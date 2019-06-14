因為愛，讓彼此聚在一起

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我是雅雲，在信義戶政事務所服務十幾年，5/24同婚登記首日，是我第一次看到那麼大的場面，一早來了好多媒體。現場有對父母盛裝打扮陪著新人來，是一種「我們家辦喜事，我要戴紅花」的態度，而且全程站在新人身後陪伴、等待手續辦完，讓我想起我結婚時也是這樣，我真的差點哭了。

Photo Credit：Humans of Taipei 我是台北人 受訪者李雅雲

還有一對新人牽了個孩子和一隻毛小孩，問：「書約可不可以蓋上孩子的手印，跟毛小孩的腳印？」，我說當然可以呀！只要不擋到資料都OK，特別又有意義。

大法官釋憲那陣子我在想，5歲的孩子對釋字748會有什麼概念？我問我女兒：「寶貝，你覺得結婚一定要男生跟女生嗎？」 她很快回答：「要看他們相不相愛呀」——你看，愛是一切的根源。這麼簡單的題目，是女兒讓我恍然大悟。

台灣的這一天，更好的每一天

同婚登記開放的預約期間，有位民眾打電話來情緒很激動，他的伴侶是菲律賓籍，不包含在目前可辦理同婚的26個國家裡——他說，為什麼身邊的同志朋友都能結婚了，但他還是不行？我安慰他這是第一步，或許沒辦法一次到位，但大家都在努力，事情是往好的方向在發展。

也有人好幾次打電話來問：「真的可以結婚嗎？」，更有人預約後才知道5/24有活動、不希望因此被媒體拍到，想改去人比較少的戶所；同仁還默默留意到，很多人或許是顧慮到長輩，會先把戶籍獨立出來再辦結婚登記。

Photo Credit：民政局 小玄（Shane）和小銘（Marc）手持換新身分證，成為亞洲首對男同志配偶。

即使法案已經通過了，現實生活可能還是有很多考驗，不過沒關係，我們隨時歡迎大家來辦登記。臺灣成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，身為公務員的我，能在職涯中能夠參與這一段，心裡很激動、也很榮幸。無論是從我們的眼裡、經過我們手中，從臺灣到世界，能和大家一起發現多元社會中的彼此尊重，一起看見幸福與快樂的樣貌，真的很棒。更期待我們大家都能一起努力，讓這樣的美好能不斷地被放大、繼續被看見。



