抱到媽媽，甚至吸到乳房才感到安心。所以父母要根據自己寶寶的需求，設定彼此都能接受的界線，看寶寶是否能接受這樣的安撫而自行入睡，這些都是要嘗試過才知道。

其實任何教養習題，都是過猶不及，如何找尋中庸之道，實在是為人父母的最大課題。有一次我出訪某個家庭，他們夫妻對孩子厲行「單獨房間，單獨入睡」的政策，孩子在「父母自我感覺良好的睡前儀式」之後，就不能再走出房門了。如果孩子忍不住，跑到爸媽睡覺的主臥室討抱抱，就會被愛的小手打一下，然後被趕回自己房間。這對夫妻說，有一天早上，他們看到孩子遵守約定，站在自己房間門口，一直等父母起床後，才敢踏出自己的房間門外。他們對訓練有成感到非常滿意。

我們一群專家團都傻了。不知道那孩子是幾點起床的，更不敢想像他在自己房門口，究竟站了多久，默默流了多少淚，才終於盼到爸媽走出主臥室。這種死硬派的睡眠訓練，已經走火入魔到毫無人性，這不僅嚴重影響親子間的依附關係，對孩子的大腦更帶來無比的傷害。

拜託，不要對孩子做這種事情，好嗎？如果你只是要享受當馴獸師的快感，養條狗就好，牠們比孩子聽話多了。

相關書摘 ►《安心做父母，在愛裡無懼》：LATER五步驟，不用體罰也能為孩子建立規矩

書籍介紹

《安心做父母，在愛裡無懼：黃瑽寧陪你正向育兒 用科學實證打造幸福感家庭》，親子天下(教)出版

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作者：黃瑽寧

快時代裡的片段資訊，眾說紛紜的育兒知識，令人無所適從、真偽難辨！教養書看得愈多，焦慮以及不安心境更顯膨脹。徬徨的你，也經常處於這些兩難困境嗎？

孩子哭的時候，到底抱還是不抱？為了小孩未來的競爭力，雙語教學越早開始越好？培養閱讀習慣，可以用電子書或互動式APP進行親子共讀嗎？怎麼讚美孩子，才能讓他自信卻不自戀？你，是不是也正陷入「教養恐慌症」？是否也因各方說法不一，亂了育兒步伐？

深呼吸，請安心。以研究實證為湯底，父母之愛為佐料。這次，黃瑽寧要以為人父、人夫角度，從睡眠模式、安全依附、語言發展、親子溝通、手足教養、爸爸育兒、學習引導、幸福婚姻等共九大面向，為你解讀建基於過去半世紀，各種兒童發展、心理學與家庭人文科學的研究，為你點出一條讓父母有成長，讓家庭有幸福感的教養之路。

Photo Credit：親子天下(教)出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航