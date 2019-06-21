《一○一教室》小說選摘：位於宿舍角落的「二○一號房」總是被拿來當那種房間

文：似鳥雞

在恭心學園，洗澡順序也是按照學年間的階級決定。洗澡前後的時間雖為自由時間，但8點半就開始晚自習，必須趕到教學大樓，所以自由時間若被洗澡打斷，實在很惱人。

浴缸是循環式的，倒也不用擔心熱水太髒，所以洗澡時比起入浴的順序，「能不能慢慢洗」才是重點。還住在家裡的時候，泡澡時也是少數可以放鬆的瞬間，但是在恭心學園，一年級想都別想。包括穿脫衣服在內，只有20分鐘，水龍頭前永遠人滿為患，根本沒空泡澡。即使是只要泡個5分鐘就心滿意足的人，如果時間「只有」5分鐘，可能也無法感到心滿意足。除此之外，先進浴室的高年級生遲遲不出來。高年級生也很珍惜自由時間，所以沒有人會洗太久，但是如果在高年級生還沒出來的情況下進浴室，就算已經輪到自己，也被會破口大罵轟出來。這時要先在外面等5分鐘，大家一起吶喊「時間到了，請讓我們進去」才能開始洗澡。

升上二年級後，最高興的一件事，就是洗澡時間從7點20分到7點50分，延長至30分鐘。但也因為時間變長了，陰險的霸凌開始在老師看不見，等同於密室的浴室裡頻繁發生。所有人都一絲不掛這點也助長了霸凌的歪風，至於具體發生過什麼事，我著實不願意回想。我還沒有冷血到能邊聽著被壓倒在地的男生苦苦求饒的聲音和抵死不從地蹬地板的聲音、圍觀的全裸男生們的歡呼聲邊好整以暇地泡澡，所以今天這澡泡得真舒服。今天電視要轉播眾所期待的柔道錦標賽，大部分的人都沒有心情欺負別人。

我盡可能泡到最後一刻，讓身體暖和起來，換上明天要穿的運動服，慢吞吞地走回宿舍，果不其然，聊天室的電視機前人山人海。風紀股長須貝還是老樣子，旁若無人地坐在從原本的位置移動到電視正前方的「特等席」沙發上，攬著坐在右邊，深受他喜愛的谷村腦袋，邊笑邊粗魯地揉亂谷村的頭髮。石松今天也跪坐在須貝左側的腳邊。高中部宿舍的二年級大樓裡，階級最高的須貝很喜歡看電視，洗完澡的這段時間，在左右兩邊都是自己中意的男人服侍下，坐在沙發上看電視是司空見慣的畫面。須貝的跟班、根本及其他有力人士也坐在沙發四周的椅子上，或是搭著椅背，以輕鬆的姿勢觀看。除此以外的普通人則站在周圍。電視上果然正在播放柔道錦標賽。大概是有人被對手甩出去，眾人發出「哦！哦！」的鼓噪聲。

我很少加入這個「看電視集團」。反正只能看到校方規定的部分有線頻道。黃金時段的節目不會含有色情或搞笑或戰鬥的元素，三不五時播放的格鬥賽轉播最受到歡迎。與其看這種節目，不如把一天當中唯一能放風的時間用來看書。扣掉睡眠時間，眼下的我唯一能感受到些許自由與幸福的瞬間，就只剩閱讀的時間。為了防止違反校規，圖書室到處都裝滿了監視器，也無法靜下心來看書，所以只能借出來，利用自由時間閱讀。

鼓噪愈來愈大聲，須貝似乎興奮起來，將腳邊的石松踹倒在地毯上，撲到他身上，開始使出類似摔角的寢技。周圍的人哄堂大笑，起鬨著拍手。石松的眼鏡被打飛，人被須貝的跟班壓制住，四個人壓在他身上，各自對他的四肢施展出柔道技巧。見石松抵死不從地猛搖頭，其中一個跟班抱住石松的腰，一把拉下他的運動褲，露出石松的下體，只見石松的下體長滿與他那張臉極不相襯的黝黑陰毛。笑聲愈來愈響亮。

「喂，帶他去二○一號房。」

須貝站起來說道。「喔哦哦！」的歡呼聲又高了好幾個分貝。或許是在洗澡時什麼也沒做，性欲在壓制石松瞎起鬨的時候亢奮起來。也或許是因為石松吃痛的時候，表情會扭曲，發出窩囊的叫聲，刺激了性喜虐待他人的須貝。平常都是谷村扮演這個角色，今天輪到石松了。

「二○一號房」這個名稱明顯是向「一○一教室」致敬，看樣子，這個名稱除了對一○一教室的恐懼外，還交織著淫靡的興奮，這點就算敬而遠之地看著那群人也想像得出來。雖然每年都會有新生住進去，但是位於宿舍角落的「二○一號房」總是被拿來當那種房間。平常當然是普通的房間，所以當須貝帶人進去時，裡頭的人就得出來。不管是肛交還是口交，基本上都是在床上進行，所以對床鋪遭濫用的人來說，無疑是天大的困擾。明知一個禮拜只能換一次床單，而且時間固定，但須貝才不管，隨手抓起床單擦拭噴得到處都是的精液。

不忍心看運動褲被褪至膝蓋，整個人被拖行的石松，我聳聳肩，離開聊天室。沒有漫畫，也沒有電動，雖然可以申請外出，但必須穿著制服，街上到處都是老師和會向老師打小報告的當地居民耳目，所以也不可能在外面遊玩。若沒有閱讀的習慣，最後只能以極為有限的電視節目打發時間，或是以欺負別人為樂。在被圍牆包圍的空間，在日復一日只能與同樣那幾張臉一起生活的閉塞感中，玩樂與消除壓力的暴力已經融為一體。光靠沒幾個頻道可以看的電視根本消除不了健全高中男生的壓力，霸凌必然往性的方向發展，這或許也是理所當然的結果。約莫30分鐘以後，大家再一臉若無其事地去晚自習。

恭心的學生恐怕有一半以上都曾經與男人性交。並非天生的雙性戀，而是在毫無機會與女性接觸的狀況下，沒有發洩性欲的出口，基於「只要能插入，就算是男人也無所謂」的理由，亦即所謂的假性雙性戀。寫真集之類的雜誌想都別想，上網更是做夢比較快。電視是可以看到女性播報員，但隨時都要顧慮彼此的眼光，也無法盡情地自慰。就算想躲在廁所打手槍，也會馬上因為聲音和氣味而穿幫。

須貝命跟班拖走石松，大聲宣布：「不要去二○一號房，乾脆在『娛樂室』做一次吧。」

耳邊傳來奉承的竊笑聲。

「娛樂室」是從好幾年前就開始在一般學生之間流傳的都市傳說——相傳升學班的人就連宿舍都跟我們不在同一棟建築物裡，不僅可以帶現金進去，還有自動販賣機，可以自由地購買果汁或麵包，甚至設置了名為「娛樂室」的房間。學生對「娛樂室」有什麼設備倍感好奇，好比「娛樂室」裡有不用投錢就能玩的遊戲機，還有提供酒精飲料的酒吧……等各種天馬行空的謠言滿天飛。其中最令眾人津津樂道的傳說，莫過於「娛樂室有女人」。我們一般生不可能知道升學班的內幕，從升學班降級成一般生的人也絕不會透露，所以無從確定真偽，但娛樂室有專供「洩慾用」的女人，可以盡情享受做到最後一步的性服務——這個傳說的細節一年比一年還要繪聲繪影。據九重說，每年的入學考會從本來落榜的考生中選幾個特別可愛的女孩子，讓她們及格，代價是要在娛樂室提供性服務的傳說最近似乎已經板上釘釘了。升學班的宿舍位於北側的角落，周圍都被樹籬圍住，看不到裡面，隔著圍牆就是女生宿舍，所以才會引起這種謠言吧。

老實說，我非常討厭居然會相信這種鬼話，還聽得津津有味的傢伙。升學班確實在生活上得到許多好處，誰也不知道「娛樂室」有什麼東西，愛怎麼幻想都可以，但是幻想到最後，他們心目中「理想的房間」居然是這個德性嗎？在無法自由外出的環境下，可以想到的「終極」娛樂或許就只有這種程度沒錯，但是「把那種事情當成理想」的事實足以顯示我們這些學生的精神已經糜爛到無可救藥的地步了。只可惜我還沒有聰明到能用簡單明瞭的措辭來說明原因。

「喂。」

不知不覺陷入沉思，待我回過神來，正要跟在須貝後面走進「二○一號房」的根本走回我身邊。

根本看著我說：「小川，你也來。」

「不了，我今天還有英文作業要寫。我寫英文作業很花時間。」

要是以冷眼旁觀的態度看他們玩那種猥瑣的遊戲，可能會換成我被盯上，變成下一個受害者。光是說「我沒興趣」而拒絕加入，也有可能被盯上，所以一定要找藉口。但根本今天不曉得吃錯什麼藥，死纏不休。「來嘛，作業晚點再寫。」

「不馬上寫會寫不完，到時會受罰。」

「你以為自己是誰，竟敢拒絕我的邀請。」

根本步步進逼，我很驚訝他今天為什麼特別執拗。根本本來就看我不太順眼。像他那種率先迎合學校管理體制、討好位於權力中心的人、率先在小圈圈裡建立起微不足道的地位，只想過好日子的人，或許本能地察覺到我其實在內心深處瞧不起這種莫名其妙的體制，所以才看我不順眼。這傢伙真像條狗，不對，比較像是狡猾地在群體中逢迎拍馬，建立地位的黑猩猩。

或許是我的心中所想表現在臉上，根本的眼神倏地發狠，不由分說地抓住我的肩膀。「過來。」

「不用了。」

「怎麼？不想看好兄弟垃圾松含著別人的命根子嗎？還是說待會兒等你們獨處的時候愛怎麼玩都行，所以不用了？」

另外兩個總是跟他一起混的人站在根本背後，笑得一臉不懷好意。他們這種態度是從哪裡學來的？總覺得過於刻意，像是演出來的，有些過時，彷彿是國中時代看過的小說裡會出現的那種上一個時代的小混混才有的態度。這些人在進入恭心學園以前，應該不是不良少年。或許這些人也不是真心想這麼做，只是現學現賣地裝成不良少年的樣子。

我裝出窩囊的表情。「我就不了。因為我陽萎。你們愛怎麼樣就怎麼樣吧。」

「少給我打哈哈。」

根本抓住我的肩膀一推，把我按在牆上。後腦勺撞上牆壁。明明才剛洗過澡，但根本的手好臭，氣息也很臭。

「我最討厭你的眼神了，自以為聰明。少瞧不起人。」

脖子被勒住，一時呼吸不過來，恐懼竄過全身。

「別這樣，打架的話，雙方都會受到懲罰。」

「我就是討厭你這種態度。」

勒住脖子的手加強了力道，我被迫面向上方，天花板的照明器具映入眼簾。硬生生地把視線拉回前面，發現九重正站在根本的兩個跟班身後看著這邊。果不其然，再這樣下去，九重一定會出手幫根本。萬一我在這裡敗下陣來，我和九重的階級就會逆轉。搞不好今後還會淪落得跟石松一樣，陷入被雞姦的危機。如果變成那樣，至少在升上三年級，換房間的4月1日前，這兩個月都會過著地獄般的生活。

只能跟他拚了。只要打倒根本，我就是二○七號房的老大。

當我想到這一點的瞬間，雙手被制住了。那兩個跟班加入戰局，一人抓住我的一隻手。與根本的距離太近，就算想用膝蓋頂也難以如願。

「你這小子，想開幹嗎？」

根本雙手勒住我的脖子說。仗著三對一的優勢，嘴角掛著冷笑。

打架時最重要的事，就在於「先下手為強」。只要先動手或先動腳，對方就會膽怯，屆時只要再把對方往死裡打就行了。然而，在這種情況下，就算開打也毫無勝算。手被壓制住，腳也動彈不得，脖子還被勒緊。

我低下頭，使出全力，試圖一口咬在根本勒住我脖子的手上，可惜搆不到。習慣打架的傢伙，早就料到會被咬了。

但我突然伸出舌頭，舌尖碰到根本的手背。我不顧一切地用舌頭舔他的手，嚐到汗的鹹味。

「哇！好噁心。」

勒住脖子的手鬆開，膽小如鼠的跟班也同時放開我的手臂，身體一下子重獲自由。根本這個笨蛋，拚命擦拭被我舔過的手背，我瞄準他的膝蓋，用雙手砍下去，使勁地撞開他。根本四仰八叉地向後倒，頭撞上地板，大聲呻吟。我想扭住他的關節，但根本的手臂太粗，很難抓到，既然如此，乾脆一不作、二不休地往他臉上亂抓。根本尖叫一聲，用雙手遮住臉，蜷曲著身體，縮成一團。

有機會。我跨坐在根本身上，狂毆側躺的根本耳朵。站起來，連同遮住臉龐的手，一腳踩在根本臉上。發現用腳後跟踩比較有傷殺力，第二腳起改成這麼踩。

「你這傢伙！」

我正打算踩下第五腳的當口，根本的跟班從背後架住我。我差點向後仰倒，大聲叫道：「等一下，你們仔細想一下。」

趁對方住手的空檔，甩開架住我的傢伙，從根本身上離開。

「我讓你們選，要是繼續站在這傢伙那邊，將來也一直都是這個樣子喔。」

我盯著那兩個跟班，還有站在後面，提心弔膽地看著這一切的九重，拚了命地說。

意料之外的發展，3個人全都動也不動。算盤打對了。房間以外的世界我不清楚，但是對他們來說，根本絕不是一個好老大，這時要是幫助根本而不是我，就得繼續受到他的支配。根本才不是那種會感謝別人救了自己的傢伙，相反地，為了鞏固自己的權威，對有恩於自己、知道自己發生過什麼丟臉事的人，反而會採取更盛氣凌人、不可一世的態度。那兩個跟班也知道這一點。

我用力地踹向遮著臉想站起來的根本。遮住臉就踢他的肚子，遮住肚子就踢他的臉。確定他放棄抵抗後，抬起頭，命令那兩個跟班。

「你們也來。」

兩人輪流觀察我和蹲在地上，頭破血流的根本，只猶豫了一瞬間，就開始從背後猛踹根本，九重也立刻加入。

我放開被3個人夾攻的根本，吐出一口大氣。覺得右手痛得要命，只見中指有一半的指甲在抓根本時剝落了，正處於甲肉分離的狀態，指甲前端還黏著一絲根本的皮膚。拳頭和右腳的腳踝也很痛。果然沒錯，打人踢人的傢伙自己也會痛。

邊調勻紊亂的氣息，看著蹲在地上，腹背受敵的根本。沒有一絲同情的情緒，反而覺得活該。這就是你率先迎合、討好上面的人，欺負下面的人，拚命保護的不合理秩序。一旦從雲端上摔下來，沒有人會幫助你。因為對維持這種「秩序」助紂為虐的不是別人，就是你自己。正所謂自作自受。

沒多久，狀況開始產生變化。原本最有所顧慮的九重不斷往前擠，終至推開那兩個跟班，殺紅眼地開始踢根本，下手之狠，連那兩個跟班都嚇到了。

見九重咬緊牙關，漲紅臉的模樣，我想起一件事。這傢伙不怕嗎？不會因此想起那天的事嗎？

腦海中浮現出一個畫面。從那天起，有一串文字就時時刻刻地縈繞在我心裡，宛如咒語般反覆吟唱。

——二年一班，高杉。二年一班，庄司。二年一班，上總川。二年一班，岸田。二年二班，九重。二年二班，鈴本。二年二班，石松。一年級，武藤……

11個人的名字在腦海中來來回回無數次。我這輩子都忘不了那11個人，而且絕對不能忘記。對我來說這是最高機密，絕對不能讓其他人發現我還記得這11個人的名字。九重就是其中之一。石松也是。我們班的鈴本也是。我一定要記住當時那11個人。

九重氣喘如牛，低頭俯瞰已經動也不動，只能大聲呻吟的根本。我在腦海中問他：你不害怕嗎？距離那件事發生至今還不到3個月，你已經忘了嗎？已經想不起來了嗎？還是你打從一開始就不記得那件事呢？

相關書摘 ►《一○一教室》小說選摘：讓學生服從最重要的關鍵，就是「直腸檢查」

書籍介紹

《一○一教室》，柳橋小鹿出版

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作者：似鳥雞

譯者：緋華璃

再說了，所有的小孩在平安長大以前，本來就有一定程度的比例會死於非命——

對這個國家來說，「管教」與「過當」是具有魔力的字眼。即使對孩子加諸就算出人命也不奇怪的暴力——就算真的殺死孩子，只要加害人是父母或教師，全都能用「管教過當」一句話帶過。

引領風騷的教育家——松田美昭打造的私立恭心學園，雖然剛成立沒多久，卻擁有傲人的升學與體育成績。規定全體學生都要住校，號稱能「治好」閉門不出的繭居族或叛逆的小孩，獲得家長的全面支持。

某日，一位恭心學園男學生突然死於心臟麻痺，明明很健康的他為何……？從頭到尾沒被打開過的棺木，行為舉止異常規矩的學生們——。在這所四周都是高牆，牆上還裝有刺鐵絲網的學校裡，究竟發生了什麼事？

『請把府上的孩子交給我們，您只要耐心等待。幾年後，我們會還您一個懂事的孩子。』

本書特色：以《戰力外搜查官》獲得高度注目，青春懸疑小說家似鳥雞，距離歡樂的王道創作路線最遙遠的一記沉重探問，監禁與逃亡的無限迴圈，闇黑無盡的社會派壞教育小說，報到！

名人推薦：讀到最後，感到餘味惡劣，開始怨恨起推薦這本書給我的人。（日本讀者）

Photo Credit：柳橋小鹿

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航