《天有二日》：皇帝都喜歡自吹自擂，但乾隆皇到晚年特別失控

文：卜鍵

「大事還是我辦」

禪讓後的太上皇帝，傳得最多、傳播最遠的一句話是：「朕雖歸政，大事還是我辦。」（註1）這話為嘉慶元年正月十九日所講。當日太上皇帝在圓明園召見各國使臣，朝鮮使臣一行趕到的較晚，由禮部尚書德明引領至御榻前行跪叩禮，大學士和珅宣旨，第一句便是此語。整段話顯然屬於格式化的客套語，對先前到達叩見的安南、暹羅等國使臣，應當也是這樣說的。

此時子皇帝正側坐陪侍，表情專注虔敬。

何時提出的「訓政」

在所有的清朝皇帝中，弘曆堪稱最喜歡璽印，也喜歡為璽印親撰文字，抒發襟抱或情感情趣。做了太上皇帝之後猶然，不僅用喜字第一號玉料鐫製了「太上皇帝之寶」，專門撰寫了〈自題太上皇帝之寶〉的詩，鐫刻其上，還擁有許多枚小璽，如「猶日孜孜」等。未見他為這些私璽寫作題記，實則也用不著，印文短語本身就是其心跡思緒的真實記錄。

其中有一枚，曰「歸政仍訓政」，直寫上皇在禪讓期的施政理念，簡明準確，十分傳神。歸政，此處指將帝位交付嗣皇帝顒琰；訓政，是說在顒琰處理軍國大政時必須秉承自己的訓示。五字璽文的重心，在於訓政，意思是「皇帝之寶」雖已經授受，管理國家的模式並無多大改變。比起後來的「垂簾聽政」，弘曆似乎不願意也不用繞什麼彎子。

「訓政」一詞的最早提出，應是在禪讓之後，然在早先多次諭旨中，已包含了這層意思。那時乾隆帝雖已有歸政的思想準備，卻也從未說過對朝政放手不管。如三十九年夏月，乾隆帝追出太監高雲從「洩漏道府記載一案」，降旨譴責大學士于敏中、舒赫德等失職，並將一批有牽涉的高官革職，交刑部查審，諭曰：

從前雖有志願至八十五歲時即當歸政，然亦必斟量彼時精神……豈容於此等事竟置不問乎？（註2）

話說得很明白：即便在歸政之後，對於朝政大端，對於違反朝廷法紀之事，他仍會斷然出手，毫不容情。

臨近宣立皇太子之前，乾隆帝關於歸政的思考已趨成熟，在針對福建倉庫虧空大案的諭旨中說道：

看來各省督撫未免因朕明春即屆歸政，以為辦理讞案可以顢頇遷就，輒敢輕為嘗試。殊不知朕綜核庶務，從不任絲毫含混。即嗣位之皇子，朝夕敬聆訓誨，自亦知所秉承，未必肯聽其蒙混。或初年蒞政未能灼知情偽，而朕仰蒙昊眷，精神強固，雖歸政之後，亦豈置天下事於不問！（註3）

藉伍拉納、浦霖一案，老皇帝對各直省督撫提出警告：不要妄想在自己歸政後偷懶耍滑，禪讓之後只要身體健康，頭腦清晰，對天下事還是要關注過問。

冊立皇太子時，乾隆帝當著一眾皇子皇孫和諸王大臣的面，說得更清楚：

歸政後，凡遇軍國大事及用人行政諸大端，豈能置之不問？仍當躬親指教。嗣皇帝朝夕敬聆訓諭，將來知所稟承，不致錯失。（註4）

與其對朝鮮等使臣所說相吻合。數月後在傳位詔書中，他再一次強調這一點：「凡軍國重務、用人行政大端，朕未至倦勤，不敢自逸。」（註5）畢竟兒子已然登基，措辭中留了些餘地，而意思則沒有絲毫改變。倦勤，語出《書・大禹謨》「耄期倦於勤」，謂帝王厭倦於政務之辛勞。從弘曆一生行政（包括禪讓後的三年）來看，應是從未「倦勤」，直至生命的最後一息。

未歸政時，乾隆帝所說多為「訓誨」、「訓諭」，意為對嗣皇帝指導點撥，以避免顒琰初政之失誤，用心良苦，也彰顯了對家國黎民的負責精神。禪讓之初，弘曆由皇帝變為太上皇帝，不是退位，而是升位和提格。他對一般祀典和日常事務不再涉及，而重大軍情與高層人事任免，仍是親力親為。

歷來做帝王者多喜歡自吹自擂，弘曆尤甚，進入老年後益發不可控制。光是一個默禱和歸政，就述說過無數次，反反覆覆，總在渲染自己的英明睿智。而一念之誠又與過思多變攪拌混雜，由裸退到退而不休，由移居寧壽宮到仍住養心殿，由頤養天年到緊抓住重大事權。越老越虛榮的他非常在意形象，尤其是在外國、藩屬和邊方的形象。

他對眾使臣宣稱「大事還是我辦」，接著又諭知派員進貢的廓爾喀國主禪讓之事，並特別說明：「嗣後天下庶政，以及撫綏藩服事宜，嗣皇帝悉遵朕指示辦理。」（註6）同日又敕諭達賴喇嘛和班禪額爾德尼，曰「惟訓嗣皇帝聽政精勤，亹承家法」，曰「本年朕傳位嗣皇帝，改元嘉慶元年，然猶訓政維勤，孜孜不倦。」大約這是太上皇帝最早提出的「訓政說」，時間在嘉慶元年正月二十一日。後來上皇敕諭和皇上諭旨之中，也多次使用，如「敕幾訓政」、「每日訓政」、「孜孜訓政」、「訓政皇帝」、「皇帝日聆訓政」……不一而足。

比較「訓誨」、「訓諭」與「訓政」，內涵雖未見大的差別，然前二詞對個人，儘管這個人是皇帝；後則指稱政體，指一種決策體制。同光間先是兩宮皇太后，再是慈禧太后垂簾聽政，用得較多的，便是「訓政」之說。

改元後的首開經筵

二月初，顒琰舉行即位後的第一次經筵，為此先告祭奉先殿，再親自到傳心殿行禮，並明確說是奉太上皇帝的旨意。弘曆對此格外重視，半個月前即專發敕諭：「著皇帝於二月初四日御經筵。」我們注意到：次年正月上皇同樣專發有關 經筵的敕旨，既體現了至高無上的權威，也展示了對兒子德行學業的關心。

經筵作為專為帝王設立的講席，由來久矣，至宋代始漸漸定型。宋朝大儒程頤曾曰：「天下重任，惟宰相與經筵；天下治亂係宰相，君德成就在經筵。」（註7）將皇帝治統與儒家道統相挽結，可證經筵在當日地位之高。進入清代，循前明之例不設宰相，經筵之設成為臣子進諍言、規諫的重要渠道，與國家治亂所關更鉅。康熙帝特重經筵，認為不獨要對皇上啟悟規諫，也應兼有「訓導臣下」的功能，諭令「自大學士九卿詹事科道俱侍班」（註8），作為旁聽生。至於講題，則慎選經史中詞句為之，闡釋論說不離國家大政，有時亦緊密聯繫時局。

乾隆帝自負飽讀詩書，學養深厚，在登基後的首次經筵大典，即開創新例：直講官講述之後，皇帝要宣示御論。所謂御論，即皇帝根據講題引申闡發的論點，弘曆對此極加鄭重，所論皆出於親筆撰作。於是經筵的主講人變成了皇帝，宣講御論成為最重要的環節，經筵有了實質性變化。皇上弘宣御論之時，大學士率九卿以下所有官員群跪敬聆，聽後還要由內閣首輔或資深大學士捧場，講一通「親承聖訓，曷勝誠服」云云。

舉行經筵，作為朝廷嘉禮之一，儀節簡潔莊重，據記載：

是日，滿漢講官具補服，袍用蟒袖，及侍班內閣滿漢大學士，六部滿漢尚書、侍郎，都察院、通政使司、大理寺、詹事府滿漢堂官各一員，各具補服至文華殿丹墀兩旁序立；侍儀滿漢給事中各一員，滿漢御史各一員，補服於兩旁稍後立，起居注官四員，補服立於西階下……。（註9）

這是迎候皇上大駕的場面。皇帝則常服而來，跟從侍衛也不甚多，以示謙遜親切。自五十五年始，乾隆帝命適齡之皇子皇孫皆隨駕，參加經筵，於是在文華殿內東西侍班的臣子之外，又多了一排金枝玉葉，當日的皇十五子永琰，也在行列之中。

六十年春二月，乾隆帝舉行仲春經筵，直講官德明、金士松進講《中庸》「小德川流，大德敦化」二句。老皇帝在御論中暢談自己的人生體會，曰「蓋天地之德，無所為大小也」，復曰「先識其小，後習其大」（註10），層層思辨，皆稱精警深透，也內蘊著實政中的大小兼得。侍班大學士為阿桂和王杰，少不得有幾句頌聖之讚語。這是乾隆帝的最後一次經筵，顯然有無限感慨，事先往傳心殿親身致祭，事後又在文淵閣賜茶，每一處都留下了詩篇，且加寫了長注。吟經筵的一首為：

對越崇祠致敬虔，文華咫尺御經筵。 居今稽古春中月，望道勤民六十年。 敦化流川那小大，達聰明目勖仔肩。 丙辰講席應兒事，詩示心傳及政傳。（註11）

是時雖未明立太子，乾隆帝已經宣布明年經筵是兒子的事了。詩後附記亦說：「明年正月上日即當歸政，嗣後經筵為子皇帝之事，予可以不復御文華殿親講矣。」不無悵戀。弘曆把經筵當作講堂，對歷年來的御論講稿甚為珍惜，六十年間共得九十八篇，彙編成冊，頒賜近臣。

成為太上皇帝後，弘曆對嗣皇帝的經筵頗為關注，從直講官到所選題目，皆親自審定。經筵照例設在文華殿，除卻原先跟從大駕而來的一列皇子皇孫不見了，其他一切照舊，直講官也是去年的四人。

德明，滿洲正藍旗人，官學生，曾長期在太常寺任職，贊引乾隆帝行禮多年，歷仕太常寺少卿、禮部侍郎、內閣學士、吏部左侍郎，五十八年晉禮部尚書兼正紅旗滿洲都統。他以「熟諳典禮，小心勤慎」，深得乾隆帝信任，自四十八年充任經筵講官，頻頻擔任直講（註12）。

金士松，江蘇吳縣人，乾隆二十五年進士，朝考第一名，改庶吉士，長期擔任文學侍從，直懋勤殿、南書房，充任日講起居注官，歷內閣學士、禮部侍郎、兵部侍郎、吏部左侍郎，五十四年充經筵講官，頗得弘曆賞識。選定此二人作為此次經筵直講官，表達了上皇對子皇帝的深切關愛。德明和金士松進講《大學》「樂只君子，民之父母」，來自《詩經・小雅・南山有臺》。講畢，嗣皇帝發布御論：

天生民而立之君，使司牧之，如保赤子，遹求厥寧。下民傾心感戴，若依父母。蓋以民心為己心，同其好惡耳……民愛君如父母，為君者奚可恃尊養而忘敬畏哉？必存父天母地之敬心，祈天永命，則天錫豐年，克綏郅治，錫福萬方，斯不負為民父母之稱。蓋必本於敬天，方能大成君道，懷保小民也。（註13）

原詩五章，每以南山、北山之草木對舉，比喻起興，命意則在於頌聖，在於讚美和祝福周王。全詩基調歡快，層層渲染，以祝願君主健康長壽、子孫綿長收束，適用於燕饗時演奏。擇選此詩作為新帝第一次經筵的講題，用意誠美，卻沒為新帝的御論留下太多發揮餘地。顒琰所論，從為君之道生發開來，句句扣題，又特特突出為君的「敬心」、「敬畏」，以及為民的「孝思」、「感戴」，用意悠深。

接下來，直講官多永武、胡高望進講《易經・乾》「元者，善之長也；亨者，嘉之會也。」多永武，滿洲鑲黃旗人，司職贊禮郎多年，屬於滿員中精曉禮典者，時為禮部右侍郎。胡高望，浙江仁和人，二十六年高中榜眼，久任文學侍從，時為吏部右侍郎，在上書房行走。二人在乾隆六十年第一次充任經筵講官，顯然留給弘曆的印象頗佳，命以再任新帝經筵直講官。所講是《易經》最為人關注的名句之一，注疏解析亦因人而殊。講畢，顒琰宣講御論，將主要幾家的釋讀融會貫通，亦屬不易，曰：

乾德首元，生物之始，於時為春，於人為仁，眾善之長也；亨者生物之通，於時為夏，於人為禮，眾美之會也。君子體乾，養民育物，宅心寬大，使遂其生生之性。如上天發生萬匯，陽和翔洽，亭育生成，歲稔民安，諸福匯集矣。蓋以仁為體，則無一物不在於心；以禮為制，則無一物不納於度。咸臻大順，合揆自然，春生夏長，各順其序。人君敬天愛民，仁至義盡，咸熙庶績，協和萬邦，符大哉乾元之道，又本於健行不息，則悠久無疆，與天地合其德。先天弗違，後天奉時矣。（註14）

直講官為滿漢分設，先以清語（即滿洲話）講論，然後才是漢語。乾隆帝發布御論，皆以清語，子皇帝自也不能例外。這是一種政治導向，示以不忘根本，亦有意在體制上提倡滿族語言文化。此年顒琰已然三十六歲，長長的皇子生涯中，讀書騎射是每日之功課，不光對儒家經典爛熟於心，清文自也不敢淡忘。加上多年來傾聽父皇用清語發布御論，必也會精心準備，開講時字正腔圓，侃侃而論。有意思的是：講後並無大學士出來作例行的讚頌。

子皇帝是一個謙和謹嚴、事事認真、不出紕漏的人，也許就是他，婉拒了這一不在禮典的馬屁程序。

註釋 註1：《朝鮮李朝實錄中的中國史料》下編，卷一二。

註2：《清高宗實錄》卷九六三，乾隆三十九年七月乙亥。

註3：《清高宗實錄》卷一四八四，乾隆六十年八月乙酉。

註4：《清高宗實錄》卷一四八六，乾隆六十年九月辛亥。

註5：《清仁宗實錄》卷一，嘉慶元年正月戊申。

註6：《清高宗實錄》卷一四九四，嘉慶元年正月戊辰。

註7：《二程集》卷六，論經筵第一箚子，547頁，中華書局1981年版。

註8：《清聖祖實錄》卷一一一，康熙二十二年八月辛丑。

註9：《清會典事例》卷三○八，〈禮部十九・經筵〉。

註10：《清高宗實錄》卷一四七○，乾隆六十年二月甲寅。

註11：《清高宗御製詩》卷九四，春仲經筵，見《清代詩文集彙編》第三二九冊，338頁。

註12：清李桓輯，《國朝耆獻類徵初編》卷九十，〈卿貳五十・德明〉。

註13：《清仁宗實錄》卷二，嘉慶元年二月庚辰。

註14：《清仁宗實錄》卷二，嘉慶元年二月庚辰。

相關書摘 ▶ 《天有二日》：嘉慶帝做為天子的首要之務，就是當個好兒子

書籍介紹

本文摘錄自《天有二日？─禪讓時期的大清朝政》，三民書局出版

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作者：卜鍵

1796年2月9日，乾隆帝弘曆正式舉行禪讓，將皇位交與十五子顒琰。這是宋代之後唯一的一次內禪，為期三年零三天。太上皇禪位後不去東區的寧壽宮，仍居於皇帝處理政務的養心殿，聲稱「大事還是我辦」；而嘉慶帝已經即位，定期在乾清門御門聽政。

雙日照臨，不能不說是一種危險的政治結構。

本書以清宮檔案為基礎，致力於如實勾畫當時的歷史場景，真切再現那些重要人物，其中有弘曆、顒琰父子，有德不配位、終罹大禍的和珅，也有阿桂、王杰、劉墉等忠直大臣。國家發生了嚴重的內亂，經濟上出現了前所未有的危機，官場腐敗，將星隕亡，士氣低落，國勢和國運都在加速走向衰微。通過檢閱史籍和檔案，我們能見出弘曆父子對世界大勢的隔閡，能見出他們為朝政的嘔心瀝血，也能見出他在89歲時、對死神的到來仍未做好準備。就在病逝的當日，弘曆寫下最後一首詩《望捷》，希望早日平息動亂，讀來亦令人感動。

父慈子孝，是禪讓期間的執政基調。在子皇帝顒琰心中，父皇仍是那唯一的太陽。這不應視為一種策略和隱忍，而是出於孝心，發乎天然。至於對受上皇寵信多年、對自己也極盡討好的首輔兼首席軍機大臣和珅，那就是另外一檔子事了。

Photo Credit: 三民書局

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航