《天有二日》：嘉慶帝做為天子的首要之務，就是當個好兒子

文：卜鍵

稱職的子皇帝

皇帝不是好當的，子皇帝尤為不易。大清開國以來，如順治帝、康熙帝，皆屬年幼登基，各有一段獨特之經歷，酸苦鬱結在心，卻還算不得子皇帝。嘉慶改元，大廷授受，顒琰踐祚卻非御極，稱帝又不能號令天下，上有一生英察、習慣於乾綱獨斷的太上皇帝，下有父皇的寵臣、位高權重的和珅，真的是格外複雜和艱難。

在朝鮮使臣的有關記載中，將顒琰描繪成謹小慎微、窩窩囊囊的樣子，當是見其表象和道聽途說，所議偏頗淺薄，遺憾的是較大地影響了今人的認知。三年禪讓期間，子皇帝顒琰堪稱沉靜穩妥，勤政守禮，是一個盡心國事的子皇帝。

奔波之勞

孝親之情，發乎天性，出自衷腸，本不以國家民族區分。然人性人情一旦與權位（尤其是皇位）相牽接，就會發生變化，常也演為悲劇。康熙帝兩廢太子，斥其不忠不孝，自己也傷透了心；雍正帝對皇三子弘時痛下殺手，以其親附政敵也；乾隆帝也曾因孝賢皇后之喪責斥皇子永璜、永璋，怒其無哀慕之情。顒琰被皇父選中，正在於他的純孝與穩重，即所謂「仁孝端醇，克肩重器。」（註1）

禪讓之後，太上皇帝未再南巡，然每年五月至九月間，仍堅持巡幸避暑山莊。顒琰理所當然要侍奉在側，陪同狩獵，陪同登看城（臨時搭建的高臺）檢閱部伍，陪同接見蒙回等各部王公，陪同接見使臣，更多的是陪侍太上皇帝看戲飲宴……作為皇帝，他有著大量常規事務要處理：各部院和直省的題本，例行的職官考察升降，各種各樣的案件，還有一撥又一撥的召見引見，只好找時間穿插處理。有些時候必須呈請父皇示下，又要選一個恰當時機。上皇喜歡在避暑山莊過生日，雖有和珅與管理內務府大臣等操辦，子皇帝也要處處關心。

在京的情況更為麻煩。除冬天的短暫一段時間，太上皇帝主要居住在圓明園。子皇帝要盡量陪同在園居住，又因許多儀式在宮內或城裡舉行，就造成了兩頭奔波的格局，大是辛苦。即以嘉慶元年正月為例，便可見出顒琰的日常繁累：

初九日，顒琰侍上皇幸圓明園。

十一日，顒琰進宮，以祈穀致齋三日。

十三日，於南郊齋宮齋宿。

十四日，詣天壇行禮，當天即趕回圓明園，請太上皇帝安，恭進祈穀大祀福酒，先侍上皇在奉三無私殿賜皇子親藩等宴，接著再侍上皇御山高水長賜王公大臣及外藩使臣等宴。

十五、十六日接連兩天，除往安佑宮等拈香行禮外，子皇帝要連續陪侍上皇賜宴，賜大學士、尚書等重臣，亦專門「御正大光明殿賜朝正外藩等宴」，「觀火戲」。朝正外藩，指的是前來祝賀元旦的外藩使臣。當年京師奇寒，安南貢使阮光裕居然凍死於邸舍，其情可憫。子皇帝命賞銀三百兩治喪，復召見伴送阮光裕來京的廣西泗城知府朱禮，詢問詳悉情形，結果是什麼也說不明白，人也是一副邋邋遢遢模樣，查看其歷年考語，皆屬中下，遂命以原品休致。撤掉一個知府，顒琰還是敢於決斷的，同時命將廣西巡撫成林嚴行申飭、交部議處，並傳旨各省督撫慎選伴送貢使官員。

十八日，顒琰進宮，次日先至交泰殿開寶（新一年的寶璽啟用儀式），再往大高玄殿行禮，而後趕回圓明園，請父皇安，陪侍飲宴和觀看火戲。

二十七日，顒琰進宮，以祭社稷壇，齋戒三日……

皇帝出行，自然要法駕隆盛、儀衛鮮明，由圓明園至紫禁城，以當日之行進速度，應在兩個時辰左右。如此頻繁奔走於兩地之間，還要儀態莊重、衣飾莊嚴，參與各種典禮，實在是辛苦。太上皇帝在禪讓後更加喜歡熱鬧，更加喜愛眾臣簇擁的感覺，喜愛沒完沒了的飲宴觀劇，顒琰不管多麼勞累，只要有可能，都會陪侍在側。朝鮮進賀使李秉模向其國王描繪眼中的子皇帝：

狀貌和平灑落，終日宴戲，初不游目，侍坐太上皇，上皇喜則亦喜，笑則亦笑。於此亦可知者矣。（註2）

這是子皇帝在侍宴時的標準姿態和表情，也是最為得體的姿態表情，對父皇的敬重尊崇在其中，謙謹與自尊亦在其中。至於他的孜孜國事、奔波勤苦，他在深夜凌晨處理國務，使臣自然看不到，便肆口譏其「終日宴戲」，不亦偏乎！

從禪讓之初政，直至太上皇帝辭世，顒琰一直都保持著這樣一種姿態，完全聽從父皇的指示訓誨，儘量多地與父皇待在一起。如果因事離開，也以最快的速度回到父親身邊。貴為天子的顒琰，首先要做到的是一個孝順兒子，「子皇帝」三字，真也再恰切不過。

御門聽政

二月十三日，經筵大典之後的第九天，子皇帝顒琰在乾清門舉行「御門聽政」，也是一個「第一次」。

御門聽政，是明清間一項重要政治制度，即選擇一個莊重的處所（清代在宮內通常是乾清門，故名「御門」），聽取各部院監寺奏事，然後與內閣大臣商決定奪。因多在黎明舉行，又稱早朝。康熙帝以勤政著稱，在皇宮時幾乎天天早晨御乾清門聽政，出巡途中或駐蹕避暑山莊，亦盡量不間斷。雍正帝設立軍機處，軍國大事也包括一些日常政務改為召對密議，較之儀節整嚴的「御門聽政儀」，無疑更為簡便高效，聽政次數隨之大為降低。至乾隆帝，對軍機大臣的倚信超過乃父，而在京之時，每月通常有一次聽政，於紫禁城多御乾清門，於圓明園則在勤政殿。進入乾隆六十年，老皇帝精力明顯不如以前，聽政典儀有所減少，一年間仍御乾清門聽政五次，御勤政殿聽政三次。

在這年十月議定的傳位「應行遵辦各事宜」中，有很關鍵的兩項關乎聽政，關乎日常政務的報批和運轉：

一、各部院衙門題本改簽、放缺、奏派各項差使，俱循例題奏，恭候嗣皇帝批閱遵行。其各衙門及各省題奏事件，俱照常式恭謄「皇上睿鑒」字樣，後書嘉慶年號，按照向例呈進，不必繕備二分。

二、御門聽政，嗣皇帝摺本示期遵辦。（註3）

第一款有兩層意思：部院監寺等在京衙門的題本，所涉及日常人事任免差派等，由嗣皇帝簽批；較為重要的題奏或密折，雖循例標稱「皇上睿鑒」，上皇是先要閱看批覆的。至於下一款所言「折本」，指的是部院進呈之題本未便即加批閱，將本章折一角，交內閣閱看，積累若干後，待御門聽政時一併處理。

第一次御門聽政，嗣皇帝極為謹慎，實錄和起居注中均未見作出任何批覆。甫一結束，嗣皇帝即趕回圓明園向上皇問安，聽政時所有問題應也一一彙報，聽從父皇示下。這就是所謂訓誨和訓政吧。

禪讓初政，上皇和皇上並存的局面不獨給外藩，也帶給臣下一些困惑，擬寫奏章時挖空心思，仍動輒得咎。如湖廣總督畢沅，歷翰林修撰、內閣中書和軍機處章京等，於典章禮儀可稱嫻熟，此時奏報籌辦前線糧餉情形，內稱「仰副聖主宵旰勤求，上慰太上皇帝注盼捷音」，也算得體。豈知上皇閱後大怒，即加斥責，其中特別強調：

本年傳位大典，上年秋間即明降諭旨，頒示中外：一切軍國事務仍行親理，嗣皇帝敬聆訓誨，隨同學習；其外省題奏事件並經軍機大臣等奏定款式，通行頒發。畢沅等並不遵照辦理，是何意見？無論辦理苗匪一事起自上年二月，一切軍務機宜俱係朕酌籌指示，現在軍營奏摺亦無不逐加批覽，即自嘉慶元年以後，內而部院各衙門，外而督撫大吏等章奏事件，亦皆朕躬親綜攬，隨時訓示。豈因有授受之典即自暇自逸，置政事於不問乎！

通常意義上的上皇或曰太上皇，是上一任皇帝、退位的皇帝；而弘曆自稱的太上皇帝，是在皇帝之上的皇帝，有了他，嗣皇帝只能是「敬聆訓誨」，只能是「隨同學習」。這就是「歸政仍訓政」。自己不按常理出牌，還要斥責訓誡那些罔知所措的臣下，剖析其心態：

今畢沅等所奏之摺，分別聖主及太上皇帝，試思「聖主睿鑒」等字樣有何同異？而畢沅等故為此區別之見，有是理乎？揆之伊等意見，不過如年內禮部太常寺具奏儀注等事，或遞兩分，或遞一分，漫無定見。總是私心鄙見，以致種種錯誤。（註4）

的確，負責禮儀的部門、群臣乃至藩屬國君臣下，在禪讓初都有幾分迷惘，從年節貢品到章奏之表達，不便單一，不可有二；不宜含混，不能清晰，真是為難。經上皇此一番責罵，倒也一下子明白過來，諸般照舊，也就是了。

三月初二日，嗣皇帝御圓明園的勤政親賢殿聽政。以後的聽政較少在乾清門，較多在勤政殿，主要原因是為了方便，即向太上皇帝請旨的方便。

掖輦巡方的感覺

弘曆也是一個大孝子，尊生母為崇慶皇太后，每逢出巡，大多奉母以行，「巡王甸而恩浹省耕，奉金根而歡臚掖輦」，成為盛世佳話。金根，帝后所乘輿車也。掖輦，意為貼近扈從、扶掖帝輦而行。這也是一個與禪讓密切相關的詞。史籍載宋高宗宣布禪讓後，子皇帝孝宗先是「推遜不受」，「側立不坐」，在太上皇起駕時敬愛不捨，冒雨扶輦相送：

班退，太上皇帝即駕之德壽宮，帝服袍履，步出祥曦殿門，冒雨掖輦以行，及宮門弗止。上皇麾謝再三，且令左右扶掖以還，顧曰：「吾付託得人，吾無憾矣。」左右皆呼萬歲。（註5）

自此而後，掖輦，常用以專指子皇帝對太上皇的特殊尊崇敬慎。弘曆雖不大瞧得起宋高宗，對這個父慈子孝的故事卻印象深刻，顒琰心中有數，處處引為榜樣。

在位期間，每年夏秋約三個多月的時光，弘曆照例要木蘭行圍，駐蹕避暑山莊。就在去年的五月初六日，乾隆帝啟程離京，以八十五歲高齡翩然上馬，隨扈及送駕諸臣將士歡聲雷動，使老皇帝很是得意，記載於詩冊中，並說明年禪讓之後，將會乘輦而行（註6）。他喜歡這種萬眾歡呼的感覺。二十年以前多是連續七天騎行至熱河，後來年事漸高，則是先騎上一陣兒，出離京師之後，便要坐進龍輦。隨行的皇子，自是騎馬掖輦而行，其中就有皇十五子永琰。

嘉慶元年三月初旬，上皇決定帶領顒琰恭謁東西兩陵。這是顒琰即位後第一次奉父皇出行，雖然已經稱帝，服御煥然一新，而乘馬掖輦，全如舊日景象。一路官員與將士接駕，士庶擁觀，歡呼萬歲。上皇很欣慰，記曰：「近年每逢巡幸，啟蹕時予仍策馬，至途間乘輿，隨從之皇子等俱騎馬掖行，此恆例也。我朝家法肄武習勞，萬年所當遵守。是以此次嗣皇帝仍乘騎侍行，一如舊例。予則以年近九旬，安輿尊養，禮亦宜然也。」（註7）

五月十八日，太上皇帝自圓明園啟蹕往熱河，出行之始不再騎馬，安坐輿車，子皇帝剛從北郊祭地趕回，毫不見疲憊之色，騎馬護持而行，沿途臣民歡呼之聲不斷騰起。時值孟夏，驕陽似火，顒琰堅持不用傘蓋，敬重恭謹，扈從於父皇鑾輿之側。上皇不由得想到宋孝宗雨中掖輦的場景，大為感動，命侍衛為皇帝執傘遮陽：

木蘭行圍，正以肄武習勞，永遵家法。予廿年以前，即自啟鑾至熱河途間七日，總皆乘馬，今年子皇帝隨行，自應一如往例。而子皇帝馬上並不令用傘，可謂敬謹之至。予乃命侍衛執傘遮日，父慈子孝，各盡其道，亦家庭之盛軌也。（註8）

上皇專門寫了詩，並在題記中記錄下自己的美好感受。這是很動人的場景，也是二帝在禪讓間父子親密的映像，顒琰的敬愛之心發自肺腑，上皇也為之喜悅欣慰。

註釋 註1：《清仁宗實錄》卷一，嘉慶元年正月乙卯。

註2：《朝鮮李朝實錄中的中國史料》下編，卷十二。

註3：《清高宗實錄》卷一四八九，乾隆六十年十月。

註4：以上兩則皆出自《乾隆帝起居注》四二，六十一年正月二十日。

註5：《宋史》卷三三，〈孝宗一〉。

註6：《清高宗御製詩》卷九八，〈啟蹕幸避暑山莊即事有詠〉。

註7：《清高宗御製詩餘集》卷三，〈暮春攜嗣子皇帝恭謁東西兩陵是日啟蹕用成長句〉。

註8：《清高宗御製詩餘集》卷五，〈啟蹕幸避暑山莊即事成句〉。

相關書摘 ▶ 《天有二日》：皇帝都喜歡自吹自擂，但乾隆皇到晚年特別失控

書籍介紹

本文摘錄自《天有二日？─禪讓時期的大清朝政》，三民書局出版

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作者：卜鍵

1796年2月9日，乾隆帝弘曆正式舉行禪讓，將皇位交與十五子顒琰。這是宋代之後唯一的一次內禪，為期三年零三天。太上皇禪位後不去東區的寧壽宮，仍居於皇帝處理政務的養心殿，聲稱「大事還是我辦」；而嘉慶帝已經即位，定期在乾清門御門聽政。

雙日照臨，不能不說是一種危險的政治結構。

本書以清宮檔案為基礎，致力於如實勾畫當時的歷史場景，真切再現那些重要人物，其中有弘曆、顒琰父子，有德不配位、終罹大禍的和珅，也有阿桂、王杰、劉墉等忠直大臣。國家發生了嚴重的內亂，經濟上出現了前所未有的危機，官場腐敗，將星隕亡，士氣低落，國勢和國運都在加速走向衰微。通過檢閱史籍和檔案，我們能見出弘曆父子對世界大勢的隔閡，能見出他們為朝政的嘔心瀝血，也能見出他在89歲時、對死神的到來仍未做好準備。就在病逝的當日，弘曆寫下最後一首詩《望捷》，希望早日平息動亂，讀來亦令人感動。

父慈子孝，是禪讓期間的執政基調。在子皇帝顒琰心中，父皇仍是那唯一的太陽。這不應視為一種策略和隱忍，而是出於孝心，發乎天然。至於對受上皇寵信多年、對自己也極盡討好的首輔兼首席軍機大臣和珅，那就是另外一檔子事了。

Photo Credit: 三民書局

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航