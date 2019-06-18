「海上牧場」可行嗎？離岸風機的基座，其實可以養生蠔

環境資訊中心記者 陳文姿報導

5.5GW的離岸風電已經通過環評、遴選、競標等作業，預計明（2020）年就有738MW的風機佇立海上，之後還會持續增加。為減少漁業生產受到的衝擊，新型態的海洋牧場正展開試驗。農委會水產試驗所分別在澎湖、彰化、苗栗等地進行海上藻類、牡蠣養殖的研究。初步成果發現藻床有助增加小魚、蟹苗棲息空間，而離岸污染少，牡蠣長得比較快，但原因仍待研究。

水試所表示，接下來會試驗更高經濟性的藻類，除了生蠔，也會試驗養殖可生產出黑珍珠的黑蝶貝，希望能找到風電和漁業共榮的方式。

離岸牡蠣養殖試驗設施 | 圖片提供：水試所

藻床增加小魚蟹棲息空間，未來朝經濟性藻類發展

水試所從2017年開始進行離岸風機海藻牧場的可行性研究，在澎湖以馬尾藻架設人工藻床，形成小魚、蟹苗可以棲息、躲藏的空間，藉以增加漁產。初步成果發現藻床區的小魚、浮游生物更為豐富。2019年該計畫整合到「離岸風能海域漁業資源與藻場應用」四年計畫，進行擴大研究。

水試所海洋漁業組組長葉信明表示，國外離岸風機也有海洋牧場的計畫，但每個海域的特性不同，藻種也不同。馬尾藻是台灣常見的藻類，因此從馬尾藻開始，未來會規畫比較高經濟價值藻類的養殖。

人工試驗藻床聚集之魚群 | 圖片來源：水試所提供

人工試驗藻床對照組（沒有海藻的情況）| 圖片來源：水試所提供

離岸試驗養殖高單價生蠔、珍珠

除了海藻外，水試所2017年起也在彰化、苗栗試驗離岸的單體牡蠣（例如生蠔）養殖，2019年加入可生產珍珠的黑蝶貝。海藻、牡蠣並存的試驗也已在規劃中。

葉信明說，彰化沿岸養殖牡蠣容易受颱風影響，離岸遠一點的地方優點是水質乾淨、生菌數較少，被蚵螺吃掉的機會也少，至於營養鹽的分布則隨區域而異。初步成果發現離岸牡蠣長得比較快，但其原因仍待研究。

離岸養殖可以到多遠？葉信明說，離岸越遠，採收成本也會增加。但如果是經濟效益好的物種，漁船到遠的地方採收也划算。

2018年起，水試所也展開台灣海峽海洋環境及底拖網調查，設置31處環境調查點及8處採樣測站，以掌握風場設置前海洋生態的背景資料。4月12日揭露調查結果顯示，彰化風場預定海域的生物多樣性相當高，在附近總共採集到超過36科之海洋生物，是國內海域一大特色。2019年的新計畫進一步研究風電基座的聚魚效應，看洄游生物生態系統是否因風基而改變。

水試所表示，離岸風電海域與傳統作業漁場有所重疊，引發漁民疑慮。水試所希望能以科學研究為基礎，找出風電和漁業共榮且適合台灣的方案。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航