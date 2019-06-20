《關於人生，你可以問問亞里斯多德》：公民和諧就好比「國家之船」，每位水手各司其職

文：伊迪絲．霍爾（Edith Hall）

「安全航行是所有人的事」

在亞里斯多德的政治理論裡，我們與其他公民的關係，屬於特殊類別的實用友誼，因共同的利益而存在，當共同的自我利益消失時，這種友誼也就結束了。組成城邦的個人之間若缺乏友好的合作關係，城邦就無法順暢運作。伊斯梅爾．卡達萊（Ismai l Kadare）的《阿伽門農的女兒》（Agamemnon’s Daughter, 2003），就深刻地描寫出所有人際關係在失序的國家裡，可能會退化成什麼樣貌。

這部小說用尤里庇狄斯的悲劇《伊菲革涅亞在奧利斯》（Iphigenia in Aulis）（亞里斯多德恰巧也很喜歡這部作品）中女主人翁的犧牲為範例，訴說一九八〇年代初期阿爾巴尼亞泯滅人性的政權造成的後果，普遍的道德墮落折磨著在不負責任的政府統治下的每個人民。卡達萊讓人得見，當人心只感覺得到恐怖時，所有人是如何處在失去道德標準的險境：

每一天我們都感覺集體內疚的齒輪和輪子將我們進一步往下壓。我們不得不表明立場、指控、毀謗——先是對自己，然後是對其他所有人。這真的是很狠毒的方法，因為一旦貶低了自己，要污辱周遭的所有人就很容易。每過一天、每過一個鐘頭，從道德價值上剝下來的肉又多了一些。

亞里斯多德理想中的國家正好相反：國家是主要關係的放大。一個好的城邦政府，會以人民的幸福為目標，需要以公民之間的友誼為基礎，也會促進這種友誼。

亞里斯多德把這種公民友誼的基礎稱為「公民和諧」（civic concord），以形容對同屬一國的其他個人堅定不變的態度。這種態度包含善意和相互承擔的責任，目標是以符合道德良知的方式，確保每個人都得到最妥善的安排。遺憾的是，永遠會有公民無法參與公民和諧計畫，就像他們永遠無法在私生活中建立真正的友誼，「因為他們總想得到超乎自己應得的利益，該承擔的工作和公共責任卻能推就推」。亞里斯多德說得很清楚，只愛自己，而且拿取的社會資源超過自己應得分量的人，理應受到譴責。此外，「人不能既想從群體中賺錢，又期望得到群體的尊重；人不會想從朋友身上賺錢」。但只要大多數的公民彼此以朋友相待，整個國家都可以追求幸福。

公民之間的實用友誼，其運作範圍比職場或學校裡的實用友誼大得多。不過亞里斯多德強調公民同胞的關係是一種友誼，是因為他認為幸福的城邦不應該超過某種規模。他驚愕又不以為然地提到巴比倫，說它大到「被攻陷時，有好大一部分的市民三天後還不知道」。人口過多也會導致貧窮；他提到科林斯（Corinth） 有位立法者主張，最好的政策是始終維持同樣的人口數。亞里斯多德相信，公民社群要運作良好，它的規模就跟船一樣，自然有其限制。一艘船不能太小（不比一隻手臂寬），也不能太長（大約四百公尺），否則都會無法有效運作。即使在公元前四世紀，他也似乎更擔心人口過多，而不是太少的問題。

他還用「國家之船」的比喻來說明公民和諧。公民同胞是同一個社群裡的夥伴， 就跟水手一樣。「雖然每名水手各司其職——有人划槳，有人操舵，有人眺望，還有人負責其他類似的特定任務」，而各自的能力也是個人獨有，但他們追求的都是同一個目標，「安全航行是所有人的事」。同樣地，在幸福的國家裡，雖然公民從事不同的職業，但整個社會的福祉就是他們共同的目標。

民主體制可能做出更好的決定

個人關係是政治共同體的支撐力量，而亞里斯多德就藉由個人關係的健康程度，來思考政治體制。他仔細比較了古希臘的四種體制——民主制、專制、貴族制以及君主制（ 偶爾還會加上第五種——結合數個種族， 由一位「大王」（pambasileus） 統治的超君主制，這個設定可能是用以形容馬其頓的帝國計畫），而這些比較與討論對政治思想和政治實務都產生了不可計量的影響。亞里斯多德的《政治學》首度被翻譯成現代語言，並且被上述體制的擁護者加以運用的那一刻，歐洲政治理論的詞彙也就問世了。一六四九年一月，英格蘭國王查理一世被斬首，一個月後，思想家約翰．密爾頓（John Milton）的《論國王與官吏的職權》（The Tenure of Kings and Magistrates）出版，主張在國王只對上帝負責的情況下，弒君有理，書中就使用了亞里斯多德在《政治學》裡對君主所下的定義。

亞里斯多德最嚴厲批評的是專制，他說殘暴的專制會打壓公民培養自尊與自信的任何活動。這些活動顯然包括了柏拉圖和亞里斯多德等哲學家在做的事——「組織研究圈及其他討論會」。今天，我們大多數的人都不會樂於生活在壓制自學或討論的體制之下，事實上，應該說除了民主以外的體制，我們都無法接受。全世界有超過半數的人們，目前都是生活在選舉制的民主國家，但是以亞里斯多德的道德標準來看，這些國家之中有很多都大舉接受全然的惡行：大多數的統計資料都顯示，現今只有不到四成的人們，是生活在尊重基本人權及法律規範的國家。對於使用酷刑來挖掘資訊的政權，亞里斯多德是這麼回應的：別再那麼做了，因為沒有用。就如他在《修辭學》裡冷冷地說，「遭受酷刑的人很可能會以假亂真。有些人為了隱瞞真相而準備忍受一切；同樣地，也會有人為了想快點擺脫酷刑，而對他人做出虛假的指控。」

他知道民主會衍生很多問題。在一段多少世紀來都擲地有聲的敘述裡，他承認對財產所有權的監管會導致不滿：「如果享受產品和生產工作這兩者最後並不對等，做得少卻拿得多或享受得多，和做得多卻拿得少的兩種人之間，一定會產生抱怨。」他嚴肅地做了結論，認為這些是難以解決的問題：「整體來說，要共同生活並分享所有人類事務並不容易，尤其是分享類似這樣的東西。」不過，即使只是有居住權的外國人，不具備公民的權利，他還是選擇在雅典度過了三十載以上的成年人生， 因此他想必並不認為民主體制是有害的。

與其他制度相比，他比較不反對民主制度。他在《修辭學》裡定義了不同體制的目標，讓民主顯得比較討喜：民主的目標是自由，相對於財富（寡頭政治的目標）、高度文化及服從法律（貴族制的目標）以及自我保護（專制的目標）。他指出，「在統治者和人民之間，友誼和正義最有伸展空間的政體」是民主制，「在民主制裡，公民是平等的，有很多共同點」。而對公民之間的友誼和正義最具敵意的政體，當然就是專制了。

相關書摘 ▶《關於人生，你可以問問亞里斯多德》：嫉妒會阻礙幸福，還是人生的驅動力？

書籍介紹

本文摘錄自《關於人生，你可以問問亞里斯多德：不做決定，等於讓別人決定你。幸福，是有意識的思考、選擇和行動。》，仲間出版

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作者：伊迪絲．霍爾（Edith Hall）

譯者：鄭淑芬

你無法保證自己所做的決定一定正確，

但你能保證的是，你為了這個決定所做的準備，可以最大化成功和幸福的機會。

想要得到幸福，就必須為自己的「做」與「不做」負起責任。

人生可以自動駕駛嗎？

許多人往往都不假思索地活著，覺得這樣也很快樂！

亞里斯多德卻深信：由自己主導，成為掌握人生控制面板的唯一駕駛，才是「活得好」的關鍵。

「快樂」不只是追求片刻的討喜或開心，而是「一生持續的狀態」，

而這種「幸福」或「滿足」的源頭就在於——

運用人類獨有的理性思考，誠實面對自己的行與不行，

找到目標、實現潛能，持續地「做對的事」，努力修正以成為更好的自己。

英國知名文史古典學者伊迪絲．霍爾，

以淺近的現代語言和生活實例，為你我與古代賢哲之間搭起無礙的橋樑，

精準闡釋亞里斯多德的哲思，用以因應各項現實課題——

如何做出明智的決定？如何在溝通和說服中達成目的？

如何利用「美德與惡習」檢索表分析自己的性格、抗拒外在誘惑？

如何選擇適合的伴侶與知己？如何面對死亡、喪親等失落體驗？……

不論天地、不談神祇，從人類經驗出發的亞里斯多德，只是帶著你「好好想清楚自己」。

從幸福、慎思、認識自己到群體關係，他層層探問「為人」的十個根本學問，

那些原本看似高標的道德真理，在一步步推演、思索的路上，變得格外親切與實用，

你也隨之內化了賢哲智慧，用更寬待的眼，面對自己和周遭的一切。

無論古典希臘或現代世界，或是處在生命的哪個階段，

亞里斯多德回歸本質的人生忠告，永不過時。

本書特色

亞里斯多德是最符合現代人需求的哲學家 ：以人類經驗為本，強調理性思考、主動作為、實踐良善，考慮個別差異、注重平衡中道……在這個資訊、價值倏變的不確定年代，亞里斯多德的哲思宛如一股穩定身心的雋永力量，引領我們在紛擾混亂中回歸本質，確立人生舵向。

：以人類經驗為本，強調理性思考、主動作為、實踐良善，考慮個別差異、注重平衡中道……在這個資訊、價值倏變的不確定年代，亞里斯多德的哲思宛如一股穩定身心的雋永力量，引領我們在紛擾混亂中回歸本質，確立人生舵向。 用現代精神詮釋古哲智慧的人文通識讀本 ：作者以充滿現代精神的詮釋，引介古哲的思考智慧，可做為理想的人文通識讀物，提供讀者學習理性思辨、初探哲學理念的入門管道。

：作者以充滿現代精神的詮釋，引介古哲的思考智慧，可做為理想的人文通識讀物，提供讀者學習理性思辨、初探哲學理念的入門管道。 以人生關鍵十問完整匯聚亞里斯多德哲思：亞里斯多德的論述常散見於各書，但少見有系統的解說，本書簡潔有力地呈現亞里斯多德的豐富思想，使讀者隨之推演、思考，感受賢哲智慧與自身生活的緊密連結。

Photo Credit: 仲間出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航