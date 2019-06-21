《一○一教室》小說選摘：讓學生服從最重要的關鍵，就是「直腸檢查」

文：似鳥雞

做完體操時，已經是晚上了，我們奉命移動到學生餐廳，當著曾幾何時已經煮好的大鍋飯與大桶的豬肉湯、還有其他豐富的配菜，我們終於獲得一點點自由。老師命我們正襟危坐，訓示我們之所以有眼前這些食物，多虧來自社會的溫情，我們學生必須心存感激，要我們雙手合十，大聲說出「我要開動了」。因為太累又充滿對未來的不安，我其實沒什麼胃口，但不知受到什麼不對勁的欲望驅使，為了追求咀嚼食物時些許的安全感，大口吃著飯。放眼望去，從國中部升上來的人盡情地要求再來一碗，可見至少飯是夠吃的。

然而，在那之後發生了最糟的事。

飯後，我們奉命移動到禮堂，接受「健康檢查」。

得知至少不用再做那些丟臉的問好或體操，我起初感到如釋重負。這時已經習慣整隊時可以整齊畫一地往前走、毫不含糊地鞠出四十五度的躬。奇妙的是，周圍那些從國中部升上來的人貌似有什麼預感，一臉引頸就戮的模樣，面無表情地直視前方。

乍看之下是很普通的健康檢查。量身高體重、問診、脫掉上衣觀察脊椎等，也有抽血檢查，但是從國中部升上來的人害怕的並不是抽血檢查。我的手臂綁著止血用的橡皮筋，發現他們的視線都落在禮堂一隅，只有那裡圍著白色的屏風。大概有5個學生站在屏風後面，我頂多只能料到既然用屏風遮住，就表示連褲子也脫了。

可是當我跟著前面的傢伙走到屏風的另一邊時，不禁大驚失色地停下腳步。

屏風後面有一張長桌，一位老師坐在椅子上。桌子側面貼著寫有「直腸檢查」的紙。4個學生依序等待，前面有塊鋪著藍色塑膠布的地方，排在最前面的學生正脫下長褲，全裸地站在兩位老師中間。

有個穿著白袍，看似醫生的男人站在學生背後。醫生的年紀很大，除了宛如鬃毛般雪白又過度蓬鬆豐盈的頭髮外，鼻子底下還蓄著不自然的小鬍子，給人十分可疑的印象。看到同學半點遲疑也沒有地脫下褲子時，我已經夠驚訝了，只見一旁的老師做出「雙手貼地」的命令，該生立刻張開雙腳，趴在地上，採取四足跪姿，屁股整個裸露在醫生面前時，更是令我飽受衝擊。雙腳張得開開的，肛門完全暴露在醫生面前，生殖器在沒有任何東西遮掩的兩腿間晃來晃去。醫生戴上透明手套，不當一回事地將手指伸入學生的屁眼。

站在旁邊的教師大吼：「抬起頭來。」

「是。」

接獲命令，醫生的手指還插在肛門裡的學生眉頭微微一皺，直視前方。排在他後面的4名學生全都死盯著他看。

「一切正常。」

醫生以口中充滿唾液，聽起來彷彿還會牽絲的口吻說道，學生這才收攏雙腿站起來，「謝謝老師」地行了一個最敬禮，穿回褲子。因為不可以低頭，臉一直朝上，唯獨在經過我們面前時，逃也似地加快了腳步，打死不肯跟我們對上視線。

隊伍往前移動。有人排在我後面。我也要接受直腸檢查嗎。

下一個學生也沒有半點遲疑地脫下褲子，張開雙腳趴在地上。醫生熟門熟路地換了一副手套，不當一回事地將手指插入下一個學生、再下一個學生的屁眼。終於輪到我了，我也必須跟其他學生一樣大喊「我是二班15號的小川希理人。」一旦停下腳步，就會換來一陣怒吼。我不敢喊停地往前跨出一步，赤腳踩在乾燥的藍色塑膠布上，背對醫生，脫下長褲。脫的時候偷偷瞥了一眼隊伍後方，只見坐在長桌前負責記錄的老師和站在一旁的兩位老師、以及排在我後面的5個學生全都目不轉睛地盯著我看。

別看我。拜託。

我在心裡呼天搶地，但現實中卻一點辦法也沒有。塑膠布上用白色油漆畫著擺放手腳的位置，只要把腳放上去，無論如何都會雙腿大張。感覺背後的醫生站起來，冷風拂過我毫無防備的陰囊。即使聽到「雙手貼地」的命令，身體也不聽使喚。

「你在做什麼，快點把手貼在地上。」

怒吼聲刺痛了耳膜。不要。為什麼非得在眾人面前脫光光，擺出這種姿勢呢。這根本不是檢查，就只是屈辱而已。

「雙手貼地。」

我還是一動也不動。這種光溜溜的四足跪姿無疑是被侵犯的姿勢。我才不要。然而，當我還在思考能否就這樣抵死不從地撐過去時，有人從兩邊抓住我的手腕，從背後推了我一把。上半身往前撲倒，掌心精準地疊在用白色油漆框起來的手部位置。手腕被握得好痛，因恥辱而閉上雙眼，馬上換來一頓罵：「把頭抬起來！」抬起頭來，又被吼了一聲：「睜開眼睛！」就連想閉上眼睛撐過去都不行。

手指毫不留情地探進暴露在眾人面前的屁眼裡。我忍不住出聲呻吟，反射性地想反抗，但手腕被緊緊制住，動彈不得。手指深入肛門深處。耳邊傳來醫生口中充滿唾液的「咦」、「哼」、「嗯」的咕噥聲。我直勾勾地盯著前方的白色屏風忍受這一切，但是再怎麼不願意，也無法不意識到我趴在地上、任由醫生把手指捅進屁眼的模樣都被老師和排在後面的那5個人盡收眼底。快點，快點結束吧。

手指與侵入時一樣，不當一回事地抽離，還殘留些許痙攣般痛楚的屁股終於重獲自由。在「起立」的命令下站起來，穿回長褲，比照前一個傢伙的作法，行了一個最敬禮，大喊：「謝謝老師。」不僅要向讓自己如此丟臉的人低頭，還得「感謝」對方。自尊心什麼的，早已半點都不剩。

事情為什麼會變成這樣——我百思不解。耳邊立刻傳來「抬起頭來」的怒吼，我無聲地行禮，盡可能避開排在後面那五個人的視線，三步併成兩步離去，這才發現我做的事和剛才那些人一模一樣。

當天晚上，所有學生全都憔悴至極，一臉喪家犬的模樣。頂著這張臉，直到就寢的時間，剛要鋪被子睡覺，指導又開始了。鉅細靡遺地糾正鋪被子的方法，不斷挨罵，不斷重鋪。二班的學生當中，我和另外兩個人遲遲無法及格，終於被叫到「小房間」，只好抱著被子移動到另一個房間，在那裡沒完沒了地重鋪被子。其他人都睡了吧，我也累到快崩潰，睏得不得了，老師卻遲遲不讓我們睡覺。好不容易在意識模糊的情況下得到就寢的許可，第二天一早又被5點30分的起床鈴聲喚醒。

接下來3天，我每天都因為睡眠不足，腦袋糊里糊塗的。從第二天起，我們被逼著跑馬拉松、挖洞，將柴火架起來，以供晚上的營火大會用。以上作業全都由4人一組的「生活組」分工合作，各組動作最慢、最沒用的人每次都會被揪出來伏地挺身或半蹲。明明已經累到極點，注意力也開始渙散，但是為了不要成為4個人當中的最後一名，還必須與同組的人競爭。隨著時間來到第二天、第三天，學生愈來愈沉默，眼睛底下的黑眼圈愈來愈明顯，表情愈來愈陰鬱，終於只剩下面無表情的唯一一種表情。唯獨回答老師的聲音，已然變成破罐子破摔的嘶吼。

最後一天，每個人都要上台發表五分鐘的演講「將來的夢想」。想當然耳，這也被糾正了幾次、幾十次，從頭來過幾次、幾十次，時間拖得愈久的人，老師最後都會拍拍他們的肩膀、抱緊他們說：「你撐過來了。」這些人都流下男兒淚說：「謝謝老師。」第三天晚上，我們終於「熬過痛苦的三天，成為恭心學園的男人」，大家勾肩搭背地看著營火，把已經背得滾瓜爛熟的校歌唱到第四段。完成一項創舉的成就感和與同伴們一起捱過苦難集訓的共患難意識，讓大家感動得抱頭痛哭。

當時的我的確覺得我撐過來了，我變堅強了。雖然很痛苦，但也很有價值。

現在回想起來，不難發現新生集訓表面上說是「為了讓學生產生向心力」或「為了讓學生產生身為恭心學園一份子的自覺」，真正的目的其實是為了讓學生服從。其中最重要的關鍵就是那場「直腸檢查」。

事後仔細想想，問題就出在那裡。只是既然有用屏風隔起來，在場的又都是男生，只不過是「健康檢查」的一環，所以沒什麼能挑剔的。更重要的是，根本沒有人有心情抗議。雙腳大大地張開，暴露出生殖器，在眾目睽睽下趴在地上，任由醫生把手指插進肛門，最後還要大喊「謝謝老師」，對這件事表示感激。只希望大家能趕快忘記這件事，怎麼可能還舊事重提。

而且承受過那種屈辱之後，再也無法反抗「看過自己那個模樣」的老師。再怎麼虛張聲勢，我還是在那群人面前趴在地上、露出屁股過。一想到這裡，再也不敢與老師正面衝突。一旦想反抗，就會反射性地冒出莫名的恐懼「又會被看到那副德性」。不管在老師面前擺出多麼桀驁不馴的態度，只要一想到他們會想起我那個德性，老師就能永遠在精神上占有壓倒性的優勢。人類無法反抗看過自己屁眼的對象，這點或許跟人類小時候由父母把屎把尿有什麼因果關係也說不定。至於同學間則會建立起「一起丟臉的伙伴」這種莫名其妙的凝聚力。

父母並不知道新生集訓的內容，也不知道老師平常是怎麼「指導」學生的，只知道這所學校具有「教學非常認真」、「升學成績傲人」的風評，就把孩子送進來。沒有學生會抗議，就算抗議，除非親眼所見，肯定無法理解問題有多嚴重，只會被父母當成是「不想去上學，所以誇大其詞」。這樣還算好的，還得考慮到父母向學校打小報告的風險。這麼一來，反而是必須在這所學校裡過日子的自己會倒大楣。所以誰也不敢提出抗議。這所學校就是這樣運作的。

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書籍介紹

《一○一教室》，柳橋小鹿出版

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作者：似鳥雞

譯者：緋華璃

再說了，所有的小孩在平安長大以前，本來就有一定程度的比例會死於非命——

對這個國家來說，「管教」與「過當」是具有魔力的字眼。即使對孩子加諸就算出人命也不奇怪的暴力——就算真的殺死孩子，只要加害人是父母或教師，全都能用「管教過當」一句話帶過。

引領風騷的教育家——松田美昭打造的私立恭心學園，雖然剛成立沒多久，卻擁有傲人的升學與體育成績。規定全體學生都要住校，號稱能「治好」閉門不出的繭居族或叛逆的小孩，獲得家長的全面支持。

某日，一位恭心學園男學生突然死於心臟麻痺，明明很健康的他為何……？從頭到尾沒被打開過的棺木，行為舉止異常規矩的學生們——。在這所四周都是高牆，牆上還裝有刺鐵絲網的學校裡，究竟發生了什麼事？

『請把府上的孩子交給我們，您只要耐心等待。幾年後，我們會還您一個懂事的孩子。』

本書特色：以《戰力外搜查官》獲得高度注目，青春懸疑小說家似鳥雞，距離歡樂的王道創作路線最遙遠的一記沉重探問，監禁與逃亡的無限迴圈，闇黑無盡的社會派壞教育小說，報到！

名人推薦：讀到最後，感到餘味惡劣，開始怨恨起推薦這本書給我的人。（日本讀者）

Photo Credit：柳橋小鹿

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航