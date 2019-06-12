3年來上千名留學生「下落不明」，日本東京福祉大學被下「停召令」

東京福祉大學今年3月傳出有大量留學生下落不明一事，日本文部科學省（日本教育部）介入調查，調查結果顯示，該校過去3年的失蹤人數一共有1610人，為防止同樣的問題再次發生，文部科學省宣佈將制定新制度，不允許留學生學籍管理不當的大學招收留學生。

《朝日新聞中文網》報導，有關東京福祉大學多名留學生失蹤的問題，日本文部科學省與出入國在留管理廳昨（11）日對外表示，2016至2018年度的失蹤人數有逐年增加的趨勢，由2016年度的305人、2017年度482人、2018年度823人，總計共有1610人下落不明。

文科省認為原因在於該校「輕易招收學生，以及對在學生的管理不夠充分，大學方面的責任重大」，並針對失蹤者尤多的「學部進修生」（即預備進入研究所就讀的學生），指導校方要求目前先暫停招收新生，即使收到居留簽證的申請，入管廳也不會核可。

《自由時報》報導，東京福祉大學招收的外籍留學生人數為日本第二。該校自從2016年開始開設以學習日語為主的「預備課程」，外國留學生念完課程、通過考試後就可正式到各學科上課，而該校外國學生總人數也在這幾年來急速增加—2014年5月還只有596人，到了2015年就變成1403人，2016年更多了一倍左右到了3000人，2017年達到3733人，去年則來到了5133人。放眼全日本，只比早稻田大學的5412名外國學生少一點而已。

而這次失蹤人數最多的，就是這種「學部進修生」。

《日經中文網》指出，下落不明者的7成是學部進修生。報導指出，這些學部進修生中，日語能力低的學生和無力支付學費的學生很多，但是該校並沒有配備與學生規模相適應的職員，導致缺課學生的指導不夠充分，為此文部科學省已要求，暫停招收這類的學生。

《共同社》報導，該校近3年來「學部進修生」人數急遽上升，2015年度有39人，2016年度人數激增至1201人，2018年度為2656人。不過，2016年度起的3年期間共有1113人下落不明，此外292人退學，162人被開除學籍，若加上正規課程等人數則更多，1610人下落不明、700人退學、178人被開除學籍，總共有2488人無法完成學業，超過總留學生數的2成。

為防止此類問題再次發生，文科省與入管廳還宣佈將啟用新制度，在新制度之下，各大學必須每月向文部科學省報告下落不明、退學和開除學籍的留學生人數。如果指導之後仍未改善，文部科學省將作為「學籍管理不當大學」通報給法務省，法務省在大學做出改善之前，將停止向新入學學生給予留學在留資格。

赴日留學卻成非法移民的跳板

日本政府自從2008年訂出「留學生30萬人計劃」，赴日留學的外國人人數大增，這些學生從日本語學校畢業後雖然可以繼續往大學就讀，但沒繳學費、違法打工的案例跟著層出不窮。

《聯合報》報導，據指出，「學部進修生」入學條件為「能理解日文的日常對話」，實際上只審查書面資料及面試，沒有筆試。該校前職員對日本媒體JNN說，「有學生五十音不會寫、不會讀五十音，連簡單的日文單字都不會。學校應在入學階段就看出這名學生是不是真的想來念書。」

一名離校的蒙古留學生說考試很簡單，只要會寫自己國家的國名、會話即可。另一名尼泊爾的「失蹤」學生被問及為何選擇念東京福祉大學，他說，「因為哪裡都進不了。」曾把學生送進福祉大學的日語學校人士對日媒證實，「入學考有跟沒有一樣。這間學校是找不到地方念書的留學生的救命繩。」

學生簽證允許留學生每週在日本工作28小時。不過求學如今卻成了非法移民的破口。據《日本經濟新聞》，2018年，日本一共有29萬9000名外國學生，比5年前增加了13萬人，而截至今年1月，共有4708名外籍學生簽證過期仍滯留日本。

根據日本學生支援機構（JASSO）分析，這些學生多來自東亞與東南亞，其中主要來自中國（38%）和越南（24%），另外也有部分來自尼泊爾（8%）、南韓（5%）、台灣（3%）。

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核稿編輯：楊士範







