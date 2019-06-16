謠言終結者：「台灣牛奶七成被驗出禁藥」是真的嗎？

文：林世航營養師

謠言滅不盡，LINE分享又生。最近LINE瘋傳著台灣有七成的牛奶被驗出禁藥，而且為了增加可信度，LINE訊息還附上了新聞的YouTube連結。

身為推行「國健署早晚一杯奶」的營養師，真的很怕我們已經攝取不夠的乳品類又更嚴重不足，趕快來和粉絲們闢謠，也要麻煩粉絲們傳給朋友和長輩看。（延伸閱讀：【營養迷思】牛奶會致癌？營養師：一次破解牛奶的7大迷思）

首先先說結論，鮮奶和乳製品真的沒有藥物的問題。這則訊息是引用了一則2013年的新聞內容，源自於一項十分有爭議的研究報導，研究中調查了市售多款鮮乳與乳製品，結果發現有7成的產品被驗出抗生素、抗憂鬱、避孕藥物的「代謝物」。

因此報導直接寫鮮奶含有禁藥，並寫上這些禁藥可能造成的身體危害，如肝腎負擔、過敏等，這也等同告訴消費者，喝乳製品有問題。

但事實是這個研究與報導用了不適當的檢驗方式，也錯誤地詮釋研究數據。

當年，這則新聞出現後，引起農委會與食藥署高度重視，除了提出實驗證據，也主動抽驗報導中的商品，檢驗86項動物用藥殘留抗生素、塑化劑、抗憂鬱劑、止痛劑等項目。結果均符合規範，完全沒有報導中所稱的殘留問題，因此事情就告了一段落。

但不知道為什麼，在6年後又有人挖出這個塵封於YouTube中的影片，並於LINE傳散，姑且不過度揣測這個人的目的，或許只是對於食安的重視，但我們真的不要用錯誤的舊聞以訛傳訛了。

當初的研究問題百出，我就舉幾個例子和大家說明，為什麼這篇訊息十分不可信的原因。

驗出代謝物不代表有用這個藥物

在這篇報導中提到乳品被驗出抗生素、抗憂鬱藥物的代謝物，因此就說牛隻被施用了這些藥物。這是非常犯了嚴重的滑坡謬誤。

代謝物可以來自於許多物質，在當初的闢謠新聞中，台大動科系的徐濟泰老師就以其中的代謝物「去氫氧長春蔓汀」為例，文中指稱這是抗憂鬱藥與鎮定劑的代謝物，並直指牛隻因為漲乳會不舒服，所以施打了這樣的藥物。

但其實去氫氧長春蔓汀也可以來自於「柳葉水甘草」，只要牧草中混入了這樣的野草，就可以被驗出這樣的代謝物。所以在這個新聞中，鮮乳被驗出這個代謝物，就代表牛隻有用了藥嗎？這是過度猜測與詮釋數據。

被驗出避孕藥代謝成分？

就先不提前面所說代謝物不代表藥物，避孕藥的施打就與乳牛產乳的機制有本質上的衝突，乳牛需要懷孕生育，才能持續的產乳，但其中會給予乳牛休息的停乳期。

若使用避孕藥就會讓牛隻無法懷孕，那就不會有牛奶，施用避孕藥就等於自斷財路，為什麼要這樣做？

檢驗實驗室有認證嗎？檢驗方式合乎標準嗎？

檢驗是門高深的學問，從原料採樣方式、前處理、檢驗儀器的品牌／型號，到參數設定，都可能嚴重影響數據的正確性。

為了確保檢驗實驗室的準確度，食品藥物管理署針對不同的物質，搜集了各種文獻和各國檢驗方式，一個一個地修正，確認檢驗的信度與效度（簡單來說是準確度與再現度），才制訂了公告或建議的檢驗方式。要執行接案檢驗或簽證的檢驗實驗室，更要接受食藥署的認證，確保檢測不因「人為」、「儀器」等因素而出現誤差。

然而在這起報導中，並未提出經由認證實驗室檢驗的簽證，再加上檢驗方式的錯誤（只用了GC-MS），所以數據是值得被科學質疑的。

當初這起新聞造成了一些問題，直至今日已經6年了，還有餘孽訊息未消，可以看得出來食安謠言只要一產生，就永無止盡。只能靠大家的智慧和力量，不要分享錯誤的訊息，分享正確的資訊，才有辦法遏止謠言的散佈。

本文獲好食課授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航