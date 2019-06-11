專訪「哈林」庾澄慶：《西哈遊記》唱演全包，讓他一次愛個夠

文：郝妮爾

1989年〈讓我一次愛個夠〉這首歌一推出，可說是奠定了哈林於台灣樂壇的地位，副歌獨到的顫動高音，至今聽來仍能輕易勾動人心，當年不只在大街小巷造成回響，亦在他身上激起漣漪。

哈林說他自此以後幾乎是遵照著歌詞所說的：「讓我一次愛個夠／給你我所有」－不做則已，一做便要投注所有。「也像那句台詞，這輩子做好一件事情就功德圓滿。我與音樂的關係就是這麼一回事。」 事必躬親的哈林自出道以來樣樣不假他手，從音樂製作到各式主持工作皆然。他說自己不是工作狂，只是演藝等事（特別是音樂）必須發自創作者內心才能動人，其它有才華的創作者也不可能專服務他一人，久而久之便養成習慣，捲起袖子、做任何事情都親自操刀。

「這件事情有好有壞啦，好處是我能夠非常確定要什麼，不過只要遇到無法理解的人，我就會變得很急躁。」他笑稱過去的壞脾氣不是浪得虛名，很多工作團隊到近年看見他愈變愈親和，才敢偷偷告解說：「其實我們當初很怕你⋯⋯」怕到什麼程度？

比方說一首歌哈林編了六個版本，隔天帶到團隊詢問意見，見對方怯生生地說：「其實聽不太出來差別。」此話一出，他得深呼吸好幾口氣才能重新解釋一遍，口氣微慍，聞者或禁聲不語、或轉身落淚，其威嚴可想而知。

「不過這幾年慢慢放下很多事了。不是說我不再堅持，而是我明白夢想和理想是不同的。我不能一直拿自己的理想套在別人身上，也不能一直阻擋他人作夢的權利啊。」哈林雙手一攤，說過去常常不解年輕人怎麼老愛「說夢話」？例如一出道便大言要到小巨蛋開演唱會，動輒峰芒畢露。

畢竟凡事看起來自信的哈林，其實做任何事情都保守小心，聊起他的第一個夢想，絕口不提音樂，反是說：「年輕時候的夢想啊⋯⋯其實是從台北工專畢業。」他沒有開玩笑，聊到那時休學當兵，撐到最後一年重返校園，學分數還剩90幾個，老爸對他唯一的期許就是把工專念完，連這個期待他都覺得是在作夢。「結果最後真的念完了？哈！那是我第一次覺得『夢想』是有可能成真的。」

Photo Credit：為所欲為音樂文化事業提供

跳出「理想」追求「夢想」

別人笑他太實際，反笑他人看不穿，以為他的事業一路風平浪靜，其實沒一件有把握。走過金曲歌王的稱號、〈情非得已〉讓大街小巷再次充滿他的歌聲，看似又是一波新浪潮的起點，卻峰迴路轉地遇見音樂市場重大轉折，實體CD一夜之間被數位取代，原本一蹴可幾的百萬銷量成為永遠的神話。

「有很長一段時間，我一直活在過往的光輝裡。」他這段話說得不輕不重，字字真誠。經過這番坦然後，反而讓他活得越來越自在，變成一個能自由做夢的人。放下對銷量的執著，放下追悼唱片業的全盛時期，他終於跳出自己的「理想」，去追求「夢想」，也才明白何以過去有那麼多人把話說得那麼滿那麼大，明白所謂「夢想」的存在就是要朝著荒誕、可笑、盡乎不可能的目標奔馳，才能讓自己跑起來。

近年的諸多嘗試都源於這份玩性，包括接下歌手導師之職亦然，想看自己還能跑得多遠，玩得多瘋。除此之外，出道30周年的里程碑更狠狠推他一把，將一件長年放在心裡的idea付諸行動：「我要做一齣音樂劇！」

Rocker孫悟空，福音歌手唐三藏

音樂劇《西哈遊記－魔二代再起》（以下稱「西哈」）的成因，起初全是顛三倒四的構想，想把經典小說拆解成荒唐的歌唱人生。

「我看西遊記的方式跟別人很不一樣，在我的想像裡，孫悟空就是個Rocker、豬八戒是放蕩不羈的紐約客、唐三藏無庸置疑是個福音歌手，至於沙悟淨、瞧他一頭長髮一定是個雷鬼。」看完哈林版的「西哈」，小心再也回不到的西遊記原型啦，彷彿每個角色生來都是得拿著麥克風嘶吼歌唱，而拯救世界靠的不是金箍棒而是三日不能忘的繞樑旋音。

一個搞怪的點子，得到各界朋友聲援後漸漸成型，有別於過往做唱片的慣性生活：找市場、找方向、找定位⋯⋯等等，配合「西哈」的四位角色形象，各種靈感源源湧出。他回憶：「有次我在上海工作，結果證件掉了，沒辦法只能多留一週，我請朋友幫我買好幾個三明治，關在放飯店裡沒日沒夜的為『西哈』寫歌，哪裡都沒去，冰箱裡的三明治都變得濕濕爛爛的。那是我好久沒有碰過的能量感，好像回到剛入行音樂的那股衝勁、新鮮、刺激。」

是故，與其說音樂劇是哈林的夢想，不如說他的夢想是讓創作能量維持在始終溢滿、活力的狀態。歲月無法回復，但是我們能讓自己一次又一次地找到快樂的動力。

2019於高雄衛武營的「西哈」，主演者全為線上歌手，除哈林之外，更加入蕭敬騰、馬念先、姚小民、Erika（劉艾立）一同上陣，卡司氣勢磅礡。但哈林當然知道，作為一齣音樂劇這是有風險的，會唱不代表會演，他清楚得很，對此說道：「可是我很認真地想了一輪：專業的音樂劇演員有可能非常完美的詮釋這齣戲，但這戲若唱得那麼完美就不美了啊。在我最原初的構想裡，『西哈』就是要唱得狂野，粗糙，充滿生命力！帶有暗黑的力量，是能徹底宣洩齣情緒的戲。」

要尋夢，就走進蠻荒吧

他說做音樂的人常常會碰到一種狀況：一首歌的概念出來，先做個Demo，獲到肯定以後進錄音室加入編曲製作，卻無論如何都找不到當初聽Demo那種原始的美感。「西哈」某種程度而言便是在挑戰這種不可能，如何在經歷數月的排練、籌備之後，仍讓所有人帶著初心回到原點、回到讓他廢寢忘食作歌也想傳達出的激動？

這份嚮往，完全就是他此刻的人生寫照。不光是音樂劇，再問他一次之後有什麼未竟之夢？哈林不假思索地回答：「就是走進一片蠻荒！」他笑著解釋：「好像原始部落的生活方式那樣，每天出們不知道會遇到什麼、獵到什麼，可能空手而回，也有可能滿載而歸，但每天都是一場冒險。」

音樂劇是哈林蠻荒之旅的第一站，帶著演員身分、站上從未駐足過的衛武營劇場，戲後風評未可知曉，但這份充滿冒險的不確定感、已足夠讓他全身散發光彩，瘋得像是剛蹦出石頭的孫悟空，幾乎可以聽見那背景音樂正唱著「西哈」主題曲： 猴－到處翻／猴喜翻／猴喜翻／好喜歡⋯⋯

節目資訊

名稱：西哈遊記－魔二代再起

時間：2019/09/05 (四) 19:30｜09/06 (五) 19:30｜09/07 (六) 14:30、19:30｜09/08 (日)14:30

演出地點：衛武營國家藝術文化中心歌劇院（高雄市鳳山區三多一路1號）

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責任編輯：游千慧

核稿編輯：潘柏翰