如「哥吉拉」般的巨大爬行類，能在地球奔跑跳躍嗎？

文、插畫：陳文盛

恆星是龐大的星際分子雲在重力作用下塌縮而來，內部是氫融合反應。恆星的大小差異很大，而大小決定了它們的演化命運。當恆星的氫燃料耗盡後，太陽等級的小恆星其熱能不足以觸發進一步的氦核融合，重力位能耗盡，就形成紅巨星，然後是白矮星，理論上最後冷卻成死寂的黑矮星。

更大的恆星會塌縮成高密度的中子星，或發生大爆炸成為超新星；再更大的恆星塌縮時甚至會因為重力持續增加，達到光無法脫離的地步，形成黑洞。這些事實顯示即使是相同材料，大物體不只是小物體的放大；大小的不同決定了它們的性質和命運。

地球上的生物也是一樣，它們的大小不是隨意形成，而是和演化息息相關。地球陸上最大的現生動物是非洲象。每次在科幻影片中看到比大象大10幾倍的巨無霸哺乳類（金剛）、爬行類（酷斯拉）或昆蟲（摩斯拉）在地球橫行肆虐，我就想到英國遺傳與演化學家霍爾丹（J. B. S. Haldane）1926年發表的文章〈論大小適當〉（On Being the Right Size）。

Photo Credit：陳文盛

這篇文章談到巨大動物身軀面臨的支撐問題。霍爾丹用簡單的數學說明：假設動物形狀不變，如果長度增到2倍，體重會增加到8（23）倍，但是肌肉截面積只增加到4（22）倍，於是肌肉的截面積要承受2倍的壓力。

以2017年的電影《金剛》為例子：牠身高（30公尺）大約是我的17倍，所以體重大約是我的4913倍，但是牠的肌肉截面積只有我的289倍，也就是說牠的肌肉要承受的壓力是我的17倍，早就被自己的體重壓扁，哪能奔跑跳躍？

這也是為什麼只有幾公分長的沫蟬，可以跳達70公分（約體高100倍），而人類連自己身高的一倍半都無法跳過。大象別說跳躍，跑的時候甚至無法四腳同時離地。

除了肌肉截面積，身體表面積也沒有和體積成正比增減。圓球的表面積與體積的比值（「比表面積」）和半徑成反比。也就是說圓球的體積每增加一倍，比表面積就減少一倍。對於需要呼吸的動物，這是個切身的問題。小昆蟲的比表面積大，氧氣經由擴散作用和簡單的氣管，可直接滲透到體內各處；大動物就無法這樣了，必須發展出特殊的器官（例如肺和循環系統）用血液運送氧到體內各處。反過來，小動物比表面積大的問題是熱量和水份喪失得快，所以老鼠不停進食，每天要攝取體重15％的食物和15％的水。

我做過一個實驗：淋浴後秤重，發現體重增加了0.2公斤。以我的個子，皮膚表面積大約2平方公尺，這表示附著在皮膚上的水層平均0.1公分厚。假如這發生在一隻0.2公分長的小蟲身上，牠淋濕後附著的水層應該還是差不多0.1公分厚；那是牠體重的7倍。牠擺脫不了這「水滴」的黏性，就會溺死。所以對小昆蟲來說，喝水是有生命危險的行為，有些小昆蟲就發展出長長的口器來安全地喝水。

這些例子顯示了生物身軀的大小差異，不只造成「量」變，也帶來「質」變。恆星的演化沒有天擇，只有註定的命運。生物的演化有天擇，現存的生物都是根據它們的大小，發展出適應其體型的結構和生理；也可以反過來說，它們是演化成最適當的大小。金剛如果曾經出現在地球，牠早就滅絕了。

物理和數學都是現代科學的根本，不要讓它們孤立，要讓它們滲入生物學的領域。

本文獲《科學人雜誌》、《科學人粉絲團》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航