那些「笨到餓死」、「靠裝可愛生存」的動物，其實是你妄下的標籤

網路的發展為人們帶來許多過去沒有的機會與體驗，這其中，可愛的動物影片及迷因是一股不容小覷的勢力，帶給為生活緊迫的都市人許多「正能量」。但與此同時，卻也助長了某些令人遺憾的事態。

有許多物種因為影片創作者與網路群眾刻意塑造的形象，或者部分遭刻意操作的假新聞，被貼上許多莫須有的標籤、生存受到威脅，甚至背負罵名，下面圖片中的4種動物正是這種現象的受害者。

現代人務必培養好媒體識讀的能力，才不會讓自己的愛心與好意成為誤解的起始，淪為迫害並壓垮野生動物的幫兇。

誠然，絕大多數時候人們只是想圖個樂，只是想看動物搞笑，壓根不在意也無法覺察影片是否傳遞了錯誤觀念與刻板印象，甚至認為憑藉一句「Why so serious?」就可以將一切一筆勾消。

喜歡動物、覺得牠們可愛是好事，但要如何從適當的態度來看待瀕危？這些歡娛背後的真相是什麼？萌萌的外表下是否隱藏著許多悲劇？怎樣不被謠言影響而將動物汙名化？

希望這篇文章可以帶著各位一同走近。

大貓熊（Ailuropoda melanoleuca）是一個讓人遺憾的例子，其遺憾在於被網路塑造成仰賴人類生存的沒路用物種。在一些大貓熊「賣萌」的影片留言裡，時常看到網友留言說「笨到滅絕」、「靠裝可愛生存」，在一部照養人員用蘋果跟貓熊媽媽「交換」幼仔的影片中，更是出現了「活該」甚至「很值得絕種」的言論。

簡短搞笑的網路影片不會告訴我們大貓熊這個類群，已經在地球上生活了數百萬年，經歷過冰河期等環境劇變，適應環境的能力堪稱頂級，甚至在以食肉目的身體硬是將飲食轉換成竹子後，仍頑強的生存了下來。要不是人類在地球上胡搞瞎搞，牠們根本犯不著我們操心。

鯨頭鸛（Balaeniceps rex）這種鮮為人知的大型涉禽，近來因為動畫《動物朋友》與少數網路影片，而被網友們廣泛的認識。但同時也因為許多刻意安排的影片橋段，使得大眾產生錯誤的認知（日本節目很愛搞這套），成為一種笨到被照養人員餵草、餌魚從喙裡溜走也渾然不知，還會無端向人鞠躬的蠢萌瀕危物種，而忽略了牠們在野外是讓獵物聞風喪膽的掠食者。

鯨頭鸛型態特殊的大嘴，是專門用來捕捉與之相符的大型獵物，如肺魚、小型鱷魚等，且瀕危的主要原因是人類對野生棲地的破壞，絕非如被調侃的「笨到餓死」、「難怪會瀕危」。或者講得更直白一些，沒有任何生物是應該或者值得絕種的。

小爪水獺（Aonyx cinerea）因為法規不完善的緣故，在某些國家成為廣受歡迎的寵物，時常被po出讓人融化的可愛影片，甚至跟貓頭鷹、浣熊一同成為「動物咖啡廳」的新寵，常常讓大眾忘記這是一種未經馴化的食肉目鼬科動物。

網路影片的爆紅為這個物種帶來許多負面影響及隱憂，除了飼主的照養能力以及動物身處的福利狀態令人有所疑慮之外（比如餵水獺吃菜、群居動物單獨飼養），還助長了非法的野生寵物貿易，讓原本就是易危物種的野生小爪水獺，在生存上面臨更大的威脅。與嬰猴、懶猴還有土撥鼠等物種一樣，僅僅因為「我喜歡」、「可愛」等理由，就被強制帶往不合適的環境下苟延殘喘。

在可愛之外，恐懼也是造成誤解的重要因素。中華眼鏡蛇（Naja atra）等蛇類動物，不論是在網路與民間都遭逢莫須有的罵名。除了身為原生種卻被硬當成刻意放生的外來種外，還被妖魔化為會主動攻擊人類的危險怪物；並且聲稱牠們侵門踏戶危及家人安全必須「為民除害」，甚至貓狗有意無意將蛇玩弄至死後，還會得到英勇護主的稱讚。

雖然這種汙名化早在網路誕生之前就已存在，就連聖經中也將蛇描述得狡黠不堪，但網路的存在無疑助長了此般惡行，讓缺乏正確訊息管道的大眾，誤解這些只吃小型動物、膽小怕人、棲地被人類聚落壓迫的脆弱生命。長久以來，牠們一直生活在這座島上，請給予這些低調且無法替同類發聲的原住民應有的尊重。

本文經走近動物園 Approaching the zoo授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航