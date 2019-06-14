搶讀李維菁《人魚紀》：人魚童話、國標舞，還有她想說的人生故事（上）

高翊峰X楊佳嫻X李屏瑤 一起搶讀《人魚紀》

新經典文化：各位現場的嘉賓、讀者朋友，大家好，我是新經典文化的編輯詹修蘋，也是今天已經不在的這位主角李維菁作家的編輯，《生活是甜蜜》、《有型的豬小姐》、還有這本最新的《人魚紀》。

《人魚紀》是維菁的最後一本著作，也許對各位讀者來說它還是一個很新的名字，新鮮的、熱騰騰的作品。但是對我來說，我已經期待它非常久了。

回想起來，應該是2013年，大概現在這個快要進入夏天的時候，那時我正在編輯一本日文小說，跟人魚有關係，是日本知名導演岩井俊二的長篇愛情故事，叫作《華萊士人魚》。人魚這個主題跟維菁感覺非常相似，跟愛情有關、跟崇拜有關、跟追求有關，我當時找維菁推薦，她很喜歡很快答應，在答應的時候她留下一句話說：「我也有一個人魚的故事。」那時維菁已經出版《我是許涼涼》、《老派約會之必要》，已經住進無論是小少女還是老少女的心中，大家都非常熟悉她這樣一個寫少女學的文壇作家。接下來我知道她即將交出第一部長篇小說，我很期待會不會是人魚的故事，但到了2015年，終於知道她寫完了，有一天半夜收到她的信，信裡寫說，終於交稿了，寫得很努力，醜媳婦還是要見公婆。這本書後來就是《生活是甜蜜》。那一年，因為《生活是甜蜜》，維菁陪我們走過一段重新複習90年代，也複習愛、複習追求藝術的一段旅程。但這個時候，人魚還不知道在哪裡。

時間過得很快，大概是2017年的春天，台北文學獎第19屆公布得獎名單，我們才知道維菁將人魚的故事，寫成了一個叫作《人魚紀》的小說，這個書名在此第一次出現。並以此投稿最高翊峰榮譽文學年金的獎項，通過了初選。年金這個獎項比較特別，通過初選代表你已經先入選，必須在未來的一年內把這本書寫出來，最後再進行決審選出一名得主。就這樣，在2017年這個風光明媚鳥語花香的春天，我們很驚喜得知這個消息，也很開心《人魚紀》將在一年後出版，可是也同樣在這時，維菁遇上人生最大的難題，被診斷出癌症。

後來的事情大家應該都知道了，去年11月我們在編輯《有型的豬小姐》這本散文集的中途，維菁離開了我們。從2017年那個春天到去年底她離開我們，中間這段時間，成就了這本《人魚紀》。我想這本書不僅是維菁的最後一次書寫，也是她對她人生的最後一眼回望，她窮盡最後的力氣去完成這樣一部創作，一樣寫擅長的性別，但是擴大了性別這件事，擴大到身體、擴大到傳承，擴大到性別的辨識及改變。同樣她也講童話，因為《人魚紀》就是一個從童話開始的故事，但是她把200年前的舊童話翻新，以反童話的方式，為美人魚締造了新的、現待的結局。她也寫很多習慣的東西，比如人生的追求、宿命，但我們能從這本書看到更多她對命運的反抗及面對命運的堅強。

今天新經典很榮幸邀請到三位作家來分享這本書以及他們跟維菁相識的種種。接下來我們就把時間交給高翊峰老師、楊佳嫻老師、李屏瑤老師。請以掌聲歡迎他們。

Photo Credit: 新經典文化出版

李屏瑤：謝謝新經典文化籌備這場活動。今天是性別非常均衡的一個會談，可以說各司其職，我們要先揭露翊峰老師的黑歷史，他曾經當過舞蹈老師，可以作為舞蹈界的代表；中間的楊佳嫻老師，我都稱呼她為長輩，是學術圈的代表；那我，就是少女界的代表。

先說我對維菁的印象。我跟維菁第一次見面是2012年，她出版《老派約會之必要》的時候。當時博客來OKAPI找我採訪她，當天採訪的細節和聊的東西到現在我都印象非常深刻，之後也在一些非常神奇的場合碰見她，其中一次是2017年台北文學獎，當年我有個劇本得獎，現場碰到維菁，聊天時我告訴她有個採訪計畫想寫，她建議我去投投看年金。我說年金都是給小說，採訪計畫不知道適不適合，她說不妨試試看，去年入圍了。今年五月準備結案前，竟然收到新經典文化的活動邀請，雖然當時我正在水深火熱之中，卻因此更感受維菁當時寫出《人魚紀》的困難，立刻答應了今天的活動。我剛好從自己的地獄中看見她是如何用生命去完成這個小說。

楊佳嫻：今天的對話組合，非常有趣，我們三個人都不算是維菁的熟朋友，但都尊敬她且喜歡她，出版社的安排肯定有特別考量。之前，《有型的豬小姐》追思暨新書發表會上，出版社邀請了維菁許多熟朋友到場談，今天換我們三人登場，相較起來是更純粹的讀者角度。

我跟維菁有一些交集，不算多，但印象深刻。我是在她出版第一本書之後才認識她的。

有一回我在溫州街某家現已經歇業的咖啡館，碰到很熱心的老闆，他想在店裡舉辦《我是許涼涼》的讀書會，我當時就跑去參加了。去了現場，才發現那似乎不是個公開的讀書會，到場的全是她新聞界和藝文界的朋友，我當時看到了維菁在朋友當中那種神采飛揚的模樣。

我後來甚至還跟她一起去唱過歌。在KTV唱歌時，專注而深情，好像喜歡陳奕迅的歌，現在回想起來，宛如在眼前。

還有個經驗，我在臉書上寫過，多年前有位奇怪的讀者糾纏我，大概持續一兩年之久，有一天忽然這人就不見了。某天維菁突然寫訊息給我，說當初糾纏我的那個人現在正糾纏她。這位瘋狂粉絲跑到中國時報去守候維菁下班，維菁有點害怕。當時我們辦台北詩歌節，邀請她談辛波絲卡。維菁非常喜歡辛波絲卡，她說出門前都會翻辛波絲卡的詩集當占卜，看翻到哪一頁，詩句預告了今天會發生什麼事情。那天我去現場，她很開心，還問我說：「你是不是來保護我的？」我到現在還記得她當時的表情，衝過來問我，欸你是不是來保護我的那個神貌。我很難有系統地去闡述我跟維菁之間、不算濃厚，但印象很深的那種友誼。她在我腦中留下許多鮮明的畫面。

還有，維菁告別式時，我就是跟屏瑤兩個人約著一起去的，今天居然又在此聚首。

李屏瑤：我上次見維菁就是那次文學獎頒獎典禮，當時維菁說要趕著去醫院，所以我們就說再約喝咖啡。所以今天我的感覺是來跟她喝咖啡的。

更早之前，還有一次非常神秘、不可對人說的事，我去年前年都在各種社會運動所遭遇的衝擊、低潮當中，當時朋友輾轉介紹我一個很有名的紫微命盤老師，我就想，寫一篇專欄的收入就剛好可以算一次命盤，就去了！

那個老師在一個特殊的地方，小小的空間，很巧妙地用一個屏風擋住正在算的人跟下一個人之間。我準時到，但老師先傳訊跟我說前一個人談滿久的，要我稍等。我就在屏風外的小沙發上一邊滑臉書一邊等，聽到有人說「謝謝」，走出來，結果那人就是維菁。這時候到底要不要跟對方打招呼呢？這太困難，有點像是在motel的車道會車。

我當時有跟她打招呼，然後想起那個喝咖啡的邀約，我想她也想起來了，但那並不是個該提要去喝個咖啡的時刻，我們很像在一個霧玻璃裡面，都看到了跟命運有關的東西，所以就彼此點個頭，她走出去，我走進去。我已經忘記那個老師當時說什麼，大概是對於寫字的人都會有的建議吧，但覺得那天還滿踏實的。

高翊峰：我第一次覺得在少女和長輩之中講話，很有壓力。

我說一些我跟維菁印象深刻的事。2015年，我記得曾經跟維菁有過一次對談，在一家書店。那時候她剛出書《生活是甜蜜》，我也從北京回來幾年，出版了第二本長篇小說《泡沫戰爭》。我們那場談的主題叫作，「生活不甜蜜」。

我已經忘記當時談了什麼，但一直記得座談會結束後那個時刻，有非常多少女粉絲跑過來找維菁簽書。當時，我比現在看起來更老一些，基本上沒有任何少女過來給我簽書。我看著維菁面對這群可愛的讀者，突然發現她的坐姿有非常微妙的調整，她只坐了一半的椅子，把自己端了起來。

我當時對一個人的身體為什麼突然變得這麼耀眼，這麼漂亮，沒有特別細想。直到這次新經典社長葉美瑤邀請我來這場講座談維菁的時候，我的記憶才浮上來。因為這次的《人魚紀》寫的是國標舞，我甚至不知道維菁在學舞，我自己學過爵士舞，學了大概有七、八年，從一個舞者，到可以教人、可以排舞。我從這個角度來想，有一瞬間，我覺得維菁變成她小說裡的人。

另一次是2016年。我受邀到上海，她也去了。我們到上海市參與上海台北兩地小說家的交流會。去很多天，在上海座談會的現場，碰到了幾位上海跟台灣的作家。當時是兩兩對談，一個台灣作家對一個上海作家。在那個馬蹄型會議室裡，我再次注意到維菁令我印象深刻的一面。她跟上海作家對話辯駁時，聲音會突然一變，變得非常迷人、有磁性，有一點淡淡的黏度、非常吸引男人的那種上海女子腔調。我說不上來為什麼會有這種感覺，但那一瞬間，她在那個會議室震懾了很多上海作家。她所談論的性別意識、城市跟都會，當時在大陸新世代寫作裡是比較少見的。她表達她對台北長期累積下來的都市觀察，非常吸引人。

我現在回頭想這些記憶，審視《人魚紀》這部小說，覺得有非常多可以討論。包含我所看到的那個跳拉丁國標舞的「真正身體」。這是她前面的小說《我是許涼涼》、《生活是甜蜜》中比較少碰觸到的。很期待今天的討論。

李屏瑤：看《人魚紀》時，我一直在想一個六年級的台灣女孩子如何被養成，書裡的女主角叫作「夏天」，這個名字取得真好，夏天是個很適合站在不斷有泡沫拍打上來的海岸邊的名字，那種轉瞬即逝的過程。

維菁在台北文學年金申請上有說明為什麼要寫這個故事，她提到這是對人魚寓言的轉換，人魚公主是一個完美主義者，可能是處女座，她想要有完美的王子、完美的身體，但李維菁透過《人魚紀》，談人魚公主想要走另外一條路，想要上岸去過自己的生活。

我不是那種標準定義的女孩子，但是以一個生理女性的立場，還是會覺得書中有很多讓女性毛骨悚然的地方，比如張力非常強的母女關係，這個佳嫻可以多談。佳嫻的散文裡也有一種像暗器的東西，會鑽進你的骨髓裡面，非常女性。透過故事你會知道母親到底控制了你什麼，你永遠無法離開那種絲絲相扣的掌控。

這本小說中也能看到之前維菁幾本作品裡沒有的東西，作為一個小說家，她的視野拉得更高翊峰，像是空拍機一樣，你會看見公寓的剖面圖，它的全貌，樓上住了誰，房東先生可能正在經歷肉體毀壞的過程，他的靈魂在剝落，他一直用很多貝殼、紫色飾品慢慢去把自己貼起來。我讀的感覺，它就是個非常台的小說。李維菁是見過台北城市的，這個小說也像台灣很多公寓，壁癌正在長出來，漸漸有各種壞毀，一個小說家如何像補土一樣，把種種東西慢慢填收進來，像是自身體腔正在補土的過程。

楊佳嫻：這本書小說裡面涉及了一些性別跟人際關係的議題，它很好地把這些東西統攝起來。如果讀《我是許涼涼》的時候，會感受到那是一個早熟的新手所寫，這本則會讓你看到小說家已經成熟了，她有能力通過跳舞以及對於身體操練過程的描繪，同時把主角的成長歷程，以及她對性別或者兩性關係的觀察，很好地包到裡面去。這種駕馭的手段，確實看出維菁這幾年的進步，最後能為我們端出來完成度這麼高翊峰的作品。

我讀這本小說時，對其中的母女關係部分覺得相當可怕。維菁寫得很好，她說對於那個母親來說，主角唯一重要的只是性別，這個性別所意謂著的也就是性。對主角的母親來說，主角永遠都像是一個活動的性器官，隨時準備會犯錯，接著變成一個醜事。這個母親通過對女兒身體的意義規範去控制女兒，這種控制，並不會在女兒透過跳舞來尋找身體自主權的漫長過程中被掙脫。事實上，主角長大以後，仍然對身體的接觸非常敏感，對於性的氣味非常敏感，她不能隨便讓別人碰。跳舞的時候卻是得跟別人靠那麼近，小說就在這裡面帶出來了很多衝突。

維菁寫母女關係的衝突寫得相當尖銳、精彩，而且並沒有讓我們看到這對母女最後有和解或救贖的可能。這不容易。有很多作家也會處理上下兩代衝突，不管透過散文透過小說，但最後母女或者父子之間總是會邁向一種和解的可能。比如說有天這個兒子會發現父親當年為什麼那樣做，或者兒子發現父親其實跟自己是同類人……等等，這類處理比較常見，也相對比較圓滿。但是像《人魚紀》這樣，從頭到尾帶著一種反省、恨意、甚至困惑，最後沒有和解可能的，在小說裡其實並不常見，特別是在注重家庭倫理的華人小說裡並不常見。我立刻就會想到的，就是張愛玲。當然這樣說並不是又要把女作家套進張愛玲的模子裡，主要是母女關係的張力，她們寫的，都讓我難忘。

張愛玲跟她母親並沒有和解，而且在她自傳性的作品《小團圓》裡，你可以看到她母親怎麼樣控制、檢查女兒的身體，防範著她有性的接觸，我覺得跟《人魚紀》如出一轍。幸運的是《人魚紀》裡的女主角透過跳舞不斷地想奪回身體的自主權，這令人動容，而且讓人覺得有力量。

此外，這書裡揭示了各式各樣的關係，比如說異性戀女性的主角跟男同志舞蹈老師之間的關係，維菁描述時讓敘事者說「當我跟東尼好起來的時候」，看到「好起來」我們以為主角跟東尼談戀愛了，但她指的是在私人關係的信任，以及舞蹈教學上兩人變得更加靠近；她寫當主角跟舞蹈老師出國時，老師像是老派的異性戀男性那樣服侍女性；又或者她也寫到國標舞永遠是雙人舞，單人不能跳，所以你必須尋找到一個舞蹈上的伴侶，這種伴侶又有很多種可能：身體非常合得來，但跳完舞就像仇人一樣，這種完美舞伴是存在的；又或者是在尋找舞伴的過程中，因為太像尋找情感上的伴侶，期間所有的黏膩、拖推、拉扯、期盼、羞辱，也都非常地類似。有些人會把舞蹈關係的邏輯跟人生邏輯套在一起，有些人會分得很清楚，維菁把舞蹈教室寫得像是個人生教練場一樣，在裡面看到各種關係的展示與操演。

維菁卻是在看似傳統的兩性範圍的故事裡，寫出更多樣的可能性。我記得張國立先生有一本《都市男女兵法》，「兵法」一詞用得非常好，比如張愛玲的《傾城之戀》，裡面白流蘇跟范柳原就有一種兵法，但是當代小說相對比較少去演繹這個過程，維菁是通過各種角度，一而再再而三不斷地探討這種兵法的可能性，這是它很豐富的地方。一個作家並不是捕捉到一個新的或時尚的題材，就會寫得很有新意，有時候反而是一些似乎被無數人寫過的題材，透過一個有能力、有體會的作家方能寫出新的、深刻的意義來。維菁在男女性別上確實寫出一種深刻的新意，這正是本書最大的看頭。

高翊峰：讓我順著長輩（笑看楊佳嫻）的話來談這本書。一個像我這樣年紀的異性戀男性，閱讀這本小說，看著主角面對她與小說中所有男性時，我都會有一種反思，會想說，我是東尼嗎？就是小說裡的老派紳士。

我確實會蹲下來幫太太綁鞋帶，像個老派紳士。不過在她的小說裡，這種男性經常放在一個非常挫敗的位置。我先把東尼的性傾向擱置，把他的性別凸顯出來。在一個舞蹈的題材裡，這樣一個男性，跟隨《人魚紀》裡一個很重要的關鍵描述：Men lead, women follow。這個詞句，在所有舞蹈關係上，都十分微妙。我開始讀小說時，特別想理解作者會如何為我解讀：男人帶領，女人跟著。

其實Men lead, women follow這點描述，並不真正存在於國標舞。我指的是僵硬、表面的第一層解釋。讀過小說，就會知道維菁在最後為這個詞句，下了一個非常精闢的註解。那是來自於作者投注在主角夏天這個角色身上所體現出來的、另一個層次高翊峰度上的解說。

讓我回到性別這件事。這小說裡有好幾種不同的性別，同時處理到不同年齡層次的性別。比如有一個跟夏天搭檔的年輕舞伴，又林。這位年輕人還有一個很厲害的舞蹈老師父親；小說裡，夏天也有個舞蹈老師東尼，以及舞蹈團體班裡學舞的叔叔阿姨……隨著故事展開，你會發現這本小說已經刺探到好幾個不同年層的男性，討論他們在國標舞上如何對應剛才那句話：Men lead, women follow。

我們也許會想，故事裡那個年紀小到高翊峰中還沒畢業的學生又林，他能夠完成這樣的一個詮釋嗎？我剛開始讀的時候，其實有點質疑，最後很驚豔。驚豔維菁讓又林這個角色非常立體，讓我看到一種不可思議的小說處理方法。這邊我想提，剛才佳嫻提到國標舞是需要「另外一個人」的這件事。我在看《我是許涼涼》的時候，覺得許涼涼真的是一個孤單的少女。但走到《生活是甜蜜》，我覺得她已經開始思考，要不要尋找一種名之為「伴」的東西。我想把這個被我物化的東西擬人化——「有一個東西叫伴」，這樣比較符合維菁小說中對男性的況味。到了《人魚紀》，維菁進一步把這一個目標明確設定成：我需要一個異性的舞伴。從小說書寫的脈絡來看，有一個光譜在移動，它是創作者經過創作時差慢慢走到一個很精準的小說企圖上。這是一個屬於不可思議的寫者過程。

我們常這麼說，寫小說的人，有可能終其一生都在處理單一問題。一輩子都在逼近這一件事。偉大的小說家基本上是這樣，最後會創造出屬於這個偉大小說家恆定的小說核心。

從這一點來看《人魚紀》這本小說。我惋惜維菁走得太早，如果再給她多一點時間，我相信她還會寫出非常棒的小說。開個小玩笑，在她的小說裡，男性基本上都是很糟糕的、很苦的角色，我已經沒有機會展現男性好的一面給維菁看了。

有一點很重要的，那個恆定的東西。我推想，維菁是不是一直在尋找什麼東西。而那個東西，很有可能是真愛或是廉價的愛，也可能是不被信任的性別關係，當然，那可以物化討論的，也有可能是她希望能夠解決卻一直無法處理的孤單。她的小說給我一種很強烈的尋找感。她的三本小說，都企圖於「尋找」。這是我目前得到最多訊息的解讀，因為維菁已經無法給我更多小說，讓我去挖掘她的命題與核心。但到目前為止，《人魚紀》這本書，我非常同意佳嫻說的，絕對是維菁最好的一本小說。

多訊息的解讀，因為維菁已經無法給我更多小說，讓我去挖掘她的命題與核心。但到目前為止，《人魚紀》這本書，我非常同意佳嫻說的，絕對是維菁最好的一本小說。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰