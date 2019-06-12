設計界的人類學家林承毅：結合儀式、設計和客服管理的地方創生

文：詹致中

林承毅的「雜」，從他的臉書簡介就可窺見一般：「服務設計師、體驗創新顧問、大學講師、路上観察家、地域活化傳道者、 吉祥物研究家、潮流考現者，專欄作家，本格三日坊主。」

大學讀的是嚴謹的經濟與統計，不務課業跑到地下電台跑龍套，幫支持的候選人打選戰。當時青春正盛，林承毅一心想改變社會，反嚐盡政治帶來的失望，轉而寄情台灣文史，獻身於宗教人類學研究，甚至幻想一輩子窩在澎湖做田野調查。沒料到，後來跑去當了誠品書店店員，開始接受他所說的「社會教育」。從此，文史界少了一個博士、設計界則多了一位人類學家。

從觀察開始貫徹人本設計

「我對人的好奇，勝過對於物。」服膺人本設計的林承毅說，人類學讓他得以在感性的本質中，保有理性地旁觀。透過「觀察」，他從人的身上連結到社會與文化，找到了歸屬感。

身為台北路上觀察學會的發起人，林承毅最大的興趣是在台北車站的B3，看著高鐵、台鐵、捷運三鐵匯聚的人群，在熙來攘往中想像背後的人情軼事。林承毅堅信，懂得觀察的設計師，才能真正貫徹「人本設計」的精神。

有時林承毅也會快步在城市穿梭，若有機會在巷弄間瞥見這位一頭蓬鬆捲髮，眼神銳利如鷹的男子，不妨走上前攀談，他會在毫不起眼之處，指出令你意外驚喜的物件。

觀察不只是興趣，也是林承毅吃飯的技能之一，他曾跟著素有「路上觀察之神」美名的日本文化研究學者林丈二，一起在日本瀨戶內海的大三島上，透過雙眼與相機紀錄，協助四國愛媛縣開發「島波海道」的旅遊行程與伴手禮，林承毅的觀察功力，是連向來嚴謹的日本人都折服的。

林承毅和日本的淵源很深，他的祖父曾在日本學醫，父親在當地出生，家族同輩也多有留日背景，他坦言，「台灣是我的母文化，但其實我自己有台、日兩個文化的認同。」

Photo Credit：林承毅提供

一生懸命 嚮往的武士道精神

林承毅跟一般台灣人不一樣，他沒有英文名，卻有個日文小名「毅（Takeshi）」，與武士的武同音，不知道是不是因為這份巧合，林承毅曾經很迷日本的「武士道」，高中時閱讀了不少相關書籍，十分欽羨武士為信仰獻身的決絕，「猶如櫻花在最美麗時綻放，又瞬間凋零。」奉行個人主義的林承毅，習慣在團隊或組織中收起放飛的心自我節制，或許就是受武士道影響。

但真正讓林承毅佩服的，是武士道對極致的追求，「我支持人要工作一輩子，要把工作做到極致、做到不能動為止，65歲退休對我而言有點懶惰。」把喜歡事情當成志業，用一輩子去挑戰，這樣的櫻花精神，林承毅覺得很美。

矛盾的是，林承毅行事風格中最受家人和朋友批評的竟是「三分鐘熱度」，但他一點都不同意，還說這和「一生懸命」的武士精神一點都不衝突，「就像孩子一樣，喜歡一個玩具就拼命玩，玩到極致才丟掉換下一個。」所以，他對2019臺北文創天空創意節的主題「嬉城」非常有感，「人在工作中，能保持心無旁鶩的玩心，對創意是無比重要的。」

儀式帶來意義 形成深刻紐帶

林承毅在研究所期間，曾花了近兩年研究澎湖宮廟裡的小法（法師）舉行的操營（主神召集神兵操練陣法）、結界（陣地防禦演習，以確保五營神兵防衛村界之戰鬥能力）等儀式；多年後擔任企業顧問，又接觸源自北歐的服務設計。一種是台灣傳統的宮廟文化，一種是西方人本精神對社會設計的革新，兩種截然不同背景的東西，竟然被林承毅揉在一起，成為他獨創的「儀式設計」（Ritual Design）的雛型。

「我花了五年思考要如何結合儀式、設計和顧客服務管理，直到兩年前才形成可操作的課程與工作坊。」在儀式設計這條路上，林承毅並不孤單，他後來發現，奉「設計思考」為圭臬的史丹佛大學工程學院附屬「設計學院」（d.school），近年也開始導入儀式作為設計創新的一環。

Photo Credit：林承毅提供

到底什麼是「儀式設計」？林承毅解釋，「就像商人讓中秋節烤肉，成為一種約定俗成的慣性。」當一個產品、服務，跟顧客關係如儀式，才是服務體驗最高階段。林承毅笑說，Apple粉絲去排隊等新品開賣也是種儀式。若跟顧客說可以預購送貨到府，反而會讓品牌走味。

也就是說，服務、體驗、儀式等其實只是一層層往上加值的設計過程。能夠標準化的「服務」是基礎，進一步延伸成為可「體驗」的商品，但光有體驗也無法培養消費者忠誠度，因此林承毅進一步思考用內容、互動，讓人在某個時間點做某件事，以意義、形式和制約創造出深刻連結，形成一種「儀式」。

那林承毅生活中是否也有重要儀式？「當然有，就是閱讀與寫作。」從學生時代，他就養成如行為藝術般的閱讀習慣：每周末到金石堂站上四小時，只為汲取最新雜誌資訊；大學四年借閱1300本書，成為學校圖書館歷史紀錄前三名；現在，他一個月固定涉獵十本以上不同領域的書，每年購買書籍高達三、四百本，透過閱讀，林承毅把自己浸泡在知識海洋中，挖掘出世人尚未知悉的原礦，但他不滿足於此，進一步用寫作制約，打磨出獨有的雜學風格。

四年前，他創業成立以設計策略為發展主軸的「林 事務所」，自創「服務設計師」這個職位，業務範圍包括、但不止於「儀式設計」、「風格策略」和「潮流考現」等內容。為了打響知名度，有點自謔地強迫自己每天在臉書產出800字日常觀察，如儀式般筆耕的結果，不到一年就獲得專欄邀約，這就是他想要的結果，「要讓外面的人認識我，才有機開啟服務。」

林承毅強力推薦從事創意和設計的人，都該培養閱讀和寫作能力，「因為不寫就沒思考，沒思考那有創意？創意絕非憑空而生！」現在他不但以顧問身份奔走於台灣與日本兩地提供各種服務，每個月也固定在《La Vie》與《週刊編集》發文章，他說伏案桌前，培養出寫作的紀律與儀式，是人生最大收穫。

從設計思考出發 為地方創生開路

爬梳林承毅近年專欄，不難發現他對地方創生、活化議題著力甚深，常針對空間、硬體、有形文化運用提出建言，「這十年文資意識提升，政府整修保存許多老宅，像桃園、屏東就留下優美日式建築群。但整修完就會面臨如何營運？如何用出價值？」

然和，建築活化牽涉複雜利害關係，需要整合建築、文化、歷史等跨專業的高手加入。為了有朝一日能成為協調各設計領域代溝的那個人，林承毅也積極打破同溫層，多方認識新朋友。現在，林承毅的臉書好友名單中，建築界好友人數已經超過了設計圈，剛認識的人搞不好還會誤以為他是建築師。

此外，面對高齡社會、地方人口外移等問題，林承毅也在思考如何翻轉產業、提升農業的價值，甚至像日本偏鄉那樣找出地方魅力推動地域活化。為了這些目標，林承毅除了勤寫專欄推介成功案例外，也擔任公部門或企業顧問，希望透過實際行動為方興未艾的台灣地方創生行動提供助力。

Photo Credit：林承毅提供

蘊含同理心的設計 才是世界的未來

城市間人們的互動與連結，最能碰觸到林承毅心中最柔軟的位置。2018年，林事務所在台灣舉辦了「只見。四感」展覽，這是一個環繞著四個季節、四種感官、四位職人而策劃的展覽。

參展職人包括攝影師星賢孝、鐵道風景畫家松本忠、色鉛筆畫家大竹惠子、木天蓼編織家市川里美，他們運用自己的作品，將日本JR只見線列車沿途的四季風光、生活人物故事再現於展場，經由擅長體驗設計的林事務所整合軟硬體之後，透過物件觸動觀眾的四感（視覺、聽覺、嗅覺及觸覺）。

這是一場相當成功的展覽，觀眾感動之餘，有人真的跑到星賢孝鏡頭底下的偏遠小鎮去朝聖，而這些從大海的那一邊來的異國關注，竟然促成了當地失修多年的鐵道重啟復工，為這個高齡化的極限村落，重新注入活水。

Photo Credit：林承毅提供

「只見。四感」從策展到後續結果，完全體現林承毅奉行的「人本設計」精神，他認為一般做設計的人，習慣從物件、或美感的角度出發，往往沒顧及使用者的立場，而服務設計師最重要的責任，是從人的角度和需求出發，守護「以人為本」的價值。

林承毅引用日本社會設計師太刀川英輔的話強調：「同理心是未來一百年社會設計的根本。」做設計要先把我執放下，才有空間承載他人的願！

好為人師的林承毅，目前在多所學校兼課。從學子身上，他也感受台灣未來充滿希望。年輕人不再嚮往朝九晚五的公務員，而是願意運用一己創意能量，形塑美好社會。20年前渾身理想的林承毅，因為對政治失望轉身離去，但內心火苗未曾熄滅。人生繞了一大圈，現在他回頭用人類學之眼與服務設計之心，向前開疆闢土，冀望創造更多感動的社會革命。

責任編輯：游千慧

核稿編輯：潘柏翰