搶讀李維菁《人魚紀》：人魚童話、國標舞，還有她想說的人生故事（下）

李屏瑤：我在讀《人魚紀》時，有個超展開的想法。

日本有個很長壽的戲劇作品《男人真命苦》，演的是一個中年男子的心情，裡面提到一個恆久的命題：做為男性，會遭逢到的困境。讀《人魚紀》時，我感覺這是維菁個人的私小說三部曲，三部都有的命題是：做為一個異性戀女性，你擁有一切外在條件，但是走到最後還是會像一塊市場裡的肉一樣，甚至是就連主角夏天在書中遇到男同志舞蹈老師東尼時，她跟東尼聊到他們要不要做為人生伴侶，那一段的敘述非常精確，她問完，東尼的眼神就變了。在那之前她跟東尼之間沒有性這關係，一男一女很純粹，但她開玩笑提出後，東尼開始打量她，直接回她說：做我的伴，你年紀太大了。

那是非常殘忍的現實切面，像是翊峰大哥剛說的，男人在維菁的小說裡頭很辛苦，在維菁的眼光裡，小說中的女性處在弱勢，但小說的女主角處在一個更高翊峰的位置，像是先知一樣，她知道所有人在想什麼，及每個人的改變。維菁也提到早年台灣對跳舞是有限制的，有舞禁，如今這個禁忌被打破，發展到現在，國標舞其實非常傳統地保持了「尋覓配偶」這個必備條件，小說裡有好幾種組合，喜歡跳舞的叔叔阿姨、相親認識的男女，或未婚夫妻。在舞場上，跳舞的場合就像是婚姻的修羅場，你可以從一男一女互相搭配看出他們是不是可以過一生，或者需要遵守哪些規則才能夠順利。

敘事者非常清楚地看穿這些規則，書中提到一組她很喜歡的世界冠軍組合，夏天跟東尼討論，說那兩人的舞蹈在傳統中跳出新的況味，但東尼說他們若要想贏得冠軍，舞者就得服從傳統。我覺得這件事太精準，就是你如果想要在傳統裡出頭，還是得拋棄一些事，要軟下來，書裡很準確地敘述要怎麼作，比方跳舞的重心要往下放，因為重心在上半身的時候會看出有其他現代舞的影響，可是在國標舞的世界，你要把身段往下放，才能拿到冠軍。後來那個組合確實也就因此拿下冠軍了。這是一個看似妥協，卻也暗示人生的設定。

書裡還提到各種身體的關係，如何先碰觸別人的身體，仿佛可以碰到別人靈魂，中間的轉換地帶，那些曖昧的時刻，要如何因為碰觸彼此的身體，雖然沒有被侵犯，卻在身體的距離感感覺被侵犯，這需要異常地洞悉世事才能夠寫出來。我想到之前影劇圈的朋友開玩笑說，要當上偶像劇女主角的條件是：要有幸福快樂的愛情，要有疼你的男人，最重要的是，要夠蠢。在看到這本異常聰明的小說時，我就想起朋友說的偶像劇規則。

楊佳嫻：維菁的小說跟散文都有壓抑不住的聰明，同為女性，讀起來非常過癮。不知道男性讀者讀起來感覺如何？有沒有備受威脅？因為她實在很譏諷、又靈巧。

我想補充一個小說裡的主題，書裡探討了所謂男性展現雄風到底是怎麼一回事，男性如何證明自己是男性。

在這本書裡可以看到不管什麼年紀的男性，從高中生又林，到自覺是國標舞高翊峰手的又林爸爸，都想給主角評分。又林爸爸想知道主角能不能配得上兒子，做他的舞伴，所以要嚴格審視。或者像老師東尼，他是通過老派紳士的面向來展現，還有故事裡寫到的其他男性，似乎都有一種放不下的包袱，必須常常展現自己在某個場域是可以主導的。而女主角總是可以很敏感地接受到這一層訊息，然後我們就會看到她怎麼跟這些積非成是的雄風拉鋸，不是抗爭，是像國標舞那種來回拉鋸，像協商，雖然不一定成功。

比方那位高中生小舞伴又林，即使年幼，但他對於自身的看重，什麼時候要伸展雄風，其實都跟成熟男人沒有差別。主角反省為什麼自己會被這樣一個幼稚的少男侮辱，為什麼？因為你渴望有舞伴來跟你跳舞，因為對方知道你比較渴望他。這很像是愛情關係的抽象哲理。

維菁在這些小說裡從來不會去顯現要跟男性正面對抗，不會要去證明沒有你們女性也能活得很好之類的。反而她是回到現實來看，即使你人生可能不需要一個伴侶，但是跳國標舞一定需要。在這個過程當中，舞伴之間的關係是需要通過很多種協商、逐漸拉近彼此的想像，變得比較靠近。書中也會談到東尼在尋找跟他高翊峰度匹配的舞伴，雖然找到了，但是對方並不想犧牲自己的人生去跳舞，對方想要的人生是結婚生子，擁有穩定的家庭。東尼覺得舞伴若跟他這樣男同志結婚很棒，可以交很多男朋友，但女方並不作此想。東尼的舞伴不願意把人生變成兩個層次，她想要過正常異性戀女性的生活。

今天來講話很有趣，提到異性戀女性男性都要特別強調異性戀，這非常呼應時事，過去我們常常會要標誌一個人是同志或跨性別，但若是異性戀就不用特別說明。我覺得這個小說確實是想談在異性戀的框架裡頭會遭遇到的各式各樣的情況。

高翊峰：聽少女跟長輩剛剛的發言，我想有件事一定要在今天這個場合談。這個小說裡有一段很棒的描述，談到學舞的人都要先面對鏡子。所有的舞蹈教室裡都有那種超大的落地鏡，佔了整面牆。所有初學者都得經歷一段時間，必須看著鏡子裡的自己練習。小說裡的夏天曾經問東尼，面對鏡子是怎麼一回事？東尼給了一個非常好的答案：很多人其實看不到鏡子裡的自己。

這個回答其實很詭異，你明明站在鏡子前面，看著鏡子就是看著自己。東尼卻說很多人看不到自己，除了非常聰明的人。東尼還說如果看得到鏡子裡的自己，那就會變成非常厲害的舞者，如果沒有，就是直接瘋了。這句話瞬間打到我。在我學舞、練舞、變成舞蹈老師開始排舞的那一段時間，90%的時間我都是一個人面對鏡子，因為我學的舞蹈不是國標，不需要另外一位異性舞伴。大部分時間，我就是尋找鏡子裡的自己。我看到書中這一段，有被打中，也很震撼。就是說，夏天在尋找的是準備要等待舞伴的那個自己，但我花了七、八年看著鏡子跳舞，卻沒有想到這件事。

我原先想我的工作是思考如何運用自己的身體來教導一整排年輕的舞者，把所有動作、所有隊形、所有展開引到另一個狀態。這跟國標舞不太一樣。我想試著討論維菁在鏡子裡看到的那個自己，究竟是什麼性格？這件事非常重要。她在小說裡面不斷的投射出，針對性別的疑惑，針對性別的搖擺，甚至是針對性別的一種像是殺害性質的動作。透過小說，她不斷投射，反覆運用，我覺得這就成為她小說的主要命題。當然，這個解讀權要留給讀者。

鏡像理論的手法，對小說家來說並不陌生，有非常多小說都使用鏡像來思考。

另外，我想切入這個小說有一個對我來說很特殊的閱讀壓迫感。我很少在閱讀小說發展過程，突然發現敘事角色為我描述一段非常精闢的見解，而該段見解本身的文字又是如此漂亮，我很少用漂亮來描述小說的文字，但是維菁的小說文字確實漂亮。《生活是甜蜜》時，那個漂亮是有殺氣的，是刀鋒般銳利的，但是到《人魚紀》裡，那個漂亮突然之間華麗轉身一次，讓所有的漂亮變成一種精準，那種精準讓我覺得恐怖。比方說《人魚紀》裡所描述的國標舞細節，如果你有涉獵舞蹈，就會發現那些細節真是非常恐怖。她在書裡描述到兩個世界級女選手，一個是德國的卡門，一個是波蘭的路妮絲，她們兩個都參加了2007年的黑池國標舞大賽，卡門跟路妮絲都在。

我是在看了小說後才回去看2007年的影片。天哪，維菁真的是有夠變態的，竟然注意到那樣一個細節——她寫到卡門的裙長過於膝。（1996到2007年這十二年間，卡門拿了九次的職業拉丁舞的世界冠軍。）拉丁舞的流蘇裙長過於膝，這件事為什麼這麼重要？我回去看影片，大部分的女舞者的流蘇裙都偏短，只有卡門的流蘇裙過膝。小說裡的女主角夏天喜歡路妮絲多於卡門，但她也注意到卡門跳舞時，有一種皇后的尊嚴。這尊嚴，也來自於這個裙長。裙長過膝，或多或少會影響下半身的動作，但卡門卻在這樣的限制下，依舊跳出世界冠軍。這個觀察細節，也讓我震撼。維菁在這麼小的一個地方，抓到了這個命題解釋。維菁解讀過膝長裙來自於卡門的女王尊嚴，我覺得這好像就是維菁、就是夏天、就是徐錦文、就是許涼涼。在外部世界的規範限制下，她們要維持一種像是《愛麗絲夢遊仙境》裡怪皇后的那種獨特傲氣。

我也因為這本書回去看黑池的影片，重複檢視，確認卡門真的經常穿過膝長裙去比賽，並拿下多次冠軍。我發現這跟李維菁變成這樣的小說家，有這樣奇特的姿態，其實有一定的關係。

李屏瑤：我想接著翊峰大哥剛才所談的。

我有個朋友，一生都想要跳舞。前幾年他辭掉了工作，專職當舞者。當維菁的小說裡寫著關於身體的細節，我很快可以理解一個舞者需要犧牲什麼，我的朋友在前幾年終於找到合適的舞伴，我看著他的各種生活經歷，想要對照這本小說，才發現黑池是一個非常殘忍的國標舞頂尖競賽，它在最前期是數百對舞者一起海選，選到最後有96對，然後就繼續對半對半地砍，像薩諾斯彈指一樣，每次消滅一半的人。

朋友去年終於進了黑池，但止步於世界24強，他排名是28還是29。我看著一個一生以此為志的人，跳到這裡，最後走到24強，我想到這些舞蹈教室裡的叔叔阿姨，甚至是那個17歲驕傲的又林，甚至是他整個都在跳舞的非常歪斜的家族。夏天形容說那整個家族很像提姆‧波頓的電影人物，看起來很合理，但在某個時刻突然不太對勁，像是去舞廳，他們在裡頭非常自由地展現。其實如果對國標舞有再多一點理解，你會知道《人魚紀》裡面所有跳舞的人，應該一生都是進不了黑池的，這是非常殘酷的幻滅。裡面非常鑽研舞蹈的夏天，每天看影片看到凌晨，想要在睡前練二十分鐘的舞，這個絕頂聰明的人她不可能不知道。我覺得讀這個小說的恐怖就在於她什麼都知道，但她願意全部鬆開，我覺得這真的很像一個女性成長的三部曲，閱讀起來非常毛骨悚然。

楊佳嫻：

小時候我們讀人魚公主故事，其實很悲傷，她像是在追尋一個幻影，又被取消聲音，沒辦法訴說自己，她長出了腿，卻要犧牲訴說自己的能力做為代價。在《人魚紀》裡，維菁讓人魚說，如果長出腿，她會好好使用這個腿，所以人魚就學跳舞。如果陸地上不能得到王子，那就學跳舞啊。

其實歷史上很多創作者對人魚公主的故事都有困惑，都想試著找個比較好的解答，我看比利時超現實畫家馬格利特（René Magritte）畫的一張畫，兩隻人魚坐在沙灘上，彼此倚靠，不過那幅畫有個奇怪之處。我們想到人魚，多半是上半身人下半身是魚，這幅畫裡卻上半身是魚下半身是人，畫面裡頭兩隻顛倒的人魚，顯得寧靜而詭異，對馬格利特來說，這是不是人魚比較好的結局呢？

我們以前聽人魚故事時大概都沒想到，如果魔法出錯變成魚頭人腿怎麼辦。像維菁這部小說書寫女性掙扎成長，也是要為人魚公主（如果她就是女性追尋自我的象徵）找到一個新的可能性，新的答案。

現在想想人魚在陸地上要走路，要使用雙腿，那一定是很痛的，她不知道要怎麼走路，小說裡不會描述這類的現實，那是不是有點像解放纏足的狀態，裹小腳的人走路的重心跟一般人是完全不同的，男人眼中的解放，對女人來說可能連走路都不會了。女性被束縛，再被放開，都要辛苦適應。學步過程是存在的，而女性要從過往的狀態轉換過來，怎樣瀟灑漂亮地走入下一個階段，或者是走完下一個人生階段，這個過程同樣是非常辛苦的。

《人魚紀》在結尾講走路這件事，講得很好，女性在解放的歷史上，確實就是一個學走路的過程，學著走得更有氣力，學著走得更抬頭挺胸，學著從家裡面的暗處走到亮處，然後從亮處走到外面，再學著站得直挺挺在眾人面前，講出自己要講的話。就像被取走聲音的人魚，運用自己的腿，甚至再次發出自己的聲音，並且把漂亮的姿態變成自己的日常。

高翊峰：剛剛我們談了很多，我突然有點戒慎恐懼，擔心台下各位還沒有讀過書，所以我試著避開細節描述，以免太多劇透。

我想再談談維菁做為小說家這件事情。維菁的小說，嚴格來說，就是這三本。有的小說家可能終生就創造八本長篇小說、11本短篇小說集，最後再有個綜合的東西。剛才屏瑤說這是維菁的私小說，我覺得這很棒。我沒有這樣想過。我找不到如何從作家論的角度為維菁去找一個方法把這三本小說連起來，但屏瑤給了一個很好的指標，私小說三部曲。我再從這個角度來回想，很有意義。

我這幾年特別在意一件事，以前我重視小說文本，想了解作家想談什麼，但漸漸地我發現作家作為一個人，應該也要有一個人本，是值得愛好者去研究的。就像我一開始提到，2015年我還不知道維菁是一個國標舞舞者，如果我當時知道，就會理解她對身體的探索，會是不一樣的。像我到了中年，種種外在身體條件都變差之後，就更能體會她一直都維持很漂亮的狀態，很不容易——她時時自我提醒身體重心的中軸在肚臍下三寸的位置。如果用私小說來看待維菁這三本小說，特別是《人魚紀》，是維菁最後時光傾力完成的小說。她在寫這本小說時，已經知道身體不好了，在有限的生命時間裡可能無法完成書。在這樣的情境下，我想，她一定會在這本小說裡留下非常多她要告訴世界的訊號。

這些訊號，跟老了之後的作家想要留給世界的訊息是不一樣的。已經八十多歲的老作家，即使知道自己大限將至，傾全力寫最後一本書，那和維菁因病狀態是完全不同的生命情境。這本小說裡面有很多東西，我會想再重讀一次。讓自己安靜下來，再讀一次。我想從——如果我是李維菁，我為什麼要在離開之前，寫下這本小說——這個視角來解讀這個故事。這對我來說，是閱讀小說及對小說家最大的敬意。讀者在她的小說《人魚紀》裡，尋找，她做為一個小說家留給大家的、重要訊息是什麼？或許，我們誰都沒辦法幫她代為說明和解釋，只能靠大家自己去閱讀這本小說。

最後，我想回到舞蹈教室裡那塊鏡子前面。這是《人魚紀》給我個人的訊號。我以前跳了大概八年左右的爵士舞街舞，面對鏡子的時候，是我認為自己最寂寞的時候。那種寂寞會被大量的汗水、肌肉的拉扯、轉圈摔倒……慢慢消弭減少，但是在我離開那面鏡子多年之後，有一個東西沒有被抹去，就是在那段時間裡沉澱下來的巨大寂寞。如果每一個小說書寫都是一個面對鏡子的過程，那麼維菁也將她生命中最後的且最重要的時刻，全部放在面對鏡子這塊巨大的寂寞之前。這讓我反芻閱讀《人魚紀》的小說座標是什麼？我想試著不只是分析小說，而是透過重覆閱讀去尋找小說座標。新讀者也需要找到一個自己的座標，去面對維菁的小說。正因為作家離我們遠去，我們更需要在她有限的小說裡去探求文本，也探求小說家，留給世界的訊號。對小說家來說，這就是獻給讀者的最大敬意。

Photo Credit: 新經典文化出版

（編按）活動最後，邀請蒞臨現場跟大家一起聽作家談人魚紀的作家張瑞昌先生跟大家聊聊。張先生現任中央社社長，曾經是維菁在中國時報任職時的長官，也是生病後期很重要的支持者。

張瑞昌：《人魚紀》這本書今天能邀請三位作家來解說分享，真的非常棒。

我跟維菁是中國時報的同事，相處非常久，她人生最後一段路，我有幸曾陪她一起走。這本《人魚紀》，我跟高翊峰一樣拿到書稿就很快讀完，讀完後出版社給我看作家鍾曉陽寫來一段文字，剛好也是我認為維菁在這本書中的密碼：

「從來就不是為了愛情，是為了困惑，為了靈魂，為了不朽。」

鍾曉陽在裡頭問，這是維菁你的心情嗎？我也在自己臉書上引述了相同的一段話。其實我常常會想起維菁，以前做為她的同事、主管，我們朝夕相處，她就坐在我後面。維菁在中國時報三進三出，直到她確定離開，我鼓勵她專心寫作，在她出版幾本書之後，我發現維菁的作品真的非常迷人，她的創作很有爆發力，我在讀《人魚紀》書稿時總是想問，維菁，你想告訴我什麼？

維菁以前曾經跟我聊過舞蹈，我知道她學過芭蕾，還學過鋼琴。我在臉書上寫了一段她從來沒跟別人講過的事情。她告訴我這件事是當時我陪她在台大醫院時，聊起她那天碰到公視董事長陳郁秀，鋼琴家，維菁說她小時候跟過陳郁秀學鋼琴。1983年8月初，維菁當時應該還在念小學，有一天她一如往常地帶著樂譜去學鋼琴，媽媽陪著她去，那天到了陳老師家時，發現她們家裡亂七八糟，被翻箱倒櫃過，因為師丈盧修一被抓了。

我跟維菁說，「妳真是撞進了一個歷史現場，將來一定要寫下來。」她回憶說，很怕教學嚴厲的陳郁秀，但非常喜歡風趣幽默的盧修一。我特別提起這段是因為這是維菁生前跟我講過最後也最深刻的小故事，我相信作為一個文字工作者，特別是新聞記者出身的李維菁，對人性有著敏銳的觀察，她的作品顯露她的才華洋溢。鍾曉陽提到維菁就像是人魚一樣，在走入大海前留下了《人魚紀》這個遺物，就是最好的註解。

我最近想到維菁，總覺得很有遺憾，我被告知她離開的那一天，真的作夢也沒想過怎麼會這麼快。維菁走後，有位醫生作家朋友跟我聊到維菁，說她很像「上海的張愛玲」，彷彿是穿越時空從上海來到台北，但與其形容李維菁是張愛玲，我更喜歡屬於「台北的李維菁」。我很認同顏擇雅說的，將來會有更多讀者喜歡上她，《人魚紀》這本書就像是她所寫都會女子系列的完結篇，也像是一場預知生命記事的告別式。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰