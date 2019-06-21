《讓男人心裡只有妳》：如何克服「都是我的錯」症候群？

文：高野麗子

比起追求完美對話，更該「好好講出心中所想的事」

「第一次見面時的交談很不順利。」



「沒辦法好好地將話題延續下去。」

這是為交不到男友、無法好好談戀愛而煩惱的女性們常說的話。

我想，不擅長侃侃而談的人確實存在。但是，在大多數的場合中，問題的原因並不在於說話的技術，而是在於思考。

覺得自己不擅長交談的人，從一開始就先入為主地認為「必須和男性愉快地侃侃而談」、「交談一旦失敗的話就會被討厭」。不擅長交談的人在沒有練習過的狀態下，就能完全不失敗地侃侃而談，這本來就是不可能的事。

這不僅限於女性，男性也一樣。姑且不論那些相當不怕生、擅長說話的人，所謂的交談，是像運動一樣需要訓練的。

和男性交談時，最令人困擾的並不是當下的失敗，而是對過去的失敗耿耿於懷而下意識想逃避。

認為自己不擅長交談所以幾乎不和男性說話 即使被搭話也說不出話來 開始對和男性說話感到苦惱

會逐漸陷入這樣的惡性循環中。為了改變這個情形，無論如何都需要進行練習。

不管是運動或是樂器，總有第一次的時候，都要經過多次的失敗和練習才能變得更拿手。與人交談也是一樣的。

即使是現在很擅長交談的人，也有很多人過去是不擅長講話、失敗了無數次，經過練習後才變得能侃侃而談的。多說話、多練習是必要的。

不管看多少書都無法實際派上用場

聽到「練習是必要的」，有許多認真的女性都會有想著「必須閱讀書籍來練習對話！」的傾向。

但事實上，對於覺得自己「不擅長交談」的人來說，這常是一道很難跨越的障礙。在對自己沒有自信的階段，就算試圖掌握書籍或研討會中提到的技巧，也找不到練習的機會，無法實際應用。

根據對象和情況的不同，理所當然也會產生成千上萬種的對話。

我認為對方會按照書中的練習問題來回答的可能性，可說是相當低。

遇上這種情況時，因為只想得到預設好的臺詞而陷入恐慌、什麼都說不出口而演變成陷入沉默「......」，就沒有意義可言了。

不擅長交談的女性要進行練習，就要時常前往聯誼的場合，儘可能多和男性實際對話。就算失敗也當成練習，累積交談的經驗。除了這麼做別無他法。

即使失敗也要覺得「沒關係」，進行下一個對話，繼續練習。不管什麼都好，試著說點什麼吧。首先，必須像這樣改變自己的心態才行。

如果是交到了男友、已經實際開始交往後，和對方進行對話時，比起是否能「侃侃而談」，更重要的應該是能「好好講出心中所想的事」，然後「儘可能地以可愛的方式講出來」對吧？

首先，要以能講出心中所想的事為目標。如果途中有什麼失敗的地方，也請不要過於在意非必要的事。因為「不去在意戀愛的人反而能更加順利」。不要以自己能否侃侃而談做為考量標準，請多試著思考自己能否好好說出心中所想的事。

就算發生不好的事，也不要「都是我的錯症候群」發作

有一種狀況叫做「都是我的錯症候群」。

這時會出現「這是我自己失態」、「這是我的疏忽」、「這是我的責任」這樣的想法。

當發生了什麼不好的事情時，會覺得「全都是我的錯」、「是我自己不好」的女性，相當地多。例如，發了訊息給對方之後，卻沒獲得回覆時就會這樣。

有自信的女性會覺得「他可能在忙吧」、「可能是睡著了吧？」通常不太會認為是自己的問題。會覺得可能是物理環境造成的，或是找個對自己方便的理由，其實這樣反而比較好。

有「都是我的錯症候群」的人，則會煩惱著「一個禮拜前我最後說的話，是不是有什麼問題呢......」，容易陷入沉思苦想。最後，就會在三更半夜一直翻過去的訊息或LINE，開始逐一檢查之類。

「我到底是哪裡做錯了呢？」不知為何總是先入為主地認為所有的原因都出在自己身上。像這樣覺得所有事情都跟自己有關，從某方向而言，也是一種自我意識過剩。

他可能只是太累所以不小心睡著了。或是只是在打好訊息之後，原本想發送卻忘記按下送出也說不定。

難以抱持「應該有除了自己之外的其他原因」的想法，正是「都是我的錯症候群」。

就算隔天早上對方表示「抱歉抱歉，不小心睡著了」，也無法相信他說的話，甚至會覺得「其實根本就是去找別人了吧」，也有這樣鑽牛角尖的人。

為什麼會變成這樣呢？說到底就是因為對自己沒有自信。因為無法信賴自己，所以也無法信賴對方的愛。

這樣的女性，最好從根本上練習如何對自己有自信比較好（具體的練習方式，將在之後的篇章中為您介紹）。如果不這麼做，將會一而再、再而三地陷入相同想法中，長時間為此煩惱不已，並得做一些不必要的搏鬥。

此外，事實上，這也可能是因為過去曾經被說過這樣的話而造成。

例如，有案主曾被會家暴的前男友或已離婚的先生說過「妳就是這樣才什麼都做不到」、「全都是妳的錯」之類的話。或是從小就常被母親責備「都是因為妳這個樣子！」的案例。

可能也有因為被這樣洗腦，而演變成心靈創傷的情況。像這樣的案例已經根深蒂固，最好找專業的諮商師諮詢。

書籍介紹

《讓男人心裡只有妳：破解他的真心話，從見面3分鐘發展到完美戀愛》，遠流出版

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作者：高野麗子

譯者：汫玲

要拿到愛情的主導權，就要擁有「被愛的自信」！先瞭解自己值得被愛，男人就會對妳愛到無法自拔

適用對象：

想談場戀愛，又老是感嘆遇不到好對象的妳

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Photo Credit：遠流出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航