《經濟學人109個世界常識》：為什麼女性的收入仍遠低於男性？

文：湯姆．斯丹迪奇

英國各地的薪資結算員比平時更加忙碌，因為英國的新法令規定在2018年4月之前，所有大型企業都必須公佈關於男女性員工薪酬差距的年度資料。在美國則相反，川普總統中止了一項本於同年生效的類似法令。這些規定原是為激勵企業替男女同工同酬而努力，不過資料顯示企業需要一種新方法來縮小男女薪酬差距。在經濟合作暨發展組織（OECD）這個主要由富裕國家組成的俱樂部，全職女性的薪酬中位數是男性的85％。為何女性的收入仍然低得多？

與一般看法相反的是，雇主其實有做到男女同工同酬。根據光輝國際顧問公司（Korn Ferry）收集的25國資料，在相同公司擔任相同職位，女性薪酬是男性薪酬的98％，兩性大致相當。薪酬差距的產生是由於女性從事低薪工作（如秘書和行政職位）的人數超過男性，男性在高階職位占了主導地位；這代表在一家普通公司中，男性平均薪酬會高於女性平均薪酬。

婦女也集中在整體薪酬較低的職業與產業任職，例如OECD國家的小學教師比大學畢業生的平均收入低將近20％。在歐盟，近70％的職業婦女從事的工作，至少有60％的同事是女性。在美國，女性人數最多的四項工作：教師、護士、秘書和醫療助理中，女性員工至少佔80％。

女性比男性無法達到更高職位，主因是她們擔起照顧孩子的大半責任。在2017年《經濟學人》和YouGov調查的8個國家中，有44％至75％住在家裡的育兒婦女表示，在成為母親後，她們必須縮減工作時間──不論是減少工時，還是改做要求較低的工作，例如較不需出差或加班之類。只有13％至37％的父親說他們有這樣做，其中還有超過半數表示說他們的伴侶也縮減工時。

這種模式意味著，男性在加薪或晉升方面的機會比女性同事更好，而且不致被賦予大材小用的職務。一項研究估計，在美國每生預一個孩子，會讓女性的未來薪酬平均下降4％；如果是擁有高收入和技能的白人女性，未來薪酬下降幅度可達10％。而在英國，女性育兒之後，每離開職場一年，回歸時的薪酬就會降低2％；如果是高學歷的女性，這個比率則為2倍。

女性的薪酬較低，意味著她們離婚或喪偶時常常陷入貧困。缺乏經濟獨立性會讓某些人無法離開家暴伴侶。政策和工作場所規範若能使男性更容易與伴侶平等分擔親職責任，便能有所注意。父母也需要向孩子灌輸一個想法：他們可以從事任何工作，而非僅是女孩就被侷限於某些工作。直到男孩跟女孩一樣，會對成為教師、護理師和全職父母感覺興奮時，性別平等才可說是真正實現。

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書籍介紹

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作者：湯姆．斯丹迪奇

譯者：范堯寬、林麗冠

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Photo Credit：商周出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航