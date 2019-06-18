《生存的12條法則》：人生沒有什麼問題，有問題的是你

文：喬登．彼得森（Jordan B. Peterson）

你想要什麼，你看見什麼

眼界取決於目標（因此也取決於價值，因為你會瞄準自己重視的東西）。認知心理學家西蒙斯（Daniel Simons）在十五年前就以令人印象深刻的實驗證明這一點。西蒙斯研究所謂的「持續不注意視盲」（sustained inattentional blindness），他讓受試者坐在電視螢幕前，讓他們看麥田之類的畫面，並在他們觀看時悄悄轉換畫面，慢慢淡入一條穿過麥田的路，他加入的並不是容易被遺漏的小徑，而是較大的步道，足足占據畫面的三分之一。特別的是，觀看者經常不會注意到。

令西蒙斯博士聞名遐邇的是另一個類似實驗，而且更戲劇性，甚至難以置信。西蒙斯先錄製一段影片，畫面裡有兩支隊伍，每隊各有三人，一隊穿白衣，另一隊穿黑衣。兩隊距離攝影機並不遠，也不會不容易看到。這六個人占滿大部分的螢幕，臉部表情清楚可見。影片是在電梯前方的小空間中拍攝，兩隊各有一顆球，隊員會在這小空間中移動腳步以及做假動作，並彈地傳球或直接傳球給隊友。西蒙斯完成影片後，播給研究受試者觀看，請每個受試者計算白衣隊員傳球的次數，並在幾分鐘後要求受試者回答，很多都回答「十五次」，這是正確答案，大部分的人都很滿意，認為通過測試了！但西蒙斯接著問：「你有看到大猩猩嗎？」

是在開玩笑嗎？大猩猩？

於是他說：「請再看一次影片，但這次不要數傳球的次數。」果然，大約一分鐘左右時，有一個裝扮成大猩猩的人在幾秒鐘內輕快地走入畫面，停下腳步開始搥胸，就像大猩猩千篇一律、到處可見的動作。牠就在螢幕的正中央，就是牠，錯不了，明顯得怵目驚心又無可否認，但二分之一的受試者在第一次看影片時卻沒看到。更慘的是，西蒙斯博士又做了另一個研究，這次他讓受試者看的影片中有一個人站在櫃枱旁接受服務，侍者在櫃枱後面彎下身子去拿東西，又忽然站起來。結果呢？大部分受試者並沒有察覺哪裡不對，但其實是另一個人站在原本那個侍者的位置！你心想：「不可能，我會注意到。」但實際上就是「有可能」，就算同時換掉性別和種族，你察覺不到變化的可能性依舊很高。你也有視盲。

這有一部分是因為視覺很昂貴——在心理生理學上與神經學上很昂貴。你的視網膜只有極小塊區域是高解析度的中央窩，這個區域就是眼球最中央、視覺最敏銳的部位，負責辨識人臉這樣的工作。每個稀有的中央窩細胞都需要視覺皮質裡的一萬個細胞，才能處理「觀看」這個多階處理過程的第一階段。然後，這一萬個細胞中的每個細胞都需要另外一萬個細胞，才能進入第二階段。假如你的視網膜都是中央窩，你就要有B級片中外星人那樣的頭顱，才能容納你的大腦。因此，我們看東西時會分類，大部分景物的影像是落在視網膜周圍的低解析度區，把中央窩留給重要的事物。我們把高解析度的能力用在瞄準少數特定目標上，其他東西幾乎都淡入背景，不去注意。

如果你本來沒有留意的某個東西突然出現危險的變化，直接干擾你狹隘的注意力所關注的活動，你就會看到，否則，它就彷彿不存在。西蒙斯的研究受試者關注的是球，這顆球始終沒有被大猩猩或隊員遮住，正是因為大猩猩沒有干擾正在進行、定義狹隘的任務，當受試者注視那顆球的時候，便無法區分大猩猩與其他視而不見的東西，大猩猩就可以安全地忽略掉。你就是用這個方法應付這個龐大、複雜世界：每分每秒都專注在自己關切的事情上，其餘的都忽略。你看著那些能幫助你前進、邁向理想目標的事物。當你的路上出現阻礙，你很快就會偵測到。你對其他東西都視若無睹，而其他東西實在太多了，所以你非常盲目。這是必然的，因為世界上的事物遠多於你自己的事物，所以你必須謹慎看管自己有限的資源。觀看是相當艱鉅的事，你必須挑選該看的東西，其餘的就放開吧。

古老的《吠陀經》（印度教最古老的經書，為印度文化根基的一部分）提到一個深奧的概念：我們知覺到的世界其實是摩耶，即表相或幻覺。這有部分意味著人們因自己的欲望而盲目，也無法看到事物真實的狀態。這不只是一種比喻，更是事實。你的眼睛是工具，幫助你得到你想要的東西，你為了這種實用、明確聚焦的指引所付出的代價就是對其他東西一概視而不見。在風平浪靜時倒是無妨，我們會得償所願，雖然這也可能會是個問題，因為得到自己目前想要的東西，會令我們看不到更崇高的使命。然而，在我們陷入危機時，整個被忽略的世界便構成非常可怕的問題，沒有一件事按照我們期望的方式來發展，於是會有太多狀況而應付不暇。幸好，問題本身就含有解決的種籽，由於你素來忽略了太多，有大量的可能性是你尚未注意到的。

假設你因為沒有得到需要的東西而不開心，反過來說，也可能是你的期望導致你不開心。你因為欲望而盲目，或許你真正需要的東西就在眼前，但因為你正瞄準另一個目標，所以看不到。這又讓我們明白另一件事：你或任何人必須先付出什麼代價，才能得到想要的東西，或更好一點，得到需要的東西。這樣想吧，你以自己獨特的方式看待世界，你用一組工具篩除大部分事物，只容許某些東西進來。你花了很多時間打造這些工具，這些工具於是變成一種習慣，不僅是抽象想法，更深深嵌進你的內心，帶領你熟悉世界。它們是你最深層、內隱且無意識的價值觀，成為你生理構造的一部分。它們具有生命，不願消失、改變或死亡。但有時它們的大限已至，全新的東西需要誕生，因此（但並非只有這個原因）有必要在上坡路段放掉一些東西。

如果你目前諸事不順，那或許正如這句最憤世嫉俗的格言所說：「人生糟糕透頂，而你終究會死。」然而，在危機迫使你下這個悲慘的結論之前，你可以思考這句話：人生沒有什麼問題，有問題的是你。這個領悟至少給你幾個選擇。如果你的生活不如意，那麼有所不足的或許是你目前的知識，而不是生活本身。或許你需要認真地重新調整價值結構。或許你想要的東西阻擋你看到別的可能性。或許你把目前的欲望抓得太緊，導致你無視別的東西，甚至是你真正需要的東西。

假設你嫉妒地想著「我應該得到我老闆的職位」，如果你的老闆緊守著這個職位，也夠難對付、夠能幹，這樣的想法會讓你陷入惱怒、不滿、憎恨的情緒。你可能了解這一點，心裡想著：「我不開心，但只要我實現自己的雄心壯志，我就可以走出這個不開心。」但你可以進一步想：「等一下，或許我不是因為沒得到那個職位才不開心。或許我不開心，是因為我無法停止去想那個職位。」這不表示你可以簡單又神奇地叫自己不要覬覦那個職位，然後聽從建議，轉換心境。你不會（事實上是無法）那麼輕易就改變自己，你必須深入探究，必須更深刻改變自己追求的目標。

所以，你可能會想：「我不知道該怎麼處理這種愚蠢的痛苦。我總不能就這樣放棄自己的抱負，那會使我失去目標。但是，渴望得到自己無法擁有的職位是沒有用的。」你可以決定採取不同的策略，要求另一個令你茅塞頓開的計畫：能真正達成願望和滿足野心，又能消除目前影響你的怨恨和憎惡。你可以這樣想：「我要訂定不同的計畫。我會試著渴望任何能改善人生的東西，不管什麼都好，而且我現在就要開始努力。如果這最後意味著不要追求我老闆的職位，我會接受，繼續前進。」

現在你走上一條完全不一樣的軌道了。在此之前，所謂正確、理想、值得追求的東西，都既狹隘又僵固，而你被卡在那裡，動彈不得也不開心。所以你放下它，做出必要的犧牲，讓原本被你的雄心壯志所遮蔽的可能性顯露出來，你會看到一個有很多希望的嶄新世界。假如你的人生可以更好，那看起來會是什麼樣子？生命本身會是什麼模樣？「更好」又是指什麼？你不知道，但即使你無法立刻確切知道也無妨，因為一旦你真的決定要變得「更好」，就會開始慢慢看到它的樣子。你會開始察覺到以前被你的預設立場和偏見、被你原先的視覺機制所掩蓋的東西。你會開始學習。

不過，唯有你真心想要改善生活，這個方法才會奏效。你騙不過自己內在的知覺構造。一點也騙不過。它們會瞄準你指向的目標。若要重新調整工具、仔細評估、瞄準更好的目標，你必須從頭到尾徹底思考一遍。你必須滌淨自己的心靈。你必須把那些該死的東西收拾乾淨。你也必須非常小心，因為讓人生變得更好表示要承擔很多責任。跟傻傻活在痛苦、自大、虛假和忿恨之中相比，改善人生需要付出更多努力和用心。

假使世界展現了一切善意，以完全滿足你對「最好」的渴望，情況又會如何？假使你的「最好」，概念變得更高、更寬、更複雜，以至於你能察覺到的可能性與好處也變多了，又如何呢？這不表示你可以只是心想便能事成，也不表示一切都只是詮釋，或根本沒有所謂的真實。世界依然在那裡，有其結構和限制。當你和世界一起前進時，世界可能會配合你，也可能阻擋你，但如果你的目標是翩翩起舞，就可以與世界共舞，或許你甚至可以領舞，只要你有足夠的技巧與風度。這不是神學或神袐主義，這是實證知識，沒什麼神奇的魔力。或者該說，這只是意識的神奇力量，本來就存在。

我們只看到自己瞄準的目標，世界其餘的一切（就是絕大部分的東西）都被掩蔽。如果我們開始瞄準不一樣的東西，例如「我希望我的生活更美好」，我們的心智就會開始從先前被掩蔽的世界中汲取新資訊，呈送到我們眼前，幫助我們追求這個目標。於是我們可以運用這些資訊，開始前進、行動、觀察、改善。當我們這樣做也有了改善之後，便可追求不同或更高層次的目標，例如「我想要比『生活更美好』還要好的東西」，於是我們便邁入更重要、更完整的現實之中。

在那個位置上，我們可以關注什麼？我們會看到什麼？

你可以這樣想，先從觀察開始。我們的確會有渴望的事物，甚至也需要這些東西。這是人性。我們都有飢餓、孤單、口渴、性慾、攻擊、害怕、疼痛的經驗，這些都是生命的元素，是生命最初始且不證自明的元素。但我們必須分類和組織這些原始欲望，因為世界是那麼複雜，且難以撼動地現實。我們無法只得到現在特別想要的某個東西，以及通常想要的每個東西，因為我們的欲望可能會與別的欲望產生衝突，也可能與別人和世界產生衝突。因此，我們必須意識到自己的欲望，然後明確表達出來，決定優先順序，並排出先後等級，讓我們的欲望變得世故成熟，可以相互合作，也與別人的欲望和世界合作。如此一來，欲望的層次便提升了，組織成各種價值觀與道德觀。人類的價值觀和道德觀就是世故成熟的指標。

針對道德觀（即是非對錯）的哲學研究就是倫理學，這類研究可使我們的選擇更細緻周詳。宗教則比倫理學更古老、更深奧。宗教不但考量是非對錯，更涉及善惡本身，即是非對錯的原型。宗教關注的是終極價值的範疇，不是科學的範疇，不是實證描述的領域。例如，撰寫和編輯聖經的人並非科學家，即使他們想當科學家也不可能，因為在聖經的寫作年代，科學的觀點、方法和做法都還沒制定。

宗教是關於行止合宜，關於柏拉圖所謂的「善」。真正的宗教追隨者不是要為世界的客觀本質制定精確的觀念（雖然他可能試圖這樣做），而是力求成為「好人」。對他而言，「善」可能只表示「遵從」，即使是盲目遵從。因此古典自由派的西方啟蒙運動反對宗教信仰，認為單有遵從還不夠。但這至少是一個起點（而我們都忘了這件事）：你若完全沒有紀律又野蠻無知，就不可能致力於任何事。你會不知道目標是什麼，就算你設法瞄準目標，也無法直線飛行，然後你會下這個結論：「沒什麼可瞄準的東西。」於是你就迷失了。

因此，對宗教而言，教條的元素是需要且值得擁有的。一個價值體系若不提供穩定的架構，又有什麼用？一個價值體系若不指向更高的層次，又有什麼用？而你若不能或沒有內化這個架構、接受這個層次（未必當作最終目的地，但至少作為起點），又怎麼可能成為多好的人？你若不這樣做，就只是個生理上成年的兩歲幼童，毫無魅力和可能性。再說一次，這並不表示只要遵從就夠了，但是一個能夠遵從（假設也有適當紀律）的人，至少是精心鍛造的工具，至少如此，而這並非無關緊要。當然，人一定要向前展望，要超越紀律，超越教條。工具仍然需要目的，所以《多馬福音》記載基督說過：「天父的國已經遍布大地，人們卻視而不見罷了。」

這表示我們所見的一切都取決於宗教信仰嗎？沒錯！我們看不見的部分也是！你可能會反駁說：「我是無神論者。」不，你不是（如果你想了解這一點，可以看杜斯妥也夫斯基的《罪與罰》，本書堪稱史上最偉大的小說，故事的主角拉斯柯尼科夫決定認真貫徹自己的無神論，犯下殺人罪卻合理化為善意謀殺，並於後來付出代價）。你的行為並不是無神論者，而你的行為最準確反映出你最深刻的信念——內隱且深植於你的生命之中，在你有意識的理解、清楚表達的態度、表層的自我知識（Self-knowledge，個人對自己心智狀態的知識）底下。你只能藉由觀察自己的行事，才能找出你真正相信什麼，而非你以為自己相信什麼，否則你根本不知道自己相信什麼。你太複雜了，以至於無法輕易了解自己。

就算只是要稍微了解自己的信念，也需要仔細觀察，再加上教育、反思，以及和別人交流。你重視的每件事，都經歷漫長得難以想像的發展過程，是個人、文化和生物層面的產物。你不明白你想要的東西，因此，也不明白你看見的東西是如何被浩瀚無際、深不可測且意義深遠的過去所制約。你不明白你用來凝視世界的每道神經迴路，是如何經由人類祖先數百萬年以來的道德目標，和在此之前數十億年的所有生命，所（費力地）塑造出來。

你什麼都不明白。

你甚至不知道自己是盲目的。

我們對於人類信仰的知識，有些已經記錄下來。數萬甚至數十萬年以來，人類觀察自己的行動，根據這個觀察進行反思，再從反思中提煉出故事並加以講述。這些都是我們個人和集體嘗試的一部分，企圖發現並闡述自己的信念是什麼。如此產生的部分知識，就濃縮在我們文化的基本教義中，以及古代典籍諸如《道德經》、前面提過的《吠陀經》，或聖經故事中。

無論好壞，聖經是西方文明（或西方的價值觀、道德觀、善惡概念）的基礎文獻，產生的過程基本上仍超出我們的理解。聖經是一部由許多書卷組成的文集，每一卷都由許多人撰寫再編輯而成，是真正自然衍生的文件——數千年以來由眾人而非個人書寫而成的故事，精選、排序過，且最終變得相後連貫。聖經被人類的集體想像從意識深處高高舉起，本身就是無法想像的力量運作了一段深不可測的時間的產物。謹慎並尊重地研究聖經，將揭示我們相信什麼、如何行事以及應該採取的行動，這些幾乎無法以別的方式發掘。

相關書摘 ►《生存的12條法則》：做有意義的事，而不是便宜行事

書籍介紹

本文摘錄自《生存的12條法則：當代最具影響力的公共知識分子，對混亂生活開出的解方》，大家出版

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作者：喬登．彼得森（Jordan B. Peterson）

譯者：劉思潔、何雪綾

西方最具影響力的公共知識分子橫空出世之作

當討論嚴肅生存問題的YouTube頻道，也能擊敗網紅，創下9千7百萬點閱率；當心理學結合哲學及神學的著作成為全球暢銷書，我們知道，現代人需要的，不是虛假的勵志、無法帶來真實改變的安慰，而是直率到近乎殘酷地剖開生存的真相，讓我們看清人類這個物種有多麼擅長輕賤自己、傷害他人，也知道這一切不是無法改變。而解決之道，就藏在生物幾近永恆的演化史、人類亙古以來的集體智慧，以及嶄新的科學成果中。

作者試圖為這價值混亂的當代生活開出解方，處理人類受苦的問題。受苦來自一己的局限及不完美，也來自外界社會的嚴苛和評斷。然而，這一切並不是毫無意義。事實是，人類並不會因為完美而感到幸福。

「除非看到自己正在進步，否則我們不會快樂。」

我們比誰都能看清自己的殘缺、軟弱，也比誰都為自己的不符合理想厭棄自己，然而正是這樣的不足，給了我們目標，而目標的追求則給我們生存下去的意義。我們正是踏在混亂和秩序的那條交界上，一步步向前完成自己── 一開始就到達目標的生命，不值得活。

混亂在哪裡？混亂在霸凌、壓迫，然而作者也解釋了階級結構等社會特性是如何在演化的長河中浮現，這些特性又如何幫助人類生存。他舉龍蝦為例，龍蝦這成功在地球上存活了幾億年的古老生物，跟人類的共同點比我們所能想到的還要多，而且由於神經系統相對簡單，因此科學家能夠精確勘測龍蝦的神經電路，這有助於了解大腦的結構與功能。龍蝦就有階級結構──戰勝的龍蝦取得一切，戰敗的龍蝦腦部基本上會逐漸消失，重新長出劣勢者的腦，並分泌較低的血清素和較高的章魚胺，以適應新的劣勢者地位：變得不好鬥（膽怯、垂頭喪氣、躲躲藏藏），只需要少量刺激就會觸發逃跑的反射動作（罹患創傷後壓力症的士兵或受虐兒童典型的高度驚嚇反應）。

作者由此展開，用《創世記》裡最古老的人類故事講出人類這個物種自我輕賤、為惡的本質，以及追求超越的神聖形象，一路往下到心理學中的集體潛意識、哲學中的存在主義、文學中的邊緣人格，旁及道家的陰陽思想，以及作者在嚴寒、充滿歧視的生長環境中求生存的親身體驗──「我們知道懼怕和痛苦會如何打擊我們，因此也知道如何用別人的缺失來傷害、羞辱別人。然而，也正因如此，人類不分全體或個體都該得到一些憐憫…… 要治療人類的自覺所帶來的自我輕賤，最適當的處方正是憐憫，因為人類固然有理由自我輕賤，但那只傳遞出故事的一半真相。我們必須平衡掉自己對自我和人類的憎惡，而那有賴我們對傳統心存感激，並為平凡人在日常生活中的成就（更別說真正傑出者的卓越成就）感到驚奇。」

人類的基因、大腦、生理和心理現狀，都是在漫長的生存奮鬥史中形塑而出。所謂生存法則，正是生物一路努力至今的成就。而作者讓我們知道，如果沒有愛的關係、智慧的傳統，或是心理學的洞見的幫助，單一個人要處理自身受苦的問題，會是多麼孤獨、偏頗又困難。但他也讓我們知道，在面對受苦的問題時，人是可以從個人的、內在的層面，生發出力量去改變困境。

改變厭棄自己的現況，建立生命的架構，從實踐12條法則做起──

龍蝦的腦神經系統告訴我們哪些關於抬頭挺胸和成功生命的訊息？

為什麼亞伯那麼令上帝滿意，上帝卻讓他死去？

為什麼我們可以輕易揪出小型謊言，卻不由自主相信大型謊言？

為什麼小孩玩滑板時，不要干擾他們？

為什麼在街上看到貓（狗也可以），不妨過去拍一拍？

讓我們一起加入這場全球對生存的討論！

心理學、生物學的嶄新發現＋哲學、神學的深刻探索，

幫助我們找到穩定踏立的堅實地面，

面對自己的脆弱、惰性及自我輕賤，也面對外界的惡意和批評。

Photo Credit: 大家出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰