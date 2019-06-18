《他是憂鬱，不是失智了》：老年憂鬱症有哪些非典型症狀？

文：和田秀樹

除了憂鬱和悲觀之外 ——老年憂鬱有青壯年患者沒有的特定症狀

眾所周知，憂鬱症具有憂鬱和悲觀的病徵，但除此之外還有各種症狀。

例如，有一種症狀就是看似「大腦突然斷電了」的「精神運動性遲滯」（psychomotor retardation）。

因為大腦不能正常工作，本人會覺得腦袋變糟了，某些情況下也會導致工作能力的退化，因而有被解雇的危險；即使一直坐在桌子或電腦前，卻完全沒有進度，做事也失去幹勁，能力似乎變得低落；或是體溫明明很正常，卻覺得自己好像發燒了，感到疲憊倦怠……這些都是「精神運動性遲滯」的症狀。

憂鬱症的典型症狀是對一切都變得悲觀，連帶地失去為未來奮鬥的欲望和動力。由於睡眠節奏紊亂，會變得淺眠或失眠，導致身心都痛苦煎熬。

此外，情緒不斷在沮喪與振奮之間交互轉換也是憂鬱症的特徵，特別是中午以前狀況容易變差，這也是年輕或中壯年患者常見的症狀。

需要注意的是，老年憂鬱症經常會出現上述之外的非典型症狀——以下這些情況，乍看並非是明顯的憂鬱症症狀，希望大家也能記得並留意。

焦躁不安、靜不下來

令人意外的是，許多罹患憂鬱症的人會出現好辯、煩躁的狀態。因為焦慮不安的感覺太過強烈，於是變得「坐立難安」、「只要靜下來就會擔心焦慮」，這在專業上稱為「精神運動性興奮」（psychomotor excitement）。

雖然上了年紀之後，大腦中主管情緒控制等高級知性活動的額葉會漸漸萎縮，讓人變得比年輕時更容易發脾氣，但在許多情況下，背後其實都隱藏著憂鬱症的因素。

有時候，因身體疾病住院的患者若變得狀態不穩定或「情況不太對」，醫師在接到通知而前往看診時，仔細檢查後往往會發現是憂鬱症。此時只要給予抗憂鬱藥物，就能讓患者平靜下來。

或許有人會認為，讓一個處於亢奮狀態的人服用抗憂鬱藥物，不就等於是火上加油嗎？但是有一定比例的人在焦慮煩躁時服用抗憂鬱藥物，會緩解亢奮的情緒。

此外，當這種「焦慮」或「煩躁」的感覺變得強烈時，會有不少人出現衝動性自殺的舉動，需要特別注意。

心悸、呼吸急促、失眠、食欲不振

老年憂鬱症還會出現心悸、呼吸急促等自律神經系統的症狀，其中最常見的是失眠及食欲不振。

憂鬱型失眠與一般失眠有頗多差異，因此精神科醫師經常可以從患者訴說自己「睡不著」的抱怨裡，發現隱藏於其中的憂鬱症。

一般的失眠是不易入睡，我稱它為入睡障礙，像是到半夜兩點、三點、四點還睡不著，一旦睡著了，又是到早上十點、十一點都起不來（當然就來不及上班了），這是最常見的狀況。

相對於此，憂鬱型失眠者的入睡障礙不太明顯，雖然也有人難以入睡，但主要的特點是即使睡著了，也會在清晨四、五點左右醒來、或是整晚睡眠斷斷續續。

或許大家已經發現，當人上了年紀，這種失眠的症狀自然就會出現。人們常說老人家都「起得早」，所以單單只根據睡眠障礙，很難判斷是常見的老年失眠、或是老年憂鬱症，這時就需要與先前的睡眠狀態比較，或是從食欲不振等其他症狀來評估確認。

不切實際的妄想

一旦年歲增長，或多或少都會變得固執，經常堅持非黑即白的言論，或是對一件事太過執著，不肯改變自己的想法。這是額葉老化所導致的現象，有的人早在四十歲左右就開始退化，本書會在第五章介紹。

儘管如此，如果這樣的態度裡還包含了不切實際的妄想，就要慎重考慮是否罹患憂鬱症的可能性。例如先前提過的被害妄想，就會固執地深信「別人都討厭我」或是「只有我被排擠」。

此外，「疑病妄想」、「有罪妄想」、「貧困妄想」被稱為憂鬱症的三大妄想，或許大家也曾在自己或周遭的家人、朋友身上見過類似的情況。

疑病妄想，是指明明沒有生病，卻一直覺得自己病了，像是深信自己「一定對某些東西過敏」、「身體有奇怪的氣味」等，更極端的例子還有認定自己「罹癌了」、「得到不治之症」，或是「馬上就要死了」。

有罪妄想，是將所有事情都歸咎於己，覺得自己「做了無可挽回的事」、「給職場及家人添麻煩」，即使安撫他「沒有人覺得你添麻煩」，也無法改變他的想法。一旦症狀加重，就會陷入「周遭所有的壞事全都是自己造成」的妄想，甚至覺得自己必須受到懲罰。

貧困妄想，則是執著於金錢的不安，莫名覺得自己「根本沒有錢（即使有一定的儲蓄）」、「往後會變得越來越窮」，「工作會陷入困境，最後流落街頭」、「一想到用錢就害怕」。

傍晚開始出現異狀

一般情況下，憂鬱症的特徵是中午之前狀況不佳，下午過後較為好轉，但憂鬱症老人則大多從傍晚開始出現整晚不適的現象。

這就是所謂的「日落症候群」，當老人家一到傍晚就無法平靜或行為異常，必須謹慎留意。只不過這也是失智症常見的症狀之一，所以很難區別。

身體不適

或許會讓人意外，但老年憂鬱症患者經常會抱怨有「腰痛」、「心悸」或「鬧胃病」等身體不適的症狀，這在專業上稱為「身體化疾患」。

患者會積極地四處就醫，因此往往不會被認為是憂鬱症，但如果一經確診， 適當用藥就能大幅改善。

如果檢查身體後沒發現任何異常，不妨就試著服用抗憂鬱藥物。

記憶力衰退

老年憂鬱症容易導致記憶力衰退，患者開始對一切失去興趣，注意力也變得散漫。年輕的憂鬱症患者很少出現記憶障礙，因此這也是老年患者常被周遭的人誤解為「老年痴呆」的主因。

如果老人家同時出現了以上這些症狀，就要注意可能是罹患了憂鬱症，最好盡快就醫。

不僅止於老年人，任何人只要罹患了憂鬱症，思考就會變得悲觀，又因為無法扭轉這些想法，使情緒更加低落，進而引發惡性循環。加上憂鬱症可能會導致失眠，更容易使症狀惡化，陷入負面思考的漩渦。

所以，及早就醫並接受妥善治療是非常重要的，因為就如先前多次提及，老年憂鬱症的徵兆容易被視為「上了年紀本來就會這樣，這也沒辦法」，覺得理所當然而遭到忽視。

像是最近看起來沒什麼精神、悶悶不樂，經常說身體不舒服，開口閉口都是抱怨，減少外出次數，大腦運轉不如以往靈活，或是失眠、食欲不振……這些看起來都是自然的老化現象，一般人多半覺得很正常，不是什麼異狀。

要是出現了輕微的妄想、說話顛三倒四，則同樣會被誤解為失智症或其他疾病。

雖然有點囉嗦，但在這裡還是要再次提醒，老年憂鬱症在記憶障礙及意欲低下、失去活力方面的症狀特別明顯，因此很容易被歸類到失智症的範疇。

對環境的適應變得脆弱 ——身心的老化降低高齡者的承受能力

自一百多年前佛洛伊德的時代開始，「客體失落」一直被認為是憂鬱症的最主要成因。這是一種與自己所愛或依賴的對象，因死亡或分離而產生的失落體驗。

這不僅是指失去近親、父母與孩子或失戀等具有特定對象的狀況，也包括因為退休或搬遷等變化，而離開原本與自己融為一體的工作職務（社會地位）或習以為常的生活環境，以及因為意外或手術而失去身體的一部分或機能等各式各樣的情境。

這是人只要活著就必須經歷多次的體驗，而正如一開始所說，在精神分析的世界裡，客體失落被認為是憂鬱症的最主要成因。

從近親的死亡到身體機能的喪失，年紀越大，越常經歷客體失落，不斷、逐漸地累積。

六十至六十五歲之間通常會因屆齡退休等理由離職，此時身為母親的女性也會面臨孩子結婚、獨立、生產等離開原生家庭的情況。原本與自己非常親密的對象，突然一個接著一個地消失了。

此外，這時也可能在退休後從城市搬到悠閒的鄉下，或者反過來遷移到生活便利的都會大廈等，面臨環境上的重大變化。

有許多老年人因為家人擔心而要求他們一起同住，於是離開了自己熟悉的地方和親密的朋友，反而變得失去活力。這種人際關係或生活場域等外部環境上的巨大變化，很容易造成客體失落的經歷。

此外，老年人在角色及立場上的變化也很顯著。特別是在日本，只要年紀大了、退休過起悠閒的生活，就會一律被稱為「爺爺」、「奶奶」，連名字及定位都彷彿不再存在。更何況，有許多人是在退休後失去了原有的頭銜，才第一次對身邊發生的變化感受到衝擊。

老年人的另一個特徵是，他們不僅要面對外部環境的變化，就連身體的內部環境，也在不知不覺中有了差異。

身體內部環境的主要變化之一，就是神經傳導物質的減少。年齡越大，基礎含量會變得越低。

在遭遇客體失落或環境變化等巨大壓力時，年輕人的神經傳導物質也會減少，但因為他們的基礎含量原本就很高，即使有些許下降，也不至於低到會導致憂鬱症的程度。

但是，基礎含量原本就低的老年人，只要下降的程度跟年輕人一樣，就會陷入「憂鬱症的危險區域」。換句話說，老年人的承受能力已經脆弱到神經傳導物質一減少，就會出現風險。

除此之外，如同先前所提，年紀越大，大腦的額葉就會更為萎縮。老年人缺乏適應變化的能力，主要就是因為額葉功能退化，而失去了思考的彈性。只要他們開始想著「自己已經沒用了」或是「沒有必要活下去了」，就會變得越來越偏執，完全否定其他的可能性。

而且，隨著年齡增長，體力、肌力、視力及聽力等基本身體機能會跟著衰退，這也是一個問題。即使面臨類似的環境變化，如果年紀尚輕且身體機能夠好，多少可以熬過去，但是老年人在身體機能方面已經失去了適應的能力。

此外，他們的記憶力衰退狀況也更為嚴重。例如，在失智症初期，老人家原本都還能正常地生活，但因為孩子擔心而要求他們過去同住，結果開始一直記不住新超市的位置、或者在住家附近迷路。到了失智症中期，則會出現連新家的廁所在哪裡，都完全記不住的誇張狀況。

即使環境發生變化，只要記憶力越好，適應的速度也會越快，一旦步入老年（尤其還罹患了憂鬱症），記憶力嚴重衰退，適應的過程就更加困難。

讓老人家保有「現在還能做的事」 ——減少環境變化造成的適應衝擊

考慮到以上提及的問題，最重要的就是讓老年人不會因環境變化，而被奪走「現在還能做的事」，並且盡量延續、維持住這些能力。

如同前例所說，即使老人家一直記不住新家廁所或超市的位置，但是他們一定記得老家的廁所和老家附近的超市在哪裡。

之前，日本三一一大地震造成了嚴重災害，許多老年人被迫搬離已經住慣了的城鎮及居家，前往臨時安置所避難，這其實造成了比我們想像中更重大的影響，應該要受到更多的關注。

像是電視全面數位化的推行，以我的角度來看，這等於是和超高齡社會背道而馳的反向做法。

由於全面數位化的關係，老年人家中的舊型電視已無法使用，但是他們到現在都還無法適應新型電視。我真的很想問問，到底有沒有人明白，這對於把看電視當成生活唯一樂趣的老年人，會造成多麼重大的影響。

基於以上諸多狀況，我真的希望大家能深切地意識到，老年人面對周遭環境的變化，是如何脆弱地不堪一擊。

此外，老年人的神經傳導物質含量原本就比較少，若是因為某些突發狀況急遽下降，會比年輕人更容易落入「憂鬱症的危險區域」。對於老年人而言， 憂鬱症是離他們很近、非常切身的疾病，因此如何早期發現、早期給予適切治療， 是往後老年醫學的重要課題。

書籍介紹

本文摘錄自《他是憂鬱，不是失智了：老年憂鬱症，難以察覺的心病》，仲間出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：和田秀樹

譯者：楊詠婷

會老是自然，但憂鬱不該是應然。

倘若一個人因老化，而無法愛變得如此的自己，

失去了愛自己的能力，就成了老年憂鬱的好發族群。

老年憂鬱因症狀近似老化、失智，而常被忽視或誤解，

讓我們開始認識它、發現它，幫助身邊的長者穿越情緒黑潮，

這不只是為了他們，也是為了我們自己。

老年憂鬱症的主要成因，是大腦退化的〈生理因素〉和老年人承受失落體驗的〈心理因素〉交相作用所致。而潛在的危機是，老年憂鬱症的特有症狀很容易被誤以為是失智症的認知障礙、或只是自然的老化現象，如果忽視不理、或偏離了治療方向，老人家就可能長期承受身心煎熬，甚至真的發展成失智症。

老年精神科專業醫師和田秀樹，詳盡說明老年憂鬱症的身心病因和判別症狀，並將其和失智、譫妄等常見的老年認知障礙進行解說比較，同時提供主要的治療方法和預防知識。在「老老照護」漸已成形的台灣社會，對於老年憂鬱症患者，以及擔負照顧責任的配偶伴侶或中壯年子女，本書都希望給予必要的支持與指引，為打造更友善的醫療、照顧和生活品質而努力。

本書特色

台灣少見的【老年憂鬱症】醫療保健專書 ：老年醫療書籍多聚焦於失智症或抗老化防治，本書則為理想的入門讀本，呼籲大眾對於老化造成的幽微心理衝擊，有更正確的認知、更敏銳的察覺。

：老年醫療書籍多聚焦於失智症或抗老化防治，本書則為理想的入門讀本，呼籲大眾對於老化造成的幽微心理衝擊，有更正確的認知、更敏銳的察覺。 理性專業的解析中兼具人性化的照護思考 ：作者論理清楚明確、文筆平易近人，除針對老年憂鬱症的防治完整說明，也適時表達對高齡者身心照護的務實觀點和醫者關懷。

：作者論理清楚明確、文筆平易近人，除針對老年憂鬱症的防治完整說明，也適時表達對高齡者身心照護的務實觀點和醫者關懷。 對於老年醫療與老人心理，我們都需要重新認知：時代進步延緩了身心老化，我們對老人的認知卻仍框限於刻板印象。即使已步入人生最後階段，老年人仍應享有肯定自我的生活權利與尊嚴，本書給予的提醒，讓我們在面對老化、與長者相處、擔負照顧工作時，都能以更貼近高齡者實際需求的角度來思考。

Photo Credit: 仲間出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航