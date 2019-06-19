《經濟學人109個世界常識》：莎拉波娃「100分貝吼叫」能為她帶來優勢嗎？

文：湯姆・斯丹迪奇

網球選手為什麼要吼叫？

在頂尖網球界裡，吼叫（grunt）如今已屬稀鬆平常的行為，就像拿下一盤時要握拳振臂自我激勵、出差錯時要往教練的方向爆粗口一樣。「吼叫」這個詞其實過於狹隘。當今職業網球選手發出的叫聲有千百種，有的像受傷時的怒吼，有的則彷彿發狂似的尖叫。從前的球賽只有安靜的你來我往，期間穿插著球拍擊中網球的清脆響聲，但這樣的日子早已不復存在。在板球當中，球員會透過話術干擾敵方的專注力；在棒球裡，選手在漂亮的打擊之後會將球棒拋向空中。有些選手與觀眾將這些視為球賽的惡習，網球中的吼叫也不例外。

這3種惡習都已存在數十年。早期的網球界裡，最知名的吼叫者是吉米．康諾斯（Jimmy Connors）和約翰．馬克安諾（John McEnroe）。他們是1970和1980年代的兩位球星，完全不是以球場上的彬彬有禮著稱，而是以誇張、賣弄式的叫聲聞名。依他們自己的說法是：在特別費勁的你來我往當中，呼吸會變得格外用力。

莫妮卡．莎莉絲（Monica Seles）則更進一步，1990年代，她開啟了每擊球一次就尖叫一聲的作法，顯然無關用力與否。莫妮卡．莎莉絲的教練是尼克．波利泰尼（Nick Bollettieri），這位美國教練還有其他幾位成功且習慣吼叫的門徒，包括安德烈．阿格西（Andre Agassi）、威廉絲（Williams）姐妹以及瑪麗亞．莎拉波娃（Maria Sharapova）。波利泰尼宣稱，吼叫是一種「有效釋出能量」的戰術。

莎拉波娃的吶喊音量時而超過100分貝，簡單來說，這幾乎如同電鋸或直升機般大聲。拉斐爾．納達爾（Rafael Nadal）是另一位慣於吼叫的球星，這讓對手羅傑．費德勒（Roger Federer）為之氣結。不過即便是「史上最強」（GOAT，這是球迷為費德勒取的封號），費德勒在情急時也同樣會吼個幾聲。

研究顯示，吼叫的確能帶給網球選手明確的優勢。有兩份針對大學球員的研究發現，當球員吼叫時，他們發球和擊球的速度可以提高4％至5％。這兩篇論文的作者皆指出，類似的效益也會出現在發出叫聲的舉重和武術選手身上。最有可能的原因在於，透過吼叫，運動員的核心肌群會產生額外的張力。

吼叫的音頻似乎也有關聯。有一項分析研究了50場競賽，競賽中包含了世界排名前30位的某些選手。該分析顯示，在這些男性球員輸掉的比賽裡，他們吼叫的音頻比贏球的比賽高出半音。此外，在比賽的初始，選手吼叫的音頻明顯與比賽後段不同。然而，我們並不清楚這樣的變化究竟是表現不佳的原因還是後果。

如果運動員有意進一步釋放內心的吶喊，那麼也該瞭解這些叫聲對敵手的影響。有一項實驗要求受試者觀看影片，並猜測影片中網球打擊的方向。該實驗發現，當接收到突發性的雜訊噪音時，受試者的反應時間也會受到阻礙。這種情況之下，受試者需要額外的30毫秒才能判讀出擊球的方向，通常球已經差了2英尺距離。這些受試者都只是業餘網球員，但職業選手或許更加仰賴擊球的聲音，因為他們能利用聲音猜測網球的旋轉狀態。

吼叫的效益擁有這麼多具說服力的證據，贏得網球比賽的好處又如此可觀──大滿貫的總獎金通常高達4000萬至5000萬美元──所以任何靜悄悄的網球賽才該是不尋常的事。管制過分吼叫的行為似乎不太可能。早先曾有傳言指出，未來球場上將配備「吼叫測量儀」，藉此制定最高音量限制，但是5年前這項謠傳早已不了了之。如果一位球員對敵手造成了「蓄意干擾」，那麼裁判有權將得分判給對方，但這在實務上鮮少發生。

「請保持安靜」是裁判最愛使用的指示，但僅適用於觀眾。看來在可預見的未來裡，網球迷仍得繼續承受這些不得體的叫喊了。

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書籍介紹

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作者：湯姆．斯丹迪奇

譯者：范堯寬、林麗冠

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Photo Credit：商周出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航