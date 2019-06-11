「反送中」罷課逾70間學生聯署　林鄭：激烈抗爭對年輕人有何好處？





6月9日港人為反對《逃犯條例》走上街頭，民陣指參與遊行的人數為103萬，但特首林鄭月娥10日出面回應仍將照預定程序逕付二讀後，再度引發各界不滿，目前包括教育界、社福團體、宗教團體、運輸業等發起罷課罷工的行動，全港中學生也串連罷課，連林鄭月娥曾就讀的母校也在這波罷課學校名單中，英華書院的罷課聲明裡指出，長輩常說，未來是屬於年輕人的，而我們決定爭取屬於自已的未來。

（中央社）不顧外界反對聲浪，香港立法會明天將二讀討論爭議巨大的逃犯條例修改草案，媒體報導，至少70多間中學學生因此發起罷課聯署，其中包括被歸為左派的學校和香港特首的母校。

為抗議港府著手修訂的逃犯條例，香港民間人權陣線9日發動定調為「反送中」的大遊行，震撼國際社會。但即使如此，香港行政長官林鄭月娥仍表示會在12日將草案交由立法會進行二讀，並因此引發香港社會發起「同心罷工、罷課、罷市，以支援反送中行動」。

《香港01》今天報導，對於罷課的呼聲，香港學界迴響遍地開花。目前為止，網上已有至少72間中學以學生名義發動聯署，呼籲各中學生響應罷課行動。一些學生更表示將趁明天罷課期間組成駐場清潔小組，在立法會一帶進行另類學習。

報導說，發起罷課的學校「名校林立」，包括拔萃男書院（Diocesan Boys' School）、喇沙書院（La Salle College），並且不乏例如福建中學（小西灣）和漢華中學（Hon Wah College）等立場親中的「左校」。此外，林鄭月娥的母校嘉諾撒聖方濟各書院（St. Francis' Canossian College），以及律政司長鄭若驊母校嘉諾撒聖瑪利書院（St. Mary's Canossian College），也有學生在網上聯署。

在香港十分年輕的政黨香港眾志也在臉書上號召中學生12日到添馬公園「街頭學習」。

對於罷課一事，據報導，香港教育局回應說，反對任何罷課主張，包括學期末考試或考試後學校安排的活動等課程時間，都是學生寶貴的學習經歷，不應受干擾。

香港中學校長會執委會則發聲明，不贊成師生以罷課來促請政府暫緩立法。

報導說，大部分聲明強調不代表學校立場；還有聯署強調，罷課並非申請一日假期以作偷閒，也表明學生不是受到煽動或盲目跟從，而是了解到修訂草案的進度及不可逆的嚴重後果，才自發罷課。

據了解，部分學校已下禁罷課令，表明不允許學生參與；但也有學校立場較為開放，初步允許學生經家長同意後自行決定。

學生以外，教育界據指也有教師發動罷工，至今已有最少2個教師組織發表罷工聯署聲明。香港理工大學學生會與香港中文大學哲學系學會也將發起罷課。

香港中文大學9間書院當中，有6至7間的學生會已呼籲響應罷課活動；浸會大學社工系、幼兒教育系、傳理系學生則會罷實習；其他院校亦有部分師生響應罷課活動。

港府著手條訂的逃犯條例草案全稱「2019年逃犯及刑事事宜相互法律協助法例（修訂）條例草案」。若獲通過，未來港府可與中國、台灣和澳門以個案方式移交逃犯。

反對者認為，如此一來，香港境內任何人都有可能受害於中國問題重重的司法系統。

林鄭月娥：激烈行為對年輕人有何好處？

對於香港民間開始醞釀罷工、罷市和罷課施壓港府。香港特首林鄭月娥今早受訪時表示，社會應思考，鼓吹這樣的激烈行為對年輕人有何好處？

綜合香港《蘋果日報》與《香港01》等媒體報導，在被問到民間將發起罷工、罷市和罷課的「三罷」行動時，林鄭月娥表示，在10日凌晨警方和示威者的衝突中，看到許多只有十幾歲的年輕人涉及激烈行為。她說，

面對這重要的政策、法律議題時，將年輕人推到前面，進行激烈行為，是任何文明社會都不願見到的。無論學校、家長、機構、企業和工會，都應認真考慮鼓吹這樣激烈行為，對香港社會和青年人有什麼好處。



過去幾年法院對於激烈行動的裁決，都讓大家知道違反法律是有後果的。無論身為行政長官，或是兩個孩子的媽媽，都不願見到有光明前景的年輕人，被政治化的事件影響前途。

目前多個泛民主派政黨呼籲「三罷」，已知有超過160家幫括運輸、網媒、飲食和藝文領域的企業呼應；今天也有52個社福與宗教團體呼應罷工，社工總工會也呼籲非緊急服務的社工在12日「集體請假」。

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核稿編輯：羊正鈺