你訂閱的是內容還是想像？從「老王愛說笑」談財經網紅是怎麼煉成的

《訂閱經濟》一書不斷以網飛（Netflix）的例子詔告天下，但其實最成功的本土訂閱平台PressPlay也擁有好幾張王牌，啾啾鞋、阿滴英文、曾經的囧星人，還有台灣第一個月訂閱專案累積金額破百萬的「老王愛說笑」—財經網紅老王，是該平台唯一四千人的訂閱專案。

老王專案的成功度似乎走出一條「財經網紅之路」，過去的股市名嘴們靠上電視打響名號，現在能透過網路的內容訂閱，加快「出師」腳步。這篇就來談談，在訂閱經濟被奉為「媒體的救贖」時，財經網紅之路是怎麼煉成的。

「訂閱制」的出現，攪動傳統選股老師的一池春水

走訪書店，財經類書應該是最常翻新的書區，每月都有新的投資書出版，這麼多的財經老師談台股，除卻時事之外（如2008年的金融海嘯、近期的台商回流），股市裡真有這麼多新的道理？

事實上，財經老師成名路，過去在在出版業推波助瀾下，固定的走法是：挖掘有潛力的財經部落格格主，通常是樂於分享投資心得的網友，最好活躍於如「PTT股版」等投資社群，第一本書以改寫部落格文章為主，再來是上各種推書的廣播通告，若口條和台風不錯，能有電視通告，最後靠媒體的採訪加強塑造人格特質，最終成為財經偶像。

出版社先為作者設定利於行銷的定位，如「算股達人」、「不敗教主」、「最會存股」等，而在媒體的加持下，貼上各種社會認可的標籤，如一般上班族但靠投資加薪、公務員靠股票領18%、小資存股年賺百萬，絕對不可以是一開始很有錢或靠爸，一定要孜孜矻矻地省錢、存股，最好是從零股開始買、杜絕一切奢侈的消費、投資不是一步登天的投機交易、努力勤勉讓自己翻身......等等。

Photo Credit: 中央社

然而，這套「財經偶像模式」似乎不太合乎老王的走紅模式。

就拿老王沒出書這件事來說吧，他在鉅亨網寫了八年的部落格，老王完全是從網路起家，這和強調「勤勉存本金、放長線釣大魚」一派的股市老師不太一樣，然而在財經分析上，老王最擅長技術分析與短線操作，他在東森理財達人秀裡，多次不諱言說「我是做短線的人」、「短線賺錢比較快」，也提過曾經賠掉一百萬和借信貸翻身的故事，這種追求刺激追求利潤的決心，連節目製作單位都要打上警語，明示「好孩子不要學」。

所以老王又為何會紅呢？

財經網紅的老王走紅經驗，可以複製嗎？

老王乍看迅速走紅的經驗，為財經KOL、股市老師們硬是開出一條新路，尤其是社群媒體的紅利銳減，「訂閱制」好似天降甘霖。

許多「微型網紅」不需苦心經營部落格再等出版社挖掘，直接到募資訂閱平台上見真章。這樣的人大致有兩種：一種是本來就愛在投資社群發表觀點的訂閱作者，要網友忽然得付費訂閱，成功率不高；另一種是被平台方挖掘的有實戰經驗的作者，忽然被推到訂閱幕前，毫無粉絲基礎之下，也不易成功。

投資訂閱平台微股力畫面 | 作者截圖提供

當然，受出版商和媒體寵幸的「長期投資」風格也是有訂閱平台上成名的成功案例，例如同樣推出募資平台「追夢玩家」的CMoney，其中陳重銘老師的「不敗教主—年存百張存股術」就繳出千萬訂閱成績單。

已出版過四本書的陳重銘老師，以存股、金融股為名，早在訂閱募資案上線前，已是各財經媒體爭相採訪的對象。陳老師的口條和台風也相當穩重，和他推薦的存股標的相得益彰，符合小資族對未來安穩的想像，如0050、0056、金融股等，要做到穩重形象與存股實戰裡應外合，才能說是千萬訂閱，取之有道。

回頭看老王在PressPlay的成功案例，根據平台專案總監陳廷鴻將老王專案後台數據公開網路上，明白提出達成百萬訂閱金額的關鍵有二：「內容主題」與「人格信任」。在老王的案例裡，堪稱「發大財概念股」的財經訂閱在內容主題上完勝，人格信任則和時間是好朋友。

對人格的信任，會是使用者購買內容的關鍵要素。老王在開啟專案前八年每天都在鉅亨網與粉絲團免費分享股市觀察，而且他很常回覆粉絲留言。



就人格信任層面來說，若一位投資新人想開啟訂閱方案，老王已經先贏了你八年的光陰。這是難以快速複製的信任關係。（注意！我用「難以」而非「不可能」，因為還是有方法的。）



～引述〈我全招了！台灣第一位百萬訂閱專案營運數據全公開〉內文

簡言之，老王雖然常常宣稱他很短（線操作），但他訂閱成名的投資至少先贏八年，還沒提到老王幽默、適合上節目的人格特質，與其說他是很懂娛樂觀眾的分析師，不如說老王是很會做股票的藝人。不要質疑「好笑」的重要性，你看蒼井優都嫁諧星了。

當你把卡刷下去，買到的是真內容還是未來的想像？

是人都想要安穩生活，這也是多數人的生活想像，不太花腦就能理財致富，節省度日、安心存股。

深諳包裝和行銷與會的出版與媒體業，最擅長抓取時下群眾有感關鍵字，好比主打只買兩檔股票就好的「樂活大叔」施昇輝，或許是書商和媒體嗅到高齡化社會與退休相關關鍵字的經典鋪排。話雖如此，實戰成績與走紅程度也不一定相關，好比你不會看老王、陳重銘或樂活大叔動不動拿對帳單出來，也時不時有鄉民上網踢爆用老師提倡的操作法回測結果是套牢。

還記得電影《金髮尤物》和《購物狂的異想世界》嗎？《金髮尤物》裡主角幫健身教練辯護，為了委託人的「靠運動瘦身」健康形象，不惜死守委託人重要的案發下午去診所抽脂的秘密，頓失重要不在場證明； 《購物狂的異想世界》的主角更絕，沈迷於購物而欠一堆卡債，卻意外成為走紅於財經雜誌的理財專欄。

Photo Credit: Reuters／達志影像

如果你曾經靠某個投資老師的心法致富，恭喜。但商業世界總是有套路，現在訂閱制這麼方便，付費訂閱之前要想清楚，要小心聲稱「大賺型」的投資發方法，「當沖」、「日進斗金」這類的本來就不是市井小民玩得起的，但，某些看起來「過於容易」的投資方法陷阱更多，例如強調「不看盤」、「獨家方法」、「一般上班族都做的到」，都值得消費者三思。

畢竟，如果投資這麼簡單，就沒有這麼多財經作家了，而且這類適合小資族的訂閱方案，通常只要200元至500元，但每個月從信用卡扣款幾百元，如果沒有明顯的對價獲益的話，這比每月KKBOX的149元還貴啊！

順帶一提，New York Times一個月訂閱，折合台幣大約只要120元。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航