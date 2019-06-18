《安心做父母，在愛裡無懼》：LATER五步驟，不用體罰也能為孩子建立規矩

文：黃瑽寧

你還在體罰孩子嗎？我就不拐彎抹角，開門見山的先說結論：「體罰並非不可以，但肯定是最懶惰的教養方式。」

體罰研究怎麼說？

2010年，美國《兒科醫學》（Pediatrics）雜誌有一篇重要的研究。杜蘭大學的研究者，追蹤2000多名孩子長達7年，得出以下結論：孩子3歲之前，如果每個月被打2次屁股，長大以後，其攻擊行為會增加50％。我們要知道，美國人體罰是不用「武器」的，不像華人父母拿衣架、竹條，這樣的體罰行為在美國是要通報兒童虐待的。

當然，反證也是有。美國杜克大學博士肯尼斯．多奇（Kenneth Dodge），就提出多項研究反擊。他追蹤黑人社區的教養方式，發現父母就算使用體罰，統計上都不太會顯著增加攻擊行為。由於這項研究結果有些「政治不正確」，當時報紙還稱此研究為「打到爽研究（all you can beat）」，嘲諷意味十分濃厚。

之所以會有這2種截然不同的結果，其實理由很簡單，因為在白人的家庭氛圍中，打小孩並不是常見的事，因此當父母打小孩的時候，都是在氣到失控的狀態下。他們面目猙獰，口出惡言，孩子因此感到巨大的恐懼與心靈的傷害。但黑人社區的情況，和以前華人家庭比較類似，體罰是家常便飯，孩子被打的時候，牙一咬，疼痛就過去了。而且不只自己被打，兄弟姊妹和同學都被體罰過，心裡就稍微釋懷，覺得爸媽也沒有特別不愛他，心靈比較不會那麼受傷。所以，如果你覺得孩子需要體罰，請記得這3個前提：

體罰時，父母不可以帶著情緒，也不可以面目猙獰。 孩子所處的文化環境，體罰是家常便飯。 體罰過後，要跟孩子修復關係。

如果這3點都做得到，或許──只是或許──體罰對孩子的心理健康，沒有太大的影響。但是，有哪對父母能保證，每次體罰都能心平氣和？確定不會面目猙獰？能保證孩子在別人口中，不會聽到對體罰負面的評價？我不敢保證，所以很少體罰孩子。就算真的使用，我也一定會努力做到上述3點，避免讓孩子以為我在施行傷害。

恐嚇式教養只有短期效果，長期下來終會失效

很多家長因為不能體罰，所以把棍子收了起來，但那張嘴更厲害，罵起人來可能傷害更大。父母恐嚇孩子的文化，歷史可悠久的呢！連兒歌都在恐嚇孩子，要趕快乖乖睡，不然虎姑婆會來咬小指頭……這到底是什麼跟什麼啊？我實在不能理解。更不用說在現實生活中，家長抬出各種權威人士來壯大聲勢：不乖，要找警察來抓你；不乖，要叫醫生來打針；不乖，要請老師帶你回家；不乖，要把你趕出家門……總之就是先嚇嚇孩子再說，合不合理並不重要。

恐嚇式教養可以帶來短期效果，這點我承認；但是長期使用，只會愈來愈沒效。史丹佛大學教授喬納森．弗里曼（Jonathan Freeman），曾經做過一個很有名的研究。他在一個大房間裡，放了一個機器人，然後跟小朋友說：「我待會兒離開這房間，誰敢碰這個機器人，去玩它，我就打斷他的狗腿！」然後他就出去了。在弗里曼離開的時間裡，小孩因為害怕被懲罰，很少人敢去碰那個漂亮的機器人，恐嚇式教養確實得到了短期效果。

在事情結束後6週，這些小孩又回到同一個房間，發現漂亮的機器人還在桌上，左顧右盼，欸，大人都不在呢！雖然大家還記得上次被恐嚇過，但反正那個人不在，因此在自由活動時間中，有77％的小孩都去摸了機器人。

但是另外一個做法，就帶出不一樣的結局。孩子第一次看到機器人時，研究者告訴孩子一個「不碰它的理由」，比如說，這玩具要送給生病的孩子，希望它能保持完整云云，總之就是花點時間與口舌，賦予這規矩一個合理的解釋。

6週之後，這些孩子又回到同一個房間，教養的差異點就浮現出來了。雖然沒有大人在側，在自由活動時間中，僅有33％的孩子去摸這個機器人，這種鼓勵式、勸導式、品格式的教育，讓願意遵守規定的孩子，增加了將近3倍。

這2種做法，哪一個比較有長遠的效果，我想已經有明確的答案了。

偏挑食研究，證實人會對恐嚇麻痺

再舉一個跟偏挑食相關的研究，它也證明了，凶巴巴的逼孩子把飯吃完，一開始的確會讓孩子乖乖就範，長遠也是愈來愈沒用。

在學校的食堂，研究者讓一群孩子喝一碗湯，並且請一位凶巴巴的校長扮演恐嚇者。校長威風的站在台前，大聲警告所有小孩：「把你們的湯給我喝光！」一連警告5次之後，由研究者去測量孩子喝湯的毫升數。

如果不去分類，整體而言，學生喝湯的毫升數，在校長警告後，的確增加不少。但仔細分析就發現，其中有兩群截然不同的數據。其中一群孩子，因為在家裡吃飯氣氛愉快，平常吃飯從沒被警告過，被校長一吼，嚇得把湯喝光光，增加5倍以上的攝取量！

但是另一組孩子，平常在家裡，就習慣被爸媽逼著吃完飯，餐桌氣氛很差，常被威脅、恫嚇。校長站在台前一吼，他們卻一點也不害怕：「在家裡我已經習慣了，校長要殺要剮，悉聽尊便，我就是不喝，你能奈我何？」統計下來，這些孩子只多喝了15毫升左右的湯，前後看不出攝取量的差異。

不僅如此，經過校長這麼恐嚇之後，多出了一倍的孩子，開始討厭這種湯品。之後學校的伙食更難處理了，每次煮這一種湯，就會剩下一大堆，沒人願意喝。

親子互動就像談戀愛，強摘的果子不甜，強迫而來的乖順並不真誠，因此體罰與恐嚇式教養，家長還是少用為妙。但是，如果父母選擇不體罰、不恐嚇，當孩子犯錯的時候，應該怎麼教呢？讓我們看看接下來這個方法。

LATER方法的使用原則與步驟

不體罰，我們使用的是「LATER方法」。不過在介紹這個方法之前，我先說明4個使用原則：

首犯不追究，沒有說明過的規矩，就不能處罰。 訂規矩必須符合年齡。 遵循「POWER五字訣」中的「抓大放小」原則，每個月可進行處罰的事項，理論上只有1至2項。 處罰方式要與孩子達成共識，並且具一致性，不可朝令夕改，隨父母當天心情任意改變。

萬事俱備，在犯規事件的當下，父母確定該出手時，就運用LATER方法，這5個英文字母分別代表離開、確認、處罰、擁抱、反思（圖27.1）。

Photo Credit：親子天下

首先是「離開」，帶孩子脫離事件現場。這是指如果孩子正在搗蛋，甚至已經闖了禍，父母直接執行「抱離現場」這個動作。沒有離開現場的話，後面的確認與處罰都很難進行，因為孩子的情緒很容易再度被挑起。

接著是「確認」，讓孩子知道自己的問題所在。孩子可能生氣的問：「為什麼把我帶走？」這時反問他：「你知道你剛才做了什麼事／說了什麼話嗎？提示一下，是我們這個月約定好的規矩哦！」

孩子回答：「玩玩具要排隊，不能用搶的。」你接著說：「很棒哦！寶貝，你果然還記得。是因為太想、太想、超級想玩，所以沒看到旁邊有人在排隊嗎？」若父母能同理孩子的動機，相信他不是故意的，這樣孩子雖然犯了錯，也不至於感到被羞辱。

第三是「處罰」，執行事先約定好的罰則。舉例來說，可能是「先冷靜罰站3分鐘，然後去跟人道歉」，也有家長使用罰坐、罰勞務、罰零用錢等。但不論是哪一種處罰，都要事先講好，並且具一致性。

一般來說，不管是罰站或罰坐，時間都不用太長。有人認為幾歲的孩子，就罰站幾分鐘，我覺得滿合理的，不用浪費孩子的生命在這種事上。請父母注意，罰站的目的不是讓孩子害怕，只是要給他一個制約，知道犯下本月主題時，時間會立刻被凍結暫停（time-out），如此而已。

再來是「擁抱」，給孩子一個簡單的擁抱。當處罰時間到了，請去抱抱孩子，讓他知道，爸媽沒有在生他的氣了，還是愛他的。

最後一步是「反思」，思考規矩是否太困難。問孩子：「玩玩具的時候，記得排隊，不要用搶的，會不會對你太困難？要不要改得簡單一點？」如果孩子覺得規矩沒問題，那就繼續維持；若孩子表示太困難，可以把門檻下修。

在LATER方法中，反思是最重要的收尾步驟。有時爸媽可能會制定不合適的家規，超過孩子年齡的能力所及，以致天天都在懲罰孩子。如果有這樣的情形，就應該考慮降低標準，而不是死咬著規矩不放。

父母可以發揮創意，將LATER方法5個步驟：離開>確認>處罰>擁抱>反思，發揮得淋漓盡致。透過每月1至2個主題，不斷調整、修正，你的孩子保證情緒會愈來愈穩定，言語行為也將愈來愈成熟。

公開讚美孩子的良好特質

當孩子做對事情時，父母絕對不要吝惜稱讚他，但不能只說「你好棒」這種空泛的讚美。請記得，我們希望帶給孩子成長性思維，而非定型化思維。讚美孩子很棒、很帥，就是典型的定型化思維，會讓他覺得：「我現在這樣，已經夠好了。」容易因此衍生出自戀的性格。

還記得第一章中，我曾經提到「正確稱讚孩子三部曲」嗎？沒錯，在這裡我們複習一下步驟：孩子做了一件令人開心的事情>孩子，你的努力我看見了>爸爸／媽媽覺得你是一個有XX特質的孩子。依事情>努力>特質的順序稱讚（圖27.2）。

除了讚美之外，還有很多方法可以讚賞孩子。比如說，量身訂做一個獎品給孩子：設計一個獎狀，上面寫著「最有耐心獎」；有些家長則會利用集點的方式，讓孩子換取更大的獎品。

我也喜歡用一招，就是公開的讚美，在別人面前，輕描淡寫敘述孩子曾經做過的貼心事，但不刻意誇大其詞，讓孩子真正相信，在父母的眼中，他是有某種良好特質的！

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孩子嚴重的錯誤行為，可以體罰嗎？

很多父母一定想問：「黃醫師，那麼在使用LATER方法的『處罰』步驟時，若是極端嚴重的錯誤行為，可以使用體罰嗎？」正如我一開始說的，體罰並非絕對的錯誤，如果父母體罰時可以不帶情緒，不面目猙獰，周遭文化環境也接受輕度的體罰，那偶爾為之是可以的。

要使用體罰，原則也是一樣：初犯不體罰、講好規矩、抓大放小、具一致性。如果孩子犯這個錯誤是很危險的（例如：闖馬路、爬窗戶等），是可以在「處罰」步驟，用「愛的小手」略施薄懲。

體罰時請不要用徒手打屁股、打臉、打頭，更不可在孩子無預警之下體罰。父母的手是拿來擁抱的，如果徒手打小孩，將來你伸出手，孩子會不知道你是要抱他，還是要打他，依附感會產生錯亂。

有時候我在公共場合看到某些媽媽，孩子不過是好奇亂跑，她們竟隨手一抓，就一巴掌打在孩子的屁股上，然後口裡咕噥一句：「你不乖。」這就是世上「最懶惰的教養」。在兒科急診，只要看到兒童在爸媽把手舉起時，出現欲拒還迎的舉動，我就知道這些家長常用手打孩子，而且已經造成孩子的陰影。面對這種案例，都要仔細檢查身體有無其他傷口，並且考慮通報家庭暴力中心。

回到體罰這件事。假設本月主題是「爬窗戶」，而且跟孩子約定好，處罰是「愛的小手打一下」（圖27.3）。

不過像「爬窗戶」這種危險的行為，父母最好的反思是「反省自己」。為什麼孩子都已經1歲了，還不上網買個安全窗戶鎖？為什麼不買個安全抽屜鎖，把剪刀等危險物品收起來？為什麼不買個兒童安全門，讓孩子進不去廚房？我們不要老是反省孩子，而是多反省自己吧！

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相關書摘 ►《安心做父母，在愛裡無懼》：爸媽該不該訓練小嬰兒自己入睡？

書籍介紹

《安心做父母，在愛裡無懼：黃瑽寧陪你正向育兒 用科學實證打造幸福感家庭》，親子天下(教)出版 ．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：黃瑽寧

快時代裡的片段資訊，眾說紛紜的育兒知識，令人無所適從、真偽難辨！教養書看得愈多，焦慮以及不安心境更顯膨脹。徬徨的你，也經常處於這些兩難困境嗎？

孩子哭的時候，到底抱還是不抱？為了小孩未來的競爭力，雙語教學越早開始越好？培養閱讀習慣，可以用電子書或互動式APP進行親子共讀嗎？怎麼讚美孩子，才能讓他自信卻不自戀？你，是不是也正陷入「教養恐慌症」？是否也因各方說法不一，亂了育兒步伐？

深呼吸，請安心。以研究實證為湯底，父母之愛為佐料。這次，黃瑽寧要以為人父、人夫角度，從睡眠模式、安全依附、語言發展、親子溝通、手足教養、爸爸育兒、學習引導、幸福婚姻等共九大面向，為你解讀建基於過去半世紀，各種兒童發展、心理學與家庭人文科學的研究，為你點出一條讓父母有成長，讓家庭有幸福感的教養之路。

Photo Credit：親子天下(教)出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航