外商品牌經理：讓老闆買單的十個提案技巧（下）

接續上集如何增加老闆對提案信心的討論，許多同行覺得很有即視感，認為「這不只是企劃提案，也是職場政治學」。

的確，如果你的公司有十幾個單位，要從下往上提案，讓大老闆通過你的商業企劃，還真的要注意許多眉眉角角，在這篇文章中，我們會運用許多職場政治的觀點，討論提案前後，你該有的「善良心機」。

技巧六：你知道錢在老闆的哪一個口袋嗎？老闆不知道，你就要告訴他

好的企劃老闆一定想做，但有時候手上真的沒有錢，所以你要幫他把錢弄出來。

為什麼會沒有錢？比較有規模的公司，全年預算會被分配到10幾個不同的口袋，像是專案／部門／特別預算／財務部的救急金等。老闆可能真的不知道哪一個口袋還有錢。但沒有錢想做也做不來。

所以和財務部同事混熟一點，讓他告訴你哪裡可能有剩錢。如果別人剛好錢沒有花完，你的提案又很有潛力，說不定在老闆和對方的同意下，可以用一些部門資源交換，花別人的預算。

你以為沒有錢了？或許問一問錢就出來了！提案前想想，錢要從哪裡來？以免提案通過了，最後沒錢做。

技巧七：把意見哥拖下水，讓阻力變成助力

每間公司，可能都有一個意見哥。

意見哥不是高層，但天生反應快，很會舉一反三，偶爾會有很好的見解，老闆也樂於聽他的意見。

意見哥在會議中一直丟出許多意見，他並不是反對者，他提出好多支持和反對的意見。但很多臨時的想法不一定成熟，反而干擾討論的流暢度。

所以，我們的目標是讓意見哥更有建設性。你可以有下面做法。

如果意見哥一定會參加會議，建議你想辦法指派一點工作給他；也可以事先去找他討論提案；又或者是問他想不想加入團隊；甚至可以和他開玩笑，如果他會議中又像上次一樣亂給意見，你會在會議上直接邀請他加入，一起執行他的創意。

在事前適當的互動下，他發言前會更認真的考慮可行性。

讓意見哥變成建設性哥，不要只提意見，要有觀點或方案。此時就算他提的是反對觀點，對提案都會更有建設性 。

Photo Credit: Ken Teegardin @ Flickr CC BY SA 2.0

技巧八：千萬別先入為主，覺得別人不喜歡你的企劃

也別害怕在會議中被挑戰，作為一個提案人，本來就有義務接納別人的挑戰和意見，比較實際的做法是先想好B計畫。

常有的狀況是，不喜歡別人的反對意見，或是覺得反對意見很蠢，表現在臉上，表現出一種不開放的態度。這很容易引起負面的感受，連帶影響到大家對企劃的信心。

態度上，建議不卑不亢更合適。

但如果別人的反對意見真的很到位，企劃要調整，還是有幾條路可以走的。畢竟提案人最清楚企劃所需時間／人力／資源。如果你能現場粗略的講出變更企劃的成本與利益，大家就能更系統性的考慮要不要調整。下面是你可以提出的選項例子：

你要增加多少時間，但品質可以維持不變。 你要增加多少錢／人力，就可以控制企劃不Delay。 老闆說時間／錢／人力都沒有，你還是可以建議縮小修改的程度，先聚焦核心問題的解決。

不要擔心老闆覺得你在討資源，客觀面來說，企劃被挑戰後，你的工作本來就是要重新釐清優先順序與管控風險。所以要在可能被挑戰的關鍵問題上，要先好好思考Plan B ，讓討論得以部分延續。

技巧九：發會議記錄，決定大家被指派的工作與完成時間

雖然常常是叫團隊中最菜的人發，但這也是個機會。我看過不少會議記錄寫很好的菜鳥，讓上層刮目相看。

如果提案完有 Follow up 事項，那發會議記錄就更重要了。

會議記錄寫的重點在於「寫出決策、決策的支持理由、及後續要追蹤的進度與權責」；發記錄的另一個目的，是畫押大家的工作和指派任務，拿下發語權還有主導權。

「如果有辦法當天發會議記錄更好」，就可以立刻請大家確認，趁大家記憶猶新，更能趨動後續行動。

如果有人想推掉工作，你也可以立刻發一封信和請示老闆，確認權責劃分。

事情沒 Follow 完，提案會無法完成。用會議記錄推動大家快速行動，也可以掌握企劃的主導權。

（小提醒，有些公司放Follow up的人名時，要事先知會當事人，所以採用此方法也要考慮公司文化。）

技巧十、設計會議參與者，找對的人參加

一個超過十人的會議，如果動手者少，但動口者多，就會變政論節目，根本開不完。

以增加效率的角度，可以建議老闆適度減少參與人數。「你可以擬一個建議參與清單，好好控制參與人數，就能更好的管控提案會議的品質」。

注意，不是踢掉麻煩的人，而是為了要增加效率。

這個觀念，是我工作的第一週就被教育的：你要明白提案決策的形成，誰是要角？老闆想參考誰的意見？應該要邀請誰參加，才會產生好的決策？可以從這些角度思考，要邀請誰參加會議。

當然，這個邀請清單，要通過大老闆的確認。

要順利執行這個方法，通常要公司老闆也認同決策品質優先與效率優先的價值觀。

Photo Credit: Shutterstock/達志影像

總結以上，我們用職場政治的角度，提出了五個成功提案的小技巧：

提案想落實？先想錢從哪裡來。 提早和意見哥互動，讓他成為企劃的助力。 提案不卑不亢，先想好Plan B，管好優先順序與風險。 發會議記錄，掌握Follow up 的主導權，確保進度。 設計會議參與者，邀請對的人參加，能決策變更好。

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本文經吳宗倫 Louis Wu授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航