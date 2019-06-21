《三萬英呎高空的生活》：一種米養百樣乘客，空服員最在意哪些地雷行為？

文：Zoe王小凡

這幾年我在空中見過的奇人異事簡直可以編寫一本圖鑑，附上搭飛機的幾個空服員地雷，大家要互相尊重喔！

請勿任意觸碰拍打空服員身體

這是我個人的最大地雷啊！尤其是在韓國航班，很多阿珠嬤呼喊空服員的時候都是用手直接拍打我們屁股啊！難道我屁股長得很像服務鈴嗎？雖然他們不是故意的，但社交距離真的是件重要的事啊。

記得有次我飛大陸班，在走道服務咖啡，經過一對情侶，坐走道的男子就拍打我身體，叫我給他咖啡，我實在不是很了解，因為用講的我其實聽得到，當下禮貌告知他下次請用講的，不要觸碰我的身體，結果他轉頭跟他女友說：「哎呦這台灣妞悍的咧！」我哭笑不得啊！這也是很多空服員的地雷喔！其實不只在空中，希望大家不管是在地面或是機上都要互相尊重啊！

這真的不是肯德基

因為飛機裝載的關係，航空公司餐點選擇有限，經常送到最後只剩下一種選擇，這時候經常會有客人因為吃不到某選項就發脾氣，只差沒有倒在地上哭鬧說：「這不是肯德基！」其實我可以理解乘客覺得：「為什麼到了他就沒得選餐？」這感覺的確不好，但這真的不是空服員可以控制的。

航空公司其實也會依照航線不同調整上餐選擇的比例，例如：美國回來的航班第二頓早餐，以前經常是西式的蛋比中式的稀飯還多一點，但因為我們公司美國班的乘客組成大多是越南人和台灣人，實際上選中式稀飯的人就會多一些，有時候連外國人也點稀飯，實在是很難以捉摸，最後都是空服員要一個一個道歉退餐，這點就請大家多多諒解了！畢竟飛機上的餐點只是讓你不要餓肚子，落地以後好吃的美食才是重點呀！

小姐！把行李放上去

經常遇到年輕女子帶著自己買的大包小包戰利品，一上機就叫空服員扛上行李櫃或是年輕力壯甚至是精壯有肌肉的年輕男子都要求空服員放行李，如果是因為受傷，我們都很願意幫忙，如果不是的話， 大家都成年人，不是應該為自己的行為負責嗎？大多數人只是懶得自己放……空服員天天飛，不像一般人可能一陣子才搭一次飛幾，如果每天都搬行李，大概不到1年就退休了吧！大多空服員還是會幫忙，但每個人多少都有筋骨受傷的狀況，也許你會說這是我們自己選的工作，但將心比心，希望乘客可以體諒。事實上外籍的航空公司有明訂，空服員只限於幫助老弱婦孺以及不便或是受傷旅客搬行李的喔！

小姐！麻煩叫前面的人……

之前飛一個越洋航線，遇到一對夫妻帶著3個小孩，用完餐以後客艙關燈讓乘客休息，其中一個小孩可能因為在機艙加壓下感到不舒服，一直不斷哭鬧，坐附近的乘客按了服務鈴，我一過去，他劈頭就說：「請把那個哭鬧的小孩丟出機外。」這種狀況身為空服員也很為難呀！因為我了解父母也對這種狀況感到尷尬，但班機客滿我也無法幫那位乘客換位子，最後只好提供他耳塞。

還有一次也是越洋航線，關燈以後服務鈴亮了，我一過去回應他就說：「你有聞到腳臭嗎？麻煩前面的先生把鞋子穿上。」又是一個太為難空服員的難題了啊！畢竟穿不穿鞋子是個人自由，嗅覺好不好也是個人天份，最後我的處理方式是在客艙那區噴灑香水。再來最常見的就是服務鈴一響，客人呼喚我們過去叫前面那位乘客把椅背豎直！其實除了用餐時間以外，空服員不會要求客人把椅背豎直，畢竟椅背往後倒是每個乘客的權利喔！若覺得前面的人椅背太傾斜，自己也可以往後倒的。

全家就是我家

經常遇到有些客人會私自進入我們的工作範圍，例如：廚房，但廚房檯面上其實會有一些我們私人物品，記得學姐曾分享他自己帶上飛機的珍珠奶茶被客人喝了一口，還放回廚房檯面上……更妙的是組員帶的杯裝卡拉姆久（一種條狀零食），竟然被客人以為是泡麵， 加了熱水結果整杯爛掉……。

我飛的時候，都會自己帶1.5公升超大桶的水壺上飛機，那水壺很明顯就是私人物品，因為我的唇印還明顯的印在水壺吸管口，有一次在機上忙得如火如荼，送餐送到一半回廚房拿東西，突然看到客人竟然私自進入廚房從我的水壺倒水出來喝……實在傻眼，而且他喝的水還流過我的吸管唇印啊！我不是很能理解，為什麼有人敢喝陌生人水壺的水啊？

還有一次在機艙走道上賣免稅品，工作的時候我們都是穿圍裙的， 圍裙有兩個口袋，客人座椅的高度剛好可以看到口袋的位置，正在忙著賣東西的同時，旁邊坐著的客人竟然直接伸手進入我的口袋掏東西，還有跟空服員借筆絕對不會還的客人很常見，所以我們都會用公司的筆，不見就算了，有某個學姐身上的筆都沒了，剩下自己在迪士尼買的卡通人物筆，借給一個客人以後，看見客人邊咬筆邊用她的筆寫字，最後那支筆學姐也不想收回了。

另外也有乘客跟空服員借了萬寶龍筆，寫完直接假裝沒事收進自己包包裡，直接就不還的也大有人在，客倌啊！不是上了飛機就沒有法律的啊！並不是一上機整個機艙都是你家，那是空服員的私人財產啊！

撿到什麼都不奇怪

記得有次飛歐洲班，第二頓早餐開燈以後通常會先發送溫熱濕紙巾， 讓大家稍微醒一下，一開燈發現走到地上有一件Bra！問了周遭的乘客，沒人想承認。過了快兩小時，早餐用完也快降落在桃園了， 竟然又撿到一件內褲！問了附近的乘客，還是沒人承認，我實在疑惑，到底那個遺失的人後來是穿什麼下飛機的啊？！

還記得有次乘客都下機了，剩下一個中年男子，緊張翻找自己的座位，我上前詢問：請問先生掉了東西嗎？先生回答：「我的眼鏡！」我急忙幫忙在座位附近翻找，後來我問他請問眼鏡長什麼樣子？他回答:「藍色框。」我說：「先生請問是你頭上這副嗎？」先生滿臉通紅下機，實在是太可愛了啊。

客人掉什麼真的什麼都不奇怪，sim card和鑽戒我遇過好幾次，還有一趟客人下機前急忙跑到廚房，告訴我們他的透明牙套放在餐盤上被收走了……於是我們所有人留下來把大概六台髒的餐車裡面的髒餐盤一個一個拿出來檢查，最後還是沒找到。

乘客最常不見的就是護照，但當乘客會急忙叫我們幫忙找護照的時候，80％都會發現護照就躺在他的包包裡，讓人哭笑不得。

其實飛久了在機上看到的令人驚奇的人、事、物，真的什麼都有，什麼都不奇怪，把衣櫃當作廁所門、把耳機當保暖耳罩、把機上毯子當披風披著下飛機的也大有人在，只要在不影響他人的狀態之下，其實無傷大雅。

相關書摘 ▶ 《三萬英呎高空的生活》：駕駛艙傳來令人顫抖的訊息——做好心理準備

書籍介紹

本文摘錄自《三萬英呎高空的生活：一名空姐的流水帳日記》，四塊玉文創出版

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作者：Zoe王小凡

機艙內，有同事情誼、也有乘客緣分；

機艙外，有旅行趣事、也有職場冷暖。

我在三萬英呎的高空上，打卡上班。

這是我的空姐日記，也是我珍貴的回憶！

30萬粉絲引頸期盼，部落客Zoe的空姐心裡話

機艙內，從來不只是送餐、倒水

各種奧客的古怪行為、免稅品賣到賠錢、飛行途中被告知飛機出現機械異常，留下了生死一瞬間的難忘經歷……每一則故事都是親身經歷，訴說空服員的真實人生。

機艙外，點滴辛酸誰人知？

飯店撞鬼誰來救？異國生病怎麼辦？颱風再大也得飛？護照丟了該找誰？……你眼中帥氣、美麗的空服員們，就算發生再可怕的事情，也會努力笑著上飛機。

半空中，珍貴回憶都是歡笑

在佳節打扮成聖誕老人的乘客、在飛機上認的乾爸與乾媽、幫抱病的我刮痧的暖心客人、生日時為我驚喜慶祝的同組組員……飛行的那些日子，每份感動我都謹記。

Photo Credit: 四塊玉文創

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航