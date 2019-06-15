尉天驄現代主義短篇小說〈到梵林墩去的人〉

文：尉天驄

〈到梵林墩去的人〉

小火車站上，一個年輕人正敲打著售票的窗口。

「買票！買票！」他沙啞地叫著，深沉地望著四周。下午的陽光慵倦地照在街上，一陣黃沙忽忽地捲過去，一個光腳的小男孩正穿過那裡，跑進那間半掩的店鋪。車站裡垂敗下來的木梁上，一隻叫不出名字的黑甲蟲在靜靜地貼伏著。

「買票！」他又重敲著售票的窗口。沒有人答應。他搖搖頭，很滑稽地用手摸著屁股。

「他媽的，沒有人。」他喃喃著：「人都死光了。——呃，買票。」

「唔！唔！」一個蒼老的聲音隔著窗子響著：「是你嗎？透西？」

「透西個屁！買票。」

「透西，你不該忘記給老人家送飯的。」

「誰要給你送飯，快點，我要買一張車票。」

「你不是透西嗎？」窗口打開了：「透西愈來愈野了。你下次該對他說不要忘記給老人家送飯。」

「你睡著了？」

「是你要一張車票嗎？」

「還有誰呢？」

「你不該來得這麼早。」

「早麼？」

「車子要三個鐘頭以後才來。」

「三個鐘頭？」

「三個鐘頭零二十七分。」

「他媽的，你們不能多開一班車子？」

他摸著口袋，把一張皺了的票子遞過去：

「給我一張到梵林墩的車票。」

「梵林墩？」

「呃，梵林墩！」

「沒有到梵林墩的車子。」

「那我該坐哪一班呢？」

「我不知道，我沒聽說過這個地方。」

「沒有人到過梵林墩嗎？」

「沒有人到過。」

「他們都到哪裡去？」

「最遠他們到過農門鎮。」

「哪一個農門鎮？」

「就是那個農門鎮。尤烈說，那裡的風，柔柔的，那是打海上吹來的。我記得清清楚楚的，他說過，得讓這裡的風也變得柔柔的，那時候他剛回來，我們攀著肩膀在街上走，風沙吹在他的臉上灰黃灰黃的。」

「他不該回到這裡，鬼才喜歡這個地方。」

「你不該這樣說，這是塊最好的土地。」

「你去住吧，給我張梵林墩的車票。」

「沒有到梵林墩的車票，它只開到農門鎮。」

「就買到農門鎮——。這真是個鬼才住得下去的地方。一群豬，沒有人知道梵林墩的名字。」

「這是你的車票，你可以回去睡覺了。」

「我為甚麼要回去睡覺？我已經買好了車票。」

「你該再睡一會，車子來還要三個多鐘頭。」

「它不能早到些嗎？」

「你可以回去再推兩班車子。」

「推甚麼車子？」

「你不是在礦場推煤車嗎？」

「甚麼礦場？」

「你該再去看看。尤烈說，那會是天下最大的礦場。」

「我不要去看，我要看它幹甚麼？」

「你該回去再推兩班車子。」

「沒有甚麼人叫我推煤車，這是天下最壞的地方。」

「那你每天都幹甚麼呢？」

「我記不得自己都幹些甚麼，好像是昨天的事，山苟伯叫我洗過一落盤子。」

「那你可以回去再洗一落盤子，太陽下山的時候，你才能聽見火車的叫聲。」

「我不想去洗甚麼盤子，山苟伯說：年輕人該到梵林墩去。——你們不能多加一班車子嗎？我要趕快離開這個鬼地方。」

「你可以到那邊去等，透西真是玩野了，你該對他說不該把老人家的飯忘記。」

「誰是透西？」

「他一定又去抓斑鳩去了，他爸爸就喜歡抓斑鳩，老胡子墳上那棵桑樹上每年都有一窩最好的斑鳩，你該嘗嘗那棵樹上的桑葚，那是熟得發紅發紅的葚子。」

「我不想吃甚麼桑葚，我要到梵林墩去——為甚麼你們不安張椅子？」

「問塔基跟麻撒就知道了。」

「誰是塔基跟麻撒？」

「第二個礦坑的兩個傢伙。」

「我不認識塔基，也不知道誰是麻撒。」

「你不是在礦場推煤車嗎？」

「沒有誰要我去推煤車。」

「那你可以去問尤烈。」

「誰是尤烈？」

「你沒有賭過錢嗎？」

「我沒有賭過。」

「你該到尤烈那裡碰碰運氣。」

「我根本不認識誰是尤烈，我也不想碰甚麼鬼運氣，我只想有張椅子歇歇腳。」

「我該去罵塔基跟麻撒，他們真不該喝得爛醉。」

「他們喝得醉不醉，管我個屁事。」

「塔基醉得最兇，是他先把椅子拆散的。」

「你不能再添一張椅子嗎？」

「我找不到黎坤。」

「誰是黎坤？」

「你不是在礦場推煤車嗎？」

「誰去推煤車呢？這是個鬼也要餓瘦的窮地方。」

「你該到尤烈那裡去看看黎坤。」

「我不認識誰是尤烈，我也不知道誰是黎坤。」

「你該到尤烈那裡碰碰運氣，你可以跟黎坤喝兩杯。」

「我不想跟誰喝一杯，他們罵人的話跟豬叫一樣。山苟伯說：你不該躲在屋角裡一個人哭，你該到梵林墩去。我要離開這個地方，我不要去認識甚麼尤烈或黎坤。」

「你該去見見黎坤，他總坐在那裡。哈，好小子！他總會先叫你。」

「他為甚麼要叫我呢？我已經不欠誰的，誰也不能再把我踢醒。」

「他會喜歡你——跟我來小伙子，他會對你說，我要讓這裡的風變得柔柔的。」

「沒有甚麼地方的風像梵林墩的那樣柔，農門鎮的也沒有。——你們的車子還不如換個牛車，一群笨豬。」

「你該先去看看黎坤，他會告訴你水壩築在哪裡。」

「誰的水壩築在哪裡？」

「你不認識羅予六嗎？他可以帶你去。」

「他帶我去梵林墩嗎？他不會知道的，而且我根本不認識誰是羅予六。」

「爬過那座山頭你就可以找到他。」

「我為甚麼要爬過那個山頭？」

「你該去的，那樣你就可以看見那座茅屋。」

「我耍到梵林墩去，我不要甚麼茅屋。」

「你可以走過去，羅予六的來西會先招呼你。」

「誰是來西？」

「那是羅予六餵的黑狗，你不知道牠多靈巧，有一次牠替透西的爸爸捉到一隻山兔，透西說，來西是羅予六的女兒。」

「誰要見羅予六幹甚麼？」

「他會先帶你看他種的玉米。」

「這是個鬼也要餓瘦的地方，沒有誰帶你去看玉米。」

「看過玉米，他會帶你去看他抓來的山雞。」

「我要趕到梵林墩好好睡一覺，你不知道這個鬼地方連睡覺也會有人把你踢醒，到梵林墩我要先睡一覺，我不想看甚麼山雞。」

「羅予六的板菸最夠味了，你該先嘗一嘗。」

「我不要抽甚麼菸。」

「那你該嘗嘗那些野果子，他會給你找兩顆又紅又甜的，你該選一個青的嘗嘗，你該嚼嚼那種酸味。」

「我甚麼也不要，我要趕快離開這個鬼地方。——你們這是哪國的屁火車，太陽快要落了，要等到哪一年它才會開來呢？」

「這時候那個山頭最好看了，你該站在那塊大青石上往下望一望。」

「我為甚麼要去那個山頭，我的票已經買好了，我要到梵林墩去。」

「羅予六會跟你說水壩怎麼做。」

「甚麼水壩？」

「黎坤的水壩，他說等水壩好了，我們就有最柔最柔的風。你不知道他多喜歡摸別人的頭，他說：好小子，那時候你可以好好地泡在水裡洗一洗身上的煤煙。」

「我要到梵林墩好好洗一洗身上的爛泥，再沒有一個地方比這裡的街道更髒，你們真該在路上養一群豬！」

「黎坤會把這條街整治得好好的，他說：小伙子，我們先該把街道鋪上瀝青，很多人會到我們這裡來。」

「只有倒霉倒到家的人才會到這個鬼地方來，只有天下第一號窩囊廢才住得下去。」

「他們會來的，你該到尤烈那裡去。」

「我去找他幹甚麼？我根本不認識誰叫尤烈。」

「他會告訴你那些礦苗在哪裡。你不知道，那一晚他們醉得多兇，黎坤抓著那塊石頭笑得像個瘋子，尤烈不該，那晚他吐了黎坤一身。」

「誰要看那些石頭，普天之下再找不到這麼討厭的石頭，它只能拿來敲你的腦袋，我一輩子也忘不了那個最討厭的黑傢伙，下一次我一定要敲掉他那兩顆黃板牙。——你這裡連水也沒有嗎？」

「你口渴嗎？你該罵罵透西，他不該這樣忘掉老人家。」

「我不知道誰叫透西，你不能去找他嗎？」

「等我找到他了，我一定要先敲敲他的腦袋。黎坤會把老呂西找來，那樣我就可以敲透西的腦袋了。」

「誰是老呂西？」

「黎坤說，他要在街東頭那塊地上蓋一座閣樓，好小子，你病了嗎？找老呂西去吧，好好地聽他的話。」

「你該先去找一罐水來，要不然再沒有誰能去見老呂西了。」

「透西一定野到山裡去了，真該有人告訴他不該忘記老人家。」

黃昏漸濃了，燃紅的晚雲把街道映得分外悠長，在餘暉中，老人家一跛一跛地向街道走去。

「他媽的，沒有人要來的地方，火車司機一定他媽的睡著了。」

街道上忽然出現四個人。

「一定在這裡。」一個黑色的傢伙叫著，那兩顆門牙向外敞露著。

「這不是嗎？」

「你們還要幹甚麼？」年輕人說。

「跟我們回去。」

「我已不欠你們甚麼，沒有人能叫我做甚麼。」

「你要溜嗎？」

四個人漸漸圍攏過來：

「乖乖地跟我們回去，不然要你的狗命。」

「回去幹甚麼？」

「跟我們去見杜老大。」

「去見那豬玀嗎？吃屎的傢伙。」

「走！」

天漸漸暗了。老人微喘著走了進來。

「該有人跟黎坤說，街道也沒人管了，晚上也沒有燈了，要是尤烈喝醉了，他一定會被絆倒。黎坤到哪裡去了呢？他說就要回來，帶老呂西一起來，他買的是農門鎮的車票，但是阿朱、第松都沒有找到他。該有人跟他說，礦石上已經長滿青苔了，水壩上的野草也愈來愈長了。透西愈來愈野，麻撒的醉酒也更加厲害了。他們到哪裡去了呢？尤烈也不見了。椅子該修了，該有人告訴他們，但是，他們在哪裡呢？農門鎮沒有他們，到底他們去了哪裡？——也許他們到梵林墩去了。」

他一跛一跛地走來，對著月台叫喊著：

「喂！年輕人！」

「喂！你跑到哪裡去了？車子就要來了，要是你見到黎坤，你該告訴他這裡的一切。」

「喂！」他叫著。

「喂！年輕人！」他叫著：「你不是口渴嗎？水已經來了，車子就要進站了……」

不遠的地方火車在晚空中寂寞地嘶喊著。

相關書摘 ►談《到梵林墩去的人》：尉天驄現代主義小說之評論

書籍介紹

本文摘錄自《到梵林墩去的人》，聯合文學出版

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作者：尉天驄

你不該躲在屋角裡一個人哭，

年輕人該到梵林墩去。

沒有甚麼地方的風像梵林墩的那樣柔……

尉天驄／短篇小說集

尋覓種種掃除陳腐、一新耳目

足以誠實表達心情的實驗風格

諸如海明威《老人與海》文字的簡淨與孤寂、貝克特《等待果陀》劇場中前言不對後語的荒謬，又或如雷奈電影《廣島之戀》中不同時空的夢幻交疊……這些受戰後存在主義影響的西方藝術風貌，同時帶動了台灣一代新文藝的各種實驗。從尉大哥的小說裡，便也可以看到一份「為伊消得人憔悴」的浪遊和尋索。——奚淞

我的年輕時代所體驗的種種，

也許就是這個時代的一些面影吧。

一個人只有面臨某種困境，才能體認出羅曼蒂克的情緒的蒼白，只有面對自己的弱點，才能撕去自身的「偽裝」……我們寫作，把作品聚在一起，讓它像一面鏡子照出我們的弱點，一方面也投入世界去作為彼此間的交通。——尉天驄

年輕人：「人最可悲的是對自己沒有了自由」

一部充滿實驗性、高度象徵，飽含韌性與氣氛的作品

十三個短篇故事，分別來自作者三個階段的小說成就：開首五篇〈母親〉、〈內陸河〉、〈匍匐之秋〉等描繪主人翁忽明忽滅的心理狀態，是最純粹的現代主義文學創作；中段〈大山〉、〈到梵林墩去的人〉到〈艾玲達！艾玲達！〉諸篇則是個人風格代表作系列，大量的對白敷演現代人的心靈風暴；在表面看似「虛無、蒼白、病態」的美學意境之下，實則跳動著對「生命、愛情、自由」勇於探索的年輕心靈。

與前此大不同的壓卷作〈唐倩回台灣〉，獨具議題性，見證當年文學運動風潮歷變後，一代知識分子們對自身理念與任務的反省。

特別收錄

著名劇作家姚一葦論〈到梵林墩去的人〉，為其少數對小說家作品之重要評論。

散文名家王鼎鈞特寫〈被殺者〉的結局發展，堪為短篇創作的觀摩範例。

廖任彰專論《尉天驄與臺灣現代主義文學運動》節錄，深度分析創作理路。

Photo Credit: 聯合文學出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰