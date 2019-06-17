出國看不懂菜單？Google智慧鏡頭「AR即時翻譯」讓你一看就懂

最近Google的智慧鏡頭（Google Lens）功能，推出了介面與功能上的更新。其中一個最顯著且有用的特點，應該就是「AR即時翻譯」功能，可以把外文海報、票券、菜單上的文字，即時變成中文內容，讓你一看就懂。

當然，「AR即時翻譯」不是新技術，之前像是微軟翻譯，甚至Google自己的Google翻譯，都有類似這樣的鏡頭即時翻譯功能。

不過這次我實際測試Google智慧鏡頭的AR即時翻譯，發現它的效果非常的優異，如果和Google翻譯本身做對比，會發現無論翻譯內容、AR呈現的精準度、支援的翻譯語言、自動辨識的速度等等，Google智慧鏡頭都要好上許多許多倍。

如果你在出差、旅行途中，需要立即翻譯外文，那麼Google智慧鏡頭說不定是更好用的翻譯工具。

目前你可以在Google Pixel系列手機中的相機、Google助理等App，開啟Google智慧鏡頭。或者支援的Android手機可以獨立下載「Google的智慧鏡頭（Google Lens）Android App」。iPhone手機也可以在另外下載的「Google助理App」中開啟Google智慧鏡頭。

「Google智慧相機」可以做很多生活、工作上的利用。我之前曾經對這個智慧鏡頭可以發揮的生活應用，做過一番測試與分析，可見＜Google Lens智慧鏡頭中文版12種旅行、工作、生活應用實測＞。

例如用「Google智慧相機」辨識旅途中的某些有特色的建築物、快速查詢眼前的商品資料、辨識路上的植物種類、複製名片上的電話、打開傳單上的網址、複製雜誌上的文字等等。

而在這一輪Google智慧鏡頭的更新中，強化了其中4個功能，在介面上幫助我們快速切換這4種使用情境：

AR即時翻譯眼前外文內容，無論外文是在什麼東西上。

快速複製眼前紙張、產品、路標上的文字。

快速查詢眼前商品的相關資料。

快速找出眼前這份餐廳菜單裡的「熱門餐點」、「餐點評價」。

不過第四點，我在台灣的幾家餐廳測試，目前都還無法實現。

圖片來源：作者提供

開啟新版的Google智慧鏡頭，可以看到下方多了一排功能按鈕，分別對應前面提到的AR翻譯、文字複製、商品購物、菜單分析。只要點選相應按鈕，就能更快啟動相關功能。

這篇文章，我只針對目前對台灣使用者來說，可能最有用、最突出的AR即時翻譯做介紹。

圖片來源：作者提供

啟動Google智慧鏡頭上的相機即時翻譯按鈕（在新版最左方），就能直接把產品上的英文、日文（我目前測試過這兩種語言），直接自動翻譯成中文。而且更進一步的，利用AR的方式，讓中文內容像是原本就在產品上一樣，直接浮現在相機中。

例如下方的玩具，把「Fire Engine」文字，直接變成「消防車」。甚至包含文字顏色、背景色等都盡可能跟照片一致，融合在實景當中。

圖片來源：作者提供

試試看一張完整的A4資料，下圖是一張飯店的說明文件，原文是英文。

第一張圖片是原本的英文內容。第二張圖片是利用Google智慧鏡頭自動轉成中文後，所呈現的效果。雖然有些文字位置不是那麼精準（沒有那麼對齊右方表格），但整體效果是「能夠解決問題」的。也就是使用者可以快速在原本文件上，看到實際中文翻譯內容。而且整個流程只需兩個步驟，自動偵測語言、自動翻譯的速度也非常的快速：只要開啟Google智慧鏡頭，按下AR翻譯按鈕即可。

下面這份文件案例，大概3秒鐘完成了語言偵測、翻譯成中文、顯示在實境中。

圖片來源：作者提供

圖片來源：作者提供

不只在操作步驟精簡、辨識速度上，Google智慧鏡頭的相機即時翻譯表現優異，並且在「翻譯結果的實用程度」上，也優於Google自家的Google翻譯App。

下面我就來做幾個代表性的比較。首先，下圖是前面同一份飯店文件，第一張圖是Google翻譯App的即時相機翻譯功能，可以翻譯英文文件，但自動轉成的中文內容很不通順，也有更多錯誤。

第二張圖則是Google智慧鏡頭的自動翻譯結果，不僅辨識速度更快、呈現效果更舒適，而且翻譯結果也更加通順、準確。

圖片來源：作者提供

圖片來源：作者提供

下面第二個例子，是一張日文的傳單海報。第一張圖是啟動Google翻譯，結果目前Google翻譯App的即時鏡頭翻譯不支援日文。

下面第二張圖，是啟動Google智慧鏡頭，結果不需要切換語言，自動偵測出日文，自動翻譯成中文，並且即時把中文顯示在海報上。

圖片來源：作者提供

圖片來源：作者提供

透過前面的測試，可以看到Google智慧鏡頭的這個AR翻譯功能確實效果很強大，也很實用：

自動化、步驟簡單、辨識速度飛快。

AR呈現效果精準好閱讀。

翻譯結果相對準確、實用。

如果下次出國旅行、出差時，不如好好利用這個工具，來翻譯餐廳餐單、票券文件資料吧！

有興趣的朋友，還可參考：＜Google地圖AR導航步行功能台灣開放測試，幫路痴搞對方向＞、＜Google語音助理中文版20種應用教學，台灣版工作旅行實測＞、＜「Google行程」中文網站推出，一次搞懂Google自助旅行規劃工具懶人包＞。

本文經電腦玩物授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航