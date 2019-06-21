三本書看三種心態，打造「興趣螺旋」邁向變現之路

文：阿康（慕課學習長）

「我一直對單調的工作感到不滿，希望能找到自主性高的工作。」

「現在社會和職場環境變化太快，我很擔心自己有天會被淘汱。」

「我好想把自己熱愛的興趣，變成可獲利的工作。」

這樣想法相信有不少人都曾想過，也許你也有過這樣的念頭，但卻不知道第一步該怎麼開始；可能你已經在嘗試了，卻一直不斷碰壁，找不到一個有效的方法，或者你已經走向這條道路上，但還想往遠方前進，想尋找更多可能性。

不管你目前身處那個階段，只要你對「興趣變現」這主題有興趣的話，我相信你都可以從下面要介紹的這些書單，以及課程中獲得一些啟發，就讓我一一為大家介紹和分享。

本篇文章從三個問題來討論，並且提供相關書單與觀點，如下：

從建立良好心態開始！ 興趣真的可以發展成獲利嗎？ 興趣如果變成職業後，會不會就喪失熱情了？

一、從建立良好心態開始！

有些人看到別人竟然能夠透過興趣而變現，就急於想模仿或學習對方的興趣和技能，期待有天自己也可以趕快銷售獲利，但這樣做往往會以失敗告終。

這是為什麼呢?

首先我認為興趣其實是「發展」出來的，一個不知道自己對什麼有熱情的人，是沒辦法靠模仿他人而成功的，而且要做的也不是一個人在那邊苦思惡想，自己的興趣到底為何。

我建議你可以先從廣泛嘗試開始。

就像對美食的喜好一樣，你若從沒嘗過各種味道，怎麼會知道自己喜歡酸甜苦辣呢？

而在嘗試的過程中，我覺得有一件事情最重要，那就是「建立良好心態」，唯有培養起好的心態，興趣才能持續下去。

Photo Credit: 方言文化

在《斜槓微創業【實踐版】》這本書中，作者採訪了一位知名的自媒體作家，詢問她有關興趣變現的第一步該怎麼開始?

她的建議是：

好奇心——要先對各種事情有好奇，才能產生各種興趣和愛好。 野心——如果只是想培養個興趣愛好來玩玩很簡單，但要做出成就，首先一定要有企圖心。 自我管理——想朝向興趣變現的路上，它不像工作會有人給你時間和成果上的壓力，一切全靠你的自覺，如果沒有約束自己的時間或缺乏自我管理的話，往往都會一事無成。

也許你會說，上述的建議我都懂，也覺得自己只要能夠找到熱衷的事物時，一定能夠完全投入和自律。

但其實多數人的問題就出在，不知道自己真正喜歡什麼或擅長什麼，這該怎麼辦?

有幾個簡單的方式，我覺得你可以試試：

可以請教你身邊的親友，看看他們眼中的你擁有什麼樣的能力？ 如果你已經有個方向，只是不太肯定是否可行，建議你直接尋找或請朋友介紹該領域的專家，請對方給予你一些中肯的建議。

例如：你覺得寫作是自己的興趣和能力，平常也常在寫東西，但不確定是否可以發展下去，你可以去上一些已成功出版不少書籍的寫作老師所開立的課程。

你不只是去學習對方的寫作方法，而是請教他自己目前的階段，他會建議怎麼走下去。

這樣的方式，絕對比你自己胡亂嘗試來的有效。

二、有那些「興趣」是可以發展成獲利呢？

其實若真的要說：「任何興趣都有機會變現！」

這話講起來有點誇張，但事實上，只要你擁有某項技能或經驗，同時這技能對於某一群同樣擁有相同興趣愛好的人是很有價值的話（願意付錢買單），任何經驗都有可能獲利。

也許你還是不相信，下面我舉兩個極端的案例，來打破你的想像侷限。

Photo Credit: 天下雜誌

在《從0創業：如何讓經驗、知識變黃金》這本書中，作者舉了一個非常特別的案例：

他有一位客戶名叫「Y先生 」，平時經營釣烏賊行業， 如果他只是像一般漁夫一樣，每天出海垂釣打漁的話，他的工作可能跟一般人沒什麼兩樣。

但Y先生特別的地方是，他開始嘗試把自己「釣烏賊」這項興趣，一一整理收集各種「如何釣烏賊才能成功」的必勝絕招，最後還製作成教材在網路上販售。

沒想到這教材深受初學者歡迎，變成為一個營業額高達八百萬日圓以上的大人氣商品，而且Y先生還更進一步針對購買教材的顧客行銷周邊商品，順利拓展營業規模。

這個案例很趣，也充分展現出作者的觀點：

創業不需要證照、不需準備、不需資金，也無需人脈。不管是工作也好，興趣也罷，只要好好利用至今為止的經驗即可。

另一個我想分享將「興趣變現」的特殊案例，是我多年前和我老板曾經去拜訪過的一位「光劍製作達人」：馬可多。

我還記得當時第一次拜訪時，應該是在鋼鐵人上映沒多久，聽說他做了一個可以發亮的「方舟反應爐」，我們想找他合作銷售，因此去拜訪了他。

我還記得第一次見到馬可多，對這個人的印象就是一位超中二的宅宅啊 (開個玩笑 XD)。

當時他就坐在一間堆滿一堆雜物、製作材料和工具機的陰暗房間裡，一邊工作一邊跟我們聊著他怎麼研究LED光學的技術，並且一開始是如何用很土炮的方式，一步一步透過學習和實驗，最後打造出自己心中最理想的光劍。

最難得的是，他還大方地把自己製作光劍的步驟與技巧分享到網路上，讓國內外的同好都可以一同學習。

在他講述這些內容時，我可以強烈地感受到他的眼神都發亮啊！果然是對光劍製作非常有熱情的人。

雖然後來很可惜沒有合作，跟他也只有一面之緣 ，但這幾年看到他每年都舉辦了好幾場的劍聚活動，也在每年台灣的世界星戰日活動中登台亮相。

以我來看來，他真的是一個很好的成功範例，讓我們知道其實各種興趣只要做到極致，都有可能找到一條成功的道路。

三、如果興趣變成職業後，會不會就喪失熱情了？

其實我身邊許多人想嘗試「斜槓人生」的朋友，都曾遇過這個問題，我建議你可以參考下面介紹的《斜槓的50道難題》這本書中，作者所建議的方法：

Photo Credit: 新樂園

創造多重收入不是重點，而是要創造出多元價值的人生

如上提到，在面對現今社會與職場的快速變化下，有些人開始擔心自己不能只有單一收入來源，有天難保會出什麼意外而失業，於是開始嘗試發展興趣或第二專長。

但也有人因為兼職、兼差，兼太多了（都快熟了XD）而疲憊，雖然擁有了多重收入，但卻把自己搞的疲於奔命，沒時間享受生活和與家庭共樂，忘了一開始為何想投入這樣的工作模式。

書中建議你應該要把興趣保持在最有熱情的狀態，不要刻意把興趣拿去變現，不過這個觀點我覺得有點微妙，你只能問問自己：「這份多出來的收入，你做的開不開心？」

擁有越多選擇權空間的人，越能達到工作和生活平衡。

如果你對自己正做這件事情喪失熱情的話，其實購買你服務或產品的人是感受的出來。

為此該怎麼保持熱情呢？

作者也建議你不要把焦點放在價格上，而是放在能為他人創造的價值上頭；

一方面不會讓自己過於在意能夠從中獲得多少利益，而得失心太重、忘了初衷，同時也能為購買你興趣的人，提供他們想要的知識或技能，並創造出更多元的價值，可以說是一舉兩得。

最後，除了三本好書，我還想推薦你上這堂課：

其實從興趣走向變現是有方法的，這裡推薦這系列課程，它是和工作生活家聯合打造的「興趣螺旋 」方法論的實作課程。

什麼是「興趣螺旋」呢？

一個人若想實現興趣變現，可以依照下面的步驟循環，直到你的興趣能夠變現為止。

探索興趣→鍛鍊興趣→宣傳興趣→興趣變現

這系列課程是以上述四個循環步驟所設計的，一開始透過工作坊的實作練習，帶你尋找自我定義，一起探索出自己的興趣，接著教你如何鍛鍊興趣，從訓練中篩選確認熱愛程度 。

再來學會將興趣分享出去，讓更多人看見，獲得成就感與同好支持，最後一起走向興趣變現之路，讓你可以依靠你的興趣來養活自己 。

希望這系統透過「探索」、「鍛鍊」、「宣傳」的深度訓練，可以幫你們將興趣持續強化，持續進步！

本文經生鮮時書授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航