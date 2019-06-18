《生存的12條法則》：做有意義的事，而不是便宜行事

文：喬登．彼得森（Jordan B. Peterson）

懷疑，超越虛無主義

尼采之前三百年，法國偉大的哲學家笛卡兒展開一個思考任務，他認真看待自身的懷疑，仔細剖析事情，探求其中的根本本質——他想知道自己是否可以建立或找到一個不被其懷疑論撼動的命題。笛卡兒試著找出建立適當存有所需的基石，而後他認為，他在能思考的「我」（有覺知的「我」）身上找到了這個基礎，正如他那句著名的格言「我思故我在」所表達的意涵。

這個「我」的概念其實在更久之前就已經出現。幾千年前，那個有覺知的「我」就是具有全視能力的荷魯斯，埃及偉大的太陽神以及神之子，他關切並正面迎擊國家不可避免的腐敗，進而重振國家。在這之前則有美索不達米亞的創造之神馬杜克，他的眼睛圍繞在頭的四周，吐出的話具有創造世界的魔力。在基督宗教時代，所謂的「我」轉化為道（Logos），也就是在太初之時對存有傳達指示的那個字。或許可以說，笛卡兒只是將道的概念世俗化，更明確地將之轉換為「能覺知與思考的」。簡單來說，就是現代的自我。但那個自我，究竟是什麼呢？

只要有心，我們多少可以了解自我的黑暗面，但自我的善始終較難定義。自我是扮演邪惡的偉大演員，就像在存有舞台上來回踱步的納粹或史達林之輩，他們建造了奧斯威辛、布亨瓦德與達豪集中營，以及各式各樣的蘇聯勞改營。這些都必須嚴肅以待。但自我的另一面呢？與此邪惡相對應的必要的善是什麼，那個因邪惡的存在而更具體、更易理解的善？在此，我們能明確而堅定地說，即便是理性的理解力（那些輕視傳統智慧的人所鍾愛的能力），也在最低限度上接近且必然類似垂死及永久復生的上帝原型、人類永恆的救世主，也就是道本身。

絕不信奉神袐主義的科學哲學家波普爾（Karl Popper），認為思考本身是一種演化過程的邏輯延伸。無法思考的物種僅能以身體展現其存有，只能在每個當下具體表現出天性。如果此物種因天性而展現的行動不符合環境的要求，就會死亡。但對人類來說可不是這麼一回事。存有的各種可能型態，我們都有辦法化為抽象的表現。我們能在想像的劇場中創造想法；我們能經由對比其他的想法、別人的想法，甚至這整個世界，來檢驗我們腦中的想法。如果這個想法沒有通過檢驗，我們也可以隨時捨棄。根據波普爾的論述，我們可以讓想法代替自己死亡，於是其中最重要的部分，也就是創造想法的我們，就能繼續前進，不因犯錯而受阻。我們內在有個部分能不斷跨過那些死亡，而思考的必要條件，就是信任那個部分。

想法並不等同於事實。事實本身是死的，沒有意識，沒有權力意志，沒有動機，也沒有行動。這世上有無數個死去的事實，網路就是這些已逝事實的墳場。但一個引人注意的想法是有生命的，它渴望表達自己，渴望存活於這個世上。基於此，以佛洛伊德和榮格為主的深度心理學家，堅持人類心靈是思想的戰場。每個想法都有其目標和需求，以及自身的價值結構。想法認為目標比當下所擁有的一切還要好。想法將世界化約成兩類：促進自身的實現及妨礙自身的實現，而其他事物都無關緊要。想法能讓輪廓在背景上變得鮮明。想法不同於事實，它是一種人格，當想法從一個人的內心現形，便會展現一股強烈傾向，要此人成為它的化身，驅使此人將它化為行動。有時候這樣的衝動（或可說執著）會強烈到讓人寧死也不願放棄那些想法，但一般來說，這是糟糕的選擇，因為通常只有想法需要死去，而擁有想法的人可以不再當想法的化身，而是換個方式，繼續往前。

若沿用前人的戲劇化概念來描述，就是與上帝的關係破裂之時（例如，出現過多且難以忍受的痛苦，顯示必須有所改變），即為最基本的信念必須死去或犧牲的時候。這意思是，現在若能做出適當的犧牲，未來就會變得更好。沒有其他動物能明瞭這點，人類耗盡無數萬年才想出來，並歷經很長一段時間的觀察、盲目崇拜以及數千年的研究，才將這樣的概念萃取成故事。接下來，人類又花了大量時間衡量與吸收這個故事，所以我們現在才能輕鬆地說：「如果你有紀律，能讓未來凌駕現在，你就能以對自己有利的方式改變現實結構。」

但怎麼做才是最好？

一九八四年，我開始步上笛卡兒走過的路。當時我並不明白自己是跟著他的腳步，也無意跟這位史上公認最偉大的哲學家攀關係。但我確實飽受懷疑的折磨。年輕時建立的那些淺薄的基督宗教思想，在我了解達爾文理論的基本概念時，就已無法再滿足我。在那之後，我分不清基督信仰的基本要素跟一廂情願的想法有何不同。立即吸引我注意的社會主義，不久之後同樣也被證明不堪一擊。隨著時間過去，偉大的喬治．歐威爾讓我明白，這類思想多半建立在憎恨富人及成功者之上，而非真正關懷窮人。此外，社會主義者在本質上比資本主義者更加資本主義。社會主義者同樣堅定地信仰金錢，只是認為若由另一群人擁有財富，困擾人類的問題就會消失。這當然不是事實，金錢無法解決許多問題，甚至會惡化某些問題。富人同樣會離婚、與子女疏離、受存在的憂懼所苦，也同樣會罹患癌症或失智症，會孤獨淒涼地死去。金錢會使解癮中的成癮者在毒癮或酒癮激烈發作時一口氣花完所有的錢，也會使無事可做的人更覺人生乏味。

那段時間，冷戰也苦苦折磨著我。冷戰纏住我，讓我做噩夢。它將我趕到荒漠上，深入人類靈魂的無盡黑夜。我無法理解世界兩大強權為何都想置對方於死地。難道這兩邊都同樣專橫腐敗？或者單純只是立場不同？所有的價值體系是否都只是權力的包裝？

每個人都瘋了嗎？

二十世紀究竟發生了什麼事？為何數千萬人必須死去，必須為了新的教條及意識形態而犧牲？社會主義與法西斯主義想要理性地取代貴族階級及腐敗的宗教信仰，但為何我們會在其中發現更糟糕的事？就我所知，還沒有人能回答這些問題。於是我像笛卡兒一樣苦於懷疑，我試著尋找一個——任何一個不容置疑疑的東西，我渴望一個能讓我在其上安身立命的穩固基石。是懷疑引領我往這個方向走去。

我在書中讀到奧斯威辛集中營有一種特別陰狠的規定：警衛會逼囚犯揹著每袋四、五十公斤重的濕鹽，從廣場的一邊走到另一邊，然後再揹回來。營區入口處有句標語：Arbeit macht frei，意思是「勞動帶來自由」，那所謂的自由就是死亡。揹鹽袋是毫無意義的折磨，是整個邪惡藝術的一部分。這讓我確信某些作為是錯的。

索忍尼辛明確而深刻地寫出二十世紀的恐懼：數千萬人被奪走工作、家庭、認同以及人生。他在《古拉格群島》第二冊第二部分討論到紐倫堡大審，他認為這是二十世紀最重要的事件。這場審判的結論是什麼？世上存在某些本質上相當可怕的行為，與人類的良善天性背道而馳。這基本上是跨越文化、跨越時間與地點的事實。這些都是惡行，沒有任何必須執行的理由。抹去一個人的人性、把他／她貶低成有如寄生蟲般的存在、不論無辜或有罪一律凌虐殺戮、創造痛苦的藝術型態——這都是錯的。

有什麼是我無需懷疑的？就是苦難的真實性。它不容辯駁，虛無主義者無法以懷疑論侵蝕它的根基，極權主義者無法抹滅它的存在，憤世嫉俗者也無法擺脫其中的現實。苦難是真實的，為了自身利益而狡詐地讓別人受苦是不對的。這成為我信念的基石。我在人類的思想與行為所能到達的最深處四處探尋，想要了解自己是否有能力變成納粹獄卒、古拉格群島的看管者，或是地牢中的虐童者。在這個過程中，我領悟「一肩扛下世界的罪」是什麼意思。每個人都有巨大的作惡能力，儘管無法在先驗上理解什麼是善，但每個人必定都能理解什麼不是善。如果存在著不是善的東西，那麼也就必定存在著是善的東西。如果最糟糕的罪行是單純為了製造痛苦而折磨他人，那麼善就是任何背道而馳、任何能夠阻止這樣的事情發生的東西。

意義是更高層次的良善

我正是從這裡訂出自己的基本道德結論：目標設在上方，留意，修復自己能修復的問題，不要因自身的知識而變得傲慢，努力讓自己謙卑，因為極權主義式的驕傲會表現為不寬容、壓迫、折磨以及死亡。還要覺察自己的不足——膽怯、惡意、憤恨與敵意。在指控他人之前，在試圖修補世界結構之前，想想自己靈魂中也有凶殘的一面。或許有問題的不是這個世界，而是你。你沒闖出名堂，你沒達到目標，你虧缺了神的榮耀，你犯了罪，這在在都是你對世界的邪惡與不足所做的貢獻。而最重要的是，不要撒謊，永遠不要對任何事情撒謊。謊言會帶你走向地獄。幾百萬人的死亡，就是肇因於納粹及共產主義者那些或大或小的謊言。

接下來，試著把減輕不必要的痛苦與折磨當作是一種善。在待人處世中，以盡我所能減輕不必要的痛苦與折磨為原則。如此便是在自身道德階層的頂端置放了一整套前提與行動，目標是改善存有。為什麼？因為我們知道另一種選擇是什麼。那選擇就是二十世紀的模樣，那與地獄如此靠近，其中的差異幾乎不值得討論。地獄的相反是天堂，而將減輕不必要的痛苦與折磨擺在價值階層的最高位置，便是努力在人間建立上帝的國。這是一種狀態，同時也是一種心境。

榮格預見人類必然會建立起這樣的道德階層，儘管那可能始終結構鬆散且互相矛盾。榮格認為，無論出於何種意圖與目的，被置放在個人道德階層頂端的，實際上就是這個人的終極價值觀，這個人的神，是這個人表現出的行為，這個人最深切相信的東西。所展現出來的，並非某個事實，甚至也不是一套事實，而是一種人格。或更精確地說，是在兩個對立的人格之間所做的選擇，就像福爾摩斯或莫里亞提，蝙蝠俠或小丑，超人或雷克斯．路瑟，X教授或萬磁王，以及索爾或洛基。這是在亞伯或該隱，也是在基督或撒但之間做選擇。如果是為了使存有變得高貴並促成人間樂園而努力，那麼此人的選擇就是基督。如果是為了破壞存有並衍生更多不必要的痛苦與災難而努力，選擇就是撒但。這是無法迴避的現實的原型。

便宜行事是跟隨盲目的衝動，是短暫的所得，是狹隘且自私，是透過謊言而得償所願，沒有考慮任何因素，不成熟也不負責任。成熟的替代方案則是追求意義。意義，是在衝動受到調節、組織與統合之後浮現，是來自世界的可能性與此世界內在運作的價值結構之間的交互作用。如果價值結構的目的是改善存有，所揭示的意義便能延續生命，使我們得以對抗人生的混亂與苦難，使每件事都能彰顯其重要性，使一切變得更好。

如果你行止得宜，你的行為會讓現在、明天，一直到未來的你，都達到心理層次的整合，同時令你自己、你的家人，以及你周遭更寬廣的世界一同受惠。所有事物沿著同一條軸線堆疊，匯聚在一起，創造出最大的意義。這樣的堆疊構成了一個時空，我們能以自身的能力去發現這個時空的存在，去經歷那時空，而不只是用當下的感官去揭發它的存在——我們的感官在收集、展現訊息上，能力有限。意義勝過便宜行事。意義能滿足所有的內在衝動，從現在到永遠。就是因為這樣，我們才能夠發現意義。

一旦你決心認為自己不該怨恨存有，儘管仍有種種不公與痛苦，你會開始注意到你能做的，即便只是稍微緩解不必要的痛苦與折磨。你會自問「我今天該做些什麼？」那意思是「我要怎麼運用我的時間來讓事情變得更好，而不是變得更糟？」那些任務自會向你招手，就像你可以處理的一疊文書工作，你可以整理得更舒適的房間，或者是你能更感激地為家人做更美味的一餐。

如果你盡到這些道德責任，你會發現只要將「讓世界變得更好」置於價值階層的頂端，便能感受到日益深刻的意義。這不是什麼幸福快樂的事。這更像你為自身破碎損壞的存有所做的贖罪。這是你為生命中瘋狂可怕的事蹟所付的債款。這是你銘記大屠殺、改善歷史病症的方式。這是你扛起身為地獄潛在居民的責任。這是你甘願成為樂園的天使。

便宜行事，也就是把所有骷髏頭都藏在衣櫃裡，是把噴濺出來的血用地毯遮蓋，是逃避責任。這是懦弱的、膚淺的，也是錯誤的。便宜行事的錯，在於不斷重複之後會養出惡魔的性格。便宜行事的錯，在於它會把你腦中的詛咒轉移到其他人身上，或未來的你身上，使你的未來，以及所有人的未來，都每況愈下，無從改善。

便宜行事的背後沒有信念、沒有勇氣，也沒有犧牲。它缺乏關乎行動、預設前提或世界成分的仔細觀察。在人生中，擁有意義勝過於擁有你想要的東西，因為你可能既不清楚自己想要什麼，也不知道自己真正需要什麼。當意義自願出現時，你才能偶然遇見它。你可以做好事先準備，意義一出現就跟在後面，但你就是無法直接憑意志創造它。意義會讓你知道你在對的時間位於對的地方，在秩序與混亂之間取得了適當的平衡，在那個時空下，一切事物都是最完美的安排。

貪圖一時方便只能有短暫的果，那是立即、衝動且有限的。反之，追求意義則能將那些原本只是權宜之計的舉動整合為存有的交響樂。意義是貝多芬的《歡樂頌》所傳遞出的內容，比透過文字表達更有力，從一開始的空蕩，循著美好的節奏模式逐步堆疊，最後帶來歡騰的氣氛，每樣樂器各司其職，其上層層疊疊著訓練有素的合唱聲，從絕望到歡欣鼓舞，迴盪出涵蓋所有人類情感的廣闊樂章。

當存有的各個層次彼此協調為一種完美運作的和諧狀態，意義便於焉而生，這樣一來，從原子的微觀世界到細胞、器官、個人，再到社會、自然，乃至宇宙，每個層次的行動都能優雅完美地促進其他行動，使得過去、現在及未來能同時獲得救贖與和解。意義就像新長出的玫瑰蓓蕾，美麗而深刻地，自虛無中朝著太陽與上帝的榮光綻放。意義是從幽暗的湖泊深處探出的蓮花，奮力穿過澄澈湖水，冒出水面向外盛開，而金佛端坐其中，祂本身如此圓滿和諧，因此祂的每個字句與姿態都體現了神聖意志的啟示。

意義是當一切聚集在一起欣喜共舞，只為一個共同目的：歌頌現實。因此不論現實突然變得多好，我們永遠都能以更好、更深刻的方式邁向未來。意義發生在當舞步變得如此熱烈的時候，在那一刻，過去所有的恐懼，所有生命與人類的奮力掙扎與投入，都成為漸趨成功的嘗試中必要與有價值的一部分，以建立真正偉大與良善的事物。

意義是兩方力量的平衡，一邊是象徵轉化與可能性的混亂，另一邊則是新秩序的規訓。意義的目的是從如影隨形的混亂中產生更完美的新秩序，並能夠獲致更為平衡且更有生產力的混亂與秩序。意義是道路，是通往豐盛生命的途徑。意義是當你以愛與誠實的心境遵循著它，不再對它以外的事情有更多企求時，能夠讓你安身立命的所在。

做有意義的事，而不是便宜行事。

相關書摘 ►《生存的12條法則》：人生沒有什麼問題，有問題的是你

書籍介紹

本文摘錄自《生存的12條法則：當代最具影響力的公共知識分子，對混亂生活開出的解方》，大家出版

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作者：喬登．彼得森（Jordan B. Peterson）

譯者：劉思潔、何雪綾

西方最具影響力的公共知識分子橫空出世之作

當討論嚴肅生存問題的YouTube頻道，也能擊敗網紅，創下9千7百萬點閱率；當心理學結合哲學及神學的著作成為全球暢銷書，我們知道，現代人需要的，不是虛假的勵志、無法帶來真實改變的安慰，而是直率到近乎殘酷地剖開生存的真相，讓我們看清人類這個物種有多麼擅長輕賤自己、傷害他人，也知道這一切不是無法改變。而解決之道，就藏在生物幾近永恆的演化史、人類亙古以來的集體智慧，以及嶄新的科學成果中。

作者試圖為這價值混亂的當代生活開出解方，處理人類受苦的問題。受苦來自一己的局限及不完美，也來自外界社會的嚴苛和評斷。然而，這一切並不是毫無意義。事實是，人類並不會因為完美而感到幸福。

「除非看到自己正在進步，否則我們不會快樂。」

我們比誰都能看清自己的殘缺、軟弱，也比誰都為自己的不符合理想厭棄自己，然而正是這樣的不足，給了我們目標，而目標的追求則給我們生存下去的意義。我們正是踏在混亂和秩序的那條交界上，一步步向前完成自己── 一開始就到達目標的生命，不值得活。

混亂在哪裡？混亂在霸凌、壓迫，然而作者也解釋了階級結構等社會特性是如何在演化的長河中浮現，這些特性又如何幫助人類生存。他舉龍蝦為例，龍蝦這成功在地球上存活了幾億年的古老生物，跟人類的共同點比我們所能想到的還要多，而且由於神經系統相對簡單，因此科學家能夠精確勘測龍蝦的神經電路，這有助於了解大腦的結構與功能。龍蝦就有階級結構──戰勝的龍蝦取得一切，戰敗的龍蝦腦部基本上會逐漸消失，重新長出劣勢者的腦，並分泌較低的血清素和較高的章魚胺，以適應新的劣勢者地位：變得不好鬥（膽怯、垂頭喪氣、躲躲藏藏），只需要少量刺激就會觸發逃跑的反射動作（罹患創傷後壓力症的士兵或受虐兒童典型的高度驚嚇反應）。

作者由此展開，用《創世記》裡最古老的人類故事講出人類這個物種自我輕賤、為惡的本質，以及追求超越的神聖形象，一路往下到心理學中的集體潛意識、哲學中的存在主義、文學中的邊緣人格，旁及道家的陰陽思想，以及作者在嚴寒、充滿歧視的生長環境中求生存的親身體驗──「我們知道懼怕和痛苦會如何打擊我們，因此也知道如何用別人的缺失來傷害、羞辱別人。然而，也正因如此，人類不分全體或個體都該得到一些憐憫…… 要治療人類的自覺所帶來的自我輕賤，最適當的處方正是憐憫，因為人類固然有理由自我輕賤，但那只傳遞出故事的一半真相。我們必須平衡掉自己對自我和人類的憎惡，而那有賴我們對傳統心存感激，並為平凡人在日常生活中的成就（更別說真正傑出者的卓越成就）感到驚奇。」

人類的基因、大腦、生理和心理現狀，都是在漫長的生存奮鬥史中形塑而出。所謂生存法則，正是生物一路努力至今的成就。而作者讓我們知道，如果沒有愛的關係、智慧的傳統，或是心理學的洞見的幫助，單一個人要處理自身受苦的問題，會是多麼孤獨、偏頗又困難。但他也讓我們知道，在面對受苦的問題時，人是可以從個人的、內在的層面，生發出力量去改變困境。

改變厭棄自己的現況，建立生命的架構，從實踐12條法則做起──

龍蝦的腦神經系統告訴我們哪些關於抬頭挺胸和成功生命的訊息？

為什麼亞伯那麼令上帝滿意，上帝卻讓他死去？

為什麼我們可以輕易揪出小型謊言，卻不由自主相信大型謊言？

為什麼小孩玩滑板時，不要干擾他們？

為什麼在街上看到貓（狗也可以），不妨過去拍一拍？

讓我們一起加入這場全球對生存的討論！

心理學、生物學的嶄新發現＋哲學、神學的深刻探索，

幫助我們找到穩定踏立的堅實地面，

面對自己的脆弱、惰性及自我輕賤，也面對外界的惡意和批評。

Photo Credit: 大家出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰