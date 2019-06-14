堅定的韓粉，與心理學上的「認知失調理論」

基慈是個平凡的家庭主婦，和阿姆斯壯博士相識於某個研究飛碟的社團，直到有天，基慈收到一封極為特殊的信，感應到某種密集強烈的震動，寫下1954年12月21日將會「大西洋海床不斷上升，沿岸陸地將被海水淹沒……法國沉沒、蘇俄變成大海……這一切都是為了淨化人間，重建世界新秩序。」只有相信沙納達這個神秘的發信者才能得救。

基慈與博士兩人相信沙納達的警告，陸續有人也加入，著手迎接洪水來臨，當時大約11月。訊息逐漸被透露出來，許多民眾都感到好奇與不解，但這群信徒卻深信天諭成真，有的人甚至變賣家產疏遠親友，他們相信，沙納達會帶他們到遠方星球重生。洪水前夕，信徒聚集在基慈家等候指示，有些看起來像是胡鬧的東西，信徒卻都能解讀其中隱含的重要訊息，感覺關鍵時候快要到來。

過了12點，寒冬的夜空沒有落下一滴雨。

有些信徒深受打擊，頻頻拭淚，有些呆坐沙發，茫然望著空無一物的天空，還有人從窗簾往外看，那個強光不是原本該來接他們的太空船，而是一群打算看笑話的電視台記者。

當時間逐漸流逝，天空就是不下雨，基慈一反常態主動邀請媒體入內，她說感受到有股強烈力量緊急傳來訊息，要她盡快寫下內容，也盡可能和所有媒體聯絡，告知洪水不會降臨，因為「信眾靜坐整晚，人雖少但心意虔誠，上帝都感受到了，所以決定拯救地球免於毀滅」。基慈一連好幾天接受採訪，目的都在說服世人，他們的信仰並未落空，所做的事也非白忙一場，他們得知12月21日義大利曾發生地震，喜出望外地表示：「地表確實有滑動！」

心理學家費斯汀格（Leon Festinger）在1975年發表《認知失調理論》（A Theory of Cognitive Dissonance），人們為了拉近信念與現實的落差，想盡各種方式自圓其說，矛盾之處避而不談，滿口牽強解釋，固執己見。

費斯汀格當時也混入飛碟社團從旁紀錄，他親眼見證、觀察與研究後，提出推論：一旦宗教團體秉持的信念與現實不符，此時信眾就會改變信仰，因為他們已無計可施，只能採取此種防衛機制──合理化作用，費斯汀格認為「人類並不理性，只是懂得尋找合理解釋。」認知失調理論在團體尤其好發揮，「因為大多數人都這樣想，那就肯定錯不了。」

情緒先行，行為搭配，再合理化，最後群體加持

認知失調論是解釋人們為了掩蓋信念與現實的不符，而調整自己的信念與其一致。然我們要問的是，明明不可信的證據有那麼多，為何那些人一開始仍相信基慈呢？

《烏合之眾》一書的作者勒龐1895年即談到群體心理和行為的兩個論點：

個人讓自己融入群體，有時候是無意識的，但無意識定有利己動機，勒龐說當社會環境（經濟或價值觀）不穩定時，人的心智最容易受到影響。 個人組成群體後，個人擁有的智力、獨立性、理性全都會消失，無意識情緒占了上風，彼此傳染，群體變得缺乏推理與判斷。在同一情境下多數人所做的共同選擇不一定正確，因情緒傳染的力量很大，使個人接受某些觀點，或強加某些情感於個人。這意味著，多數人的決定可能是某些特殊人群的暗示下引出的，影響群體的是榜樣而非理性論證，模仿行為只是情緒傳染後的行為合理現象。

我們大概可以推論，飛碟社團一開始不是沒有理性的，而是情緒與動機引發他們選擇相信基慈，繼而合理化其說法及行為。情緒與動機如果仔細探究，是與某種心理需求相連的，佛洛伊德1890年把無意識的情緒視為可以壓抑、累積，需要宣洩的東西，而且有些情緒「無法被辨識時」能沉潛在心靈深處，並以夢境、身體症狀或強迫行為顯現，化為無意識行動尋求緩解。

在群體裡，主導者的信念或解決問題的方式，滿足了個人在現實困境裡隱藏的愁，再藉由群體反應確認自己的選擇無誤，個人不用特別做什麼，就是等，等領導者指示怎麼行動，最後帶領他們到天堂。

群體內部情緒加溫，堅信不移，合理化，甚至超越理智，跟宗教狂熱差不多。當我們自己不警醒時，就會進入這種氛圍，且若受到某些不懷好意的煽動與唆使，群體共同的決定可能錯更大。如1995年日本奧姆真理教，信徒便將信念化成行動，造成東京地鐵沙林毒氣事件，結果13人死亡、超過6300人輕重傷。日本漫畫《異教主》、《我媽媽是宗教狂熱份子》也是類似的假設故事。

圖片來源：《異教主》 《異教主》漫畫

「發大財」的集體潛意識

來看看台灣社會也有類似現象，2018年11月24日，候選人韓國瑜以89萬得票數當選高雄市長，並締造當時很多記錄，時至2019年6月，依然挾著高討論度與人氣繼續造勢選總統。我們若比對當時韓先生的政見與現今市政，說實在的，承諾與現實落差超大，然許多人仍是「鐵粉」，認為都是別人阻擋了韓，繼續堅定他們的相信。

新聞媒體人黃暐瀚將韓粉分成三類，其中「非韓不投」的類型佔了6成：

「是最狂熱的韓粉，他們不會輕易背棄韓國瑜，如果韓國瑜不選總統，也不會投給藍營候選人，也會合理化韓國瑜任何有爭議的作為，而且看到韓國瑜被欺負，這群鐵粉也會反擊。」

我所看到的畫面，包括我認識的韓粉，都在情感上把韓當成「救世主」，為他的每一句話感動。那些慷慨激昂捨我其誰的用語：「莫忘世上苦人多」、「體民所苦」、「不惜粉身碎骨」，替庶民長久以來生活上的苦找到出口、被看見與解放。有人要替他們出聲、謀出路、帶他們生活得更好，而且不惜粉身碎骨，這還不感動嗎？

就好像日本暢銷漫畫《航海王》船長魯夫一樣，他性格傻氣憨直，說的話單純卻又激勵人心，他不是最強，但總以「你是我的夥伴」的姿態向你而來，當你深處苦難，有人篤定且不計代價來救你，能不激動嗎？這些情感要素，加上勒龐認為激發團體的手段，鐵粉就逐漸形成了：

斷言（簡單具體的短句：如「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財！」）

重複（不斷在媒體上播放）

傳染（一群人都這樣想，肯定錯不了）。

這個操作跟廣告差不多，我們可以參照保力達B的藥酒廣告，先由吳念真念口白，訴諸真情，再以短句「明天的氣力」講求藥效，就算你不是工人也會印象深刻。

然而也如飛碟社團一樣，一語中的瞄準民眾所需，並非只是操作得當而已，是什麼樣的情緒與動機使他們選擇相信韓先生？是「發大財」。

「發大財」本身沒有實際內容與作法，是韓最受批評與被嘲諷的核心，然它真切中民心，怎麼說呢？因為我們社會的歷史脈絡、生活環境（農民社會）一路是窮苦過來的，當社會長期經濟不穩、生活困苦時，人們便懷念「台灣錢淹腳目」的好日子。

這個「發大財」的集體潛意識，可從民初改革國父在民權主義的第二講中得知：

「何以歐洲人民聽到自由，便那樣歡迎呢？現在中國人民何以聽到自由便不理會，聽到發財便很歡迎呢？其中有許多道理，要詳細研究才可以明白。中國人聽到說發財就很歡迎的3732；故，因為中國現在到了民窮財盡的時代，人民所受的痛苦是貧窮，因為發財，就是救窮獨一無二的方法，所以大家聽到了這個名詞便很歡迎。發財有什麼好處呢？就是發財便可救窮，救了窮便不會受苦，所謂救苦救難，人民正是受貧窮的痛苦時候，忽然有人對他們說發財，把他們的痛苦可以解除，他們自然要跟從，自然拚命去奮鬪。歐洲一二百年前為自由戰爭，當時人民聽到自由，便像現在中國人聽到發財一樣。」

因此「現在對中國人說要他們爭自由，他們便不明白，不情願來附和，但是對他要說「去發財」，便有很多人要跟上來。」台灣社會1980年初「大家樂」簽賭盛行，也瘋發大財，當時經濟蓬勃，游資泛濫，民眾為求一夜致富，無論士農工商、販夫走卒，甚至企業家、政治人物、公務人員皆投入簽賭，四處尋求怪力亂神、自然現象、神佛及鬼魂求明牌，結果家庭失和、破產的比例增多。

我們潛意識裡窮怕了，當經濟與民生不穩定時，「高雄又窮又苦」即深入民心、知民所苦，「發大財」即切中所望，喚起情感，越來越多人加入，也就穩固了那個信念，至於實際作法如何？「給他時間」、「中央阻擋」、「被抹黑造謠」、「選總統才能做事」……就是自圓其說、合理化的解釋了。

鐵粉的誕生之路：



1、內心做不到或說不出的需求

2、向外投射，跟隨領導

3、團體都這樣說肯定不會錯

4、對所作所為合理化解釋

5、認知失調時自圓其說

6、繼續跟隨領導與團體

如何跟鐵粉溝通？就跟一般人溝通一樣

常見人批評「韓粉是不理性的」，然人性本來就不理性，從認知失調理論我們可以得知，看他人笑話並不會讓他改變，反而更鞏固了他的心理防衛。費斯汀格說：「尋求調和一致，是人類追求的境界。所以我們往往只注意到符合自己信仰的訊息，習慣與認同我們信仰的人往來，遇到矛盾衝突的訊息，可能危及現有信仰體系的穩定，就會略而不顧。」如果韓先生是韓粉的救世主，貶低救世主當然會遭到防衛與反擊。

在批評之前，我們不妨思考兩個問題：「如果我不是韓粉，為什麼？」、「如果有人是韓粉，他又為什麼要改變？」（「韓粉」兩字可自由更換）

1、如果我不是韓粉，為什麼？

在關心政治前提下，如果我不是韓粉，有兩種可能，一是韓所提的「不是我想要的需求」或「不是我認為好的解決方案」，因為沒有需要，他所講的話不會勾動我心。二是我較有條件面對自身的矛盾衝突，選錯了就改就是，矛盾衝突會讓人自我懷疑，雖然也能從思想與探究中找出新觀點，但想得越多也對自己的認同越有風險，擔心舊有價值觀崩毀，所以沒有準備好的人會選擇合理化掩蓋現況。

那麼是什麼樣的狀態才能讓人不要那麼快掩蓋，而能撐過新舊訊息的對立過渡期呢？《打開史金納的箱子》作者得到一種說法：

「那已經屬於個人成長的領域啦！我想能面對矛盾、誠實且自省的人，應該比較有自尊心，要不就是他們的自尊已經低到怎樣都無所謂，所以反而可以放膽說出這樣的話：『哇！我深信的每件事都沒有意義，我真是個怪人！』」

2、如果有人是韓粉，他又為什麼要改變？

改變別人是一件很困難的事，別人要改變我們也是，除非，當事人本身願意調整，所以，韓粉（或任何一種粉）在他的同溫層裡本來就沒有改變的需要。或許我們能做的，是尊重與對話「聽他想要的，促使一致與獲得」，請注意這個前提並非要矯正對方的錯，反而要以尊重的立場傾聽對方。以下方法適用於你的親友，屬個人層次對話。

傾聽：他要的是什麼？

人在信奉某件事時一定有心理動機，也許是吃飽穿暖、生活穩定、得到尊重與歸屬感這些基本需求的事，那如果做不到呢，那些做不到卻又企盼的願望就會往外投射，把「希望」放在某個人身上，盼救世主代其完成。

先傾聽「他想要的是什麼呢？」他對於社會處境的要求，通常也能反過來理解他的匱乏與不安。傾聽要有耐心，當議題過於龐大時人們會有簡化的傾向，什麼系統觀、國際情勢、複雜角力等，最後常常只變成一句話而已。

韓先生是時勢造出來的英雄，韓粉的訴求也多與「時勢」有關：社會貧富不均、產業未來性不可見、失業與薪資過低的問題、農漁民的處境…，黃暐瀚觀察造勢現場，「站在最核心的多半是中老年人，男女都有，其中又以男性為多，一半是農林漁牧勞工的庶民階層，另一半從說話口音及談吐辨認，是來自眷村外省族群和軍公教。」都是早先被韓先生關注與傾聽的族群。

詢問：瞭解他依據的是什麼？

「信仰」和「愛情」都是盲目的，情感相信了，就全部信了。我們也相信鐵粉這樣的相信是有道理的，我們只是要問「道理」是什麼？

任何相信都不會是憑空的，物理性與可見性也一定要相對應存在，否則就是幻視幻聽。請以一種好奇與關心的態度（不是嘲諷）詢問他相信的是什麼，是怎麼來的？例如說是新聞來的、隔壁說的、網路上看的，詢問這些來源並問因果關係，不要太快嗤之以鼻。

對話：他如何達成他要的？

接著更進一步詢問，所信的那些具體內容是什麼？未來要如何做到？現在的落差如何解釋？然後也說一說自己的觀點，就事論事的討論，去凸顯其中較為模糊帶過與不可行的部分，並舉其他訊息具體佐證。如政府是否有改變？可舉創下高口碑的台劇《我們與惡的距離》，資金是來自政府推的「前瞻基礎建設計畫」，屬於數位建設補助。其他包括友善育兒空間和偏鄉增加頻寬等等，也都屬於前瞻計畫。

資訊傳達的時候必須要注意對象進行轉譯，要說對方能聽懂的比喻和生活例，類似保險業務員如何說服我們去買長達20年的投資與保險，他們用了什麼淺顯易懂的方式來說服理財知識0分的大眾。雖然現在很多資訊都放網路，但別忘了還有些中老年或較為偏鄉的民眾，跟不上數位化，因此傳達時盡量要通用設計，也就是輾轉解釋，國父也說：「我們的三民主義，便是很像發財主義。要明白這個道理，要輾轉解釋才可成功。我們為什麼不直接講發財呢？因為發財不能包括三民主義，三民主義才可以包括發財。」

另外也該注意資訊傳遞後要留白。資訊討論後要留白，是為了給對方帶回去思考，有時要對方當下理解會造成壓力，對戰又會讓對方忙著防禦，結果有用的訊息都進不去。資訊交流沒有對錯，而一旦評價對方自然會防衛，人之所以願意改變，乃是心理在能夠理解並接受的狀態下才可行。

鐵粉的群體層次比較複雜，完全不是用「理」說服的，「救世主」既是被造出，打垮他也會有下一個繼任，最好的方式是「溫和而堅定自己的立場」，別因自己的立場去強壓對方，別和對方一樣失去理性。

群體現象是人性，團體本身就是種保護與情感凝聚，私領域的信仰是個人自由。然牽涉到公共領域與政策就需要警醒，讓人造神自己潰散的方式，便是搬走「他的政治舞台」，同時也留意人性，短視近利的吸引力本就大於長遠規劃，對話目的並非要指責，而是瞭解訴求與他們的相關是什麼。

參考資料

本文經林仁廷授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航